Нелегальный ММА. Кто и зачем организовывает жестокие бои среди школьников

Октябрь в России был полон на школьные скандалы. Сначала обнаружили бойцовский клуб в московской школе, а теперь в Сеть ушли сообщения из закрытой группы в соцсети, в которой старшеклассники города Охи якобы организуют бои по правилам ММА среди местных школьников. И число бойцов в группе маленького городка вполне дотягивает до численности участников крупного международного турнира UFC — 160 человек. Лайф выяснял подробности и причины появления нелегального подросткового бойцовского клуба.

Началась эта странная история с рассылки в популярном месседжере тревожных анонимных сообщений о боях без правил среди школьников сахалинского города Оха:

"Уважаемые жители Охи! Извините, что не по теме, но этот способ оповещения не будет лишним! У каждого из нас есть детки, мы их и любим и бережём. Хотим донести до вашего сведения, что наши охинские дети разных возрастов собираются в парке толпами, примерно человек по сто и больше, и устраивают там бои. Неизвестно, по каким причинам они там их проводят, но информация достоверная". Анонимный доброжелатель объясняет массовую рассылку заботой о детях. В пылу боёв они могут покалечить, а то и убить друг друга!

Рассылка вызвала неоднозначную реакцию. Кто-то назвал это несусветной чушью, кто-то тут же написал, что, мол, да, видел дерущихся мальчиков и стоящих рядом девочек, снимающих всё на мобильные телефоны.

Местные журналисты стали интересоваться, правду ли пишет аноним. Спросили и у мэра Охи Сергея Гусева. Но он отрицает наличие в городе нелегального подросткового бойцовского клуба:

— У нас нет таких моментов.

Прокуратура против UFC

Но этим всё не ограничилось. Один из местных порталов якобы нашёл в социальной сети группу, в которой публиковались списки участвующих в боях школьников. Согласно опубликованным скриншотам закрытой страницы, некий Артём К. организовывает подростковые побоища по правилам знаменитой Федерации смешанных единоборств UFC, где в титульных боях дерутся пять раундов по пять минут. И Артём К. настаивает, что бои будут проводиться по правилам ММА, то есть заканчиваться сдачей соперника либо нокаутом. Но даже ещё жёстче, чем в профессиональном ММА: счёт по очкам не ведётся. Либо сдача, либо нокаут.

Местные журналисты пишут, что просмотрели несколько видеороликов, на которых школьники в тряпочных перчатках лупят друг друга, окружённые множеством зрителей. Бои якобы проходят в Охинском парке, и последний состоялся 29 октября. Но кроме скриншотов сахалинский портал не дал никакой другой информации, даже названия той самой закрытой группы в популярной соцсети.

Журналисты уверяют: всю собранную информацию они передали в прокуратуру, которая инициировала проверку и обещала дать оценку своевременности и полноты деятельности органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Только после этого и мэр Охи дал указание полиции усилить патрулирование в вечернее и ночное время.

Именно в этот момент группа поменяла статус с открытой на закрытую, но вряд ли прокуратуре удастся быстро поменять ситуацию. Боец ММА — один из самых привлекательных для современных подростков образцов мужского поведения. Дерзкий, сильный и богатый Хабиб Нурмагомедов сегодня выглядит гораздо привлекательнее какого-нибудь Чапаева в папахе или даже героя Великой Отечественной войны.

Подростковый ММА в тренде

Проблема возникновения стихийных боёв среди школьников по правилам ММА только возникла, но на волне популярности темы может охватить всю страну. Современные технологии дают огромную помощь организаторам подобных нелегальных соревнований, на которых, помимо всего прочего, можно заработать деньги и славу.

Например, месяц назад в Москве разразился скандал, когда пятиклассница школы № 97 показала отцу ролик с дерущимися мальчиками, объяснив, что старшеклассники уговаривали её одноклассников драться друг с другом за деньги. Потом стало известно, что минимальной ставкой за поединок была тысяча рублей. Сами бойцы-пятиклашки рассказали, что участие в боях престижно в школе и что их кумир — Хабиб.

Парк VS спортплощадка

Лайф выяснил, что Охинский парк на Сахалине, где у фонтана собираются школьники для подпольных боёв ММА, давно хотели реконструировать. На благоустройство парка власти готовы потратить аж 160 миллионов рублей. Такое решение приняли ещё год назад, но увязли в волоките, а парк до сих пор пребывает в ужасном состоянии.

А администрация только что отвергла первый проект благоустройства, расторгнув договор со студией "Седьмой сезон", которая готовила концепцию и проектную документацию реконструкции городского парка Охи.

На кону 160 миллионов

Сахалин стал первой площадкой реализации проекта инициативного бюджетирования, поэтому местные жители могли сами определять, на что потратить деньги. Одной из позиций, предложенной жителям Охи на выбор, была как раз детская спортивная площадка на улице Ленина. Однако число голосов, отданных за реконструкцию парка, было больше, чем за строительство детской спортивной площадки.

Но 160 миллионов рублей даже для северного города с его коэффицентами и ценами — сумма немаленькая. И подрядчики благоустройства парка, и те, кто может построить спортивную площадку, возможно, не оставляют надежды освоить выделенные Минфином деньги. А в борьбе за контракт любые средства хороши. Например, тревожная анонимная информация о нелегальных подростковых боях, запущенная в местные СМИ и докатившаяся до федеральных.

В итоге спортивная площадка так и не появилась, а парк всё ещё не благоустроен. Сами школьники тихо выбрали спорт и устраивают ристалища в полузаброшенном парке, избивая друг друга под свет камер смартфонов.

Организуют сомнительное шоу не заботливые тренеры секций единоборств, а предприимчивые старшеклассники. Взрослым с их прокуратурами и чиновниками трудно будет вмешаться — подобных подпольных клубов, координирующихся через социальные сети и мессенджеры, по России становится всё больше и больше.