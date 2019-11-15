Губер вторчермета. Лес — Китаю, лом — Корее, заводы — Фургалам, власть — ЛДПР

Губернатор-элдэпээровец Сергей Фургал, пожалуй, абсолютный властелин Хабаровского края. Его родственники, однопартийцы, друзья монополизировали в регионе и власть, и экономику. Даже экс-телохранитель, едва вышедший из тюрьмы, уже подминает под себя лесную промышленность. А самый близкий человек, жена, завладела всей металлургической отраслью. Лайф нашёл документы, которые могут свидетельствовать о налоговых аферах её компаний на сотни миллионов рублей при продаже металлолома в Азию.

Соколы Фургала

Год назад выборы главы Хабаровского края завершились шоком. Считавшийся техническим кандидатом элдэпээровец Сергей Фургал "побил" единоросса Вячеслава Шпорта: 70% голосов против 27%. Это было только начало.

На хабаровских выборах 2019 г. соратники губернатора Фургала получили абсолютное большинство везде, где только можно, — от муниципалитетов до краевой закдумы. Таким образом, бразды правления в регионе окончательно перехватили новые хозяева. ЛДПР стала здесь партией власти, а "Единая Россия" ушла в глубокую оппозицию. Однако есть нюанс. Самые лакомые должности обрели не просто однопартийцы, а родственники и партнёры Сергея Фургала.

Металлургический холдинг "Торэкс", принадлежащий жене губернатора Фургала, делегировал в региональный парламент трёх топ-менеджеров — гендиректора Сергея Кузнецова и его замов, Сергея Зюбра с Дмитрием Козловым.

и его замов, с Дмитрием Козловым. К ним примкнул свояк губернатора Виктор Шохин — он управляет созданной Фургалом фирмой, торгующей металлоломом.

Комитет по бюджету и налогам возглавил брат губернатора Вячеслав Фургал .

. Во главе Комитета по местному самоуправлению встал Сергей Безденежных , экс-руководитель фургаловской лесозаготовительной компании "Алькума".

, экс-руководитель фургаловской лесозаготовительной компании "Алькума". В кресло депутата Госдумы от Хабаровского края уселся зять губернатора Иван Пиляев.

Фактически речь идёт не о соколах Жириновского, а о соколах самого Фургала. И на их плечи легла архисложная задача — "поднять с колен" самый закредитованный регион России. Долг Хабаровского края равен 52,7 млрд руб. Губернатор пообещал снизить его.

— За пять лет нам необходимо увеличить собственные доходы на 30–35 млрд, госдолг сократить предполагаем до 28–30 млрд, — излучает уверенность Фургал.

Основную роль в наполнении прохудившегося бюджета будут играть главные налогоплательщики региона: в большей степени это касается металлургической отрасли, в меньшей — лесозаготовительной. Обе отрасли уже подмяли под себя соколы Фургала. Железной королевой в империи губернатора давно стала его жена Лариса Стародубова, а в лесные принцы метит экс-охранник Михаил Тимофеев, едва вышедший из тюрьмы.

Чтобы понять истоки могущества элдэпээровского губернатора, отмотаем время назад — в самое детство Сергея Фургала.

Металлолом и огни Сюнькэ

Сергей Фургал родился в 1970 году последним, десятым, ребёнком в большом семействе. Его малая родина — село Поярково в приамурской глухомани. До ближайшего города Благовещенска аж 159 км. До границы с Китаем по Амуру каких-то 5 км. С того берега горел неоном бурно развивающийся уезд Сюнькэ. Этот свет манил будущего губернатора края. По профессии он врач: окончил Благовещенский мединститут и практиковал неврологом в сельской больнице. Но в 90-е Фургал стал челноком и начал возить через границу китайские товары. В итоге бросил неприбыльную карьеру медика и всерьёз занялся продажей металлолома в Азию. В то время — очень криминогенный бизнес...

— Спрос Азии на российский металлолом удовлетворяли нелегальные пункты сбора. Сдавался туда не столько бесхозный лом, сколько действующее оборудование и ценные детали, — уверен профессор, криминалист Виталий Номоконов. — Для перевозки через границу использовались коррумпированные связи. Занимались этим криминальные структуры международного размаха.

