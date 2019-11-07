Капитализм на алкоголизме. Кто и как заработает на мертвецки пьяных?

Вытрезвители — печально известные "трезвяки" советского и постсоветского времени — оставили в народной памяти токсичный след пыток, ограблений и всевозможных унижений. Но когда их наконец прикрыли, в стране прямо на улицах начали замерзать тысячи пьяных граждан. И сегодня законодатели возвращают вытрезвители, обещая, что это будут совершенно другие учреждения — современные и гуманные. Но не все верят обещаниям, считая, что существуют риски возвращения набившей оскомину порочной системы. Лайф поговорил как с ярыми противниками, так и с убеждёнными авторами законопроекта и выяснил, с чем может столкнуться выпивший человек в самом ближайшем будущем.

7 ноября исполняется 115 лет со дня появления в нашей стране первого вытрезвителя. Назывался он просто: "приют для пьющих людей". Это было довольно гуманное учреждение, помогающее людям не только избежать обморожений, ограблений и других бед, но и справиться с тяжёлой алкогольной зависимостью. Но сегодня вытрезвитель ассоциируется у большинства лишь с казённой принудительной ночлежкой, с избиениями и пытками, как место, осложняющее и без того нелёгкую и безрадостную жизнь пьющего человека.

От спасительного приюта до камеры НКВД

В тот первый приют для опьяневших кучер на карете доставлял валяющихся по всей Туле пьянчуг. По своей сути приют был благотворительным учреждением, чем-то вроде ночлежки и первичной амбулатории для страдающих алкоголизмом. Это был отличный опыт помощи страдающим запоями рабочим тульских оружейных заводов.

Как государственный институт вытрезвители появились уже в 30-е годы в СССР и находились поначалу в ведении Наркомата здравоохранения, что продолжало гуманную линию, начатую в Туле до революции. Но уже в 1940 году по личному приказу Берии они были переданы в ведение НКВД. С тех времён вытрезвитель из спасительного приюта опьяневших превратился в карательное учреждение, где не столько отрезвляют и оказывают помощь, но и бьют, пытают, да ещё и зарабатывают на выпивших.

Преемником НКВД стало МВД СССР. И свою работу милиционеры выполняли рьяно, заметая порой любых подвыпивших или даже просто прохожих с запахом пива. Низовой состав — патрульные и фельдшеры — всегда могли заработать, обирая мертвецки пьяных "клиентов". Впрочем, свою работу они тоже делали — пьяные на улицах СССР не валялись. Но лечебные процедуры проходили чаще всего примерно как на этом видео.

Пьяно место пусто не бывает

Уже после падения СССР вытрезвители просуществовали аж до 2011 года — заменить их было нечем. Даже чуть выпивший гражданин продолжал считаться потенциальным нарушителем в глазах правоохранителей. Прибавилась и коррупционная составляющая — подвыпившие граждане могли откупиться на месте. Какая разница: "дать на лапу" или оплатить штраф? Поэтому в конце концов решили, что МВД больше не может заниматься насильственной доставкой пьяных.

Вытрезвители прикрыли, коррупцию победили, права человека восторжествовали. Но проблема замерзающих на морозе пьяниц и роста алкогольных преступлений была пущена на самотёк, что привело некоторые регионы к самоорганизации.

Сегодня в России уже двадцать регионов, где открыты специальные центры временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Муниципальные предприятия представляют "социальную услугу", и попадание туда требует письменного согласия клиента.

Порядок пребывания в центре следующий: человеку в состоянии алкогольного опьянения в отделении полиции предлагают переночевать в центре, причём пребывание там совершенно бесплатное. И многие предпочитают спать на чистой постели, чем встретить хмурое утро на тесной лавке "обезьянника". Проблема лежащих на улице пьяниц частично снимается. Но для полноценного её решения этого явно недостаточно. И самое главное — у муниципальных бюджетов даже нет законного обоснования для финансирования подобных центров.

Вытрезвитель в законе

В канун юбилейного для вытрезвителей 7 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект "Об оказании помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения". Утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке законодатели предлагают вытрезвлять в соответствующих учреждениях. Авторами инициативы выступила группа депутатов нижней палаты от "Единой России" и члены Совета Федерации.

У нового законопроекта не только масса сторонников, но есть и явные противники. Им непонятно, по какому критерию будет осуществляться "сортировка" пьяных и какое ведомство будет этим заниматься. Лайф уже писал о неоднозначности законопроекта и о тех рисках, которые потенциально в нём содержатся.

