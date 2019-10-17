Гангстер, таксист и маникюрша. Что привело троицу с Урала к жестокому убийству

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, Flickr / AUDI AG, VK / Ксения Каторгина

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На Урале похоронили 27-летнюю Ксению Каторгину, убитую ранее в Екатеринбурге из-за Audi Q5. Тело Ксении сбросили в колодец, машину сбыли за полмиллиона рублей. Трое подозреваемых в этом жестоком убийстве уже предстали перед судом. Журналисты видели и слёзы, и раскаяние, а также неуместную браваду. Лайф выяснил подробности громкого преступления и разобрался в личностях подозреваемых и в возможных мотивах трагедии.

На первом же заседании СМИ попросили покинуть зал суда — процесс будет проходить в закрытом режиме. Михаила Федоровича и его девушку Екатерину Меньшикову, а также таксиста Марата Ахметвалиева Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал до 11 декабря. Их обвиняют в убийстве и разбое.

В суде подозреваемые ведут себя по-разному. Например, Ахметвалиев просил прощения у родных жертвы. Меньшикова по большей части молчит — она взяла 51-ю статью, отказавшись от дачи показаний. Ну а Федорович в зале суда раскаивался и даже заплакал, но на выходе из зала, как будто стыдясь за минутную слабость, бравирует на камеру обещанием помочь родным жертвы, "сделав им ребёнка".

У жертвы не было шансов...

Сегодня уже практически восстановлена вся картина жестокого преступления — 10 октября Ксения Каторгина отпросилась пораньше с работы и поехала продавать свою машину Audi Q5. Ей несколько раз звонила какая-то беременная женщина и просила приехать в микрорайон Уралмаш — у потенциальной покупательницы якобы был токсикоз и сама она не могла подъехать к дому Ксении.

<p>Ксения Каторгина со своей дочерью. Фото © VK / <a href="https://vk.com/id163354073" target="_blank">Ксения Каторгина</a></p>

По версии следствия, картина преступления была такой: когда Каторгина добралась до Уралмаша, в машину к ней подсела Меньшикова, а потом и два "оценщика" — Федорович и Ахметвалиев. Сначала девушку придушили и перегнали автомобиль на триста метров — в сторону присмотренного ранее коллектора. Там девушку добили ножом и скинули тело в колодец.

Каторгина была довольно дружелюбной, открытой и позитивной девушкой. Она работала менеджером по продажам и скоро должна была отправиться по делам фирмы в Италию. Её девятилетняя дочь жила пока с бабушкой, поэтому Ксения хотела взять квартиру в ипотеку, чтобы жить с дочкой. Вырученные от продажи машины деньги как раз и хотела потратить на первоначальный взнос по ипотеке. До самого последнего момента, когда шею Ксении сдавили руки, она не представляла, что её хотят убить, и с улыбкой разговаривала, как она думала, с обычными покупателями.

Как признавался потом следователям Ахметвалиев, у девушки не было шанса, поскольку преступный план изначально предусматривал гибель жертвы.

Шок и поиски

На следующий день девушку начали активно искать добровольцы поисковых отрядов "Лиза алерт" и "Прорыв". В это время человек, которому подозреваемые в убийстве продали машину за полмиллиона рублей, заподозрил неладное и обратился в полицию. В салоне кроссовера полицейские обнаружили замытые следы крови. Далее найти злоумышленников было делом техники. 14 октября, на Покров, поймали подозреваемых в убийстве (хоронили Ксению тоже в Покровской церкви Каменска-Уральского). А саму девушку нашли мёртвой 15 октября.

<p>Следы крови. Фото © СУ СК РФ по Свердловской области</p>

Пропажа девушки вызвала значительный резонанс, и не только на Урале. Каторгина выглядела классическим представителем среднего класса. Образованная и работящая Ксения была законопослушным, мирным человеком, добивалась всего сама. Выросла в Каменске-Уральском, переехала в Екатеринбург, где выучилась на юриста. Работала она хорошо, в свободное время занималась рисованием. И её окружение было примерно таким же — Ксения даже не думала, что чёрный, кровавый мир криминала может до неё дотянуться и сдавить шею костяными пальцами.

У таксиста отказали тормоза

Марат Ахметвалиев, уроженец Челябинска, который, по версии следствия, нанёс девушке смертельные раны, тоже вроде бы не был упырём. Обычный мужик, работяга, семьянин...

<p>Подозреваемый Марат Ахметвалиев на следственном эксперименте. Фото © СУ СК РФ по Свердловской области</p>

Добрый отзывчивый человек — так характеризуют Марата Ахметвалиева знающие его люди. Не злоупотреблял ни алкоголем, ни наркотиками, воспитывал троих детей, старшему из которых было уже пятнадцать. Ахметвалиев родился в 1977 году, какое-то время работал машинистом башенного крана, потом ушёл в дальнобойщики. В последнее время крутил баранку на взятом в кредит "фольксвагене" в "Яндекс.Такси".

Что толкнуло обычного таксиста на убийство, предстоит выяснить следователям. Но пока известно, что Ахметвалиев может быть причастен и к другим преступлениям.

Во все тяжкие

Незадолго до событий — 5 сентября — Ахметвалиев ушёл их семьи, а 9-го родные заявили о его пропаже. Искали таксиста не только родственники.

