Воров ставят на счётчик закона: Коля Томский, Циркач, Шишкан, Костя Канский...

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © YouТube / Саша Белов

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В ночь на 19 октября, когда в Красноярском крае прорвало дамбу, там же произошло ещё одно событие, оставшееся на фоне трагедии на Сейбе незамеченным. Задержали красноярского вора в законе Костю Канского по так называемой антиворовской статье — "занятие высшего положения в преступной иерархии". Лайф изучил криминальную биографию Канского и расследовал, почему из сотен воров в законе и криминальных авторитетов указующий перст закона выбрал именно этого криминального авторитета.

Однажды ночью за Канским всё же пришли

В УМВД Красноярского края рассказали Лайфу, что залили видео штурма усадьбы вора в законе на сайт практически в режиме реального времени. Задержание Константина Фридриховича Найбауэра (он же Костя Канский. — Прим. Лайфа) происходило где-то в два ночи. Другие подробности правоохранители не выдают, ссылаясь на тайну следствия.

Видео © Пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

Сотрудники главка при поддержке СОБРа Росгвардии штурмовали дом вора в законе с помощью приставных лестниц. Перепрыгнув через забор, они не нашли Канского в его доме и настигли вора в огороде, где Найбауэр прятался в яме у соснового пня. — На костылях я не убегу... — судя по реакции авторитета, собровцы даже обрадовали Найбауэра, ведь он подумал, что дом атакуют киллеры...

Видео © YouТube / "ДЕЛА Красноярск"

54-летний Найбауэр задержан по подозрению в совершении преступления по статье 210.1 Уголовного кодекса РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Реакция самого Канского пока не известна, но вряд ли он будет отрицать свой титул, ведь Найбауэр — один из тех редких воров в законе, которые признались, что являются ворами в законе, на камеру. — Являетесь вором в законе? В компьютере всё есть. — Ну так являетесь или нет? — Являюсь, являюсь... — заявил Найбауэр во время задержания в Санкт-Петербурге.

Единственный немец среди коронованных

Денисовка — небольшая деревня в Абанском районе Красноярского края в сто дворов. Именно здесь, на краю мира, в октябре 1965-го родился будущий вор в законе Константин Фридрихович Найбауэр. Деревенское происхождение и отсутствие образования не помешали ему управлять общаком всего огромного Красноярского края.

По разным данным, существует свыше 400 воров в законе, добрая половина которых — выходцы из Грузии. Славянских воров всего-то около пятидесяти. А Костя Канский — единственный немец во всей этой компании.

<p>Коллаж © LIFE. Фото © &#34;<a href="http://rusanswers.com/pervaya-polosa/item/29056-pozvonili-kanskomu" target="_blank">Версия&#34;</a></p>

Первый раз он "присел" ещё в 17 лет — за угон автомобиля. Отбывая срок, Костя познакомился со многими авторитетными сидельцами и сумел влиться в их среду. После выхода из зоны Найбауэр зарёкся не попадать в места не столь отдалённые и старался не попадать в поле зрения правоохранителей. Но тюремные связи и особые личные данные — умение находить общий язык практически с любым собеседником — со временем привели его к вершине преступной иерархии России. В 2000 году в Москве к нему сделали воровской подход шесть влиятельных криминальных авторитетов, из которых можно выделить Баркалова по прозвищу Блондин.

Канский вернулся в родной Красноярский край и, по некоторым данным, стал держателем местного общака. Его растущее влияние позволяло проводить в Красноярске масштабные воровские сходки. Например, в 2004 году в красноярском ресторане "Лидия" с помпой праздновали его день рождения лидеры преступных группировок Москвы, Красноярска, Иркутска, Хабаровского края и даже Прибалтики. Во время самого международного торжества полицейские провели спецоперацию, в результате которой задержали 70 человек.

В 2008 году Найбауэра поймали с двумя граммами гашиша, за что он и получил свой второй срок — год и девять месяцев заключения. Выйдя на свободу, Канский перешёл кому-то дорогу — за ним устроили охоту и несколько раз покушались на его жизнь. Но ему чудом удавалось избежать смерти. Например, в 2011-м киллер выпустил в Канского пять пуль, когда Найбауэр вводил код домофона, и всего одна попала в спину. Авторитету снова удалось выжить.

В 2013 году Найбауэр со многими другими авторитетами подписался под известным воровским "прогоном" о том, что Ровшан Лянкоранский не является вором в законе. Вскоре после этого "прогона" Ровшана убили в Стамбуле.

В 2014 году Костю Канского задержали в Подмосковье по подозрению в вымогательстве и этапировали в Красноярск. Однако вор в законе остался на свободе, жил тихо и до недавних событий не попадал в криминальные сводки.

