ДТП в центре Москвы чуть не привело к крупному скандалу

История обычного ДТП за пару недель чуть не выросла в крупный скандал в высших эшелонах российской власти. А началось всё в центре Москвы 9 октября, когда журналист Иван Горбунов вышел из автобуса на остановке "Улица Щепкинская — Трифоновский храм" и переходил дорогу по пешеходному переходу.

Когда журналист подошёл к пешеходному переходу слева от него, в правой полосе движения остановилась машина, пропуская пешехода. Иван пошёл через дорогу и в тёмной пелене дождя только и успел заметить, что другая машина пошла на обгон остановившейся.

Удар машины и последствия

— BMW ударил меня. Я отлетел в лужу. Водитель BMW вышел из автомобиля, и пошёл ко мне. Я видел: он был с кем-то в машине. Очевидцы перенесли меня на остановку, куда и вызвали скорую помощь и наряд ГИБДД. Пока я был в скорой, сотрудник ГИБДД спросил: "Можно ли водителю зайти к вам?" Врачи не разрешили, — рассказывает Иван Горбунов Лайфу.

Дальше всё сначала складывалось по положенному в подобных случаях сценарию. Скорая увезла пострадавшего в институт Склифосовского. Рентген показал сильный ушиб и повреждение мягких тканей. Ивану предложили госпитализацию на несколько дней. Но в это время у него зазвонил телефон. Звонил виновник аварии и попросил пострадавшего отказаться от госпитализации, чтобы ДТП не было зафиксировано, предлагая Ивану свою помощь. И журналист поддался на уговоры.

— Я согласился на его условия. Мне дали справку, и я пошёл к регистратуре. Там меня встречают три человека. Водитель, пассажир и гибэдэдэшник. Они предложили пройти мне в машину и поговорить. В машине я остался с гибэдэдэшником и водителем. Пассажир куда-то пропал. Они стали просить подписать объяснительную, что я не имею претензии к водителю. Я сказал водителю, что мне нужно обследование организма. Водитель сказал, что завтра точно тебя госпитализируют, только подпиши отказ претензии. Во время диалога с водителем я спрашивал: как я могу ему доверять, что он не пропадёт, какие гарантии? Он дал мне свои паспортные данные, — журналист рассказал Лайфу, что водитель убедил его, не только предоставив личные данные.

Уговор не дороже денег

Виновник аварии рассказал Ивану, что работает в Совете Федерации и вёз зампредседателя Совфеда. По словам журналиста, о том, что машина правительственная, ему рассказал ещё сотрудник дорожной полиции на месте происшествия. Наверное, потому, когда ему пообещали лечение "в лучшей правительственной клинике", Иван поверил и согласился. Но, видимо, зря.

— Со стороны водителя каждый день были "завтраки". Всё очень затянулось. Во вторник я сам начал обзванивать больницы и узнавал цены в больницах. Сказал [водителю], что всё нашёл сам, просто заплатите — и всё. Он перестал выходить вообще на связь. Тогда я поехал в ГИБДД и объяснил, что водитель пропал. Тогда сотрудник позвонил ему, тот сразу же взял трубку. Я в этот же момент передал водителю, что завтра жду последний день или иду писать заявление на него. На следующий день он позвонил и сообщил, что за свои деньги он кладёт меня в Семашко: собирайся, тебя в 11 утра там будут ждать. Я как дурак собрался, поехал туда, и за 20 минут мне приходит СМС: "Госпитализации не будет, я не нашёл денег", — сетует журналист Лайфу.

Журналистское расследование в соцсетях...

Только тогда Иван написал заявление в ГИБДД. А когда журналист стал искать, кто вообще мог быть в машине, он вспомнил слова водителя. Уговаривая Ивана не доводить дело до официального ДТП, он рассказывал, что возит человека, прошедшего боевые действия в Афганистане и Югославии. Иван посмотрел на сайте Совета Федерации и сделал вывод, что больше всего под описание подходит не кто иной, как вице-спикер Совфеда Юрий Воробьёв! Именно эту догадку журналист и разместил в собственных соцсетях 27 октября. Именно эта догадка разлетелась по соцсетям и вывела небольшое ДТП на орбиты большой политики.

Лайф выяснил, что BMW 523 с номером м367оо77 чёрного цвета действительно приписан к гаражу Совфеда. Но, несмотря на престижную марку, именно этот автомобиль вряд ли подходит для перевозки такой важной персоны, как вице-спикер Совета Федерации. По статусу и требованиям безопасности ему положен настоящий современный лимузин, а не седан 2010 года выпуска. А та самая машина, что 9 октября на пешеходном переходе сбила Ивана Горбунова, не закреплена за определённым лицом и работает, что называется, на развозе.

В Совфеде заявили Лайфу, что пассажиром в момент аварии был не вице-спикер, а Эльбрус Фидаров — помощник совсем другого члена Совета Федерации. Бывший военный врач Фидаров косвенно подходит и под описание водителем боевого прошлого пассажира. Вот что сообщает Лайфу сам Эльбрус.

— Проезжали на Трифоновской, там есть пешеходный переход. Было очень темню, Иван был в капюшоне, мы почувствовали удар. Мы резко затормозили. Вышли из машины, он лежал у машины. Мы помогли ему подняться, перевели к остановке. Водитель вызвал скорую помощь, — рассказывает Лайфу пассажир той самой машины.

— Его повезли в Склифосовского. Мы за ним. Нас близко к нему и там не подпустили. Когда сделали снимки, нам сказали, что у него сильные ушибы. Он отказался от госпитализации. Разговор был, что он хочет госпитализацию в Москве, а он прописан в Подмосковье. Водитель ему сказал взять справку, чтобы госпитализировать его в Москве, — продолжает Эльбрус Фидаров. И до этого момента всё сходится с рассказом пострадавшего. Не очень ясно только, почему помощь предложили, но не предоставили. По версии Фидарова, водитель никуда не пропадал, а сам пострадавший теперь требует с виновника аварии 90 000 рублей за лечение:

— Водитель мне сообщил, что он не просил Ивана подписать отказ от претензий. Также водитель сказал, что он ему не обещал за свой счёт оплатить лечение и госпитализацию. Иван сказал ему, что 90 000 будет стоить лечение и госпитализация.

А осадочек остался

Остаётся верить, что виновник аварии и пострадавший журналист всё же решат свои противоречия в официальном или хотя бы (как оба, видимо, привыкли) неофициальном порядке. Скандал с упоминанием высокопоставленных персон, конечно, этому поспособствует.

Учитывая многочисленные нарушения ПДД и штрафы, числящиеся за той самой машиной, Лайф рекомендует виновнику аварии статью — "Что делать, если сбил человека на дороге".