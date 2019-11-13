Бренд-приманка. Как фейковые интернет-магазины обчищают клиентов

Продажа брендовой одежды на сайте "Авито" или в недорогих интернет-магазинах часто привлекает пользователей низкой ценой. Приобрести недорого куртку или сапоги, готовясь к зимнему сезону, — отличная экономия перед новогодними праздниками. Именно на такую удочку и ловят мошенники тысячи желающих. Ведь основная ставка делается на доступность одежды популярных и дорогих по меркам большинства марок.

Мошенники создают фейковые сайты интернет-магазинов, которые якобы торгуют марками известных брендов на 30–40% дешевле, чем в магазинах. Среди множества брендов наибольшей популярностью пользуются массмаркеты, например ZARA, Pull and Bear, Stradivarius и другие. Киберпреступники активно вкладываются в их раскрутку, организовывают паблики в соцсетях, дают объявления на "Авито", в комментариях к каждой странице активно обсуждают наличие размеров.

Паблики обманутых

Только после перечисления денег на электронные кошельки и срыва сроков доставки покупатели начинают понимать, что их обманули. Они создают списки мошенников, но это не позволяет вернуть потраченные средства.

Покупателей привлекают рекламой в стиле: "Вы считаете, что одеваться в фирменные и оригинальные брендовые вещи дорого? Мы докажем вам обратное! Поможем сэкономить на шопинге, покупая товары в Европе (Испания) с официальных сайтов". И многие, особенно жители пригорода или отдалённых районов, надеются на выгодное приобретение и заказывают товар по полной предоплате.

Техника безопасности

В Интернете есть множество описаний мошеннических схем и способов не попасться на удочку киберразводил. Например, "Авито" предлагает даже собственную Службу поддержки. На своей странице сервис даёт рекомендации, как не стать жертвой аферистов.

Специалисты по интернет-безопасности также советуют обратить внимание на группы в социальных сетях, посвящённые мошенникам, недобросовестным интернет-магазинам и случаям, связанным с обманом покупателей и продавцов. Как правило, те, кто пострадал от действий аферистов, охотно делятся своим опытом и выкладывают фотографии и ссылки на страницы преступников. Вот некоторые популярные паблики соцсети "ВКонтакте": "Против мошенников и обманщиков всех мастей", "Аферисты/мошенники", "Мошенники на "Авито", "Ложные интернет-магазины и мошенники в Интернете".

Контакты: при покупке нужно обращать внимание на раздел "Контактная информация", там должен быть представлен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН). Затем стоит проверить на сайте Федеральной налоговой службы, введя в поиск эти данные. Там появятся сведения о том, когда зарегистрирована компания, какие товары она имеет право реализовывать.

Оплата: специалисты рекомендуют выбирать перевод денег на расчётный счёт банка, а не на карту. Потому что, если карта оформлена на подставное лицо, ничего доказать уже не удастся, а вернуть деньги — тем более.

Отзывы: как правило, ответственные организации не стремятся показаться безупречными. Если на сайте кроме положительных отзывов покупателей есть несколько отрицательных, это говорит скорее в пользу того, что компания — не фейк, ведь всем угодить нельзя. Гораздо подозрительнее, если сайт содержит исключительно положительные отзывы клиентов.

Счётчики: не верьте счётчикам, которые якобы показывают количество уникальных посетителей сайта за сутки. Их давно легко накрутить, так что просто не принимайте это за показатель.

Разработчики сайтов: добросовестная фирма предоставляет всю информацию о компании-разработчике сайте. И это, как правило, не компании-однодневки. Сайты заказывают в специализированных студиях с хорошей репутацией, а фейковые аналоги делаются "на коленке" студентами-программистами.

Правильные вопросы: не бойтесь их задавать. Вот примеры того, о чём можно и нужно спросить: условия доставки, формы оплаты, характеристика товара, подробный адрес, время работы. В конце концов это их работа. Если стоит цель продать и сохранить репутацию, никто не будет возмущаться и уходить от ответа.