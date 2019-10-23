Обещал расстрелять русских племяшей, но убил себя гранатой. Будни ветеранов АТО

Вечером посетители бара "Пророк" в центре Киева услышали мощный взрыв, от которого вышибло стёкла. Здесь, в белокаменной столице Древней Руси, такое не редкость — вся Украина буквально наводнена оружием из зоны АТО. На этот раз гранату взорвал посетитель бара, любивший покутить в центре Киева, — живая легенда антитеррористической операции Виктор Дегтярёв, известный под позывным Сенсей. Взрыв унёс жизни самого атошника и охранника какого-то офиса, с которым ветеран АТО вступил в пьяную перепалку. А также посёк осколками проходящую мимо женщину. В обстоятельствах взрыва и судьбы атошника российского происхождения разбирался Лайф.

Скорее всего, Дегтярёв хотел напугать оппонента воинственной демонстрацией "лимонки", но граната неожиданно сдетонировала — либо Дегтярёв, будучи беспалым инвалидом, нечаянно вырвал чеку, либо же граната была активирована дистанционно. Об этом косвенно говорит факт возбуждения дела по статье "Умышленное убийство".

Тем не менее официальный комментарий полиции Киева таков: "Основной версией остаётся неосторожное обращение с гранатой. Мы провели осмотр места происшествия и офисного помещения, где обнаружили остатки алкогольных напитков. Также по месту жительства одного из погибших во время обыска мы выявили и изъяли запал от боевой гранаты".

Кому война, кому мать родна

"Сенсей ушёл в небо. Страна потеряла живую легенду", — так охарактеризовал вчерашний инцидент ещё один участник АТО Сергей Тищенко, известный под позывным Дровосек. Между тем этот возвышенный пафос скрывает под собой обеспокоенность и тревогу ветеранов АТО в канун подписания так называемой (примиряющей Украину и Донбасс) формулы Штайнмайера, которая является "костью в горле" украинских националистов. Сам Дегтярёв тоже был сторонником войны "до победного конца" и мечтал сравнять с землёй мятежный Донбасс.

Проблемой для принятия этой формулы в первую очередь являются националисты-радикалы и участники-ветераны АТО, для которых участие в боевых действиях на юго-востоке Украины является неким алиби для разнузданного, агрессивного и опасного поведения. Например, покойный Дегтярёв спокойно ходил по барам, выпивал, ругался с другими посетителями "наливаек", держа в кармане настоящую боевую гранату, которая могла бы взорваться не на пороге бара, а, например, в самом баре.

Но есть и другая (вовсе не конспирологическая) версия — гранату ему "подарили", а потом дистанционно активировали "сувенир из АТО". Мавр сделал своё дело — мавр может уходить.

Биография Сенсея

Родился Виктор Дегтярёв в советском Якутске в 1966 году. Служба в Черноморском флоте навсегда повязала его с Украиной. Дегтярёв остался на Украине и окончил Николаевский государственный пединститут имени Белинского.

Его позывной Сенсей произошёл из-за необычной полуазиатской внешности и увлечением восточными единоборствами типа ушу или кунг-фу. В 1998 году он даже возглавил Херсонскую областную федерацию ушу. Впрочем, Дегтярёву было недостаточно тренерской работы — и в 2013 году году он основал Союз морских пехотинцев Украины, который активно поддержал Майдан.

Соответственно, он одним из первых ушёл добровольцем в зону АТО в качестве майора Национальной гвардии и даже создал отдельную группу спецназа "Купол" в составе добровольческого батальона "Донбасс". Под Иловайском попал в котёл и потерял два пальца правой руки, что окончило его карьеру военного. В последнее время занимался помощью ветеранам АТО, собирал деньги. Вырученных средств хватало и на то, чтобы посидеть в "Пророке"...

Сенсей против российских... племянников

Его воинственная риторика находила отклик у восторженных патриотов Украины, ведь ради этой страны Дегтярёв на словах был готов переступить и через своих российских родственников. Его родители, сестра и племянники проживают в Ульяновске, причём племяши служили в Российской армии.

"Если Россия с Украиной помирятся, то и мы помиримся. Я сказал своим племянникам, которые служат в ульяновских ВДВ, что, если я их здесь увижу, пристрелю. Пусть пишут рапорты и уходят со службы", — гордо рассказывал Дегтярёв журналистам.

Но судьба распорядилась иначе. Сначала служба в "Куполе", затем — "Иловайский котёл", ранение, сборы на раненых и бар "Пророк"... Трёхпалая, как герб Украины, рука под воздействием одурманенных алкоголем мозгов нечаянно выдёргивает чеку. Взрыв... И очередной герой Украины пополняет небесную сотню.