Воров ставят на счётчик закона: Коля Томский, Циркач, Шишкан, Костя Канский...

В ночь на 19 октября, когда в Красноярском крае прорвало дамбу, там же произошло ещё одно событие, оставшееся на фоне трагедии на Сейбе незамеченным. Задержали красноярского вора в законе Костю Канского по так называемой антиворовской статье — "занятие высшего положения в преступной иерархии". Лайф изучил криминальную биографию Канского и расследовал, почему из сотен воров в законе и криминальных авторитетов указующий перст закона выбрал именно этого криминального авторитета.

Однажды ночью за Канским всё же пришли

В УМВД Красноярского края рассказали Лайфу, что залили видео штурма усадьбы вора в законе на сайт практически в режиме реального времени. Задержание Константина Фридриховича Найбауэра (он же Костя Канский. — Прим. Лайфа) происходило где-то в два ночи. Другие подробности правоохранители не выдают, ссылаясь на тайну следствия.

Видео © Пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

Сотрудники главка при поддержке СОБРа Росгвардии штурмовали дом вора в законе с помощью приставных лестниц. Перепрыгнув через забор, они не нашли Канского в его доме и настигли вора в огороде, где Найбауэр прятался в яме у соснового пня. — На костылях я не убегу... — судя по реакции авторитета, собровцы даже обрадовали Найбауэра, ведь он подумал, что дом атакуют киллеры...

Видео © YouТube / "ДЕЛА Красноярск"

54-летний Найбауэр задержан по подозрению в совершении преступления по статье 210.1 Уголовного кодекса РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Реакция самого Канского пока не известна, но вряд ли он будет отрицать свой титул, ведь Найбауэр — один из тех редких воров в законе, которые признались, что являются ворами в законе, на камеру. — Являетесь вором в законе? В компьютере всё есть. — Ну так являетесь или нет? — Являюсь, являюсь... — заявил Найбауэр во время задержания в Санкт-Петербурге.

Единственный немец среди коронованных

Денисовка — небольшая деревня в Абанском районе Красноярского края в сто дворов. Именно здесь, на краю мира, в октябре 1965-го родился будущий вор в законе Константин Фридрихович Найбауэр. Деревенское происхождение и отсутствие образования не помешали ему управлять общаком всего огромного Красноярского края.

По разным данным, существует свыше 400 воров в законе, добрая половина которых — выходцы из Грузии. Славянских воров всего-то около пятидесяти. А Костя Канский — единственный немец во всей этой компании.

Первый раз он "присел" ещё в 17 лет — за угон автомобиля. Отбывая срок, Костя познакомился со многими авторитетными сидельцами и сумел влиться в их среду. После выхода из зоны Найбауэр зарёкся не попадать в места не столь отдалённые и старался не попадать в поле зрения правоохранителей. Но тюремные связи и особые личные данные — умение находить общий язык практически с любым собеседником — со временем привели его к вершине преступной иерархии России. В 2000 году в Москве к нему сделали воровской подход шесть влиятельных криминальных авторитетов, из которых можно выделить Баркалова по прозвищу Блондин.

Канский вернулся в родной Красноярский край и, по некоторым данным, стал держателем местного общака. Его растущее влияние позволяло проводить в Красноярске масштабные воровские сходки. Например, в 2004 году в красноярском ресторане "Лидия" с помпой праздновали его день рождения лидеры преступных группировок Москвы, Красноярска, Иркутска, Хабаровского края и даже Прибалтики. Во время самого международного торжества полицейские провели спецоперацию, в результате которой задержали 70 человек.

В 2008 году Найбауэра поймали с двумя граммами гашиша, за что он и получил свой второй срок — год и девять месяцев заключения. Выйдя на свободу, Канский перешёл кому-то дорогу — за ним устроили охоту и несколько раз покушались на его жизнь. Но ему чудом удавалось избежать смерти. Например, в 2011-м киллер выпустил в Канского пять пуль, когда Найбауэр вводил код домофона, и всего одна попала в спину. Авторитету снова удалось выжить.

В 2013 году Найбауэр со многими другими авторитетами подписался под известным воровским "прогоном" о том, что Ровшан Лянкоранский не является вором в законе. Вскоре после этого "прогона" Ровшана убили в Стамбуле.

В 2014 году Костю Канского задержали в Подмосковье по подозрению в вымогательстве и этапировали в Красноярск. Однако вор в законе остался на свободе, жил тихо и до недавних событий не попадал в криминальные сводки.

