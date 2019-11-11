Доцент, который подставил всех. Почему до убийства ему всё сходило с рук

Историка и реконструктора Олега Соколова любили и ненавидели. Доцент регулярно попадал в громкие скандалы, но продолжал занимать кафедру современной истории в СПбГУ. Ему всё сходило с рук — даже истязание любовницы-студентки, которую он привязал к стулу, угрожая обезобразить раскалённым утюгом. Сир — так его называли фанаты — полагал, что ему позволено куда больше, чем обычным людям, и не боялся нарушать законы и научную этику под покровительством высокопоставленных друзей. Награждённый орденом Почётного легиона самим послом Франции, Соколов являлся важным звеном российско-французской дружбы. И когда Сир застрелил свою очередную молодую любовницу, расчленил её тело и выбросил по частям в Мойку, его друзья и покровители испытали самый настоящий шок. Одним махом Соколов не только пустил свою жизнь и карьеру под откос, но и подмочил репутацию всех друзей и покровителей. Кого он подставил и кто в этом виноват — разбирался Лайф

Октябрьский районный суд арестовал известного учёного — кандидата исторических наук, доцента СПбГУ Олега Соколова по подозрению в умышленном убийстве. Его провели по чёрной лестнице, пробиваться в зал заседаний пришлось с боем. Историк написал явку с повинной, но взял 51-ю статью конституции, отказавшись от дачи показаний, выигрывая время для построения наиболее выгодной стратегии защиты. Адвокаты хотели отправить Соколова под домашний арест, однако суд отправил страшно оскандалившегося историка в СИЗО. Все регалии и авторитет Соколова в научном мире не смогли перевесить мерзости совершённого злодеяния.

Обезглавил и распилил молодую любовницу

Известно, что седьмого ноября пожилой историк выяснял отношения со своей 24-летней пассией Настей Ещенко. Что стало причиной их ссоры, доподлинно не известно — скорее всего, Настя хотела уйти от вспыльчивого старика. Сам же историк объяснил, что Настя плохо относилась к его детям.

Закончился роман трагически — Олег Соколов расстрелял Ещенко из обреза. Какое-то время труп любовницы лежал в соседней комнате, пока сам учёный принимал гостей. Прямо как в фильме "Груз-200". Но с телом нужно было что-то срочно делать, а в тюрьму историк не хотел. Жил Соколов в довольно дорогой квартире в центре старого Петербурга. Примерно в таком же доме Рогожин из "Идиота" Достоевского задушил Настасью Филипповну.

Придя в себя, историк-реконструктор купил пилу и расчленил тело своей жертвы. Этот ужасный процесс доставлял ему большие нравственные терзания, поэтому он глушил душевную боль алкоголем. Утром девятого ноября Соколов выбросил отпиленные части тела в реку Мойку. Сначала скинул в реку ноги, а потом и руки Насти Ещенко.

Однако руки в рюкзаке никак не тонули, и тогда Соколов оказался в холодных водах Мойки. Историка не смущало, что всего в ста метрах находится Главное следственное управление по Санкт-Петербургу. Он топил руки жертвы напротив ресторана "Идиот", пока сердобольные прохожие вызывали спасателей. Прямо как в самом мрачном романе Достоевского.

Полицейские выловили Соколова из холодной воды вместе с рюкзаком, причастность к которому пьяный историк отрицал, чем и навёл на себя подозрение. Обнаружив в рюкзаке отрубленные по локоть женские руки, полицейские задержали Соколова. Потом в его квартире нашли и обрез, из которого доцент расстрелял девушку, и окровавленную пилу, кухонный нож, а также тело и отпиленную голову Ещенко.

Кого подставил Соколов

От убийства пострадала репутация многочисленных друзей Соколова, таких как Дмитрий Пучков (Гоблин) и коллеги по реконструкторскому движению. Их всех настолько деморализовало произошедшее, что ни один из реконструкторов не решился дать Лайфу комментарий, каким-либо образом характеризующий историка.

