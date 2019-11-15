Губер вторчермета. Лес — Китаю, лом — Корее, заводы — Фургалам, власть — ЛДПР
Коллаж © LIFE. Фото © Дмитрий Моргулис / Максим Коротченко / ТАСС
Соколы Фургала
Год назад выборы главы Хабаровского края завершились шоком. Считавшийся техническим кандидатом элдэпээровец Сергей Фургал "побил" единоросса Вячеслава Шпорта: 70% голосов против 27%. Это было только начало.
На хабаровских выборах 2019 г. соратники губернатора Фургала получили абсолютное большинство везде, где только можно, — от муниципалитетов до краевой закдумы. Таким образом, бразды правления в регионе окончательно перехватили новые хозяева. ЛДПР стала здесь партией власти, а "Единая Россия" ушла в глубокую оппозицию. Однако есть нюанс. Самые лакомые должности обрели не просто однопартийцы, а родственники и партнёры Сергея Фургала.
- Металлургический холдинг "Торэкс", принадлежащий жене губернатора Фургала, делегировал в региональный парламент трёх топ-менеджеров — гендиректора Сергея Кузнецова и его замов, Сергея Зюбра с Дмитрием Козловым.
- К ним примкнул свояк губернатора Виктор Шохин — он управляет созданной Фургалом фирмой, торгующей металлоломом.
- Комитет по бюджету и налогам возглавил брат губернатора Вячеслав Фургал.
- Во главе Комитета по местному самоуправлению встал Сергей Безденежных, экс-руководитель фургаловской лесозаготовительной компании "Алькума".
- В кресло депутата Госдумы от Хабаровского края уселся зять губернатора Иван Пиляев.
Фактически речь идёт не о соколах Жириновского, а о соколах самого Фургала. И на их плечи легла архисложная задача — "поднять с колен" самый закредитованный регион России. Долг Хабаровского края равен 52,7 млрд руб. Губернатор пообещал снизить его.
— За пять лет нам необходимо увеличить собственные доходы на 30–35 млрд, госдолг сократить предполагаем до 28–30 млрд, — излучает уверенность Фургал.
Основную роль в наполнении прохудившегося бюджета будут играть главные налогоплательщики региона: в большей степени это касается металлургической отрасли, в меньшей — лесозаготовительной. Обе отрасли уже подмяли под себя соколы Фургала. Железной королевой в империи губернатора давно стала его жена Лариса Стародубова, а в лесные принцы метит экс-охранник Михаил Тимофеев, едва вышедший из тюрьмы.
Чтобы понять истоки могущества элдэпээровского губернатора, отмотаем время назад — в самое детство Сергея Фургала.
Металлолом и огни Сюнькэ
Сергей Фургал родился в 1970 году последним, десятым, ребёнком в большом семействе. Его малая родина — село Поярково в приамурской глухомани. До ближайшего города Благовещенска аж 159 км. До границы с Китаем по Амуру каких-то 5 км. С того берега горел неоном бурно развивающийся уезд Сюнькэ. Этот свет манил будущего губернатора края. По профессии он врач: окончил Благовещенский мединститут и практиковал неврологом в сельской больнице. Но в 90-е Фургал стал челноком и начал возить через границу китайские товары. В итоге бросил неприбыльную карьеру медика и всерьёз занялся продажей металлолома в Азию. В то время — очень криминогенный бизнес...
— Спрос Азии на российский металлолом удовлетворяли нелегальные пункты сбора. Сдавался туда не столько бесхозный лом, сколько действующее оборудование и ценные детали, — уверен профессор, криминалист Виталий Номоконов. — Для перевозки через границу использовались коррумпированные связи. Занимались этим криминальные структуры международного размаха.
В конце 90-х Сергей с женой Ларисой, тремя братьями и сестрой переезжает в Хабаровск. В течение двух-трёх лет они регистрируют на себя десяток предприятий. Их большая часть связана с вторчерметом, меньшая — с лесом. В 1999 году отличился Алексей — один из братьев Фургала. Он регистрирует ИП по продаже лома и заключает сделку с китайской хэйхэйской торгово-промышленной компанией. Согласно опубликованному в Сети контракту, он доставил в порт Сюнькэ 82,6 тонны лома в виде "сельскохозяйственной гусеничной техники" за 350 тыс. руб. По описанию походит на то самое действующее оборудование, о котором говорил профессор Номоконов.