Для работы в "Яндекс.Такси" Ахметвалиев взял в аренду "фольксваген", но так и не смог за него расплатиться. Машину возвращать тоже не спешил. Кредиторы обратились в полицию, однако участковый не спешил с поисками. Сначала Ахметвалиев спокойно ездил на фактически угнанной машине, а потом и вовсе продал перекупщику.

На работу в такси часто идут не от хорошей жизни — это нервный, изматывающий труд с довольно скромным заработком. Особенно если ездишь на взятом в кредит автомобиле, за который нужно регулярно отдавать немалые проценты.

Может быть, у таксиста просто случился нервный срыв — и он, отец троих детей, "отпустил вожжи". Загнанный кредиторами и жизненными обстоятельствами мужчина от безнадёги поставил на себе крест, прибился к паре Федоровича и Меньшиковой, составив с ними своего рода криминальное трио и, как герой известного сериала, пустился "во все тяжкие". Это пока единственный в уральском "криминальном трио" человек, который попросил у родных Ксении прощения и полностью раскаялся в содеянном.

Копейский гангстер

В Копейске — небольшом уральском городе — 150 000 жителей. На его окраине уже долгое время тлеют под землёй заброшенные угольные шахты. Словно горит сама земля. На поверхность вырывается едкий дым, в воздух поднимаются тонны угарного газа, а под выгораемой поверхностью образуются смертельно опасные пустоты...

Здесь, в суровом шахтёрском городе, на съёмной квартире проживали ещё двое подозреваемых — 27-летний Михаил Федорович и 31-летняя Екатерина Меньшикова. Хорошей работы в Копейске мало, социальных лифтов просто нет. Но жить красиво хочется всем. Даже если ты обычный слесарь.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id328277125?z=photo328277125_456239507%2Fphotos328277125" target="_blank">Миха Абромович</a></p>

Впрочем, слесарем оседлый цыган Федорович давно не работал, официально числясь безработным. Федорович успел окончить четыре курса вуза, однако доучиться так и не смог. Вместо этого ограбил своего приятеля — с ножом в руке отобрал автомобиль, за что и отсидел семь лет "от звонка до звонка".

<p>Для фото, иллюстрирующего &#34;шикарную жизнь&#34;, у Федоровича не нашлось даже тысячных купюр. Фото © VK / <a href="https://vk.com/id328277125?z=albums328277125" target="_blank">Миха Абромович</a></p>

На своих страницах в социальных сетях Федорович постил ролики про "воров в законе" и организованный криминалитет. Фотографировался с некими худощавыми людьми с воровскими подключичными звёздами, бравируя псевдопринадлежностью к организованной преступности. Также на его аватаре красуется Сергей Бодров — младший из фильма "Брат", что само по себе странно, учитывая, что Федорович цыган. Ну и фотографии из фильма "Бригада" на стене дорисовывают стройную картину его жизненных ориентиров.

Безденежье и безработица в депрессивном Копейске не вязались с образом крутого мачо. Может, это и подтолкнуло Федоровича на следующее, ещё более жестокое преступление. Но красивая картинка всё равно не сложилась — если Федоровича признают виновным, ему грозят десятки лет заключения.

Обычная девчонка... похитила свою мать

Екатерина Меньшикова была старше сожителя на четыре года, но, судя по фото в соцсетях, у них была любовь, хоть часто она и ходила в синяках. Екатерина окончила 11 классов, а после работала продавцом. До знакомства с Федоровичем трудилась администратором, делала маникюр и была вроде абсолютно нормальной девчонкой.

Её роль в преступлении, по версии следствия, состояла в том, чтобы убедить Ксению приехать на Уралмаш. А после Меньшикова выдала себя за убитую, когда подозреваемые сбывали машину в Челябинске. Ксения и Екатерина были примерно одного возраста — скорее всего, и жертвой выбрали Каторгину за внешнее сходство с Меньшиковой.

<p>Продажа авто. Фото © СУ СК РФ по Свердловской области</p>

Но, как оказалось, Меньшикова вместе с товарищами принимала активное участие в не менее циничных и глупых преступлениях, например вымогала деньги у собственной матери, которая в интервью URA.RU рассказала подробности этой странной и одновременно жуткой истории.

9 сентября (в тот день, когда родные Ахметвалиева объявили его в розыск) он участвовал в "разводе" матери Меньшиковой. Таксист представился полицейским и сообщил матери, что её дочь Екатерина и её сожитель Федорович погибли и нужно опознать их тела. Та согласилась. Но вместо морга женщину привезли в сад, где удерживали, приковав наручниками к батарее и избивая битой. Участвовала в этом вся криминальная троица. При этом Федорович получал "кайф" от избиений матери своей девушки. В конце концов женщину "убедили" написать расписку на четыреста тысяч рублей.

Но ей удалось обмануть горе-вымогателей и обратиться в полицию. "Я бегала, кричала. Девушка не погибла бы, если бы наши сотрудники меня слышали, что нужно срочно подавать их в розыск", — жалуется мать Меньшиковой журналистам.

Видео URA.RU

"Я уверена, что это он на неё повлиял. Униженный и оскорблённый мальчик, который всю жизнь простоял на коленях, понимаете?" — так характеризует Федоровича мать Меньшиковой, доказывая, что дочь просто попала под дурное влияние.

Все трое подозреваемых арестованы на два месяца, что является в таких случаях стандартной процедурой. Ну а жители Екатеринбурга просят суд применить самое суровое наказание, отправив преступников на пожизненное.

Автор:
Станислав Сенькин
СС
Станислав Сенькин
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