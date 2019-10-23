Пять смертей на спорной земле. Фермерство по законам гор

Хутор Чернозубов Ростовской области стал местом кровавой перестрелки. Семьи Бациевых и Дакишвили не поделили территории и выяснили отношения с помощью огнестрельного оружия. Итог — пять трупов, ещё двое в больнице в тяжёлом состоянии. Лайф выяснил первые подробности сельской бойни.

В селе Камышёвка много полиции. ОМОН прочёсывает дома, а в небе, как в американских боевиках, кружат вертолёты, которые ищут сбежавших стрелков. В Камышёвку по тревоге прилетело руководство Ростовской области. Но местные жители боятся, что конфликт ещё не исчерпан.

По закону гор

Тёплым осенним днём, 22 октября, в чистом поле у хутора Чернозубов Орловского района Ростовской области съехалось несколько машин, чтобы порешать вопросы на "стрелке", которую забили представители противоборствующих фамилий. Выходцы из Чечни Бациевы давно враждовали с кистинцами (грузинскими чеченцами) Дакишвили из-за ростовской земли для выпаса и посева. Обе семьи считаются зажиточными, обе обладают властью и влиянием в регионе.

И хотя вражда семей длилась уже почти десятилетие, до этого момента им удавалось не проливать кровь, ограничиваясь судебными тяжбами или обычным мордобоем. Но на этот раз Дакишвили были настроены серьёзно. Глава клана Гоги, по некоторым данным, взял на "стрелку" пистолет Стечкина и пару бойцов с автоматическим оружием. Бациевы тоже прихватили с собой охотничьи ружья, чтобы в случае чего дать Дакишвили достойный отпор. Всего же съехалось где-то пятнадцать мужчин.

Непосредственной причиной перестрелки мог стать телефонный разговор Увайса Бациева с Василием Дакишвили, который является председателем сельскохозяйственного производственного кооператива "Новоселовский" в Камышёвке и совладельцем Ростовской областной федерации дзюдо. Василий ставил препоны Бациевым касательно купленной ими земли, считая, что она принадлежит семье Дакишвили. Один такой спорный участок Бациевы уже вспахали, хотя и не имели на это юридических прав, поскольку ещё шли суды. И вот по этому поводу состоялся неприятный телефонный разговор Василия и Увайса, в результате которого стороны захотели решить конфликт "по-мужски" и разобраться на кулаках в Чернозубове, неподалёку от места, где Бациевы разводили овец. Однако спарринга не получилось...

Возможно, первыми стрелять начали Дакишвили, открыв огонь без предупреждения. Это и объясняет, почему большинство убитых — среди Бациевых. Трое представителей этой фамилии — два брата и племянник Арби, Идрис и Ислам — были застрелены на месте. За жизнь ещё одного Бациева, Алдана, борются сейчас врачи.

Со стороны Дакишвили погиб только Зураб. Пятого убитого пока идентифицировать не удалось из-за того, что выстрелом жертве снесли пол-лица, чем обезобразили до неузнаваемости. Ещё один потерпевший от перестрелки, Балауди Хусиханов, который участвовал в конфликте на стороне Бациевых, лежит сейчас в больнице.

Вскрытие противоречит исламу

Очевидцы видели, как с места происшествия отъехали вишнёвая "девятка" и чёрный внедорожник. Рамзана, Гоги и Малхази Дакишвили — непосредственных участников побоища — разыскивает полиция. Местные полицейские получили ориентировки на них и их автомобили. Бандиты могут передвигаться на "приоре", "мерседесе" или "девятке" с чеченскими номерами.

И пока стрелков ищут, в Камышёвке нарастают тревога и беспокойство. Местные боятся, что война чеченских кланов только начинается. Сами представители обеих фамилий, их многочисленные родственники и друзья стеклись к больнице, где лежат трупы погибших. Они выступают против вскрытия тел, считая, что это противоречит нормам ислама. Возбуждение только нарастает.

Ситуация настолько серьёзная, что в Чернозубов съехались полицейские со всей области — не только для поиска и поимки сбежавших с места происшествия вооружённых и очень опасных стрелков, но и для того, чтобы не допустить дальнейшего разрастания беспорядков. Сам хутор оцеплен, и все подъезды к нему перекрыты. На время проведения спецоперации введён комендантский час.

Причина конфликта

Давний застарелый конфликт двух семей начался ещё в 2010 году, когда между Бациевыми и Дакишвили было заключено соглашение об определении долей в земельных участках.

Один из партнёров Дакишвили (некий Мутошвили) не поставил его в известность, когда продал два участка земли Бациевым. Об этом Дакишвили узнал довольно поздно, но сразу же стал оспаривать право Бациевых на землю. Каждая из семей чувствовала за собой правоту и не хотела уступать. Но воевали они до поры до времени только на судебных заседаниях.

Несколько лет назад Бациевы смогли даже отсудить у принадлежащего Василию Дакишвили кооператива полтора миллиона рублей, чем вызвали его особую неприязнь. Руководитель представительства Чеченской Республики в Ростовской области Имран Исраилов в разговоре с журналистами упомянул, что давно слышал о земельном споре Бациевых и Дакишвили, но никто и не думал, что этот конфликт может перерасти в кровавую бойню.

Конфликт семей то затухал, то разгорался с новой силой, пока горячие кавказские фермеры не решили его в перестрелке, поставив на уши не только область, но и всю страну, шокированную подобными дикими нравами. Следственное управление СКР по Ростовской области уже возбудило уголовное дело по статье "Убийство", а полицейские ищут скрывшихся с места перестрелки членов семьи Дакишвили. "Они вооружены и особо опасны", — предупреждают правоохранители в ориентировках. По итогам первого дня силовики провели оперативное совещание.