На рубеже веков к семье присоединяются новые союзники: Николай Мистрюков, ставший лучшим другом Фургала, плюс нанят телохранитель Михаил Тимоха Тимофеев. Поговаривают, именно Тимоха посоветовал своему патрону вступить в ряды ЛДПР. Фургал послушался и в 2005-м, уже будучи членом партии Жириновского, избрался в Хабаровский краевой парламент. А в 2007-м Фургал вышел на федеральный уровень, победив на выборах в Государственную думу РФ.
Алмаз в короне
Новоявленный политик сразу дистанцировался от бизнеса. Одновременно его жена Лариса и друг Мистрюков учреждают металлургический холдинг "Торэкс", аккумулируя туда уже развитую братьями Фургалами ломозаготовительную сеть. За следующие десять лет этот холдинг вырос до статуса крупнейшего металлотрейдера в регионе — речь идёт о 53 ломозаготовительных и производственных площадках на Дальнем Востоке с офисами в Хабаровске и Москве. Но "короне империи" не хватало алмаза — а именно предприятия, которое бы перерабатывало лом в продукт с высокой добавленной стоимостью.
И вот в 2017 году "Торэкс" покупает в ипотеку "Амурсталь" — единственный на Дальнем Востоке электросталеплавильный завод. А в мае 2018-го бизнес жены Фургала получает уникальную по щедрости фору. Правительство РФ ограничило экспорт металлолома в Азию через дальневосточные порты на 180 дней. Под угрозой разорения оказались сотни предприятий Дальнего Востока, в одночасье лишившихся основных покупателей. По сути, им оставили право продавать металлолом только заводу "Амурсталь". "Известия" тогда писали что монополию "Амурстали", прикрываясь спасением отрасли, пролоббировал депутат Госдумы Сергей Фургал.
Есть ещё один нюанс с "Торэксом". Из-за того что 50% акций этого холдинга принадлежат порученцу Ротенбергов Павлу Бальскому, многие СМИ сделали вывод, что и Фургал их круга человек. Но Лайф обнаружил факты, противоречащие этой версии. Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", Бальский в 2019 году подал шесть исков к компаниям холдинга "Торэкс", требуя предоставить ему их документацию. Однако раз за разом Хабаровский суд оставляет его иски без рассмотрения по формальным причинам. Можно сделать вывод, что Стародубова и Мистрюков скрывают от Бальского реальное положение бизнеса. То есть находятся с ним в противоборстве.
Железная королева
Металлургический "Торэкс" де-юре входит в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Хабаровского края. Когда Сергея Фургала избрали губернатором региона, пошли логичные слухи, что уж как минимум его супруга Лариса выйдет из состава акционеров этого холдинга. Но, согласно базе "СПАРК-Интерфакс", Стародубова продолжает владеть своей долей. Близкие к Фургалу источники дополняют, что всё законно: Лариса якобы теперь и не родня губернатору вовсе — пара успела тихо развестись.
Стародубова для губернаторши чересчур не публична. Воочию хабаровчане узрели её всего раз, в 2018-м, на инаугурации мужа. Тогда же была сделана единственная фотография, которую можно отыскать в Сети. Ни до, ни после Ларисы рядом с губернатором не видели. Неизвестно, кто её родители, сколько ей лет и когда она вышла замуж за Фургала. Но с ней происходят и другие чудеса. Например, у Стародубовой сразу два ИНН, на которые оформлены разные компании. Причём второй её индивидуальный номер налогоплательщика почему-то ранее принадлежал племяннику супруга.
Все пять компаний, непосредственно принадлежащие Стародубовой, связаны с холдингом "Торэкс". Самая интересная из них — ООО "Сталком". Лариса Стародубова здесь не только соучредитель, но и гендиректор.
Как подчинённый жены Фургала подставил свою хозяйку
В таможенной базе данных Лайф нашёл грузовые декларации "Сталкома" за 2016 год. Род деятельности этой фирмы — обработка и продажа лома чёрных металлов.
