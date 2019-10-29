Месть, резня и убийства бригады Кости Большого. Судят самую жуткую банду 2000-х

Главаря группировки Константина Пискарёва (Костю Большого) с восемью подельниками обвиняют в убийствах, покушениях, похищении людей, бандитизме и незаконном обороте оружия. Последнюю свою жертву — мэра Сергиева Посада Евгения Душко, по мнению следствия, криминальный авторитет застрелил лично. И хотя убийство мэра вызвало огромный резонанс, на саму банду вышли только через пять лет, а ещё через год завели на бандитов уголовное дело. И только сегодня дело банды Кости Большого начнут рассматривать по существу в Мособлсуде. Лайфу удалось выяснить, что, пока длится следствие и идёт суд, Костя Большой продолжает владеть почти всем своим бизнесом — где-то лично, а где-то через свою жену. О кровавом прошлом одной из самых безжалостных банд Подмосковья — в расследовании Лайфа.

В Мособлсуде началось рассмотрение по существу дела одной из самых кровавых банд 2000-х, на счёту которой больше двадцати жертв. Возможно, число убитых гораздо больше, иногда называют цифру в тридцать, а то и пятьдесят заказных убийств. В пресс-службе Мособлсуда Лайфу подтвердили эту информацию, добавив, что банду будет судить суд присяжных.

По версии следствия, группировка совершала все эти убийства в интересах и по приказу своего лидера — Константина Пискарёва по прозвищу Костя Большой. Неуступчивый и мстительный, он любил лично исполнять собственные приговоры. Пискарёв легко и быстро переходил к физическому устранению как несговорчивого бизнес-партнёра, так и члена собственной бригады, каким-либо образом уронившего себя в глазах криминального босса. Члены банды повиновались ему беспрекословно, зная, что для Кости Большого убить человека — что муху прихлопнуть.

Застрял в лихих 90-х

Прозвище Большой Пискарёв получил за гигантский рост и спортивное телосложение. Будучи под два метра ростом, он весил в лучшие свои годы сто двадцать кило — и это не жир да сало, а хорошо накачанные мышцы. При этом Костя вовсе не был тупым громилой, а имел острый ум и большие амбиции. Эти качества и позволили ему сколотить одну из самых безжалостных и кровавых банд Подмосковья. Коренной житель Москвы и уроженец района Медведково, Пискарёв идейно был связан с орехово-медведковской группировкой и во многом брал с неё пример. Однако деятельность банды самого Кости Большого была не в пример законспирирована, его группировка даже не имела собственного названия, не отсвечивалась в полицейских сводках.

— Банда характеризовалась строгой дисциплиной, тщательной подготовкой, планированием преступлений и конспирацией, что помогало её членам столь длительное время избегать задержания, — отмечают сыщики Следственного комитета России.

По версии следствия, банду Пискарёв сколотил из спортсменов. Её костяк складывался с 1996 по 1999 год. В ОПГ вошли восемь человек, к которым позже присоединилось ещё около десяти. Арсенал группировки насчитывал десятки автоматов, ружей и винтовок, а также взрывчатку, патроны. В начале своего криминального пути — осенью 1998-го — Пискарёв обложил данью ряд коммерческих структур, как обычный "бригадир" из 90-х, но потом резко поменял тактику и начал представляться коммерсантом, жёстко навязывая своё партнёрство. На первый взгляд Костя Большой казался успешным бизнесменом в поисках новых ниш на рынке, но его бригада умело запугивала или безжалостно устраняла конкурентов, неуступчивых партнёров или просто людей, перешедших хоть в чём-либо дорогу самому Пискарёву.

Прикрываясь бригадой, Костя Большой легко прибирал к рукам фирмы и целые компании путём входа в учредители. А банду с автоматами и взрывчаткой использовал не только для устрашения. Все участники ОПГ получали ежемесячную зарплату плюс премии за удачные операции. Деньги для боевиков шли обычно от выжимания досуха "бизнес-партнёров".

Эксцентричный главарь

Пискарёв отличался настолько неуступчивым и мстительным нравом, что под его горячую руку попадали и сотрудники правоохранительных органов, и налоговики, и чиновники. В числе предполагаемых убитых называются бывший замминистра юстиции Владимир Постышев, майор полиции Роман Маслов и глава научного центра правовой информации Марат Газизов.

И ещё одно отличало Костю Большого от лидеров подобных группировок: он был настолько свиреп, что любил сам приводить свои приговоры в исполнение, хоть для казней у него на подхвате была целая дюжина палачей.

— Перед совершением убийств Пискарёв одевался в неброскую тёмную одежду, надевал перчатки. Верхняя одежда у Пискарёва могла быть с капюшоном, так как иногда при совершении убийств он надевал на голову капюшон и туго его затягивал, чтобы были видны лишь глаза. К совершению убийства Пискарёв готовился, находясь на заднем сиденье автомобиля, при этом он мог использовать грим, для чего у него имелся чемодан с гримёрными принадлежностями. Пискарёв мог использовать искусственные бороду, усы и тому подобное. Кроме того, у Пискарёва имелся саквояж с инструментами, которые он использовал для пыток... — так описывает своего босса член банды Дмитрий Мишин. Эксцентричность криминального лидера принимала иногда комические формы.

Например, по показаниям одного из членов группировки, Костя Большой купил антикварную мебель для своего офиса, в том числе и большой трон, на котором часто восседал, принимая посетителей.

