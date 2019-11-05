Мерседес уходит в Казахстан. Как машины уезжают от хозяев и почему их не вернёшь

Угон автомобиля — явление нередкое, но что если машину не угнали, а взяли в аренду? А после скрылись в неизвестном направлении... По такой мошеннической схеме уголовные дела не возбуждаются месяцами. Авто перепродаётся несколько раз, а похитители совершают новые преступления. Владелец автомобиля может годами добиваться его возвращения, даже зная, где и у кого его "ласточка". Как опознать мошенника заранее и не остаться без машины, рассказывает Лайф.

Вернуть автомобиль, который перепродали несколько раз, особенно если он уже за рубежом, крайне сложно. Особенно если авто не угнали, а взяли в аренду и арендатор внезапно пропал — мало ли что с ним стряслось... И такое дело по горячим следам не открывают, а владельца машины просто отправляют в гражданский суд.

Для потерпевших начинается настоящее хождение по мукам. Можно даже знать точно, где и у кого твой автомобиль прямо сейчас, но, пока потерпевший судится и строчит жалобы с просьбой всё-таки возбудить дело, авто перепродают снова и снова. А безнаказанность может вдохновить преступника на ещё более тяжкие преступления...

Арендовал — похитил — убил

Лайф писал о жестоком убийстве Ксении Каторгиной, которое потрясло всю страну. Один из её убийц — таксист из Челябинска Марат Ахметвалиев, до совершения преступления около месяца передвигался на похищенном автомобиле Volkswagen Polo. Он взял авто в аренду с последующим выкупом у местной фирмы "Купикар", а потом пропал.

Учредитель компании "Купикар" Николай писал заявление в полицию, но уголовное дело никак не возбуждали. Кто знает, как сложилась бы судьба Ксении, если бы похищенную машину объявили в розыск, а Ахметвалиева задержали...

Николай объяснил журналистам, что уже не первый раз сталкивается с нежеланием следователей возбуждать дело о хищении авто.

В апреле этого года "Купикар" сдал автомобиль, причём тоже Volkswagen Polo, в аренду с последующим выкупом. Но арендатор уехал в Оренбург по семейным обстоятельствам. А потом перестал выходить на связь и вовсе пропал. Дело не хотели возбуждать месяц — следователи "сдались" только после жалоб в прокуратуру.

Как рассказывает Николай, ни машина, ни арендатор до сих пор не объявлены в розыск. А сейчас, через полгода после хищения машины, потерпевший узнал, что мошенник за это время совершал и другие преступления. Вероятно, их тоже можно было предотвратить, если бы преступника задержали сразу после первого хищения авто...

Простая схема, но работает!

Преступники действуют по отлаженному и крайне удобному для них алгоритму, у них всегда есть запас времени. Это не классический угон, поэтому машину не объявляют в розыск сразу после пропажи.

Арендатор-мошенник, например, может предъявить владельцу авто поддельные документы — не все заметят разницу. Далее автомобиль передают сообщникам, которые могут снять с него приборы спутникового и сотового слежения. Бывает, что их даже переставляют на другое авто, чтобы создать видимость передвижения. Какое-то время владелец авто спокоен за своё имущество, а когда догадается наконец, что машину похитили, следы преступников уже теряются во времени и пространстве.

Дальше бывает по-разному: какие-то авто продают внутри страны, какие-то перегоняют через границу России, например в Республику Беларусь или Казахстан. Этому способствует открытое единое таможенное пространство. Кроме того, поиск похищенных автомобилей в той же Средней Азии затрудняется отсутствием общей базы угнанных машин.

Даже если автомобиль удаётся найти, вовсе не обязательно, что владеет им мошенник. Наоборот, часто авто успевает приобрести добросовестный покупатель, который в итоге тоже теряет свои деньги, ведь машину могут изъять, а найти виновного и потребовать с него компенсацию — почти невозможно.

Оренбург находится у самой границы с Казахстаном и часто фигурирует в делах о похищенных авто. Например, предприниматель Александр из Санкт-Петербурга знает, что его "Мерседес Е 200" сейчас в Казахстане, и даже знает, кто его водит, но вернуть свою машину так и не может с 2017 года...

"Мерседес" уходит по рукам

Александр, владелец петербургской логистической компании, рассказал Лайфу, что осенью 2017 года он отдал в аренду новенький "Мерседес Е 200" Евгению Громову, с которым у Александра даже были общие знакомые. Евгений должен был платить по 42 000 рублей еженедельно. Ударили по рукам и разошлись.

Проблемы с оплатой начались почти сразу. Арендатор Громов выплатил Александру всего 100 000 рублей, почти в два раза меньше обещанного, а потом перестал присылать деньги и внезапно уехал на арендованном "мерседесе" в Оренбург, к себе на родину.