В конце 90-х Сергей с женой Ларисой, тремя братьями и сестрой переезжает в Хабаровск. В течение двух-трёх лет они регистрируют на себя десяток предприятий. Их большая часть связана с вторчерметом, меньшая — с лесом. В 1999 году отличился Алексей — один из братьев Фургала. Он регистрирует ИП по продаже лома и заключает сделку с китайской хэйхэйской торгово-промышленной компанией. Согласно опубликованному в Сети контракту, он доставил в порт Сюнькэ 82,6 тонны лома в виде "сельскохозяйственной гусеничной техники" за 350 тыс. руб. По описанию походит на то самое действующее оборудование, о котором говорил профессор Номоконов.

На рубеже веков к семье присоединяются новые союзники: Николай Мистрюков, ставший лучшим другом Фургала, плюс нанят телохранитель Михаил Тимоха Тимофеев. Поговаривают, именно Тимоха посоветовал своему патрону вступить в ряды ЛДПР. Фургал послушался и в 2005-м, уже будучи членом партии Жириновского, избрался в Хабаровский краевой парламент. А в 2007-м Фургал вышел на федеральный уровень, победив на выборах в Государственную думу РФ.

Алмаз в короне

Новоявленный политик сразу дистанцировался от бизнеса. Одновременно его жена Лариса и друг Мистрюков учреждают металлургический холдинг "Торэкс", аккумулируя туда уже развитую братьями Фургалами ломозаготовительную сеть. За следующие десять лет этот холдинг вырос до статуса крупнейшего металлотрейдера в регионе — речь идёт о 53 ломозаготовительных и производственных площадках на Дальнем Востоке с офисами в Хабаровске и Москве. Но "короне империи" не хватало алмаза — а именно предприятия, которое бы перерабатывало лом в продукт с высокой добавленной стоимостью.

И вот в 2017 году "Торэкс" покупает в ипотеку "Амурсталь" — единственный на Дальнем Востоке электросталеплавильный завод. А в мае 2018-го бизнес жены Фургала получает уникальную по щедрости фору. Правительство РФ ограничило экспорт металлолома в Азию через дальневосточные порты на 180 дней. Под угрозой разорения оказались сотни предприятий Дальнего Востока, в одночасье лишившихся основных покупателей. По сути, им оставили право продавать металлолом только заводу "Амурсталь". "Известия" тогда писали , что монополию "Амурстали", прикрываясь спасением отрасли, пролоббировал депутат Госдумы Сергей Фургал.

Есть ещё один нюанс с "Торэксом". Из-за того что 50% акций этого холдинга принадлежат порученцу Ротенбергов Павлу Бальскому, многие СМИ сделали вывод, что и Фургал их круга человек. Но Лайф обнаружил факты, противоречащие этой версии. Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", Бальский в 2019 году подал шесть исков к компаниям холдинга "Торэкс", требуя предоставить ему их документацию. Однако раз за разом Хабаровский суд оставляет его иски без рассмотрения по формальным причинам. Можно сделать вывод, что Стародубова и Мистрюков скрывают от Бальского реальное положение бизнеса. То есть находятся с ним в противоборстве.

Железная королева

Металлургический "Торэкс" де-юре входит в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Хабаровского края. Когда Сергея Фургала избрали губернатором региона, пошли логичные слухи, что уж как минимум его супруга Лариса выйдет из состава акционеров этого холдинга. Но, согласно базе "СПАРК-Интерфакс", Стародубова продолжает владеть своей долей. Близкие к Фургалу источники дополняют, что всё законно: Лариса якобы теперь и не родня губернатору вовсе — пара успела тихо развестись.

Стародубова для губернаторши чересчур не публична. Воочию хабаровчане узрели её всего раз, в 2018-м, на инаугурации мужа. Тогда же была сделана единственная фотография, которую можно отыскать в Сети. Ни до, ни после Ларисы рядом с губернатором не видели. Неизвестно, кто её родители, сколько ей лет и когда она вышла замуж за Фургала. Но с ней происходят и другие чудеса. Например, у Стародубовой сразу два ИНН, на которые оформлены разные компании. Причём второй её индивидуальный номер налогоплательщика почему-то ранее принадлежал племяннику супруга.

Все пять компаний, непосредственно принадлежащие Стародубовой, связаны с холдингом "Торэкс". Самая интересная из них — ООО "Сталком". Лариса Стародубова здесь не только соучредитель, но и гендиректор.