Но публичное признание на камеру в занятии высшего положения в преступной иерархии сделало Канского лёгкой мишенью для уголовного преследования. И для того чтобы изолировать Найбауэра, не нужно шить дело, оно уже давно "сшито" и задокументировано, в том числе и в Интернете.

Федеральный закон № 46. По ком зазвонил колокол?

До принятия этого закона — "Об ужесточении наказания для лидеров ОПГ" — 210-я статья обычно применялась к бизнесменам. Подозреваемым в каких-то финансовых махинациях шили участие в ОПГ или ОПС, распределяя роли между организатором и исполнителями преступлений. Эту же статью применили и к экс-генералу МВД Денису Сугробову, которого с сообщниками признали виновными в организации провокаций взяток. То есть молот закона бил по всем, но только не по самим ворам в законе — людям, с гордостью нарекающим себя королями преступного мира. Теперь ситуация меняется, и уже можно с уверенностью сказать, что статья работает.

<p>Денис Сугробов. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Тем не менее на момент принятия этой поправки — 12 апреля 2019 года — у государства уже были все рычаги воздействия на криминальный мир. С 2015 года глава МВД имел право подписывать приказы о нежелательности пребывания таких лиц в России. Например, если сажали вора-грузина, то по освобождении его сразу депортировали на родину. Такие же меры могли применить к армянским и азербайджанским криминальным авторитетам и ворам в законе. Из-за этого произошёл отток постсоветского криминального народа в южные и европейские страны — Турцию, Израиль, Кипр, Испанию и Чехию. Можно сказать, закон ударил в первую очередь по русским законникам, которые в последнее время стараются быть тише воды, ниже травы.

И вправду — скандальный антиворовской закон начали обкатывать на Николае Кузьмичёве, известном как Коля Томский, — человеке, который ни дня не сидел в тюрьме и был наречён в 2013 году, когда криминальный мир активно рекрутировал свежее "пушечное мясо". После задержания Томский официально отрёкся от своего титула, впрочем, согласно новому закону, это практически ничего не меняет.

Потом СМИ связывали с возможным преследованием по антиворовской статье Олега Пирогова по прозвищу Циркач, который предусмотрительно сбежал в Турцию.

Шишкан — есть тело, есть дело

<p>Фото © Агентство городских новостей &#34;Москва&#34; / Кирилл Зыков</p>

Но самым резонансным задержанием по этому закону стал арест Олега Медведева, более известного как Шишкан, которого называли держателем общероссийского общака. "Вор всея Руси" не признал того, что он занимает высокое место в российской иерархии, но пока суть да дело — следователи устанавливали его возможную причастность к громкому убийству бизнес-леди Татьяны Сидоровой, которая пропала с ближайшими родственниками ещё в 2012 году. Об этом совсем недавно писал Лайф.

И вот сегодня СК опубликовал видео с места, где нашли тела Сидоровой и родственников, что свидетельствует о том, что следствие по этому делу значительно продвинулось и членам предполагаемого ОПГ Шишкана, возможно, в ближайшее время предъявят обвинение в убийстве.

Кто следующий

Источник, близкий к криминальным кругам, рассказал Лайфу, что существует (ещё существует) старая воровская школа, которой идейно противостоят новые воры. В последнее время "старички" уходят на обочину преступного мира, лишаясь связей и ресурсов. А представители новой школы доминируют и устанавливают свои правила.

Шишкан, похоже, объединял в себе качества обеих школ, но вёл себя в последнее время больше как бизнесмен, когда как представителю "олд скула" коммерсантом быть "западло".

Однако 210-ю статью применили и к Коле Томскому, который до этого ни дня не просидел в тюрьме и, по некоторым данным, тихо занимался обналом, и к Косте Канскому — признанному патриарху воровского мира. И пока не прослеживается никакой системы в задержаниях. Выходит, что новый антиворовской закон — всего лишь инструмент, который может пройтись и по ворам старой воровской школы, и по целеустремлённым новичкам, получившим титул из-за престижа или за деньги. И на вопрос "кто следующий?" ответить просто невозможно.

Антиворовской закон, возможно, приведёт и к тому, что престиж самого титула "вора в законе" значительно упадёт и вряд ли будет кому-нибудь нужен даже за деньги — зачем покупать себе от восьми до пятнадцати лет лишения свободы? Ну а криминальный мир в очередной раз адаптируется к новым порядкам. Но каким он станет — не знает сегодня никто.

Автор:
Станислав Сенькин
СС
Станислав Сенькин
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