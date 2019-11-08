Уволенный Собяниным чиновник устроился в Химках. Два уголовных дела не помеха

Подмосковные Химки сотрясает околовластный скандал. Как оказалось, назначенный летом и.о. начальника территориального управления микрорайона Сходня-Фирсановка подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и является фигурантом уголовного дела. Всё это не помешало Андрею Обухову занять значимый пост в крупном подмосковном городе. Даже то, что ранее Обухов фигурировал и в другом громком деле — главы управы Дорогомилово Сергея Чепикова, который также обвиняется в крупном мошенничестве. Лайф изучал удивительные подробности карьеры непотопляемого чиновника.

Жители Химок предсказуемо негодуют и креативно протестуют в Интернете против назначения чиновника со скандальной репутацией. Но прокуратура и администрация Химок на сигналы реагируют отписками с единым тезисом: раз ещё не осуждён — значит, и не преступник. Может работать!

Ступени карьеры: из бизнеса в чиновники

Лайф изучил жизнь Андрея Обухова и выяснил, что в чиновниках он не так давно. Начинал как обычный бизнесмен и совладелец ООО "Ремстрой". Компания работала в тех же Химках и благополучно существует до сих пор, но из учредителей Обухов вышел. Может, потому, что в 2008 году решил кардинально поменять свою жизнь, став директором в инженерной службе московского района Фили-Давыдково.

Вскоре талантливый управленец перешёл в администрацию престижного района Дорогомилово, заняв пост заместителя главы управы. Там молодой чиновник быстро оперился и отправился в самостоятельный полёт — в конце 2014 года его назначили уже главой управы московского района Тропарёво-Никулино.

Но через пять лет головокружительная карьера чиновника, казалось бы, рухнула.

"По собственному желанию"

В феврале этого года в кабинет главы администрации Дорогомилово Сергея Чепикова постучались по старым делам 2013 года, связанным с махинациями с землёй. В те времена Чепиков возглавлял ГБУ "Жилищник", ну а первым заместителем руководителя управы района был как раз Андрей Обухов.

25 февраля мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку обоих глав — Чепикова и Обухова с формулировкой "по собственному желанию". Вскоре после отставки Чепикова арестовали. По данным журналистов, он проходит по делу о хищении из бюджета около 100 миллионов рублей, которые пропали при заключении контрактов в сфере ЖКХ. Чепикова подозревают по статье 159 ч. 4 УК — мошенничество в особо крупных размерах.

В СМИ прошла информация, что Чепикова сдал человек, который на тот момент занимал пост заместителя главы управы Дорогомилово. Лайф не может утверждать, что это Андрей Обухов, но совпадение говорящее.

От судьбы не убежишь

Но и Обухова нашло уголовное дело. Его бывший приятель — К., представляющий интересы автономной некоммерческой организации Детский спортивный клуб "Спортлайф", ещё в 2018 году инициировал против Обухова уголовное дело за решение вопроса об аренде земли, на которой К. собирался открыть детские спортплощадки. По словам К., Обухов получил от него большую сумму денег (звучала цифра в 10 млн рублей).

29 мая 2019 года дело было возбуждено ГСУ СКР по Москве. По словам К., ранее дело было в Никулинском МРСО СКР по Москве и Обухов якобы предпринимал усилия, чтобы его замять. Но после отставки чиновника дело изъяло УВД по ЗАО по Москве, после чего расследование пошло бодрее.

Триумфальное возвращение в Химки

Несмотря на то что Обухов находился и находится под следствием с очевидными в его положении рисками, он получает новую должность, пусть и не в Москве, как раньше, но зато в родных для него Химках.

За какие именно заслуги Обухов стал главой территориального управления Сходни и Фирсановки, на сайте администрации Химок не сообщается. Стоит отметить, что в самой администрации города два Обухова, и оба Андреи. Один Обухов А.А. руководит Сходней и Фирсановкой, другой Обухов А.А. — замглавы администрации. Это может вызвать путаницу.

Но второго Обухова А.А. в своей администрации жители Химок не захотели и подняли шум в Интернете. Но то, что Обухов рискует в ближайшее время быть осуждённым в должности исполняющего обязанности крупного территориального управления, в администрации Химок, видимо, не беспокоит.

Либо же глава города Дмитрий Волошин уверен в чистоте рук и помыслов своего нового сотрудника, ведь сам Обухов спокойно ведёт блог в "Фейсбуке", где предстаёт в роли рачительного управленца.

Не знаю, не подписывал, стечение обстоятельств...

Лайфу удалось дозвониться до самого Обухова и задать ему несколько вопросов. Чиновник отвечал довольно бодро, но лаконично. На вопрос, связана ли его отставка с делом Чепикова, Обухов ответил: "Это стечение обстоятельств".

В разговоре с Лайфом чиновник подтвердил, что проходит подозреваемым в мошенничестве в особо крупных размерах, но договор с К. он не подписывал: — Однозначно нет.

Дружба дружбой, а деньги верни

Лайф выяснил, что К. и Андрея Обухова ранее связывали прочные дружеские отношения. В распоряжение Лайфа попали скрины переписки К. и чиновника. По сообщениям в мессенджере видно, как сначала дружески обсуждают детали некоего договора, затем передачу денег, после некие трудности и детали возврата денег. В какой-то момент переписка перестаёт носить приятельский характер и переходит в "разборки".

Если верить этой переписке, дружба К. и Обухова закончилась примерно 10 мая 2018 года, когда К. отказали в земле для спортплощадки. Подписанный Обуховым от лица администрации и К. со стороны АНО "Спортлайф" договор оказался юридически ничтожным. Чиновник не имел права ставить эту подпись. А сам К. считает, что именно за эту подпись и заплатил, и, не получив денег назад, написал на Обухова заявление.

Уголовное дело открыто, его фигурант назначен на высокий пост, власти Химок терпят репутационные потери, жители подмосковного города в понятном недоумении. Но формально всё по закону. Пока ещё чиновника не осудили, он может спокойно управлять вверенной ему территорией, которую он хорошо знает, ведь в Химках остались и работают его бывшие партнёры по бизнесу.

Только друзей поубавилось...