И даже у представителей Минфина проект вызывает тревогу и обеспокоенность — депутаты обещают, что законопроект не нагрузит федеральный и областные бюджеты, деньги на обеспечение вытрезвителей появятся благодаря новым формам муниципально-частного партнёрства, но каким будет это партнёрство, не разъясняется.

Говоря простым языком, депутаты хотят привлечь инвесторов в некие бюджетные организации, чтобы создать медвытрезвители, на которых можно будет зарабатывать, по крайней мере, чтобы выплачивать зарплату сотрудникам и окупить аренду.

Сама эта мысль, что скоро возродится сеть учреждений, куда могут доставить принудительно в пьяном состоянии, сегодня звучит довольно пугающе. И ещё кто-то на этом собирается заработать, а любой бизнес, как известно, стремится к масштабированию и увеличению клиентской базы.

Если пьяный не погиб, то врача избил

Защищая свой законопроект от экономистов и правозащитников, депутаты апеллируют к жуткой статистике. Ежегодно в алкогольном опьянении гибнет 50 тысяч россиян, в том числе от переохлаждения на улицах около десяти тысяч человек. Большинство из них — лица трудоспособного возраста. Валяясь на улице в беспомощном состоянии, пьяные нередко провоцируют и преступления в отношении себя. И самый главный аргумент — количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 по 2018 год возросло на целых тридцать пять процентов! Это в том числе и тяжёлые преступления: изнасилования, грабежи, убийства...

По информации МВД, только за 2018 год выявлено свыше миллиона лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, в том числе 180 тысяч мертвецки пьяных людей. Именно ими в советское время должны были заниматься НКВД и МВД, препровождая в вытрезвители. А сейчас тяжкое бремя ложится в основном на медиков. Сердобольные граждане вызывают скорую, пьяного везут отсыпаться в больницу — в токсикологические, а при их отсутствии — в реанимационные или терапевтические отделения. Жертва зелёного змия не только занимает чьё-то койко-место, но и часто служит угрозой для других больных и медицинского персонала. Только за прошлый 2018 год в медицинские организации было доставлено около 680 тысяч лиц в состоянии алкогольного опьянения. Далеко не все из них нуждались в квалифицированной медицинской помощи, некоторым нужно было просто проспаться.

Проблема агрессии пьяных и наркоманов к медикам настолько серьёзна, что депутаты даже хотели приравнять нападение на врача скорой помощи к нападению на полицейского.

Пьянство и зарубежный опыт

Для всего мира этот спор довольно старый: нарушаются ли права пьяного, подобранного на улице и принудительно доставленного под крышу, или, наоборот, осуществляются?

В США, например, считают, что права человека таким образом нарушаются, и не подбирают пьянчуг, поэтому в северных штатах в зимнее время от обморожения погибает значительное число американцев. А в Канаде существует целая волонтёрская служба "Красный нос". Подвыпивших довозят до дома, а если канадец сильно пьян, доставляют в специализированное учреждение. Подобные службы есть и в Швеции. Однако там никто никого даже в автомобиль насильно не посадит. Пьяных шведов доставляют в кутузку только при нарушении ими общественного порядка. Но все эти западные страны придерживаются прав и свобод человека. И если пьяный бомж замерзает на скамейке в парке и не хочет помощи, то так тому и быть.

В сравнительно благополучной Финляндии, где проблема с пьянством стоит довольно остро, для таких случаев предусмотрены небольшие домики с подогревающимся полом. Пьяному финну главное — доползти до такого домика, а там можно уснуть, не боясь замёрзнуть насмерть.

В Польше скорая помощь в подобных случаях вызывает полицию. Полицейские доставляют пьяницу в специальный центр помощи лицам в нетрезвом состоянии. Ночь в таком отделении обходится поляку в 306 злотых (около пяти тысяч рублей). Но сюда попадают только мертвецки пьяные. Остальных гражданская милиция провожает до дома под опеку взрослого члена семьи. И эта услуга тоже небесплатна.

Во Франции пьяных до полного вытрезвления держат в полиции. В Великобритании по стране колесит передвижной медвытрезвитель, подведомственный Министерству здравоохранения...

То есть каждая страна, где есть проблема пьянства, решает её по-своему. Теперь настал черёд решать её как-то и современной России. В очередной раз.

