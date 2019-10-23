Обещал расстрелять русских племяшей, но убил себя гранатой. Будни ветеранов АТО

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Станислав Красильников, YouTube / Підрозділ КУПОЛ

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Вечером посетители бара "Пророк" в центре Киева услышали мощный взрыв, от которого вышибло стёкла. Здесь, в белокаменной столице Древней Руси, такое не редкость — вся Украина буквально наводнена оружием из зоны АТО. На этот раз гранату взорвал посетитель бара, любивший покутить в центре Киева, — живая легенда антитеррористической операции Виктор Дегтярёв, известный под позывным Сенсей. Взрыв унёс жизни самого атошника и охранника какого-то офиса, с которым ветеран АТО вступил в пьяную перепалку. А также посёк осколками проходящую мимо женщину. В обстоятельствах взрыва и судьбы атошника российского происхождения разбирался Лайф.

Скорее всего, Дегтярёв хотел напугать оппонента воинственной демонстрацией "лимонки", но граната неожиданно сдетонировала — либо Дегтярёв, будучи беспалым инвалидом, нечаянно вырвал чеку, либо же граната была активирована дистанционно. Об этом косвенно говорит факт возбуждения дела по статье "Умышленное убийство".

<p>Сенсей Дегтярёв и зашкаливающий символизм. Фото © RusVesna.su</p>

Тем не менее официальный комментарий полиции Киева таков: "Основной версией остаётся неосторожное обращение с гранатой. Мы провели осмотр места происшествия и офисного помещения, где обнаружили остатки алкогольных напитков. Также по месту жительства одного из погибших во время обыска мы выявили и изъяли запал от боевой гранаты".

Кому война, кому мать родна

<p>Фото © <a href="https://ukraina.ru/news/20191023/1025425455.html" target="_blank">Ukraina.ru</a></p>

"Сенсей ушёл в небо. Страна потеряла живую легенду", — так охарактеризовал вчерашний инцидент ещё один участник АТО Сергей Тищенко, известный под позывным Дровосек. Между тем этот возвышенный пафос скрывает под собой обеспокоенность и тревогу ветеранов АТО в канун подписания так называемой (примиряющей Украину и Донбасс) формулы Штайнмайера, которая является "костью в горле" украинских националистов. Сам Дегтярёв тоже был сторонником войны "до победного конца" и мечтал сравнять с землёй мятежный Донбасс.

Проблемой для принятия этой формулы в первую очередь являются националисты-радикалы и участники-ветераны АТО, для которых участие в боевых действиях на юго-востоке Украины является неким алиби для разнузданного, агрессивного и опасного поведения. Например, покойный Дегтярёв спокойно ходил по барам, выпивал, ругался с другими посетителями "наливаек", держа в кармане настоящую боевую гранату, которая могла бы взорваться не на пороге бара, а, например, в самом баре.

Но есть и другая (вовсе не конспирологическая) версия — гранату ему "подарили", а потом дистанционно активировали "сувенир из АТО". Мавр сделал своё дело — мавр может уходить.

Биография Сенсея

Родился Виктор Дегтярёв в советском Якутске в 1966 году. Служба в Черноморском флоте навсегда повязала его с Украиной. Дегтярёв остался на Украине и окончил Николаевский государственный пединститут имени Белинского.

Его позывной Сенсей произошёл из-за необычной полуазиатской внешности и увлечением восточными единоборствами типа ушу или кунг-фу. В 1998 году он даже возглавил Херсонскую областную федерацию ушу. Впрочем, Дегтярёву было недостаточно тренерской работы — и в 2013 году году он основал Союз морских пехотинцев Украины, который активно поддержал Майдан.

Соответственно, он одним из первых ушёл добровольцем в зону АТО в качестве майора Национальной гвардии и даже создал отдельную группу спецназа "Купол" в составе добровольческого батальона "Донбасс". Под Иловайском попал в котёл и потерял два пальца правой руки, что окончило его карьеру военного. В последнее время занимался помощью ветеранам АТО, собирал деньги. Вырученных средств хватало и на то, чтобы посидеть в "Пророке"...

Сенсей против российских... племянников

Его воинственная риторика находила отклик у восторженных патриотов Украины, ведь ради этой страны Дегтярёв на словах был готов переступить и через своих российских родственников. Его родители, сестра и племянники проживают в Ульяновске, причём племяши служили в Российской армии.

"Если Россия с Украиной помирятся, то и мы помиримся. Я сказал своим племянникам, которые служат в ульяновских ВДВ, что, если я их здесь увижу, пристрелю. Пусть пишут рапорты и уходят со службы", — гордо рассказывал Дегтярёв журналистам.

Но судьба распорядилась иначе. Сначала служба в "Куполе", затем — "Иловайский котёл", ранение, сборы на раненых и бар "Пророк"... Трёхпалая, как герб Украины, рука под воздействием одурманенных алкоголем мозгов нечаянно выдёргивает чеку. Взрыв... И очередной герой Украины пополняет небесную сотню.

Автор:
Станислав Сенькин
СС
Станислав Сенькин
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