Дерзкий и хладнокровный... Серийный убийца оказался людоедом

Только прокуратура Архангельской области рапортовала о снижении числа убийств, позитивную картину омрачила новость о раскрытии дела дерзкого и безжалостного бомжа. Людоед убивал спящих собутыльников и расчленял. Известно, что за два года он съел как минимум троих. В подробностях кошмарной трапезы разбирался Лайф.

У убийц бывает много мотивов: из-за денег, из-за квартир и ценностей, из мести, ревности и даже для развлечения. Но для кого-то убийство человека — это просто доступный источник протеина, грубо говоря, еды. Такие люди убивают не ради наживы, а забивают себе подобных как скот ради собственного прокорма. Их называют людоедами, или каннибалами.

Удачная охота архангельского людоеда

Безработный С., 51-летний бомж из Архангельска, два года убивал собутыльников во сне, только чтобы потрапезничать и закусить горькую. Нападал ножом, наносил рваные и колотые раны, сливал кровь с трупа. Тела убитых расчленял: какую-то часть варил и использовал в пищу, что-то выкидывал в воды близлежащего озера Бутыгино или в протоку реки Волохница. С. охотился в основном на подобных себе безработных пьянчуг без определённого места жительства, но не брезговал и любой другой живностью.

Отлавливал С. кошек и собак, а также мелкую птицу. Освежёванные тушки зверей С. съедал, а потроха, шкуру и кости складывал в пакеты и утилизировал тем же способом, выкидывая на дно Бутыгино, у берегов которого жил.

Как вышли на след хищника

В пресс-службе Архангельского следственного управления Лайфу рассказали, что обвиняемый С. — лицо без определённого места жительства и большинство времени жизни провёл в местах не столь отдалённых. Ранее привлекался за кражи, два срока отмотал и за убийства. То есть убить человека для него уже не составляло моральной проблемы, как, впрочем, и съесть его.

Странная кошмарная история архангельского каннибала вышла на поверхность в июле 2018-го, когда сыщики начали искать без вести пропавшего 44-летнего жителя Архангельска. Мать пропавшего сообщила полиции, что её сын уже неделю не выходит на связь, а в его квартире поселился какой-то странный человек, который говорит, что сын, мол, уехал в Москву на заработки, но скоро вернётся. А его он якобы пустил к себе на время пожить. Полицейские проверили эту информацию. И действительно, в квартире пропавшего обнаружился ранее судимый бомж, который повторил оперативникам ту же версию, показывая удивительную дерзость и хладнокровие. Впрочем, сразу после этого разговора он всё же решил скрыться с глаз полиции, чем только усилил подозрения.

Уже в августе следователи поймали С., и тот сознался. Детально показал, как спрятал на илистом дне озера Бутыгино в Архангельске расчленённые останки людей. Доставая из тёмных вод озера пакеты с костями, сыщики обнаружили на илистом дне целое кладбище!

Видео © Следственный комитет РФ

Не сразу узнали о каннибализме

Когда следователи нашли не только человеческие кости (как минимум трёх разных людей), но и звериные, С. рассказал следователям самое ужасное. Он охотился на людей и зверей и убивал не ради мести или наживы, а ради прокорма, чтобы выжить. В такое трудно поверить нормальному человеку, но слова подозреваемого подтвердила специальная экспертиза, установившая, что части тел убитых были освежёваны.

Дело каннибала направлено в Архангельский областной суд. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, обвиняемый признан вменяемым — своим поступкам он отдавал полный отчёт. Если суд признает С. виновным в совершении убийства трёх лиц в целях использования тканей потерпевших, людоеду грозит пожизненное лишение свободы. И тогда его до конца жизни будут кормить обычной едой за счёт государства.