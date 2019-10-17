Гангстер, таксист и маникюрша. Что привело троицу с Урала к жестокому убийству

На Урале похоронили 27-летнюю Ксению Каторгину, убитую ранее в Екатеринбурге из-за Audi Q5. Тело Ксении сбросили в колодец, машину сбыли за полмиллиона рублей. Трое подозреваемых в этом жестоком убийстве уже предстали перед судом. Журналисты видели и слёзы, и раскаяние, а также неуместную браваду. Лайф выяснил подробности громкого преступления и разобрался в личностях подозреваемых и в возможных мотивах трагедии.

На первом же заседании СМИ попросили покинуть зал суда — процесс будет проходить в закрытом режиме. Михаила Федоровича и его девушку Екатерину Меньшикову, а также таксиста Марата Ахметвалиева Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал до 11 декабря. Их обвиняют в убийстве и разбое.

В суде подозреваемые ведут себя по-разному. Например, Ахметвалиев просил прощения у родных жертвы. Меньшикова по большей части молчит — она взяла 51-ю статью, отказавшись от дачи показаний. Ну а Федорович в зале суда раскаивался и даже заплакал, но на выходе из зала, как будто стыдясь за минутную слабость, бравирует на камеру обещанием помочь родным жертвы, "сделав им ребёнка".

У жертвы не было шансов...

Сегодня уже практически восстановлена вся картина жестокого преступления — 10 октября Ксения Каторгина отпросилась пораньше с работы и поехала продавать свою машину Audi Q5. Ей несколько раз звонила какая-то беременная женщина и просила приехать в микрорайон Уралмаш — у потенциальной покупательницы якобы был токсикоз и сама она не могла подъехать к дому Ксении.

По версии следствия, картина преступления была такой: когда Каторгина добралась до Уралмаша, в машину к ней подсела Меньшикова, а потом и два "оценщика" — Федорович и Ахметвалиев. Сначала девушку придушили и перегнали автомобиль на триста метров — в сторону присмотренного ранее коллектора. Там девушку добили ножом и скинули тело в колодец.

Каторгина была довольно дружелюбной, открытой и позитивной девушкой. Она работала менеджером по продажам и скоро должна была отправиться по делам фирмы в Италию. Её девятилетняя дочь жила пока с бабушкой, поэтому Ксения хотела взять квартиру в ипотеку, чтобы жить с дочкой. Вырученные от продажи машины деньги как раз и хотела потратить на первоначальный взнос по ипотеке. До самого последнего момента, когда шею Ксении сдавили руки, она не представляла, что её хотят убить, и с улыбкой разговаривала, как она думала, с обычными покупателями.

Как признавался потом следователям Ахметвалиев, у девушки не было шанса, поскольку преступный план изначально предусматривал гибель жертвы.

Шок и поиски

На следующий день девушку начали активно искать добровольцы поисковых отрядов "Лиза алерт" и "Прорыв". В это время человек, которому подозреваемые в убийстве продали машину за полмиллиона рублей, заподозрил неладное и обратился в полицию. В салоне кроссовера полицейские обнаружили замытые следы крови. Далее найти злоумышленников было делом техники. 14 октября, на Покров, поймали подозреваемых в убийстве (хоронили Ксению тоже в Покровской церкви Каменска-Уральского). А саму девушку нашли мёртвой 15 октября.

Пропажа девушки вызвала значительный резонанс, и не только на Урале. Каторгина выглядела классическим представителем среднего класса. Образованная и работящая Ксения была законопослушным, мирным человеком, добивалась всего сама. Выросла в Каменске-Уральском, переехала в Екатеринбург, где выучилась на юриста. Работала она хорошо, в свободное время занималась рисованием. И её окружение было примерно таким же — Ксения даже не думала, что чёрный, кровавый мир криминала может до неё дотянуться и сдавить шею костяными пальцами.

У таксиста отказали тормоза

Марат Ахметвалиев, уроженец Челябинска, который, по версии следствия, нанёс девушке смертельные раны, тоже вроде бы не был упырём. Обычный мужик, работяга, семьянин...

Добрый отзывчивый человек — так характеризуют Марата Ахметвалиева знающие его люди. Не злоупотреблял ни алкоголем, ни наркотиками, воспитывал троих детей, старшему из которых было уже пятнадцать. Ахметвалиев родился в 1977 году, какое-то время работал машинистом башенного крана, потом ушёл в дальнобойщики. В последнее время крутил баранку на взятом в кредит "фольксвагене" в "Яндекс.Такси".

Что толкнуло обычного таксиста на убийство, предстоит выяснить следователям. Но пока известно, что Ахметвалиев может быть причастен и к другим преступлениям.

Во все тяжкие

Незадолго до событий — 5 сентября — Ахметвалиев ушёл их семьи, а 9-го родные заявили о его пропаже. Искали таксиста не только родственники.

