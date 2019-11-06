Лети голодным. Кто виноват в высоких ценах на еду в Шереметьево?

Выпить чашечку кофе и перекусить перед самолётом в аэропорту приятно, но слишком дорого. Даже в сетевых заведениях, где должны быть такие же цены, как в других точках питания, приходится платить в два, а то и в три раза больше. Почему?

Опытные путешественники знают, что лучше поесть заранее, чтобы не переплачивать. В январе 2017 года Федеральная антимонопольная служба заявила, что разберётся с ценами в кафе и ресторанах аэропортов. Весной того же года руководители сетей Burger King и "Му-му" ответили, что цены будут снижены .

В декабре 2018 года ФАС проверила общепит в Домодедово и Шереметьево. В "Му-му" цены снизились на 45% на 30 блюд. В "Шоколаднице" 18 позиций подешевели на 20%. А в "Бургер кинге" 28 блюд стали доступнее на 23,7%.

Поесть в аэропорту по-прежнему дорого. Двойной воппер в "Бургер кинге" в Шереметьево стоит около 500 рублей, а в обычных точках этого же бренда — 259 рублей. Чашка латте и чашка американо в "Шоколаднице" аэропорта — более 1500 рублей. В центре Москвы за этот же заказ с клиента возьмут 450–500 рублей.

Некоторые заведения идут на хитрости и продают картонный стаканчик чая по цене чайника.

Почему так дорого?

Во-первых, потому что у людей нет выбора. Если хочешь есть — всё равно закажешь и заплатишь. Возить с собой курицу в фольге и бутерброды с колбасой в самолётах не положено.

Во-вторых, потому что, как отмечают психологи, цены в аэропортах — уловка для мозга. Человек оказался в аэропорту, потому что он едет либо на отдых, либо в командировку, то есть туда, где будет тратить деньги. Почему бы не начать делать это прямо перед вылетом? Заведения этим "секретом" умело пользуются.

Но главная причина высоких цен — стоимость площадей в аэропорту. Аренда одного квадратного метра под строительство кафе или ресторана в Шереметьево в месяц стоит 260 евро — около 19 тысяч рублей без учёта НДС. Во Внуково арендатор платит процент от выручки, но не менее 250 евро за квадратный метр в месяц без учёта НДС. В Домодедово нет фиксированной цены за квадрат — потенциальные арендаторы выбираются путём закрытых торгов, на которых в октябре 2019 года стартовая цена за один метр в месяц начиналась от 186 долларов, около 12 тысяч рублей.

Цена за аренду общепита в самом центре Москвы значительно ниже. К примеру, по данным на сайтах объявлений, квадрат на Патриарших прудах стоит в среднем от двух до трёх тысяч рублей, на Тверской — от трёх до шести тысяч, на Земляном валу — от полутора до четырёх тысяч, а рядом со станцией метро "Тургеневская" — от полутора до шести тысяч рублей. На Рублёвке квадратный метр оценивается в десять и более тысяч рублей. Кроме того, во многих предложениях уже есть необходимые коммуникации под воду, оборудованы помещения для кухни и уборной.

Лайф направил запрос в ФАС с просьбой уточнить, проводилась ли проверка цен на аренду площадей в аэропортах Москвы. Служба перенаправила нас в территориальное управление ФАС по Московской области, от них комментария не последовало.

В Шереметьево, как сообщает пресс-служба аэропорта, стоимость арендной ставки складывается из себестоимости объекта инфраструктуры и обслуживания помещения. Кроме того, учитываются дополнительные источники расходов аэропорта, например на обеспечение транспортной безопасности на режимном объекте. Именно цена выше, чем в торговых центрах Москвы или в других заведениях общепита.

Пресс-служба аэропорта Домодедово объясняет стоимость квадратов высоким спросом от арендаторов. При этом условия договоров могут быть гибкими. Цены на свои продукты и услуги полностью определяет концессионер.

— Ценообразование происходит на основании рынка. Размер арендной ставки для коммерческих площадей — результат открытых торгов, которые проводятся по каждой площадке, предназначенной для размещения торгового объекта или точки питания. Стартовая цена за один кв. м формируется на основе сбора коммерческих предложений от потенциальных арендаторов на электронной торговой площадке, — сообщили Лайфу в Домодедово.

Предпринимателям крайне невыгодно снижать цены на блюда в аэропортах, поскольку им нечем будет платить аренду. ФАС требует от заведений продавать кофе с пирожными дешевле, но не требует от аэропортов снижать арендную ставку за их драгоценные квадраты.

Сложнее всего в этой ситуации потребителям, поскольку свою воду или свою термокружку с кофе на борт самолёта не пронесёшь. Вот и приходится раскошеливаться.