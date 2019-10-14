Забили до смерти. Бешеный взгляд и звериный оскал сына экс-судьи и депутата

Красноярскую общественность потрясла смерть 31-летнего Дмитрия, которого смертельно избили. Подозреваются двое: сын экс-судьи Андрей Шилов и его приятель Сергей Шмелёв. 22 дня врачи боролись за жизнь Дмитрия, но спасти парня не удалось. Зверства и глумление над жертвой Шилов ещё и снимал на камеру смартфона, неподдельно радуясь чужим мучениям. Местные жители волнуются, что преступление удастся замять благодаря влиятельному отцу и связям матери Шилова — экс-судьи. Ведь ранее Андрей уже был судим за грабёж с применением силы, но за решётку так и не попал...

В Сети появилось то самое видео, снятое Андреем Шиловым в квартире погибшего спортсмена. На кадрах видно, что в помещении, помимо его приятеля Сергея и жертвы, находятся другие люди. Это не мешает Шилову смеяться, высовывать язык и снимать лежащего без движения парня.

Пользователи Сети обсуждают поведение Андрея Шилова, предполагая, что без употребления каких-либо наркотических веществ так радоваться произошедшему просто невозможно.

Видео © VK / Наталья Котовская

Знакомство с палачами

По предварительной версии, Дмитрий совсем незадолго до случившегося познакомился в ночном клубе с завсегдатаями злачных заведений — 29-летним Андреем Шиловым и его 24-летним приятелем Сергеем Шмелёвым. Но крепкой дружбы так и не случилось...

15 сентября в ночное время Дмитрий и его новые знакомые повздорили в ходе телефонного разговора. Для выяснения отношений Шилов и Шмелёв приехали к Дмитрию домой. Вспыхнувший конфликт перерос в жесточайшее избиение парня. Сначала на лестничной площадке, а затем в квартире. В довершение кровавой вакханалии Дмитрию пробили голову. Парень впал в кому и, несмотря на усилия врачей, скончался.

Теперь изначально возбужденным по ч. 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) займутся не следователи МВД, а Следственный комитет. Дело переквалифицировали на более тяжкую — четвёртую часть статьи — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Сейчас Андрей Шилов и Сергей Шмелёв скрываются от следствия. Как рассказала Лайфу пресс-секретарь СУ СК РФ Красноярска Ольга Шаманская, фигурантов необходимо допросить в качестве подозреваемых, но они не выходят на связь и дома не появляются. И это несмотря на то, что у одного из них подписка о невыезде. Теперь оперативники работают над установлением их места нахождения.

— По материалам, которые пришли к нам из органов полиции, только один из мужчин был подозреваемым, а второй шёл как свидетель. Но следствие считает это лукавством, мы предполагаем, что Шилов дал такие показания с целью избежать уголовной ответственности и поэтому дал ложные показания, — подытоживает Ольга Шаманская.

Как утверждает знакомая погибшего — Наталья Котовская, это не первый опыт Андрея Шилова в съёмке избиений. В марте он уже делал подобное. А после отправлял видеозаписи родным жертвы.

Вместе отдыхать, вместе избивать...

Вероятно, теперь разгульная жизнь красноярских друзей потечёт совсем в другом русле. А ведь ещё совсем недавно их станицы в соцсетях были полны атрибутами красивой жизни — дорогие машины, ночные клубы, женщины и деньги. Шилов и Шмелёв много чего делали вместе. Например, в июле успели на море отдохнуть.

В соцсетях активно обсуждают, что влиятельные родители Шилова могут оказать давление на суд. Ведь его мать — Людмила Шилова — бывшая судья Емельяновского районного суда, а сейчас адвокат. А отец, как пишут местные СМИ, — председатель Емельяновского поселкового совета депутатов Иван Шилов.

Друзья погибшего и местные активисты даже планируют сходку у местной прокуратуры с требованием арестовать подозреваемых, а уголовное дело поставить на контроль Генпрокуратуры, чтобы сын экс-судьи не смог избежать ответственности или снова получить слишком мягкое наказание.

Ранее уже судили. В мамином суде...

Возможно, опасения жителей Красноярска не так уж беспочвенны. Ведь 29-летний любитель Ray-Bаn Андрей Шилов уже был судим за грабёж с применением физической силы, но за решётку так и не попал...

В ноябре 2011 Андрей Шилов и двое его приятелей избили жертву в его же собственной квартире, сломали рёбра и прихватили золотую цепочку, телефон и наручные часы. Похищенное сбыли в ломбард. Дело рассматривалось как раз Емельяновским райсудом, где в то время судьёй трудилась мать Шилова. Возможно, поэтому Шилова осудили на 3 года условно и присудили 5000 рублей штрафа. Тогда, будучи 21-летним парнём, Андрей покаялся перед судьёй в содеянном. Это посчитали смягчающим обстоятельством.

Но прошлые жизненные ошибки не останавливают Шилова от всё новых проступков. Андрей совершает административные правонарушения и имеет 83 тысячи кредитного долга.

Судя по всему, тридцатилетний сын бывшей судьи и депутата совсем не беспокоится за карьеру родителей. Ведь, как пишут местные паблики, после его предыдущего преступления Людмиле Шиловой пришлось покинуть судейский пост и сменить профессию на адвокатуру. Остаётся надеяться, что семейные связи Шиловых не помешают следователям установить истину и наказать виновных в зверской расправе над молодым спортсменом из Красноярска.