Как подчинённый жены Фургала подставил свою хозяйку

В таможенной базе данных Лайф нашёл грузовые декларации "Сталкома" за 2016 год. Род деятельности этой фирмы — обработка и продажа лома чёрных металлов.

Всего "Сталком" упоминается в этих документах 61 раз в качестве продавца, который отправляет через порты Славянка и Ванино партии чёрного лома только одному исключительному покупателю — корейской компании Kyungwon Networks Co.Ltd. Общий вес экспортируемого лома — 120 тыс. тонн. Общая сумма этих сделок — 1,4 млрд руб. Таможенных налоговых пошлин с них выплачено 103,4 млн рублей. Ну цифры и цифры. Шокировать они могут лишь специалиста. Если вникнуть в индекс цен, по которым совершены сделки, — 0,165–0,175 usd/кг. То есть тонна чёрного лома обходилась корейцам в $165–$175. Эти цены занижены приблизительно в два раза. Доказать это легко.

По статистике Федеральной таможенной службы, реальная цена одной тонны лома чёрных металлов в 2016–1207 гг. в среднем по миру равнялась $293. Если говорить конкретно о корейских покупателях, то они были готовы, по данным журнала "Металл эксперт", предложить все $375.

Сам того не желая, косвенно уличил "Сталком" в сокрытии доходов упомянутый уже в статье элдэпээровец (там все элдэпээровцы) Сергей Кузнецов — новоизбранный депутат Хабаровского краевого парламента, а также давний сподвижник Стародубовой гендиректор завода "Амурсталь". Пытаясь добиться преференций для завода, он смело раскрыл мошеннические схемы на рынке металлического лома:

— Экспортёры лома занимаются благотворительностью, работают себе в убыток? Нет! Просто в официальных контрактах на поставку проходят одни суммы, а разница между реальной и "бумажной" стоимостью переводится на закрытые счета. В результате таких вот "схем" бюджет РФ недосчитывается миллиардов рублей в виде недополученных налогов и пошлин, а на офшорных счетах экспортёров остаётся свыше $200 млн ежегодно, — р у бит правду-матку Кузнецов, не зная, что может навредить этими словами своей начальнице Стародубовой и её "Сталкому". — Таких экспортёров можно сравнить со спекулянтами. Покупают лом подешевле, но продают его уже по высокой цене за границу — комбинатам из Южной Кореи.

Судя по статистике ФТС и словам Сергея Кузнецова, Стародубова и её "Сталком" занизили цену сделок с корейцами более чем в два раза. Логично предположить, что и налогов в бюджет России капнуло пропорционально меньше. Если произвести простые расчёты, то в 2016 году один только "Сталком" недоплатил свыше 100 млн руб. таможенных пошлин.

Такое невозможно провернуть без хорошей подготовки. Явно необходимы свои люди в портах, из которых идёт отправка металлолома. И, вероятно, такие люди у соколов Фургала есть. Например, юридический отдел морского порта Ванино возглавляет Юрий Безденежных. Если заглянуть в список его друзей в социальных сетях, то там обнаружится знакомый уже нам элдэпээровец Сергей Безденежных — новоизбранный депутат Хабаровской краевой думы и бизнес-партнёр Фургала. Можно предположить, что два Безденежных не просто друзья.

А ещё компания "Сталком" засветилась в судебных базах. В 2014 году её засудил сахалинский прокурор. Законник требовал, чтобы сталкомовский пункт приёмки лома был оснащён вывеской, указанием юрлица и прочими атрибутами легальной деятельности. То есть "Сталком", вероятно, мог работать по чёрной схеме из лихих 90-х. Без документов, не чураясь скупать металлолом сомнительного происхождения.

После того как Фургал стал губернатором в 2018 году, компания Kyungwon Networks Co.Ltd начала на постоянной основе закупать лом у нового хабаровского поставщика — ООО "Строитель", которым руководит некто Геннадий Савочкин. Он элдэпээровец и президент Дальневосточной ассоциации по переработке металлолома. Учредили эту общественную организацию два юрлица Стародубовой — "Сталком" и "Торэкс". Взаимосвязь налицо. Лайфу удалось найти реквизиты одной сделки между "Строителем" и корейцами от 25 апреля 2019 года — тонна лома там стоила $260. То есть цену занизили примерно на треть.

