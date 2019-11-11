Хуже, чем коллекторы. Как антикредиторы вгоняют людей в ещё большие долги

Платежи по кредитам очень часто отнимают большую часть ежемесячного дохода семьи. Гасить ипотеку, кредит за автомобиль, холодильник и другие потребительские нужды приходится, даже когда на еду почти не остаётся денег. Десятки "антикредитных" организаций предлагают помощь: "Возьмём коллекторов на себя, заморозим долг, снизим размер платежей, всё будет хорошо". Но на деле они берут с людей деньги не за реальную помощь, а за пустые обещания.

Дмитрий из Тюмени в 2018 году обратился в компанию "Витакон", потому что платить по кредитам ему стало сложно. Фирма пообещала, что решит проблему с кредитами от четырёх до 12 месяцев, избавит мужчину от коллекторских звонков и поможет снизить начисленную за просрочку сумму. В течение года "Витакон" брал с Дмитрия ежемесячную плату, но даже не сообщил ему, что банк подал на него в суд за просрочку платежей. Общаться с сотрудниками "Витакона" лично Дмитрий не мог, поскольку менеджеры и юристы компании находятся в Челябинске. По телефону они утверждали, что именно благодаря их действиям банк пошёл в суд.

— Банк получил в суде то, что и хотел получить. Очень грамотный шаг, — иронизирует Дмитрий.

При этом суд постановил, что Дмитрий должен выплатить банку на 50 тысяч больше, чем было до судебного разбирательства. В "Витаконе" мужчине сказали, что сумма небольшая, оспаривать её специалисты не будут. Отчёт о проделанной работе Дмитрий просил прислать в течение месяца. В отчёте говорилось, что компания по базам отслеживает дела Дмитрия и отправляет в банки письма с просьбами заморозить долг, снизить проценты.

— В банках над такими письмами специалисты просто смеются, никакого реального эффекта данные действия не имеют. Людей вводят в заблуждение, обещают помочь, но на самом деле им продают воздух, — рассказал юрист Дмитрий Белозеров.

Как работают "помощники" по кредитам?

Человек обращается в "Витакон", где ему говорят: "Мы постараемся вам помочь". На личной встрече юрист-менеджер сообщает, что компания на рынке более десяти лет, по всей России работает 34 офиса, в которых трудятся менеджеры, главный офис находится в Челябинске, в нём сидят и менеджеры, и юристы.

— Есть клиенты, которых мы в глаза не видели, работаем только дистанционно, — объясняет сотрудница челябинского офиса "Витакона" на встрече с потенциальным клиентом. — По процедуре финансовой защиты у нас сейчас в работе более 5000 клиентов.

Никаких гарантий эта фирма не даёт. В договорах "Витакона" указано, что ответственность за решения банков и судов компания на себя не берёт. Но за свои услуги "Витакон" берёт деньги. От 5500 до 14 900 рублей в месяц, в зависимости от суммы долгов. Помочь компания обещает за 6–12 месяцев. После заключения договора заёмщик оформляет доверенность на организацию, чтобы она могла представлять его интересы в суде.

Специалисты компании говорят клиенту, чтобы он перестал полностью платить по кредитам. Пусть начисляются штрафы, проценты — так банк быстрее обратится в суд. К тому же юристы "Витакона" "подталкивают" банки к суду, отправляя им письма с разъяснениями: платить человек не может, давайте решать ситуацию. Юристы не гарантируют, что суд будет на стороне заёмщика и что банк согласится расторгнуть договор. Тогда клиенту придётся платить не только сумму кредита, но ещё и проценты за просрочку платежей.

— Мы уведомляем кредиторов, что вы находитесь в сложной финансовой ситуации, от выплат по кредиту не отказываетесь, но осуществлять их будете только по решению суда и только посильными платежами. Никак иначе, — добавляет сотрудница "Витакона". — Поскольку мы более десяти лет работаем, нас знают все банки, поэтому спорить с нами им смысла нет.