Неудобные вопросы к закону о вытрезвителях

Законопроект, принятый в первом чтении, настолько "сырой", что к нему остаётся много вопросов, в том числе и у общественников.

Правозащитница, член ОНК и при этом главный редактор специализированного СМИ Alconews Ольга Дружинина считает: прежде чем принимать закон, даже в первом чтении, его нужно было обсудить на нулевых чтениях, пригласив представителей профильных ведомств и правозащитников. Дружинина говорит Лайфу, что вообще не видит смысла в изменении уже существующего законодательства.

— Я и сама всегда останавливаюсь рядом с пьяными, ведь это не видно сразу, пьян человек или его сразил сердечный приступ. Бывает так, что запах алкоголя есть, но у человека инфаркт или инсульт. И я всегда вызываю скорую и полицию в таких случаях, потому что, если я пройду мимо этого человека, это уже преступление — оставление в опасности. И полицейские или скорая также не могут оставить этого человека в опасности по существующему законодательству. Зачем же выдумывать что-то новое? Если он лежит на скамейке в холодное время, нужно вызывать скорую. Если ругается и нарушает общественный порядок пьяный, надо вызывать полицию.

Также у правозащитницы вызывает недоумение, каким образом будут определять, опасен ли выпивший человек для себя и окружающих? Если просто на глаз, то налицо коррупционные риски.

— Застать человека в состоянии алкогольного опьянения очень легко. Например, я выхожу из ресторана или ночного клуба, вызываю такси, но вот ко мне подходит сотрудник и говорит: пройдите со мной. Поскольку я выпила бокал вина, получается, они могут нарушить мои конституционные права и ограничить мою свободу передвижения… Как это было раньше: у сотрудников палочная система и должно быть задержано определённое количество лиц.

И, наконец, по мнению правозащитницы, непонятно, как будут взыскивать штрафы. Сейчас ночёвка в центре временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, оформляется как социальная услуга на добровольной основе.

— Большинство людей, кого насильно заберут в этот вытрезвитель, откажутся платить по счетам. И мы получим какие-то невзысканные штрафы. Чтобы их взыскать, нужно решение суда. Данные о взыскании попадают на сайт судебных приставов, и их при желании можно будет легко найти. А это уже нарушение анонимности,что ведёт к потере репутации.

Ответ авторов законопроекта

Ответы на эти вопросы Лайф получил от одного из основных авторов законопроекта депутата Госдумы Александра Хинштейна.

ЛАЙФ: Зачем менять существующее законодательство, если есть, к примеру, статья "Оставление в опасности"?

А. ХИНШТЕЙН: У статьи "Оставление в опасности" существуют квалифицирующие признаки. Для этого человек должен умирать. Если человек просто лежит, квалифицирующих признаков не будет.

ЛАЙФ: В чьём всё-таки ведомстве будут вытрезвители?

А. ХИНШТЕЙН: В каждом регионе это будет определяться индивидуально. Где-то — в структуре здравоохранения, где-то — в структуре социалки. Где-то это будет вообще отдельно от структур. Это будет бюджетное учреждение, ну а профиль в каждом регионе будет определяться индивидуально. Закон предусматривает, что Правительством России должны быть утверждены и приняты единые подходы в виде правил. Эти правила утвердят требования и к самим специализированным учреждениям — принципы их работы и стоимость услуг...

ЛАЙФ: То есть нахождение в вытрезвителе будет платным?

А. ХИНШТЕЙН: Мы исходим из того, что в первую очередь все расходы будет брать на себя бюджет РФ. Но регион региону рознь. Мы допускаем, что не у всех желающих реализовать этот проект у себя будут на это деньги... Речь не идёт здесь о заработке, а о том, чтобы минимизировать затраты. Стоимость подобного рода услуг составляет от полутора до двух тысяч рублей. Но и они включаются в список госгарантий, поэтому, если человек откажется платить, за него будет платить бюджет.

ЛАЙФ: Люди беспокоятся, что их будут ловить на улицах и тащить в "трезвяки".

А. ХИНШТЕЙН: Если раньше в предыдущей системе вытрезвители находились в ведомстве МВД, то сегодня мы говорим, что учреждения будут в структуре муниципалитетов. И мотивации везти у сотрудников полиции туда просто не возникнет.

Вопросы к новому закону всё равно остаются. Но есть ещё минимум два чтения в Государственной думе. Станут ли новые вытрезвители приютом и спасением или тюрьмой и налогом для пьяных? Лайф следит за развитием ситуации.