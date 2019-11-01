Передел бизнеса или ограбление богача. За что расстреляли бывшего мэра

Глухой ночью, когда приличные люди обычно спят, супруга бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева увидела за окном на участке их шикарного особняка в посёлке Верх-Чумыш подозрительный свет фонариков. Разбудив мужа, она испуганно одевалась, пока Лаврентьев доставал из сейфа охотничье ружьё — было очевидно, что чужие люди пробрались на территорию Лаврентьевых с плохими намерениями.

Проникновение, стрельба и двое убитых

Не обуваясь, экс-мэр выбежал на улицу босиком и погнался за одним из нарушителей в шапке-балаклаве, с непонятной целью проникшим на частную территорию его особняка. Но их было несколько, что осложнило оборону дома, супруга Лаврентьева и камеры наблюдения зафиксировали только двух налётчиков, однако, по предварительным данным, их было как минимум трое! Опасаясь, что бандиты убьют всю его семью, экс-мэр вступил в перестрелку и застрелил из ружья одного из нарушителей, но сам был убит выстрелом в спину.

Перестрелка в усадьбе бывшего мэра на камере видеонаблюдения. Видео © VK

Пока остывающее тело мэра везли в киселёвский морг, полиция опросила супругу убитого и работника по дому Сафиуллова А.С., который во время перестрелки, по данным источника Лайфа, получил ранение в голень, но выжил и даёт показания, возможно, являясь ключевым свидетелем по делу. Сразу после стрельбы от особняка Лаврентьева отъехало несколько машин (местные СМИ говорят о пяти автомобилях). На камеры видеонаблюдения попали "Нива", "Жигули", два "фольца" и "тойота". В области был объявлен план "Перехват". Возле посёлка Красный Камень весь автотранспорт останавливал и досматривал патруль ДПС.

А на месте перестрелки полицейские нашли несколько десятков гильз от патронов пистолета-пулемёта "Кедр", а также гильзы охотничьего ружья хозяина особняка. Труп одного из нападавших проверили по дактилоскопическим базам и смогли идентифицировать личность. Убитым бандитом оказался Марат Гарипов — начальник спасательной станции Беловского водохранилища, водолаз, спасатель третьего класса, мастер спорта России по вольной борьбе, бронзовый призёр чемпионата мира.

Именитый спортсмен, спасатель и водолаз пробрался на территорию особняка в примечательной экипировке — камуфляж и чулок с прорезями для глаз. На шее бинокль, а в карманах рация, газовый баллончик и устройство для отпугивания собак. В его рюкзаке была спрятана верёвка и дополнительная обойма от пистолета-пулемёта...

Чем известен бывший мэр Лаврентьев

Киселёвск входит в состав так называемой Новокузнецкой агломерации-миллионника. Совсем рядом находятся Прокопьевск и Белово, ещё чуть дальше — Новокузнецк. В этом регионе очень много криминальных, коррупционных, экологических и бытовых проблем, и стотысячный Киселёвск, пожалуй, является самым проблемным городом всей агломерации.

Лаврентьев руководил городом 16 лет, пока осенью прошлого года не подал в отставку на фоне скандала о сгоревшем доме, где погибло два мальчика. Если бы Лаврентьев сам не отправился на покой, его полномочия должны были истечь только в 2023 году.

Родился Лаврентьев в Киселёвске в 1960 году, после окончания вуза возглавлял несколько предприятий, после чего устраивался конкурсным управляющим на несколько предприятий, что привело его к удачной мысли баллотироваться от "Единой России" в 2003 году на пост мэра города.

За годы правления Лаврентьева Киселёвск обзавёлся бассейном и современным стадионом, вода стала подаваться круглосуточно и в любом объёме, пропала очерёдность в детские сады. При нём в регионе произошёл буквально бум строительства храмов, что с восторгом отмечало местное духовенство. Однако город сотрясали криминальные и коррупционные скандалы, связанные с угольной промышленностью — основной отраслью региона.

Лаврентьев возглавил город в тяжёлые времена. Только заканчивала свою активную криминальную деятельность гремевшая на всю страну кровавая и жестокая киселёвская ОПГ, известная тем, что в её рядах состояло 16 милиционеров. Эти бандиты свирепствовали и в начале 2000-х, убив главу ОМВД РФ по г. Киселёвску. Только после этого громкого убийства их начали прижимать к ногтю. На совести киселёвской ОПГ больше 50 трупов, они, по некоторым данным, контролировали всю нелегальную добычу угля в регионе и обложили данью местный бизнес через своё ЧОП "Медведь". Суд над ОПГ состоялся только в 2011 году, когда Лаврентьев пробыл на посту главы Киселёвска уже целых восемь лет.

Кузбасс не часто попадает в федеральную новостную повестку, но вот Лаврентьев однажды прославил Киселёвск на всю страну, когда в 2013 году убегал от журналистов программы "Дежурная часть". Телеканал "Россия" делал материал о нарушении экологии угольными шахтами города. Мэр не только проигнорировал просьбы об интервью, но и сдал журналистов в полицию.

Где-то в это время Лаврентьев и построил в экологически чистом посёлке Верх-Чумыш свой особняк, как писали недоброжелатели. К своему дому он провёл собственную ветку теплотрассы и воздвиг на территории огромный хозблок, объясняя, что хотел бы на пенсии заняться фермерством. Впрочем, после своей отставки (осенью прошлого года) он ничем таким не занимался — просто жил в огромном особняке, пока в Хэллоуин 2019-го не погиб, застреленный бандитами прямо на крыльце своего дома.

Основная версия убийства

Убийство с целью ограбления считают основной версией гибели Сергея Лаврентьева. По городку ходили упорные слухи, что после отставки Лаврентьев лишился своего влияния и покровителей и что против него хотят возбудить уголовное дело. А по другим слухам, чтоб обезопасить свои капиталы, экс-мэр якобы обналичил все счета и хранил кэш в подвале особняка.

Возможно, преступники не планировали убивать Лаврентьева, а хотели просто его запугать, чтобы узнать место предполагаемого клада. Но, бесстрашно выскочив c ружьём, экс-мэр спутал бандитам все карты, и им ничего больше не оставалось, кроме как убить его.

— За 2018–2019 годы в Белове (где жил убитый Марат Гарипов. — Прим. Лайфа) примерно таким же образом совершено пять разбойных нападений. Никто не был убит, — сообщил журналистам источник в следствии, добавив, что правоохранители будут отрабатывать связь вчерашнего инцидента с беловскими ограблениями.

Странное совпадение

Следует отметить, что погибшие в перестрелке Лаврентьев и Гарипов в разное время занимались схожим бизнесом. Например, Гарипов являлся совладельцем ООО "Авто лумс", основной вид деятельности которого — перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами. Ликвидировали юрлицо ещё в 2014 году. Марат Гарипов владел 40% юрлица. Остальные 60% принадлежали некоему Александру Удоту, который до сих пор занимается бизнесом. А экс-мэр Лаврентьев до своего избрания являлся совладельцем и управлял открытым акционерным обществом "Киселёвское погрузочно-транспортное управление" и тоже занимался грузоперевозками, в основном кузбасского угля. Эта компания тоже существует до сих пор, но её совладельцы прячутся в офшорах Вирджинских островов.

Существует вероятность, что, зайдя на пост мэра, Лаврентьев продолжал контролировать свой бывший бизнес через других лиц или аффилированные компании. Но после отставки мэра его влияние на бизнес-среду могло существенно снизиться, что, в свою очередь, могло привести к переделу рынка грузоперевозок.