Под флагом своего "короля" бандиты расстреливали, душили и даже закапывали заживо. Члены ОПГ, пытаясь избежать пожизненного срока, до сих пор показывают в лесах Подмосковья трупы пропавших без вести людей.

Своим штабом Пискарёв выбрал яхт-клуб "Буревестник" на Клязьминском водохранилище. Из бывшего железнодорожного вагона он соорудил себе роскошные апартаменты и жил в окружении своих людей. Так было надёжнее. Далеко не всем нравилось превращение "Буревестника" в логово бандитов. Директор яхт-клуба Сергей Кормилин не потерпел этого, но его хитростью выманили, разыграв целый спектакль.

Пискарёв подкупил неких артистов, которые в дорогой одежде приехали в "Буревестник" и попросили за большие деньги отвезти их на катере в одно тихое место, а потом через два часа забрать оттуда. И когда Кормилин вернулся за этой парочкой, его ждал уже Пискарёв со своими людьми. Строптивого директора яхт-клуба застрелили, а тело закопали в лесу. Окровавленную землю лопатами скинули в воду, а катер отогнали к противоположному берегу. И никто уже не пытался выгнать Пискарёва с насиженной территории.

Но, создавая свою бизнес-империю на крови, Костя Большой так и не понял, что времена изменились и нельзя, как в 90-х, убивать людей направо и налево.

Неуступчивый мэр и последнее убийство

Глава городского поселения Сергиев Посад Евгений Душко был человеком деятельным. "Человек-мотор", как его иногда называли. В апреле 2011 года Душко избрался главой городского поселения Сергиев Посад и на этом посту активно начал менять правила игры.

Но отработал на новой должности Душко всего четыре месяца. В конце августа он был застрелен через стекло своего Volvo. Надо заметить, что Константина Пискарёва в качестве заказчика преступления сразу же начали упоминать журналисты, но на след банды сыщики вышли только через пять лет. И оказалось, Костя Большой не просто заказчик, а непосредственный исполнитель убийства.

По некоторым данным, Костя Большой купил землю в центре Сергиева Посада, на которой планировал возвести торгово-развлекательный центр. Этой застройке и препятствовал Душко, отказываясь подписать нужные бумаги. На угрозы самого Большого тридцатипятилетний мэр не реагировал.

Сергей Безруков подвёз Костю Большого к месту убийства

На этом видео Следкома член банды Сергей Безруков признаётся следователям в соучастии в убийстве мэра:

— Убийство совершено, и это я его привёз. И следил за этим человеком я.

Безруков рассказал про то утро 22 августа 2011 года, когда он привёз Пискарёва в Сергиев Посад к дому Душко. Дождавшись, когда мэр выйдет из дома и сядет в автомобиль, Пискарёв подошёл и семь раз выстрелил из пистолета в Евгения Душко, отчего он скончался на месте.

Несмотря на серьёзный подход к расследованию убийства мэра Сергиева Посада, на след самой группировки вышли только в 2016 году, а членов предполагаемой ОПГ арестовали лишь в 2017-м. И только в конце 2019 года начался суд над бандитами.

Криминальный босс в тюрьме, но его бизнес работает

Почти все участники предполагаемой ОПГ, включая главаря, отрицают вину в совершении преступлений. Только киллер Дмитрий Лупичев пошёл на сделку со следствием, сдал остальных и избежал пожизненного.

Ещё один член группировки — Игорь Сарьян — в розыске и, по предварительным данным, находится в Абхазии. Перед судом предстали сам Костя и восемь членов его группировки: Сергей Александров, Дамир Капков, Сергей Барабашкин, Юрий Бережнов, Андрей Столяров, Александр Замятин, а также братья Николай и Дмитрий Юровых. Они обвиняются в убийствах, покушениях на убийства, похищениях, незаконном обороте оружия, приобретении, передаче, хранении и перевозке взрывных устройств.

Пискарёв уже долгое время находится за решёткой и, по некоторым данным, готовится к пожизненному сроку, несмотря на отрицание своей причастности к инкриминируемым ему преступлениям. Тем не менее Лайф обнаружил, что Костя Большой до сих пор имеет действующий бизнес на свободе.

По информации "Спарк Интерфакс", Константин Юрьевич Пискарёв сегодня является владельцем ООО "Бухта радости — 2" и ООО "Бухта радости — 4". Также он является совладельцем юридических лиц "МКАД проект" и УК "Буревестник". Фактически Костя Большой всё ещё является совладельцем печально известного яхт-клуба. Раньше клубом владел некий предприниматель, ему принадлежало 75 процентов акций. А один миноритарий с 25 процентами акций привёл клубу "крышу" в качестве Кости Большого. Прежнему владельцу быстро объяснили, что в гробу карманов нет, и после первого же неудачного покушения тот отступился...

Также, по информации "Спарк", ещё четыре компании принадлежат жене Кости Большого Пискарёвой Марине. В том числе и ООО "Нигус", которое местные СМИ связывали с бизнес-интересами Кости Большого в Сергиевом Посаде, из-за которых, возможно, и убили мэра города.

Участник рейтинга генеральных директоров Марина Пискарёва занимает 13 483-е место в отрасли "Оказание прочих услуг" по Московской области. "Благодаря профессионализму Марины Александровны, качественному и ответственному выполнению должностных обязанностей, целеустремлённости и лидерским качествам", — написано в рейтинге сайта "Генеральный директор".

Но, возможно, следствие и суд найдут и другие причины, благодаря которым бизнес семьи Пискарёвых всё ещё процветает.

Лайф следит за развитием ситуации.