Всего "Сталком" упоминается в этих документах 61 раз в качестве продавца, который отправляет через порты Славянка и Ванино партии чёрного лома только одному исключительному покупателю — корейской компании Kyungwon Networks Co.Ltd. Общий вес экспортируемого лома — 120 тыс. тонн. Общая сумма этих сделок — 1,4 млрд руб. Таможенных налоговых пошлин с них выплачено 103,4 млн рублей. Ну цифры и цифры. Шокировать они могут лишь специалиста. Если вникнуть в индекс цен, по которым совершены сделки, — 0,165–0,175 usd/кг. То есть тонна чёрного лома обходилась корейцам в $165–$175. Эти цены занижены приблизительно в два раза. Доказать это легко.
По статистике Федеральной таможенной службы, реальная цена одной тонны лома чёрных металлов в 2016–1207 гг. в среднем по миру равнялась $293. Если говорить конкретно о корейских покупателях, то они были готовы, по данным журнала "Металл эксперт", предложить все $375.
Сам того не желая, косвенно уличил "Сталком" в сокрытии доходов упомянутый уже в статье элдэпээровец (там все элдэпээровцы) Сергей Кузнецов — новоизбранный депутат Хабаровского краевого парламента, а также давний сподвижник Стародубовой гендиректор завода "Амурсталь". Пытаясь добиться преференций для завода, он смело раскрыл мошеннические схемы на рынке металлического лома:
— Экспортёры лома занимаются благотворительностью, работают себе в убыток? Нет! Просто в официальных контрактах на поставку проходят одни суммы, а разница между реальной и "бумажной" стоимостью переводится на закрытые счета. В результате таких вот "схем" бюджет РФ недосчитывается миллиардов рублей в виде недополученных налогов и пошлин, а на офшорных счетах экспортёров остаётся свыше $200 млн ежегодно, — рбит правду-матку Кузнецов, не зная, что может навредить этими словами своей начальнице Стародубовой и её "Сталкому". — Таких экспортёров можно сравнить со спекулянтами. Покупают лом подешевле, но продают его уже по высокой цене за границу — комбинатам из Южной Кореи.
Судя по статистике ФТС и словам Сергея Кузнецова, Стародубова и её "Сталком" занизили цену сделок с корейцами более чем в два раза. Логично предположить, что и налогов в бюджет России капнуло пропорционально меньше. Если произвести простые расчёты, то в 2016 году один только "Сталком" недоплатил свыше 100 млн руб. таможенных пошлин.
Такое невозможно провернуть без хорошей подготовки. Явно необходимы свои люди в портах, из которых идёт отправка металлолома. И, вероятно, такие люди у соколов Фургала есть. Например, юридический отдел морского порта Ванино возглавляет Юрий Безденежных. Если заглянуть в список его друзей в социальных сетях, то там обнаружится знакомый уже нам элдэпээровец Сергей Безденежных — новоизбранный депутат Хабаровской краевой думы и бизнес-партнёр Фургала. Можно предположить, что два Безденежных не просто друзья.
А ещё компания "Сталком" засветилась в судебных базах. В 2014 году её засудил сахалинский прокурор. Законник требовал, чтобы сталкомовский пункт приёмки лома был оснащён вывеской, указанием юрлица и прочими атрибутами легальной деятельности. То есть "Сталком", вероятно, мог работать по чёрной схеме из лихих 90-х. Без документов, не чураясь скупать металлолом сомнительного происхождения.
После того как Фургал стал губернатором в 2018 году, компания Kyungwon Networks Co.Ltd начала на постоянной основе закупать лом у нового хабаровского поставщика — ООО "Строитель", которым руководит некто Геннадий Савочкин. Он элдэпээровец и президент Дальневосточной ассоциации по переработке металлолома. Учредили эту общественную организацию два юрлица Стародубовой — "Сталком" и "Торэкс". Взаимосвязь налицо. Лайфу удалось найти одной сделки между "Строителем" и корейцами от 25 апреля 2019 года — тонна лома там стоила $260. То есть цену занизили примерно на треть.
