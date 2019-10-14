Маньяка в маске с ножом определили по ДНК. Бывший полицейский не признаёт вины

Обвинённый в серийных изнасилованиях бывший полицейский Валентин Березницкий своей вины не признал и объявил голодовку. Ему вменяют двадцать эпизодов насилия. Насильник нападал на женщин в маске и угрожал ножом. Поймать его не удавалось долгие годы, и вот — ДНК насильника совпал с ДНК бывшего полицейского. В подробностях криминальной истории разбирался Лайф.

Стрежевой — небольшой городок в Томской области с населением в сорок тысяч. Назван он, как в известной песне, из-за "стреженя" — крутого берега реки, на излучине которой и вырос город. И если в песне атаман Стенька Разин выкинул в реку персидскую княжну, чтобы не обабиться, то бывший полицейский нападал в Стрежевом на женщин в маске и с ножом и насиловал.

В полку прибыло...

Среди маньяков и насильников регулярно попадаются люди из органов. Это и знаменитый ангарский маньяк Попков, на счету которого восемьдесят одно убийство. Он даже совершал свои преступления в форме милиционера и на служебной машине.

Серийный убийца проституток Евгений Чуплинский служил сержантом в милиции. Он уволился из органов внутренних дел с медалью "За отличие в службе" II степени и сорока шестью благодарностями и грамотами. А после, на пенсии, работал во вневедомственной охране. Чуплинский расчленял тела своих жертв, а некоторым вырезал их сердца, мстя жрицам любви за заражение венерической болезнью. Маньяка арестовали, когда ему стукнуло пятьдесят.

Лайф недавно писал и об улыбчивом насильнике Сатлаеве из Следственного комитета, который насиловал женщин... Такое ощущение, что некоторых людей принадлежность к власти развращает и помогает долго уклоняться от ответственности. Хорошо зная, как работают органы, преступники в погонах могут тщательнее скрывать свои преступления

И вот в СИЗО водворили ещё одного предполагаемого насильника в погонах, долгое время держащего в страхе весь город. Им оказался шестидесятилетний Валентин Березницкий — сотрудник управления экономической безопасности "Томскнефти".

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Хороший человек, профессионал...

Лайфу удалось пообщаться со знающими Березницкого людьми, которые характеризуют его как хорошего человека и настоящего профессионала. Многие просто не поверили, что именно он совершил эти двадцать изнасилований в Стрежевом. И действительно — глядя на его фото трудно поверить, что этот улыбчивый усач нападал на женщин в маске и насиловал их, угрожая ножом.

По версии следствия, в период с 2004 по 2017 год Березницкий изнасиловал двадцать женщин. Но проверяется также его причастность и к более ранним преступлениям, совершённым ещё в самом начале 90-х, когда он работал в угрозыске.

В последнее время Березницкий работал сотрудником управления экономической безопасности "Томскнефти" и осуществлял согласования по приезду автомобилей и допуску работников на объекты.

Нашли по ДНК

Ловили преступника довольно долго. Следователи получили образец ДНК насильника и кропотливо сверяли его с ДНК жителей Стрежевого, годами собирая генетический материал. Совсем недавно удалось взять генетический материал и у Березницкого, который неожиданно совпал с материалом насильника. Прямо на рабочем месте, во время обеденного перерыва у сотрудников отдела безопасности взяли на анализ мочу и слюну — сдал её и Березницкий. Тем же вечером его и задержали. Потом подвели к одной из жертв, которая во время изнасилования смогла сорвать с преступника маску. Женщина опознала в Березницком того самого человека.

Теперь, после поимки предполагаемого преступника, могут появиться и другие потерпевшие, которые ранее не обращались в полицию из-за стыда или страха.

Вины не признаёт

Сейчас бывший милиционер и сотрудник службы безопасности задержан и препровождён в СИЗО. Проводятся следственные действия. Березницкому предъявлено обвинение в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и в заражении венерическим заболеванием. Его жена, сестра и дочь также заявили, что не считают его виновным, что никто из близких не верит в его виновность, а друзья поддержат его "при любом раскладе".

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Сам Березницкий своей вины не признал и, по некоторым данным, в знак протеста объявил голодовку. Но пока материалы следствия говорят об обратном.