Александр безуспешно пытался получить деньги или вернуть "мерседес". Поначалу Громов тянул время — говорил, что по личным обстоятельствам не может вернуться, но уладит вопрос в ближайшее время. Но потом арендатор заявил, что авто у него отобрали… Создавая видимость такого же обманутого человека, Громов даже дал Александру контакты того, кто якобы отобрал у него машину.

Пока истинный владелец "мерседеса" Александр разбирался, почему автомобиль переходит из рук в руки, машину перегнали в Казахстан. И сейчас на ней — уже совершенно другие номера. "Мерседес" ещё и помолодел — годом выпуска теперь указан 2017-й вместо 2016-го.

— Я самостоятельно выяснил, что мой автомобиль — в Казахстане и даже у кого, — разводит руками Александр. — Рассказал об этом следователю, но до сих пор нет никаких результатов. Дело тоже возбуждали неохотно. Сначала мне объясняли, что отыскать машину вряд ли получится, советовали идти в гражданский суд, подавать иск на Громова. Оказалось, что у него даже имущества нет… Взыскивать нечего.

Первый раз в возбуждении уголовного дела отказали, мол недостаточно данных, Громова дома нет, допросить невозможно. Получается, завели дело только в декабре 2018 года и то после того, как депутат, которому я написал, пожаловался министру МВД Владимиру Колокольцеву… Тогда уже больше года прошло с момента хищения. Время было потеряно, — разочарованно вздыхает Александр.

Александр объяснил Лайфу, что всё ещё надеется на возвращение автомобиля, но не исключает, что когда следователь наконец пошлёт поручение в Казахстан на изъятие авто, его уже перепродадут кому-нибудь другому.

Страховая компания тоже отказалась выплатить компенсацию, поскольку страховым случаем считают только угон, а дело возбудили о мошенничестве.

Да и то в деле фигурирует не арендатор Громов, а некие неустановленные лица. Ведь чтобы установить причастность Громова к преступлению, нужно его найти и допросить, но с поиском у петербургских следователей проблемы...

Кто ищет — тот найдёт. Если вправду ищет

С момента заявления Александра в полицию, то есть с августа 2018 года, следствие так и не смогло отыскать Евгения Громова для допроса. В следственных документах указано: "В ходе проведения проверки опросить гр. Громова по указанным фактам не представилось возможным, его контактный телефон не отвечает. Направлена повестка по месту регистрации гр. Громова в г. Оренбурге о необходимости дачи объяснений по указанным обстоятельствам, однако установить местонахождение гр. Громова в настоящий момент также не представилось возможным".

Похоже, поиск Громова ограничивается звонками на выключенный телефон и направлением повесток в Оренбург. Ведь, как выяснил Лайф, в базе разыскиваемых полицией Громов не значится.

Лайф провёл собственное расследование и обнаружил на сайте судебных приставов 13 исполнительных дел на имя Евгения. Его долги тянутся ещё с 2014 года. Кредиты, штрафы, задолженности... Из выписки видно, что приставы ищут Громова, но не могут найти, да и взыскать с него нечего.

Последний исполнительный лист по Громову вынесен совсем недавно (в июле 2019-го) мировым судом Дзержинского района Оренбурга.

Получается, что Александр мог избежать ситуации, всего лишь проверив Громова по открытым базам госорганов. Стал бы он отдавать Евгению автомобиль в аренду, если бы знал, что тот в долгах? Вряд ли.

Лайф выяснил, что в отношении Громова Евгения Владимировича в том же Дзержинском районе Оренбурга райсудом вынесено решение о его выселении из квартиры. Родственники подали иск, чтобы снять Громова с регистрации, так как он ушёл из семьи, а последний раз его видели в феврале 2018 года.

В этом же решении есть сведения о том, что Евгений Громов находится в СИЗО-3 Ростовской области — в том самом, где когда-то дожидался приговора маньяк Андрей Чикатило.

Сбой правоохранительной системы

Скоро пойдёт второй год с момента хищения "мерседеса". Хозяина машины — Александра уверяют, следствие работает. Но, даже зная точное местонахождение авто, его не изымают. И ни один фигурант из мошеннической цепочки до сих пор не найден.

И это явно не единичный случай. Существует негласное правило следователей — не возбуждать уголовные дела по сомнительным фактам до установления всех обстоятельств. Ведь в делах с арендой вполне могут оказаться самые обычные гражданско-правовые отношения. Что делать, если арендатор, например, попал в больницу или машину у него угнали? Осторожность следователя можно понять, ведь именно ему придётся это дело прекращать, когда окажется, что состава преступления нет.

Но, если присмотреться, у этой на первый взгляд разумной осторожности, есть и другая сторона — фатальная потеря времени для потерпевших. Пока следователи и их руководство освобождают себя от "висяков" и "прекращенок", утрачивается реальная возможность разыскать преступника и похищенное имущество.