Лес, пули и граната
Как мы уже писали выше, в конце 90-х после переезда из родного села Поярково в город Хабаровск семья Фургала сошлась с Михаилом Тимохой Тимофеевым. Он стал телохранителем будущего губернатора.
По информации УВД Хабаровского края, в 90-е и нулевые Тимоха был лидером преступной группировки, сколоченной из трёх сотен членов спортклуба "Моисей". Она подмяла под себя весь регион, промышляя крышеванием бизнеса и заказными убийствами. В банде Тимофеева имелись даже подрывники и группа прослушки. Показательные факты: в принадлежащем Тимохе ресторане "Серая лошадь" во все столы спрятали микрофоны, а сеть его саун "Баден-Баден" оснастили скрытыми видеокамерами. Михаил Тимофеев приглашал туда крупных бизнесменов, чиновников и депутатов, заманивая их большими скидками.
В 2005-м от пуль и добитый гранатой на пороге своего особняка погибает бывший мент Олег Булатов — силовой партнёр Фургала до Тимохи. Киллеров не нашли. Сергей Фургал уверял, что убийство никак не связано с бизнесом погибшего. В 2007-м, после того как Фургал победил на выборах в Госдуму РФ, его крыша — Михаил Тимофеев — стал респектабельным помощником депутата.
С огромным трудом правоохранителям удалось засадить Тимоху лишь в 2011-м. Его осудили на восемь лет за рэкет, которым он обложил таксистов, и эта мелочь — единственное, что прокурорам удалось доказать в суде. А лдэпээровцы поддерживали Михаила, как могли. Его арест члены партии чистой воды провокацией против оппозиционного депутата Фургала, а самого Тимофеева — благонадёжным человеком, бывшим .
Тимоха только что освободился. Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", уже с марта 2019-го работает гендиректором в консалтинговой компании центра экономических исследований ("Пояс и путь"). Эту фирму учредила его жена. Прибыли там никакой нет, активов тоже, налоги платятся копеечные. А суть деловой активности посредническая: закупка древесины у лесозаготовительных предприятий и перепродажа китайским концернам. Поставщики Тимофеева продают свою древесину также ещё одной компании — некоему ООО "Дальневосточные чёрные пчёлы", где гендиректорствует китаец Цзян Вэй. В 2008 году, когда человека с таким именем ограбили в центре Хабаровска, он являлся консулом Китая. Сейчас таинственный Цзян Вэй работает в московском Посольстве КНР.
Лесное посредничество Тимофеева выглядит подозрительно. По сути, его фирма — прокладка, подобные создаются, чтобы уходить от налогов. Вспомним тот же "Сталком" жены Фургала.
На этом фоне совсем по-другому выглядят аресты экс-министра природных ресурсов Хабаровского края Василия Шихалева и его протеже — лесопромышленника Александра Пудовкина, которым инкриминируют незаконный вывод субсидий из бюджета и нелегальную вырубку леса. Нанесённый ими ущерб, по оценкам следователей, равен 10 млрд руб. Получается, что бизнес Пудовкина полетел под откос, как только Сергей Фургал стал губернатором и незадолго до выхода из тюрьмы Тимохи.
Как бы то ни было, теперь лесом в регионе занимается давний партнёр Фургала, только что вышедший из тюрьмы криминальный авторитет Михаил Тимофеев.
Зачем Сергей Фургал вышел из ЛДПР
В 2018-м в ЛДПР неожиданно заговорили о приостановлении членства в партии Сергея Фургала. Это выглядело странно, ведь любой партии выгодно, когда её член занимает такой высокий региональный пост. Если выслушать две версии известных политологов, можно понять — причины могли таиться именно в политических амбициях хабаровского губернатора.
Но, похоже, партийные амбиции Фургал отстоял на выборах 2019-го. Победа партии губернатора была яркой. Его многочисленные родственники и партнёры всё ещё вступают в ЛДПР рядами. И сегодня им принадлежит не только сокрушительная победа на последних выборах, но и целые монополизированные отрасли Хабаровского края.
Кажется, эти люди владеют в регионе всем. И совсем не похоже, что их доходы повышают благосостояние края или хотя бы падают в партийную кассу ЛДПР.
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