Железной трубой по голове и другие мрачные черты иркутской политики

Избиение оппозиционного политика Сергея Угляницы шокирует жестокостью и прямотой посыла — верзилы в масках били его железной трубой, калеча и ломая кости. Незадолго до избиения Угляница вступил в открытый публичный конфликт с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Лайф разбирал основные версии нападения на оппозиционера.

Жестокое нападение на оппозиционера

29 октября вечером приангарский оппозиционный политик Сергей Угляница из Усольска приехал в гаражный массив, чтобы поставить машину. Он заметил неподалёку каких-то странных парней в капюшонах, но значения этому не придал.

Двое подозреваемых в нападении на оппозиционера попали на камеры видеонаблюдения. Видео © LIFE

Угляница вытряхивал пыль с автомобильных ковриков, когда внезапно ощутил сильный удар по затылку. Он даже не успел сориентироваться и защититься — двое молодчиков в капюшонах и медицинских масках избили его каким-то тяжёлым предметом (предположительно, железной трубой). Били по голове и лицу — молча, жёстко и безжалостно. На какое-то время политик "потерялся", и за это время верзилы скрылись с места преступления. Угляница, шатаясь, добрался до сторожки. Вызвали скорую и полицию.

В настоящее время Сергей Угляница проходит медицинское обследование в больницах Иркутска. У него сломаны нос и глазница, у докторов есть опасение, что оппозиционер может лишиться зрения. Впрочем, несмотря на жуткий отёк лица, Угляница чувствует себя относительно бодро и раздаёт интервью, в которых продолжает критиковать губернатора области Сергея Левченко и говорить о проблемах, которые тот, по мнению Угляницы, создаёт для Иркутской области.

Конфликт с губернатором

Незадолго до избиения коммунист Угляница на заседании клуба публичной политики задавал неудобные вопросы губернатору. Особенно его интересовало, почему в иркутском правительстве нет коммунистов. Левченко ответил, что достойных кандидатов он на работу берёт, а недостойных — нет. Между оппонентами произошла довольно неприятная для людей Левченко пикировка, что могло в принципе вызвать в некоторых буйных головах желание отомстить.

Сам губернатор уже успел раскритиковать нападение на политика:

— То, что произошло с Сергеем Угляницей, это выходит за всякие рамки.

Трудно предположить, что сам Левченко как-то причастен к избиению оппонента до полусмерти. Нападение на Угляницу прежде всего вызывает негативное внимание к нему самому со стороны СМИ и общественности. Но в окружении иркутского губернатора хватает горячих голов, которые могли самостоятельно наказать по-мужски обидчика.

Такую версию выдвигает в разговоре с Лайфом местный политолог и журналист Галина Солонина, рассказывая всю предысторию этого довольно долгого политического конфликта.

Разочарование, самоубийство, исход

— Когда-то Угляница был членом КПРФ, депутатом Усольской городской думы от КПРФ. И где-то в 2012-м у них с Левченко возник первый конфликт, когда КПРФ в Усолье набрало очень много голосов и получалось несколько мандатов, в том числе и для Сергея Угляницы. Левченко предложил Углянице сдать мандат в пользу кого-то из представителей, так сказать, коммунистического олигархата, — рассказывает Лайфу иркутский политолог Галина Солонина.

Но Угляница отказался сдавать мандат, а Левченко сгоряча пообещал, что это будут его последние выборы. Тем не менее первый конфликт постепенно сошёл на нет. Угляница посчитал, что это всего лишь недоразумение. И на выборах губернатора 2015 года Угляница был самым ярым сторонником Левченко, агитируя за него в социальных сетях.

— Угляница критиковал Сергея Ерощенко, действующего тогда губернатора, так, что просто пыль столбом стояла. Но когда Левченко победил, выяснилось, что никаких реформ не будет. Никакой социальной политики и продвижения во власть коммунистических кадров.

Победа Левченко оказалась пирровой для местных коммунистов. Рядовые соратники губернатора по КПРФ ждали реванша и возрождения, но результат обнаружили нулевой.

— Конфликт зрел какое-то время, и даже был один драматический момент. В Усолье было два активных коммуниста — это сам Угляница и Михаил Головенчец, который покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку, в которой уведомлял о своём выходе из партии и разочаровании.

— Прошу вас исключить меня из рядов КПРФ в связи с невыполнением авторитетными партийцами своих обещаний. Также считаю, что люди, и тем более политики, должны быть людьми слова. Я не вижу в деятельности партии борьбы за права и равенство людей, лишь решение своих низменных проблем, — написал Головенчец в предсмертной записке.

Такие настроения у Головенчеца зрели долго. После трагической смерти соратника Угляница и ещё несколько коммунистов обратились к Левченко с предложением обсудить, что происходит с партией. Губернатор отказался, и Угляница и ещё несколько человек вышли из иркутской ячейки КПРФ.

— С тех пор он жёстко критиковал как самого губернатора, так и руководство КПРФ. Последняя серьёзная критика как раз прозвучала и на заседании клуба публичной политики незадолго до избиения, — завершает расклад внутрипартийного конфликта Галина Солонина.

Лес рубят — у конкурентов чубы трещат

Некоторые в Иркутске связывают нападение на оппозиционного политика и с его коммерческой деятельностью. Угляница возглавляет ООО "Байкалпромэкспорт" и ООО "Лесэксперт". Лесной бизнес Иркутской области славится криминальными событиями и жёсткой в самом прямом смысле конкуренцией. Возможно, Угляницу заказали конкуренты, тем более нападение легко маскируется под политическое преследование. Политик-предприниматель часто ввязывался в скандалы и имел немало врагов во властных и политических кругах области.

И хотя Угляница выглядит вполне добропорядочным предпринимателем, не имеет явных бизнес-конфликтов, кто-то из конкурентов вполне мог послать ему своего рода предупреждение. К тому же Угляница любит и умеет судиться, отсуживая у оппонентов довольно крупные суммы.

Давление на СМИ и большая политика

И, наконец, есть вероятность, что нападение на Угляницу совершили ради борьбы с самим губернатором, который в последнее время всё чаще и чаще попадает в различные скандалы. Например, в настоящее время Левченко перешёл в атаку на местную прессу. Губернатор подал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации на "Восточносибирскую правду" и "Московский комсомолец".

Незадолго до того Сергей Левченко обратился в прокуратуру с просьбой заблокировать иркутский общественно-политический портал Babr24.com. По мнению губернатора, информация этого сайта может привести к "дискредитации органов власти, дестабилизации обстановки в регионе". Пресс-служба Левченко посчитала "Бабр" экстремистским, потребовала у иркутской прокуратуры удалить компрометирующие власти материалы и вообще ограничить доступ к сайту.

Кто на самом деле избил Угляницу, разберётся следствие. Но сейчас этот громкий скандал бьёт прежде всего по самому Левченко. Выборы не за горами, а "красный губернатор" за свой первый срок успел поссориться и с федеральным центром, и с местными элитами, и даже с рядовыми однопартийцами.