Клиент всё это время с кредиторами не общается. На его телефон устанавливается переадресация вызовов, все нежелательные звонки клиент сбрасывает, беседовать с кредиторами обещают сотрудники компании. Если коллекторы или сотрудники банка начинают звонить родственникам должника, "Витакон" обещает, что будет писать жалобы на эти неправомерные действия. По словам Александра из Кемерова, который оказался в тяжёлой жизненной ситуации, не смог платить по кредитам и обратился за помощью в "Витакон", как звонили коллекторы его родственникам, так и продолжают звонить. Никакой помощи от организации за два месяца он так и не получил, хотя заплатил 22 тысячи рублей за её работу.

— По факту работы никакой нет. Ко мне прикрепили личного юриста, которая звонила по понедельникам и спрашивала, как у меня дела. Я уточнял, что было сделано за мои деньги. В ответ: "Мы работаем по вашим вопросам". На прошлой неделе не звонили даже. Помощи никакой, я уже о суициде думал, потому что, как жить, не знаю, — рассказал Александр Лайфу.

Мужчина решил больше не платить "Витакону", поскольку за всё время, по словам Александра, ничего не было сделано. Только деньги взяли, в которых житель Кемерова и сам нуждается.

Могут только банкротить

"Витакон" — товарный знак, под которым работает несколько компаний. Учредителями в ООО "Витакон регионы" являются Иван Иконников и Виталий Золотухин. Другой фирмой ООО "Витакон" руководит Владимир Викторович Гридяев, учредителем выступает Валентина Гридяева, которая, по словам бывшей сотрудницы компании, работает главным бухгалтером "Витакона".

При этом, когда человек приходит в офис, договор он заключает с ИП "Виктор Гридяев", как говорит та же бывшая сотрудница, Виктор — муж главного бухгалтера. Действующий менеджер фирмы объяснила, что "Витакон" — это группа компаний. Если человеку нужно оформить банкротство физического лица, то договор заключает на сам "Витакон", а для тех, кому нужна финансовая защита, есть ИП "Гридяев".

Кроме того, Золотухин и Иконников являются учредителями благотворительного фонда "Витакон". По данным сервиса "Контур-фокус", за 2018 год прибыль фонда составила ноль рублей. При этом на балансе числится 5,5 млн рублей.

Виталий Золотухин не только предприниматель, но и арбитражный управляющий. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, на 7 ноября 2019 года у Золотухина 1773 дела. Он действительно помогает людям получить признание их несостоятельности — банкротства. Но это не финансовая защита, а совсем другая процедура, при которой всё движимое и недвижимое имущество человека реализуется в счёт погашения его займов.

Предоставить комментарий Лайфу по финансовой защите и юридической помощи специалистов компания "Витакон" отказалась.

Что делать должникам?

Не нужно верить обещаниям компании о богатом опыте, быстрой помощи и счастливом финале в пользу должника. Когда банк откажется от требований "Витакона" или других аналогичных компаний, выиграет суд и человеку придётся платить и кредит, и проценты, и штрафы. Доказать, что сотрудники антикредитной компании не выполнили свои обязательства, будет практически невозможно. В договоре, который подписывает клиент, указано, что гарантий нет, ответственность вся на заказчике.

— Проблему с микрофинансовыми организациями и банками такие конторы не решают. Люди ведутся на их нереальные призывы о полном избавлении от долгов и не идут к юристам, которые не волшебники и могут только снизить проценты, помочь в заключении мирового соглашения, но долг в итоге гасить придётся, — резюмирует юрист Елена Тулупова.

Тем, кто уже поверил обещаниям антиколлекторских компаний, лучше как можно раньше отказаться от их услуг. Как бы красиво ни рассказывали менеджеры об услугах их фирмы — в действительности клиент получит не услуги, а эти рассказы. Собственно, в этом и заключается их работа, за которую им платят. Из кармана должников. За эти деньги клиент может получить только психологическую поддержку, иллюзии и несбыточную надежду, что всё будет хорошо. Но гарантий никаких.