Козлы отпущения в погонах. Что творится в элитных ОВД

Задержанные в середине октября за взятку высокопоставленные полицейские контролируют очень важный район Москвы. Кутузовский проспект, Киевский вокзал, Бережковская набережная — москвичам не надо объяснять, что такое Дорогомиловский район. Но, похоже, чистки в руководстве полиции элитного района — это только начало. Лайф разбирался, что послужило толчком и кого ещё может коснуться громкая операция российских спецслужб в московских правоохранительных структурах.

17 октября в Москве сотрудники управления собственной безопасности МВД задержали заместителя начальника ОВД "Дорогомилово" Дмитрия Смирнова, который носил гордое звание начальника полиции. Вместе с шефом задержали и его зама Сергея Устинова — начальника отдела уголовного розыска. По предварительной информации, высокопоставленных полицейских взяли с поличным — при получении взятки в 3,5 млн рублей, которая была только первым траншем из 12 миллионов.

Дорогомилово входит в Западный административный округ Москвы (ЗАО). Полиция этого округа летом громко оскандалилась, задержав журналиста-расследователя Ивана Голунова. Указом президента в управлении МВД по ЗАО Москвы из-за этого отстранили от службы пять человек. В том числе двух генералов. Но на сайте ЗАО ГУ МВД в те дни появилось сразу 15 вакансий, что может свидетельствовать о большем числе увольнений, чем узнали СМИ. Уволили и начальника УВД по ЗАО — генерала-майора полиции Андрея Пучкова.

Но для ЗАО такие события не в новинку, ведь окружные полицейские часто попадают в скандальные истории — коррупция и взяточничество здесь не просто слова, а номера конкретных дел.

До Пучкова окружную полицию возглавлял полковник Владимир Рожков, который тоже ушёл в отставку со скандалом. В 2015 году Рожков был задержан сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками ФСБ во время получения части многомиллионной взятки. По версии ФСБ, полковник давал прямые указания следственной части возбудить или прекратить то или иное уголовное дело. Рожков вместе с двумя своими подчинёнными ушёл на больничный и был уволен со своего поста.

Подсудимый на свободе. Из ЦАО в ЗАО

Лайф изучил подробности и другого загадочного дела, которое внезапно перекочевало из ЦАО в ЗАО. Началось всё с не менее элитного, чем "Дорогомилово", отдела полиции в ЦАО — "Пресня", на подконтрольной территории которому находится бизнес-центр "Москва-Сити". В одной из башен на 43-м этаже и обосновался Александр Прохоров — владелец инвестиционной компании "Маккой".

Прохоров собрал деньги с инвесторов и заключил множество контрактов на поставку криптооборудования, а затем перестал выходить на связь… Теперь комбинатор обвиняется в 22 эпизодах мошенничества на сумму 500 млн рублей.

Вначале расследование вёл ОВД "Пресня", но потом дело вдруг передали в ведомство Пучкова, где следствие затянулось почти на полтора года.

А вездесущий подсудимый Прохоров также замешан в хищении драгоценностей певицы Анжелики Агурбаш стоимостью 74 млн рублей, о котором Лайф писал в 2017 году.

И связанное с тем же Александром Прохоровым дело кикбоксера и бывшего мужа Аланы Мамаевой — Александра Липового вообще прогремело на всю страну! Как писали СМИ, Липовой тоже вложил в сомнительные инвестиции 4,5 млн рублей, но ни своих денег, ни процентов не получил. А потом и сам загремел в СИЗО при попытке получения от Прохорова взятки за решение вопроса о закрытии уголовного дела бизнесмена. Оправдания Липового, что он, мол, таким образом пытался свои деньги вернуть, на следователей не подействовали... Удивительная рокировка произошла: потерпевший Липовой в СИЗО, а обвиняемый Прохоров под обычной подпиской о невыезде гуляет по Москве.

Дело Прохорова, находящееся в Пресненском райсуде, до сих пор не рассмотрено, а сам он под подпиской о невыезде и позволяет себе не ходить на судебные заседания… Как пишут СМИ, ссылаясь на источники, к делу Александра Прохорова мог иметь непосредственное отношение и снятый с должности по "делу Голунова" генерал-майор полиции Андрей Пучков.

Дело Голунова как повод для масштабных чисток

Голунова задержал соседний с Дорогомиловским ОВД "Раменки". Это тоже ЗАО. Фактически сфабрикованное дело известного своими антикоррупционными расследованиями журналиста вызвало массовые протесты и привело к необычайно сильному общественному резонансу. Журналиста отпустили, а полицейских наказали.

Дебош в борделе

Лайф писал и о другом ярком событии из жизни полицейских ЗАО, которое произошло в 2014 году. Тогда "прославился" как раз ОВД "Дорогомилово". Его оперативники произвели контрольную закупку интим-услуг и "прессовали" пришедших в бордель клиентов.

— Прессуйте их, камеры ломайте! — кричал майор Сергей Юркин, пиная клиентов притона. После избиения оперативники начали искать камеры наблюдения и вырывать их, чтобы избавиться от каких-либо доказательств своих противоправных действий. Как оказалось, камеры нашли не все — одна из них записала сцены дебоша полицейских, и эта запись попала в распоряжение Лайфа.

Но и на этом "веселье" не закончилось. Оперативники принесли в бордель спиртное... и понеслось — полицеские говорили тосты и выпивали, параллельно занимаясь служебными делами. Потерпевших мужчин заставили написать объяснительные по поводу нахождения в притоне. Нескольких жриц любви задержали. Всё это время в бордель входили и выходили сотрудники, и каждому начальник УгРо позволял выпить. После попойки полицейские разъехались по домам, некоторые, скорее всего, сели за руль в изрядном подпитии.

Козлы отпущения в погонах

Можно предположить, что на территории ЗАО полицейские допустили серьёзный прокол с Голуновым и нанесли всей правоохранительной системе крупные репутационные потери. Теперь окружные полицейские находятся под пристальным наблюдением, да и собрать статистику по борьбе с "оборотнями в погонах" легче всего на уже скомпрометированной территории.

Лайф будет следить за развитием событий.