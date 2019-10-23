Проклятие челябинских губернаторов. Уголовные дела довели их... до Европы

Ещё не утих скандал с позапрошлым губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, который, по некоторым данным, скрывается от российских следователей в Европе, а в центре интриг уже прошлый челябинский губернатор — Борис Дубровский. В отношении него то возбуждают уголовное дело, то отменяют, то в Швейцарии он, то опять в России... В запутанных маршрутах бывших чиновников разбирался Лайф.

Октябрь 2019 года стал одним из самых насыщенных событиями месяцев для экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Сначала 11 октября региональные и федеральные СМИ пишут о том, что в отношении Дубровского возбудили уголовное дело аж на 20 миллиардов рублей! Мол, ещё будучи губернатором, он злоупотреблял должностными полномочиями, вступил в картельный сговор и способствовал компании "Южуралмост" в получении госконтрактов на дорожное строительство в Челябинской области. Да так, что 82–96% от общего объёма дорожных госконтрактов достались одному, по сути, подрядчику.

Затем в Сеть попадает информация, что бывший губернатор сбежал из России в Швейцарию, чтобы скрыться от уголовного преследования. Тут же Борис Дубровский даёт интервью о том, что никуда он не эмигрировал, а новость о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело, — фейк. И вообще, решение ФАС уже оспаривается в Арбитражном суде.

Дубровский опроверг в своём интервью журналистам информацию о связи с руководством "Южуралмоста", а слухи о том, что он возвратился в Россию только для продления лицензии на оружие, назвал абсурдом. Как заявил Дубровский, в Швейцарию он ездит изредка — для того, чтобы повидаться с дочерью.

А вчера произошло неожиданное событие: адвокат Дубровского — Рустам Курмаев — заявил журналистам, что Следственный департамент МВД России постановление о возбуждении дела против его подзащитного отменил как незаконное и необоснованное.

В разговоре с Лайфом адвокат Рустам Курмаев уверяет — новость о возбуждённом деле отчасти является фейковой:

— Мы с самого начала говорили о том, что нас никто не уведомлял о наличии какого-либо уголовного дела, мы с удивлением увидели в прессе, что некий сторонний адвокат сообщил всем, что есть такое уголовное дело.

Мы направили запрос в Следственный департамент МВД РФ. И практически в день поступления запроса в Следственный департамент он направил нам извещение о том, что постановление по возбуждению уголовного дела отменено. Ни о каком хищении никакого уголовного дела никогда не возбуждалось. Это слухи, это фейк, и мы не очень понимаем, кому и зачем это надо.

Господин Дубровский был две недели назад тут, я с ним виделся. Поэтому на вопрос, вернётся ли он на родину... Ну, он и не уезжал. И он достаточно регулярно здесь бывает (в России), и я не вижу каких-либо оснований для того, чтобы ему уезжать или, как некоторая пресса сообщила, "скрываться". Борис Александрович никогда не скрывался, и в своём интервью он пояснял, что уехал в Швейцарию к дочери, — подводит итог адвокат экс-губернатора Дубровского Курмаев.

Бывший губернатор против бывшего губернатора

Интересно, что о возбуждённом в отношении Бориса Дубровского уголовном деле СМИ рассказывал адвокат Михаила Юревича — губернатора, предшествующего Дубровскому. Но если Дубровский руководил регионом с 2014 по 2019 год, то Юревич — с 2010-го по 2014-й.

Экс-губернатору Михаилу Юревичу с 2017 года вменяют получение взяток в размере 3,4 миллиарда рублей, и как раз в сфере дорожного строительства. Уроженец Челябинска разыскивается российскими спецслужбами и, по некоторым данным, скрывается в Лондоне. Суд выдал разрешение на заочный арест экс-губернатора.

Повестки летят в пустоту...

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский, как следует из ответа на запрос Лайфа, в розыске не находится.

Как будут развиваться события дальше, пока не ясно, но понятно одно — оба экс-губернатора Челябинской области — люди состоятельные. Например, Дубровский до своего губернаторства возглавлял ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", а Юревич — известнейшую в стране макаронную фабрику "Макфа". И если один отсиживается в Лондоне, что помешает другому уехать, например, в ту же Швейцарию к дочери в случае чего?

К тому же в Сети распространяется информация о том, что за Дубровского якобы весь октябрь хлопотали разные влиятельные персоны. А теперь постановление о возбуждении уголовного дела отменяют...

Бывают в нашей жизни и в жизни губернаторов удивительные совпадения. Но, если проводить аналогию, похожая канитель с возбуждением уголовного дела произошла и с Михаилом Юревичем. Когда в 2017 году его пытались допросить по уже возбуждённому делу, он просто не явился на допросы, следователям даже пришлось предъявлять обвинение заочно. Правоохранители получили уведомление, мол, извините, нахожусь в Израиле. Не всякая повестка долетит до Святой земли или Туманного Альбиона...

...хоть шерсти клок

Управление ФАС РФ по Челябинской области оштрафовало фирму ООО "Жилкомсервис", которая до октября 2018 года принадлежала Александру Дубровскому (сыну экс-губернатора), на 9,4 млн рублей. Компанию уличили в сговоре на аукционах по поставке лифтов. Так вышло, что из шести поданных заявок для участия в аукционе было допущено только две — "Щербинский лифтостроительный завод" и "Жилкомсервис". "Щербинский лифтостроительный завод" по каким-то причинам в аукционе участвовать не стал, а остальным фирмам отказали на основании того, что они не включены в реестр квалифицированных подрядчиков. Вот только с документами у них было всё в порядке.

С октября 2018-го оштрафованная ФАС компания оформлена на фирму Валерия Ковалёва. По данным СМИ, на того же Ковалёва оформлен ещё ряд активов семьи Дубровских. Сейчас сделка по выкупу "Жилкомсервиса" оспаривается в арбитраже.