Для работы в "Яндекс.Такси" Ахметвалиев взял в аренду "фольксваген", но так и не смог за него расплатиться. Машину возвращать тоже не спешил. Кредиторы обратились в полицию, однако участковый не спешил с поисками. Сначала Ахметвалиев спокойно ездил на фактически угнанной машине, а потом и вовсе продал перекупщику.

На работу в такси часто идут не от хорошей жизни — это нервный, изматывающий труд с довольно скромным заработком. Особенно если ездишь на взятом в кредит автомобиле, за который нужно регулярно отдавать немалые проценты.

Может быть, у таксиста просто случился нервный срыв — и он, отец троих детей, "отпустил вожжи". Загнанный кредиторами и жизненными обстоятельствами мужчина от безнадёги поставил на себе крест, прибился к паре Федоровича и Меньшиковой, составив с ними своего рода криминальное трио и, как герой известного сериала, пустился "во все тяжкие". Это пока единственный в уральском "криминальном трио" человек, который попросил у родных Ксении прощения и полностью раскаялся в содеянном.

Копейский гангстер

В Копейске — небольшом уральском городе — 150 000 жителей. На его окраине уже долгое время тлеют под землёй заброшенные угольные шахты. Словно горит сама земля. На поверхность вырывается едкий дым, в воздух поднимаются тонны угарного газа, а под выгораемой поверхностью образуются смертельно опасные пустоты...

Здесь, в суровом шахтёрском городе, на съёмной квартире проживали ещё двое подозреваемых — 27-летний Михаил Федорович и 31-летняя Екатерина Меньшикова. Хорошей работы в Копейске мало, социальных лифтов просто нет. Но жить красиво хочется всем. Даже если ты обычный слесарь.

Впрочем, слесарем оседлый цыган Федорович давно не работал, официально числясь безработным. Федорович успел окончить четыре курса вуза, однако доучиться так и не смог. Вместо этого ограбил своего приятеля — с ножом в руке отобрал автомобиль, за что и отсидел семь лет "от звонка до звонка".

На своих страницах в социальных сетях Федорович постил ролики про "воров в законе" и организованный криминалитет. Фотографировался с некими худощавыми людьми с воровскими подключичными звёздами, бравируя псевдопринадлежностью к организованной преступности. Также на его аватаре красуется Сергей Бодров — младший из фильма "Брат", что само по себе странно, учитывая, что Федорович цыган. Ну и фотографии из фильма "Бригада" на стене дорисовывают стройную картину его жизненных ориентиров.

Безденежье и безработица в депрессивном Копейске не вязались с образом крутого мачо. Может, это и подтолкнуло Федоровича на следующее, ещё более жестокое преступление. Но красивая картинка всё равно не сложилась — если Федоровича признают виновным, ему грозят десятки лет заключения.

Обычная девчонка... похитила свою мать

Екатерина Меньшикова была старше сожителя на четыре года, но, судя по фото в соцсетях, у них была любовь, хоть часто она и ходила в синяках. Екатерина окончила 11 классов, а после работала продавцом. До знакомства с Федоровичем трудилась администратором, делала маникюр и была вроде абсолютно нормальной девчонкой.

Её роль в преступлении, по версии следствия, состояла в том, чтобы убедить Ксению приехать на Уралмаш. А после Меньшикова выдала себя за убитую, когда подозреваемые сбывали машину в Челябинске. Ксения и Екатерина были примерно одного возраста — скорее всего, и жертвой выбрали Каторгину за внешнее сходство с Меньшиковой.

Но, как оказалось, Меньшикова вместе с товарищами принимала активное участие в не менее циничных и глупых преступлениях, например вымогала деньги у собственной матери, которая в интервью URA.RU рассказала подробности этой странной и одновременно жуткой истории.

9 сентября (в тот день, когда родные Ахметвалиева объявили его в розыск) он участвовал в "разводе" матери Меньшиковой. Таксист представился полицейским и сообщил матери, что её дочь Екатерина и её сожитель Федорович погибли и нужно опознать их тела. Та согласилась. Но вместо морга женщину привезли в сад, где удерживали, приковав наручниками к батарее и избивая битой. Участвовала в этом вся криминальная троица. При этом Федорович получал "кайф" от избиений матери своей девушки. В конце концов женщину "убедили" написать расписку на четыреста тысяч рублей.

Но ей удалось обмануть горе-вымогателей и обратиться в полицию. "Я бегала, кричала. Девушка не погибла бы, если бы наши сотрудники меня слышали, что нужно срочно подавать их в розыск", — жалуется мать Меньшиковой журналистам.

Видео URA.RU

"Я уверена, что это он на неё повлиял. Униженный и оскорблённый мальчик, который всю жизнь простоял на коленях, понимаете?" — так характеризует Федоровича мать Меньшиковой, доказывая, что дочь просто попала под дурное влияние.

Все трое подозреваемых арестованы на два месяца, что является в таких случаях стандартной процедурой. Ну а жители Екатеринбурга просят суд применить самое суровое наказание, отправив преступников на пожизненное.