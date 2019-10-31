"Сказка" со страшным концом. Маньяк искал вечную жизнь и богатство в магии

Убийство шестилетнего ребёнка в детском садике во время тихого часа шокировало страну. Мужчина под воздействием голосов в голове убил невинное дитя ради обретения богатства и вечной жизни. Лайф выяснил подробности страшной трагедии.

Обычным октябрьским днём в детский сад "Сказка" в городе Нарьян-Маре постучался худощавый бородатый мужчина. Представившись отцом одного из детей, он попросил разрешения войти. Охранник открыл ему дверь и пропустил внутрь. Мужчина не спеша поднялся по лестнице на второй этаж, пряча в левом рукаве острый нож. Словно волк в овчарню, маньяк прокрался в помещение, где спали невинные дети, и начал наносить удары ножом лежащему в кроватке шестилетнему мальчику. На детский крик сбежалась охрана, которая быстро скрутила субтильного бородатого незнакомца. Но было уже слишком поздно.

После того как ребёнку перерезали горло, мальчик ещё жил какое-то время, умирая у плачущих нянечек на руках. Сам же маньяк сообщил приехавшим полицейским о мотиве убийства: забрёл-де в детский сад случайно, повинуясь голосам и галлюцинациям, убил мальчика. Однако уже при обыске у него дома был обнаружен план детского сада "Сказка". К этому убийству маньяк, безусловно, готовился.

Колдовство, алкоголизм, психиатрия...

Лайф нашёл как минимум три страницы подозреваемого в одной из социальных сетей. И в других соцсетях он тоже отметился. Гримасы на автопортретах можно было бы даже принять за креативность...

"Йа рождён 21-го числа 21-й недели, если сложить 1983, тоже будет 21" — так описывает себя Денис Поздеев на одной из своих страниц в социальной сети. Нумерология умножилась в голове этого странного человека на хронический алкоголизм и психические отклонения.

Мать Дениса Поздеева тоже когда-то бросалась с ножом на человека. Она напала на мужчину и ранила его, причинив лёгкий вред здоровью. Против неё возбудили уголовное дело.

Несмотря на странности и злоупотребление алкоголем, Поздеев до последнего вёл вполне добропорядочный образ жизни. Правда, звоночки всё же были. В 2017 году он разместил на своей страничке в социальной сети девять фото с нацистской символикой.

Впрочем, когда его прижали по уголовной статье "Публичная демонстрация нацистской символики", Денис во всём раскаялся, фотографии удалил и пояснил, что не знал о незаконности размещения фото со свастикой и нацистской атрибутикой в Интернете. Судья милостиво "впаял" ему полторы тысячи рублей штрафа. До бессмысленного страшного убийства ребёнка Поздеев больше не попадал в поле зрения полиции.

Материальные проблемы

Правда, материальные условия его жизни явно оставляли желать лучшего. Он не мог оплатить даже обычные коммунальные счета. Исполнительский сбор — каких-то 14 236 руб. 85 коп. Вроде и немного, но, возможно, для Поздеева это были большие деньги. Поправить положение он хотел, но способ выбрал не самый реалистичный.

Над алкомаркетом с говорящим названием "Бахус" на втором этаже расположен книжный магазин. Именно здесь 36-летний Поздеев купил книгу по магии и прочёл там некое заклинание, обещающее вечную жизнь и быстрое решение всех материальных проблем. Произнеся заклинание, Денис услышал в голове голоса, объясняющие: чтобы магия сработала, необходимо принести в жертву маленького ребёнка.

На этих страшных кадрах заметно: Денис Поздеев разочарован. Но хорошо видно, что в убийстве ребёнка он не раскаивается, а лишь сожалеет, что голоса обманули. Ждать вечной жизни придётся в тюрьме или психиатрической лечебнице.

"Святогоръ" не защитил. Защитит Росгвардия?

За охрану детского садика "Сказка" отвечало ООО "Охранное предприятие "Святогоръ", и сегодня у правоохранителей появились вопросы к квалификации сотрудников этого ЧОПа, который охраняет в Нарьян-Маре немало объектов, в том числе и другие детские учреждения. ЧОП заключает контракты на миллионные суммы, но, вероятно, квалификации сотрудников не хватает. СКР проверит "Святогоръ", после чего, как объяснил журналистам представитель следствия, этот ЧОП может навсегда лишиться лицензии.

Глава региона Александр Цыбульский, в частности, говорит:

— Известно, что сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку. Распорядился проверить в срочном порядке все детские учреждения на предмет их безопасности.

Охрану всех других детских учреждений Нарьян-Мара теперь тоже проверят. Вопрос о квалификации ЧОПов, охраняющих социально значимые объекты, вставал в стране уже не раз. И, возможно, этот случай подтолкнёт передачу подобных мест под охрану Росгвардии, где подготовка кадров, их навыки и квалификация, да и ответственность на качественном уровне.