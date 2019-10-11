Вор, насильник и убийца. Подробности криминальной карьеры саратовского зверя

Саратов и вся Россия шокированы жестоким убийством. Девочка ушла в школу и не вернулась. Полицейские и волонтёры прочёсывали маршрут, по которому она шла, и по пути следования вскрывали все гаражи. Один из них принадлежал ранее судимому Михаилу Туватину, который странно себя вёл и говорил, что не понимает, о чём речь, хотя о пропаже девочки второй день гудел весь Саратов. После более пристрастного разговора Туватин показал, где спрятал тело. Лайф разбирался в том, кем является Михаил Туватин и почему люди пытались устроить ему самосуд.

На этом видео рецидивист "чистосердечно кается" в убийстве, надеясь облегчить себе вину. Лайф выяснил, что Туватин кается уже не в первый раз, но это не мешало ему совершать новые преступления.

6 судимостей в 35

До сегодняшних событий Михаил Туватин — 35-летний безработный из Саратова — уже имел проблемы с законом. В двадцать лет его оштрафовали за мелкое хулиганство. Ещё через три года — в 2004-м — Туватин похитил из чужой квартиры тридцать шесть тысяч рублей, за что отсидел всего полгода. Следующее преступление — против половой неприкосновенности несовершеннолетней — он совершил уже в следующем, 2005 году. Пострадавшей было 12 лет.

И уже через год Туватин снова гулял на свободе. А ещё через два года снова украл, за что опять попал за решётку. Но тюрьма этого человека не исправляла.

Только "откинулся" с зоны — и отметил Новый год

О том, что это за человек — Михаил Туватин, можно понять по его предпоследнему преступлению. В 2010 году, в преддверии Нового года, Туватина выпустили на свободу. Казалось бы, живи и радуйся, наслаждайся свободой. Но в этот же самый день, 31 декабря, рецидивист напился и вышел на охоту.

Девушка 1985 года рождения шла домой с работы, готовясь в кругу семьи и друзей встретить Новый год. Она заметила, что её преследует незнакомец, и попробовала отойти в сторону, но мужчина настиг её и резким отработанным движением дёрнул за висящую на её плече сумку. Но "дёрнуть" не получилось, и тогда Туватин одной ладонью закрыл ей рот и нос, а другой схватил за шею и грубо потребовал: "Давай мне кошелек и телефон, а не то я тебя задушу, и попробуй пикнуть".

Девушка отдала Туватину свой телефон и завёрнутый в тряпочный чехол фотоаппарат, который преступник принял за кошелёк и положил себе в карман. Но вместо того чтобы отпустить девушку, Туватин поволок её за угол, где стянул колготки и изнасиловал в простой и противоестественной форме, несмотря на просьбы потерпевшей, которая готова была отдать всё, только бы насильник отступился.

Стоит отметить, что напавшая девушка была совсем миниатюрной — при росте сто пятьдесят сантиметров она весила сорок килограммов — худощавый Туватин явно выбрал, на кого напасть. На того, кто даже при самых смелых раскладах не сможет дать сдачи.

Пробили по IMEI

Отмечая Новый год, преступник даже не удосужился сбыть или спрятать телефон и уже 4 января вставил купленную матерью сим-карту, по которой разговаривал. Телефон быстро нашли по идентификационному номеру, а уже шестого января в квартиру Туватиных, где преступник проживал со своей матерью, пришёл "гость" из МВД. Понимая, что запахло жареным, Михаил Туватин написал явку с повинной и выразил "чистосердечное раскаяние" в содеянном.

Суд назначил ему шесть лет и шесть месяцев лишения свободы. И уже в начале 2018 года Туватин был на свободе. Какие интересы были у безработного рецидивиста, видно из его профиля в социальной сети. Он был буквально одержим сексом в самых извращённых проявлениях. Возможно, самые страшные кары сексуального характера, которыми стращают Туватина недоброжелатели в комментариях на его странице в соцсети, вовсе не так и страшны для него, а может, и желанны.

Помимо секса и извращений Туватин признавался в любви к быстрой езде и машинам. Возможно, именно поэтому рецидивист сделал тайный лаз в соседний гараж, а из него ещё и в третий — заброшенный. Для чего он готовил тот закрытый третий гараж, выясняет следствие.

Девочка и зверь

Ранним утром 9 октября девятилетняя Люба (имя изменено. — Прим. Лайфа) ушла в школу и не вернулась. Два дня весь Саратов стоял на ушах. Девочку начали искать спасатели, полиция и волонтёры спасательного отряда "Лиза алерт".

Появилась информация, что видели, как некий мужчина посадил Любу в чёрный ВАЗ-2115. По столбам и заборам развесили ориентировку на предполагаемого злоумышленника. А после камеры наблюдения зафиксировали, как предполагаемый преступник выбросил пакет Любы со сменной обувью и спокойно дожидался автобуса.

По маршруту предполагаемого следования девочки полиция вскрывала гаражи. Один из них принадлежал Туватину, который открыл и показал пустое помещение. Но при этом отрицал, что слышал что-либо о пропавшей девочке, чем навёл на себя подозрения. Через какое-то время рецидивист во всём сознался и объяснил мотив убийства — дескать девочка грозила изобличить его в присвоении чужого заброшенного гаража. Однако, учитывая прошлое насильника и развратника и одержимость сексуальными извращениями, многие склонны не доверять его словам и ждут окончания экспертизы.

С трудом не допустили самосуд

Узнав о задержании подозреваемого в убийстве девочки, у гаражей собралось около тысячи человек, требовавших выдать зверя на самосуд. Жители буквально штурмовали гараж, где допрашивали Туватина, полиции пришлось даже вызвать подкрепление. Рецидивиста выводили под конвоем и в маске и применили против разъярённой толпы слезоточивый газ. Только это сдерживало разгневанных людей, готовых разорвать его на куски.

Люди напуганы страшной гибелью невинной девочки не только в Саратове. По всей стране прокатились призывы вернуть смертную казнь или хотя бы ввести химическую кастрацию для педофилов. На сайте "чейндж орг" была размещена петиция "Смерть за смерть ребёнка", под которой на момент написания этих строк подписались десятки тысяч человек.