Два города, две взятки, два зама за решёткой. 15 лет грозит мэру Новочеркасска

Вокруг чиновников Ростовской области сгустились тучи правосудия. За последние два года на взятках погорели сразу два заместителя мэра Игоря Зюзина. Сначала в маленьком городке Зверево, потом в Новочеркасске. А теперь по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере задержан и сам Зюзин. Причём "настучала" на бывшего начальника его собственный заместитель Альбина Порошина. Местные жители на форумах и в соцсетях обсуждают версию, что все эти аресты могут быть связаны с попыткой дискредитации губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Дело № 1. "Комфортная городская среда"

Мэрство Игоря Зюзина началось в 2013 году с маленького городка Ростовской области Зверево, население которого едва переваливает за 20 тысяч человек.

Его заместитель Альбина Порошина в 2017 году стала победительницей конкурса "Лучший муниципальный служащий Ростовской области" и в том же году с сентября по декабрь получила взятку 2,6 млн рублей от директора коммерческой организации за общее покровительство муниципальных строительных контрактов и участие в программе "Комфортная городская среда".

22 декабря 2017 года Порошину прямо в её кабинете берут на взятке и помещают в СИЗО.

Всего за две недели до этого, 9 декабря 2017-го, Зюзин покидает главный пост администрации Зверева и становится мэром другого города —Новочеркасска.

Порошиной предлагают сделку: она даёт показания на бывшего начальника, а её переводят под домашний арест. Экс-чиновница принимает предложение.

Уже в январе 2018 года Порошину из СИЗО отпускают. Но, как сообщают местные СМИ, выйдя из изолятора, она сразу же отказалась от показаний против Зюзина, взяв всю вину на себя. В августе 2019 года ей был вынесен приговор: восемь лет колонии общего режима. Сейчас Альбина Порошина уже отбывает срок.

Дело № 2. Трамвайный взяточник

Придя в Новочеркасск, Игорь Зюзин разогнал почти всех, кто ранее занимал руководящие должности в администрации города. Местные СМИ писали, что новый мэр Зюзин берёт на должности в основном хороших знакомых. Например, на пост замглавы по социальным вопросам он назначил Елену Табаровец, которая до этого занимала ту же должность в администрации Зверева. А в кресло начальника отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей усадил Светлану Шаповалову, чиновницу всё из того же Зверева.

А в октябре 2018-го на пост своего первого заместителя и руководителем отдела ЖКХ и строительства Зюзин назначает Сергея Басакевича, который спустя 3 месяца прямо у себя в кабинете берёт меченые купюры в качестве взятки в 1 млн рублей...

И схема та же. Басакевич пообещал принять некачественную работу подрядчика по ремонту трамвайных путей в городе. Причём, как писали на городском форуме местные жители, работы были выполнены настолько плохо, что трамваи просто не могли передвигаться по "новым" путям. Муниципальный контракт выполняла ростовская фирма за 19 млн рублей.

Теперь за получение взятки в крупном размере Сергею Басакевичу грозит до 12 лет лишения свободы.

Дискредитация или честная борьба с коррупцией?

На первый взгляд градоначальник Новочеркасска вполне добропорядочный человек. Да и зарабатывает по чиновничьим меркам не так уж много, например, в 2018 году — 1,8 млн рублей, даже его супруга чуть больше — 2,7 млн. Из собственности только три небольших земельных участка, жилой дом, квартира и "Хонда-CRV", да и та зарегистрирована на жену.

Но, как бы то ни было, после второго подряд ареста заместителей Зюзина его рейтинг значительно снизился. В местных пабликах обсуждали необходимость скорейшей отставки запятнавшего свою репутацию сити-менеджера. Но случилась даже не отставка, а арест.

Следователи провели обыски по месту жительства и новой работы Зюзина. Доказательств хватило, чтобы поместить мэра Новочеркасска в СИЗО до предъявления обвинения…

Как пишут федеральные СМИ, а за ними и местная пресса, такая активность правоохранительных органов в отношении ростовских чиновников может быть связана с предполагаемыми осенними губернаторскими отставками. Но ростовский губернатор Василий Голубев в списках неэффективных губернаторов вроде не числится, комментирует Лайфу политолог Константин Листратов:

— По многим показателям различных рейтингов ростовский губернатор Голубев занимает хорошие позиции. Но в Ростовской области за последнее время произошло немало арестов крупных представителей региональной власти. Уголовные дела в отношении чиновников, публичные кампании по борьбе с коррупцией, конечно же, дискредитируют власть и подрывают доверие населения к ней.

Но не думаю, что арест мэра Новочеркасска Зюзина означает скорую отставку Голубева накануне очередного цикла смены неэффективных губернаторов, поскольку Василий Голубев неплохой губернатор по многим показателям. Хотя, конечно, ничего нельзя исключать, поскольку за такой серией арестов на практике случаются отставки руководителей регионов, — подытожил политолог Листратов.