Лес, пули и граната

Как мы уже писали выше, в конце 90-х после переезда из родного села Поярково в город Хабаровск семья Фургала сошлась с Михаилом Тимохой Тимофеевым. Он стал телохранителем будущего губернатора.

По информации УВД Хабаровского края, в 90-е и нулевые Тимоха был лидером преступной группировки, сколоченной из трёх сотен членов спортклуба "Моисей". Она подмяла под себя весь регион, промышляя крышеванием бизнеса и заказными убийствами. В банде Тимофеева имелись даже подрывники и группа прослушки. Показательные факты: в принадлежащем Тимохе ресторане "Серая лошадь" во все столы спрятали микрофоны, а сеть его саун "Баден-Баден" оснастили скрытыми видеокамерами. Михаил Тимофеев приглашал туда крупных бизнесменов, чиновников и депутатов, заманивая их большими скидками.

В 2005-м от пуль и добитый гранатой на пороге своего особняка погибает бывший мент Олег Булатов — силовой партнёр Фургала до Тимохи. Киллеров не нашли. Сергей Фургал уверял, что убийство никак не связано с бизнесом погибшего. В 2007-м, после того как Фургал победил на выборах в Госдуму РФ, его крыша — Михаил Тимофеев — стал респектабельным помощником депутата.

С огромным трудом правоохранителям удалось засадить Тимоху лишь в 2011-м. Его осудили на восемь лет за рэкет, которым он обложил таксистов, и эта мелочь — единственное, что прокурорам удалось доказать в суде. А лдэпээровцы поддерживали Михаила, как могли. Его арест члены партии назвали чистой воды провокацией против оппозиционного депутата Фургала, а самого Тимофеева — благонадёжным человеком, бывшим чекистом .

Тимоха только что освободился. Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", уже с марта 2019-го работает гендиректором в консалтинговой компании центра экономических исследований ("Пояс и путь"). Эту фирму учредила его жена. Прибыли там никакой нет, активов тоже, налоги платятся копеечные. А суть деловой активности посредническая: закупка древесины у лесозаготовительных предприятий и перепродажа китайским концернам. Поставщики Тимофеева продают свою древесину также ещё одной компании — некоему ООО "Дальневосточные чёрные пчёлы", где гендиректорствует китаец Цзян Вэй. В 2008 году, когда человека с таким именем ограбили в центре Хабаровска, он являлся консулом Китая. Сейчас таинственный Цзян Вэй работает в московском Посольстве КНР.

Лесное посредничество Тимофеева выглядит подозрительно. По сути, его фирма — прокладка, подобные создаются, чтобы уходить от налогов. Вспомним тот же "Сталком" жены Фургала.

На этом фоне совсем по-другому выглядят аресты экс-министра природных ресурсов Хабаровского края Василия Шихалева и его протеже — лесопромышленника Александра Пудовкина, которым инкриминируют незаконный вывод субсидий из бюджета и нелегальную вырубку леса. Нанесённый ими ущерб, по оценкам следователей, равен 10 млрд руб. Получается, что бизнес Пудовкина полетел под откос, как только Сергей Фургал стал губернатором и незадолго до выхода из тюрьмы Тимохи.

Как бы то ни было, теперь лесом в регионе занимается давний партнёр Фургала, только что вышедший из тюрьмы криминальный авторитет Михаил Тимофеев.

Зачем Сергей Фургал вышел из ЛДПР

В 2018-м в ЛДПР неожиданно заговорили о приостановлении членства в партии Сергея Фургала. Это выглядело странно, ведь любой партии выгодно, когда её член занимает такой высокий региональный пост. Если выслушать две версии известных политологов, можно понять — причины могли таиться именно в политических амбициях хабаровского губернатора.

Но, похоже, партийные амбиции Фургал отстоял на выборах 2019-го. Победа партии губернатора была яркой. Его многочисленные родственники и партнёры всё ещё вступают в ЛДПР рядами. И сегодня им принадлежит не только сокрушительная победа на последних выборах, но и целые монополизированные отрасли Хабаровского края.

Кажется, эти люди владеют в регионе всем. И совсем не похоже, что их доходы повышают благосостояние края или хотя бы падают в партийную кассу ЛДПР.