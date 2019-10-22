Резня в хостеле у МКАД. Как провинциальный гопник покорял Москву

Ранним утром ошалевший парень с ножом устроил в подмосковном хостеле самую настоящую резню. По версии следствия, проживающий в хостеле 26-летний ранее судимый и наркозависимый Сергей Сазонов попросил денег в долг у администрации. Получив отказ, Сазонов буквально взбесился: он достал нож, стал бегать по комнатам и хаотично резать людей. Его с трудом удалось остановить, но итог кровавой жатвы — два трупа и четверо раненых. Известно, что погибшая женщина была на четвёртом месяце беременности. Лайф выяснил подробности кровавой драмы и криминальной биографии нападавшего.

Садоводческое некоммерческое товарищество "Дары природы" примыкает к МКАД — это тихое спальное место рядом с московским районом Тёплый Стан. Прошлой ночью в хостеле, расположенном в частном доме товарищества по первой линии, мирно спали люди.

Источник в правоохранительных органах рассказал Лайфу, что все пострадавшие и погибшие жили в хостеле дружно, не употребляя алкоголь и не допуская конфликтов: мужчины работали на ближайшей стройке, а женщины вели хозяйство.

Большинство постояльцев спокойно отдыхали на двухъярусных кроватях после напряжённого трудового дня. Пока чуткий утренний сон не прервал дикий крик...

Кровавая резня под утро

Примерно в пять часов утра в хостел вернулся припозднившийся постоялец — 26-летний курганец Сергей Сазонов. Молодой человек был в странном возбуждении. Сидя на диванчике на кухне, Сазонов вдруг попросил у жены администратора Анастасии Аксёновой денег в долг. Ему отказали, и тогда Сазонов неожиданно взбесился. Что именно подтолкнуло его к резне, предстоит выяснить следствию. Пока известно только, что именно после отказа ссудить ему денег Сазонов взял в руки нож и прямо на кухне зарезал 27-летнюю Анастасию, находившуюся на четвёртом месяце беременности, и 47-летнего Александра Тамбовцева. Их зверь забил ножом до смерти.

Затем ошалевший от крови гопник забежал в комнату со спящими, где начал наносить беспорядочные удары, ранив ещё четверых. Все они сейчас лежат в больнице с глубокими порезами — некоторым Сазонов искромсал ножом лица... Соседи по СМТ услышали истошные крики, призывающие на помощь, и сразу же вызвали полицию.

Это видео Следкома хорошо показывает, что кровью жертв буквально залит весь пол, а кровавые отпечатки ведут на улицу, куда после жестокой резни и выбежал Сазонов. Там ошалевший гопник оказал сопротивление сотрудникам полиции, но в пылу потасовки отрезал себе палец и был обезврежен.

Неожиданная зверская резня приводит в ужас и по-настоящему шокирует. Бессмысленный поступок взбесившегося зверя заставляет думать, что виной всему какой-нибудь приводящий к агрессивному возбуждению наркотический препарат. Но есть версия, что Сазонов был просто пьян. Впрочем, и те и другие солидарны в том, что Сазонов был "под чем-то".

После произошедшего нападавшего повезли под конвоем в больницу. А СКР возбудил дело по признакам убийства двух и более лиц.

Ранее судим. Провинциальный гоп-стоп

Лайф выяснил, что подобное агрессивное поведение было свойственно Сазонову и раньше — пять лет назад он совершил кражу и два грабежа с угрозой применения насилия. Это было в Курганской области, где до этого проживал сам Сазонов. Однажды хозяйка квартиры, где он снимал жильё за две с половиной тысячи, готовила еду и сняла два кольца из белого и жёлтого золота, положив их на стол. У молодого парня взыграла алчность, и он похитил драгоценности, как объяснял позже, в счёт погашения некоего мифического долга.

Суд приговорил воришку к обязательным работам, однако это не перевоспитало парня. Спустя год он попался на грабежах — угрожая избиением, Сазонов заставлял прохожих снимать деньги через банкомат. Таким образом он "отработал" у одного прохожего 5000 рублей, а карточку другого обчистил на 6000. За всё это он получил три года семь месяцев лишения свободы. И освободился Сазонов буквально в прошлом году, после чего провинциальный гопник решил, что хватит ему гнить в провинции, и отправился "покорять Москву".

Причём, судя по информации сайта судебных приставов, ещё в конце мая 2019 года он был в Кургане, о чём говорят до сих пор не погашенные штрафы по административке.

Не по-пацански

Судя по группам, на которые Сазонов был подписан в социальных сетях, его сильно увлекала пацанская тематика. "Х**и нам — пацанам", "Пацанский паблик" и другие группы, романтизирующие уличную жизнь городских окраин, питали его мыслями и чувствами. Но даже в этих социально близких гопникам пабликах и группах душегубами никто не восхищается.

И на то, чтобы осознать, насколько "не по-пацански" он поступил, у Сазонова впереди долгие и долгие годы — если его признают виновным, ему грозит пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.