Усадьба за 50 миллионов на скромную зарплату врача. Чудеса профсоюзного лидера

Скандальную известность руководителя так называемого Альянса врачей Анастасии Васильевой дополнили сведения о её элитной недвижимости в престижном Подмосковье. Лидер поддерживаемого оппозиционером Навальным профсоюза любит рассказывать, как трудно ей было жить на зарплату рядового медика — 25 тысяч рублей. Но оказалось, при всём этом Васильева владеет настоящей усадьбой, стоимость которой может превышать 50 миллионов рублей.

Анастасия Васильева быстро стала узнаваемым лицом российской оппозиции, организовав "Альянс врачей", немногочисленный профсоюз медиков, который быстро раскрутился в соцсетях и западных СМИ с помощью массированной медийной поддержки Фонда борьбы с коррупцией. Лидер профсоюза — симпатичная блондинка средних лет — соответствовал всем представлениям оппозиционной аудитории о настоящем борце за права российских врачей.

Но красивую медийную картинку, нарисованную оппозиционными и западными СМИ, испортило расследование активистов "Фонда бабла с коррупцией". Это название фактически пародирует Фонд борьбы с коррупцией, но анонимные расследователи действуют прямо по тем же канонам, что и структуры Навального. Это особенно заметно, если посмотреть ролик, в котором с коптера снята подмосковная усадьба Васильевой, жившей, по её собственным словам, на скромную зарплату российского врача.

Грамотный "косплей" работы оппозиционеров поражает воображение. На 25 тысяч рублей зарплаты независимый профсоюзный лидер умудрилась отгрохать в элитном Истринском районе настоящий дворец. На участке в 4692 кв.м расположилось два респектабельных жилых дома на 300 и 200 квадратных метров, отличный капитальный гараж на четыре машины с пристроенной баней, веранда (с дополнительными стоянками под авто), терраса с капитальной шашлычницей, парк и огород с теплицами...

Остаётся только гадать, как на зарплату рядового врача можно было приобрести элитные угодья и возвести целый усадебный комплекс. Может быть, секрет кроется в словах, сказанных Васильевой одному из западных СМИ: "Я работала ассистентом кафедры глазных болезней, моя зарплата была 25 тысяч рублей. Я не буду отрицать, что все врачи помимо зарплаты получают благодарности от пациентов. Конечно, я не существовала на 25 тысяч, пациенты всё равно помогали", — признаётся профсоюзный лидер в комплиментарном для неё интервью американскому "Радио Свобода".

"Фонд бабла с коррупцией" посчитал среднюю стоимость земли и построек на усадьбе Васильевой, и, по самым скромным оценкам, выходит не меньше 52 миллионов рублей. Анонимные активисты задаются вопросом, откуда у простого ассистента кафедры глазных болезней, а сегодня лидера независимого профсоюза такие деньги, и приходят к неутешительному выводу о возможной связи с зарубежным финансированием того же Фонда борьбы с коррупцией, из-за которого оппозиционную организацию признали иностранным агентом.