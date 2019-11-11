Бегство из Подмосковья. Сколько верёвочке ни виться, а всё равно офшор будет

Подмосковного чиновника Андрея Вихарева Лайф заметил весной 2019 года. Бизнесмен из Кирова сделал головокружительную политическую карьеру в Московской области. Несмотря на чёрный шлейф в 10 тысяч обманутых дольщиков, множественные политические и коррупционные скандалы, увод денег в офшоры, Вихарев и его люди занимали и разоряли город за городом. Казалось, "король обманутых дольщиков" неуязвим, но падение было стремительным: отставка "по состоянию здоровья", подписка о невыезде, задержание и... побег!

Если глубоко погрузиться в биографию бежавшего экс-мэра Истры, можно удивиться, почему его не задержали уже давно? Лайфу понадобилось не так много времени, чтобы разобраться в многочисленных "дочках" созданного Андреем Вихаревым холдинга "Гарантия-строй" и узнать, в какие именно офшоры утекают миллиарды рублей по одинаковым, но далеко не простым схемам. Теперь разбираются следователи, а Вихарев сбежал. И не один.

Со следами былой красоты на лице

На одном фото вы видите красивую молодую женщину. В соцсети кто-то прокомментил: "Ты просто мечта поэта!!! У тебя, наверное, в роду были аристократы...". На втором — затравленный взгляд исподлобья и точно ничего аристократичного, хоть не прошло и десяти лет. И комментарии пошли совсем другие: "Надо создать рубрику типа "женственные лица подмосковной коррупции".

Ирина Вишкарёва не успела сбежать. Вихарев испарился, и с его заместительницы следователи теперь глаз не спускают. Не меньше десяти лет она шла за ним по пятам, занимая авангардом посты в очередном избиркоме, прокладывая красную дорожку во власть самому Вихареву и его команде. Возможно, босс и хотел бы её предупредить, но команда-то огромная: депутаты, чиновники, коммерсанты, юристы и закупленные целыми редакциями подмосковные СМИ. Отсюда высокое доверие и авторитет, ведь не так давно об их патроне писали только хорошее. Но это было до Лайфа.

Да и если предупредить всех, то тайный побег не получится. Кто-нибудь обязательно сдаст. Правда, одного человека Вихарев, кажется, предупредить успел.

Что скрывает беглец № 2

В федеральный розыск поданы двое. Даже их ориентировки вместе — как у каких-то мексиканских гангстеров.

Слева — экс-мэр Истры Андрей Вихарев 69-го года рождения, справа — совсем молодой на фото Алексей Деньгин 83-го. В расследовании деятельности Вихарева Лайф и раньше встречал эту фамилию. Деньгин с Вихаревым ещё с Кирова и руководил многими предприятиями вихаревской гидры — огромного холдинга "Гарантия-строй". Например, ООО "Инициатива", которая является дочкой компании "Спецсталь", а та уже на 100% принадлежит британско-виргинскому офшору "Петрикс холдингс инк". Офшорную, по сути, "Спецсталь" стоит рассмотреть отдельно, ведь она учредила в Подмосковье множество дочерних компаний. Одиннадцать!

Ещё в 2007 году Деньгин гордился старой классикой "Жигулей", а в 2013-м уже ест краба на тропическом острове!

Гендир многих вихаревских контор и давний спутник своего босса — Деньгин — наверняка знает больше других. Возможно, и про офшоры. А ведь именно там, вероятно, лежат все те миллиарды рублей, что они десятилетиями вытягивали из обманутых дольщиков и государства.

А миллиарды пока даже не пересчитать. Есть ведь у них и другие офшоры, например AFS Developer, который команде Вихарева помогла учредить GSL — мастер международного офшоростроения. Читая описание на сайте Global Solutions in Law и представляя гидру Вихарева, раскинувшую свои компании-щупальца по всему Подмосковью, можно сравнить Истру, Волоколамск и Лосино-Петровский с каким-нибудь Сингапуром. Но климат, конечно, разный. Особенно предпринимательский.

Подмосковная гидра

Все помнят севший на кукурузном поле лайнер "Уральских авиалиний". Но Лайф даже в этой истории нашёл руку Вихарева. Его человек и депутат городского округа Жуковский — Родион Кузин, член Комиссии по благоустройству и природопользованию — поставил возле аэропорта завод ЖБИ и замусорил близлежащие озёра, а на свалку слетелись те самые чайки, что попали в двигатель самолёта. А пассажиров тогда спасло только чудо и мастерство пилота. И таких, как Кузин, по Подмосковью посажено Вихаревым много. И от каждого в общие офшоры текут — по трубам недостроенных жилищных коммуникаций — мутные потоки денег.

Если всё это видит Лайф в ходе журналистского расследования, следствие тоже должно это увидеть. Вот только Вихарев сбежал. Но куда сегодня убежишь? Не на Луну же.