Новые подробности жестокого убийства беременной. Соседи не верят в ограбление

Нижний Новгород — главный город в праздновании Дня народного единства 4 ноября. Ведь именно здесь собралось народное ополчение против польско-литовских интервентов. Но в праздничные для всей страны дни новостную повестку из Нижнего омрачила гибель двух молодых девушек, одну из которых жестоко убили на пятом месяце беременности. Лайф выяснил подробности кровавой драмы и провёл собственное расследование трагедии.

Субботним утром жителей дома № 7 по улице Архангельской Нижнего Новгорода разбудили пожарные — вспыхнула комната в коммунальной квартире на третьем этаже. Пришлось эвакуировать весь дом...

Канавинский район, где загорелась старая общага, называют ещё Сортировкой — здесь сортировочная станция железной дороги. Посёлок железнодорожников — ещё черта города, но его самая окраина. Раньше на Сортировке жили в основном железнодорожники, а сейчас комнаты приватизируют и продают совсем недорого, и поэтому в них нередко селятся злоупотребляющие алкоголем, а то и наркотиками. "Опять какой-нибудь алкаш с сигаретой заснул", — комментировали в соцсетях жители Сортировки сообщение об очередном пожаре.

... Людей из загоревшегося дома быстро эвакуировали а пожар потушили. Но в сгоревшей комнате нашли обугленный труп молодой женщины — Татьяны Зиминой. Соседки по коммуналке сообщили, что девушка была уже на пятом месяце беременности и непосредственно перед самим пожаром у неё были странные гости.

Пожар или сокрытие следов

Разговоры об убийстве Зиминой начались сразу же — ещё до того, как пожар потушили. Соседки по коммуналке хорошо слышали, что в районе девяти утра в квартиру кто-то зашёл, потом в соседней комнате раздался стук, как будто что-то упало, и истошный крик. Пожар начался где-то в 10:15. Соседки также заметили, как один из гостей Тани вылез через окно по пожарной лестнице в то самое время, когда из комнаты начал валить чёрный дым.

Заметивший пожар случайный прохожий внизу спросил у подвыпившего "гостя", эвакуирующегося по пожарной лестнице, не осталось ли кого внутри, на что получил отрицательный ответ.

Соседи поделились подозрениями с полицией. Найти "гостей" было делом техники — уже вечером они сидели в ОВД и давали показания: 19-летний Юрий Чернов и 27-летний Михаил Андрианов — тот самый, что слезал по пожарной лестнице. Оба жили неподалёку на Сортировке и были старыми знакомыми убитой. Они хорошо знали, что Татьяна беременна, но это их не остановило. По версии следствия, Андрианов и Чернов уже с утра заправились алкоголем и поссорились с девушкой на бытовой почве, после чего забили её ножом, похитив принадлежащие ей украшения. Подожгли же они квартиру с целью сокрытия совершённого преступления.

Ограбили или изнасиловали?

Выводы о том, что подозреваемые вынесли из квартиры некие драгоценности, вызвали обоснованное недоверие соседей. По их мнению, мотив убийства другой, о чём они подробно рассказали Лайфу.

По этому адресу проживала не сама Таня, а её родители, которые в это время находились на работе (Татьяна пришла сюда переночевать, поскольку поругалась с бабушкой, у которой постоянно проживала). А родители погибшей — типичные жители Сортировки и известные в округе любители выпить. Они работали на автомойке, а в летнее время ходили по грибы да ягоды, продавая их на базаре. На это регулярно выпивали, хотя до конца не опускались. И, по мнению соседей, вряд ли у них водились какие-нибудь ценности, способные привлечь грабителей.

В то же время у погибшей вся одежда была изорвана. По этой причине соседи и предположили, что перед самим убийством молодую женщину изнасиловали. Или пытались изнасиловать.

Было насилие или нет, в ближайшее время выяснит экспертиза, но пока следствие говорит об ограблении.

Была ли наркоманкой

После убийства беременной в социальных сетях начался шквал обвинений Татьяны, мол, убили её такие же наркоманы, как и она сама. Источник Лайфа не подтвердил информацию о том, что Зимина регулярно употребляла наркотики. Ранее у неё, возможно, и были такие проблемы, но она реабилитировалась и в последнее время понимала все риски отравления запрещёнными веществами для здоровья будущих детей.

Двадцатилетняя Татьяна Зимина звёзд с неба не хватала, жила просто, как все здесь живут. Обычная нижегородская девчонка ждала двойню и в начале следующего года уже должна была родить. Биологический отец с ней не жил, но от детей не отказывался и даже пытался Татьяне помогать. Она и сама работала в цветочном магазине и, по рассказам знакомых, очень ждала появления малышей на свет. Сама Таня в долги не влазила, была довольно доброй, позитивной девушкой и пыталась жить со всеми в мире и согласии.

Кого подозревают в убийстве

Что касается "гостей", устроивших пожар, то Лайф выяснил, что эти нелюди крепко любили выпить. Миша Андрианов и Юра Чернов жили неподалёку. У 27-летнего Андрианова были давние проблемы с алкоголем — под воздействием винных паров он становился злобным и неуправляемым. Его знакомая рассказала, что пьяного его всегда боялась и старалась не быть с ним рядом, когда он пьёт. А некоторые знакомые давно считают Андрианова неадекватным и даже психически нездоровым человеком.

По сообщению источника Лайфа, у Андрианова и Зиминой уже бывали конфликты. По какой-то непонятной причине Миша ненавидел девушку и постоянно по пьяни грубил ей и лез к Тане с кулаками. Последний конфликт случился летом (тоже "по пьяни"), когда Зимина уже забеременела. Тогда Андрианов толкнул её с лестницы и окунул в лужу.

Что же касается второго предполагаемого убийцы — Юрия Чернова, то, по словам источника Лайфа, вряд ли этот человек сам бы был на такое способен. Юра, Миша и Таня — люди примерно из одной компании, в разное время приятельствовали, но друзьями не были. Источник Лайфа утверждает — инициатором злодеяния был, скорее всего, Андрианов, поскольку ненавидел убитую, а Чернов попал "за компанию", потому что морально слабый. Вытворить такое ему просто не хватило бы духа.

Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, группой лиц из корыстных побуждений грозит молодым и дерзким пьянчугам пожизненным лишением свободы. В особенности если выяснится, что женщина была ещё и изнасилована.

Татьяну Зимину похоронят 6 ноября вместе с не родившимися детьми, а у злодеев будет много времени для того, чтобы осознать цену своих алкогольных приключений.

Ещё одна загадочная смерть

В то время, когда Нижний Новгород был потрясён отвратительным, зверским и нелепым убийством 20-летней беременной женщины, в городе искали 21-летнюю Юлию Розову, которая поссорилась со своим парнем и ушла в ночи из его дома неделю назад.

Взволнованный парень вместе с другом отправились на поиски, которые не увенчались успехом. Тогда к ним присоединились добровольцы из поискового отряда "Рысь", но это не дало результатов. А 4 ноября бездыханное тело Юлии нашли в лесополосе за Сормовским кладбищем на выезде из города. Следователи пока не обнаружили видимых телесных повреждений криминального характера. Впрочем, здесь, как и в случае с убийством Тани Зиминой, точка ещё не поставлена. О возможной причине смерти или предполагаемом убийстве можно будет говорить только после проведения качественной судебно-медицинской экспертизы.