Но публичное признание на камеру в занятии высшего положения в преступной иерархии сделало Канского лёгкой мишенью для уголовного преследования. И для того чтобы изолировать Найбауэра, не нужно шить дело, оно уже давно "сшито" и задокументировано, в том числе и в Интернете.

Федеральный закон № 46. По ком зазвонил колокол?

До принятия этого закона — "Об ужесточении наказания для лидеров ОПГ" — 210-я статья обычно применялась к бизнесменам. Подозреваемым в каких-то финансовых махинациях шили участие в ОПГ или ОПС, распределяя роли между организатором и исполнителями преступлений. Эту же статью применили и к экс-генералу МВД Денису Сугробову, которого с сообщниками признали виновными в организации провокаций взяток. То есть молот закона бил по всем, но только не по самим ворам в законе — людям, с гордостью нарекающим себя королями преступного мира. Теперь ситуация меняется, и уже можно с уверенностью сказать, что статья работает.

Тем не менее на момент принятия этой поправки — 12 апреля 2019 года — у государства уже были все рычаги воздействия на криминальный мир. С 2015 года глава МВД имел право подписывать приказы о нежелательности пребывания таких лиц в России. Например, если сажали вора-грузина, то по освобождении его сразу депортировали на родину. Такие же меры могли применить к армянским и азербайджанским криминальным авторитетам и ворам в законе. Из-за этого произошёл отток постсоветского криминального народа в южные и европейские страны — Турцию, Израиль, Кипр, Испанию и Чехию. Можно сказать, закон ударил в первую очередь по русским законникам, которые в последнее время стараются быть тише воды, ниже травы.

И вправду — скандальный антиворовской закон начали обкатывать на Николае Кузьмичёве, известном как Коля Томский, — человеке, который ни дня не сидел в тюрьме и был наречён в 2013 году, когда криминальный мир активно рекрутировал свежее "пушечное мясо". После задержания Томский официально отрёкся от своего титула, впрочем, согласно новому закону, это практически ничего не меняет.

Потом СМИ связывали с возможным преследованием по антиворовской статье Олега Пирогова по прозвищу Циркач, который предусмотрительно сбежал в Турцию.

Шишкан — есть тело, есть дело

Но самым резонансным задержанием по этому закону стал арест Олега Медведева, более известного как Шишкан, которого называли держателем общероссийского общака. "Вор всея Руси" не признал того, что он занимает высокое место в российской иерархии, но пока суть да дело — следователи устанавливали его возможную причастность к громкому убийству бизнес-леди Татьяны Сидоровой, которая пропала с ближайшими родственниками ещё в 2012 году. Об этом совсем недавно писал Лайф.

И вот сегодня СК опубликовал видео с места, где нашли тела Сидоровой и родственников, что свидетельствует о том, что следствие по этому делу значительно продвинулось и членам предполагаемого ОПГ Шишкана, возможно, в ближайшее время предъявят обвинение в убийстве.

Кто следующий

Источник, близкий к криминальным кругам, рассказал Лайфу, что существует (ещё существует) старая воровская школа, которой идейно противостоят новые воры. В последнее время "старички" уходят на обочину преступного мира, лишаясь связей и ресурсов. А представители новой школы доминируют и устанавливают свои правила.

Шишкан, похоже, объединял в себе качества обеих школ, но вёл себя в последнее время больше как бизнесмен, когда как представителю "олд скула" коммерсантом быть "западло".

Однако 210-ю статью применили и к Коле Томскому, который до этого ни дня не просидел в тюрьме и, по некоторым данным, тихо занимался обналом, и к Косте Канскому — признанному патриарху воровского мира. И пока не прослеживается никакой системы в задержаниях. Выходит, что новый антиворовской закон — всего лишь инструмент, который может пройтись и по ворам старой воровской школы, и по целеустремлённым новичкам, получившим титул из-за престижа или за деньги. И на вопрос "кто следующий?" ответить просто невозможно.

Антиворовской закон, возможно, приведёт и к тому, что престиж самого титула "вора в законе" значительно упадёт и вряд ли будет кому-нибудь нужен даже за деньги — зачем покупать себе от восьми до пятнадцати лет лишения свободы? Ну а криминальный мир в очередной раз адаптируется к новым порядкам. Но каким он станет — не знает сегодня никто.