Известный блогер Дмитрий Пучков, который ещё недавно собирал деньги на судебные тяжбы Соколова, категорически отказался разговаривать с Лайфом на эту тему.

Деловой партнёр Соколова по некоммерческой организации "Русский культурный фонд "Империя истории" — брат жены Юрия Лужкова Виктор Батурин — проходит сейчас процедуру банкротства и терпит не лучшие времена. Злодейство Соколова может дать многочисленным недоброжелателям Батурина дополнительный аргумент.

Под удар попадает и министр культуры РФ Владимир Мединский, являющийся председателем Российского военно-исторического общества (РВИО), в научном совете которого ранее состоял Соколов. Но с 22 января 2018 года историк возглавляет организацию с названием, складывающимся в такую же аббревиатуру: МОО "Русское военно-историческое общество".

Друзей, коллег и покровителей у доцента было немало, и многие из них догадывались о причудах Соколова. Он вообще довольно часто и легко переходил к агрессии. Да и в СПбГУ прекрасно знали, что Соколов крутит романы со студентками — последний длился уже четыре года. Но никто ни словом, ни делом не попытался остановить его. Ни друзья, ни коллеги, ни покровители...

Преступление без наказания

Жестокого убийства девушки могло бы и не быть, если бы к Соколову вовремя применили карательные меры, ведь он уже был замечен в чём-то подобном и ранее.

Я оказалась абсолютно беспомощной, неспособной оказать сопротивление. Соколов вышел в соседнюю комнату, пока я оставалась привязанной к стулу в прихожей. Из комнаты он вернулся с утюгом и на моих глазах включил его в розетку. Когда утюг нагрелся, он поднёс его к моему лицу, так что я ощущала исходящий от него жар, и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь. После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносил удары в грудь и живот. На все мои мольбы остановиться и одуматься он только ещё сильнее бил меня и угрожал, что убьёт, а труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут. В течение часа или более того Соколов избивал меня, наносил удары, как было описано выше, поднимал за волосы и за уши вместе со стулом. В какой-то момент мне удалось высвободить ноги, и я кинулась в соседнюю комнату. Соколов О.В. кинулся за мной, повалил на землю. Когда я упала на живот, стал бить ногой по стулу, к которому я была привязана. После чего Соколов О.В. накинул мне кожаный шнур на горло и стал душить. Когда я стала задыхаться и терять сознание, Соколов О.В. наконец отпустил меня... — это фрагмент заявления, которое написала в полицию другая подопечная и прошлая любовница Сира ещё в 2008 году. Этому заявлению полиция так и не дала ходу либо девушка под давлением сама забрала его, поскольку дело проходило в Москве в 2008 году, где компаньон историка Виктор Батурин был ещё на коне и мог подставить Сиру своё широкое плечо. Но и кроме него у Соколова покровителей было немало.

Текст заявления потерпевшей журналисты публиковали часто. Каждый раз, когда Соколов попадал в очередной скандал. Но никто его не трогал: ни полиция, ни университетское начальство. Вероятно, глядя на уважаемого человека и думая, что его шалости не помеха основной деятельности и не умаляют его заслуг перед обществом.

Можно сказать, что в смерти Насти Ещенко виноваты все те, кто годами потакал его диковатым выходкам, даже несмотря на явно уголовный характер его чудачеств. И вдруг оказалось, что от моральной и уголовной ответственности могут уходить не одни только олигархи и чиновники, но и пожилой петербургский интеллигент. Однако именно безнаказанность и привела в конечном итоге к неприятному всем кровавому финалу.

Международный уровень скандала

Несмотря на то что Олег Соколов находился у истоков реконструкторского движения России, многие обвиняли его в отсутствии патриотизма, ведь историка привлекала не удаль российских гусаров, а шикарная форма генерала французских войск. Соколов буквально фанател от Франции, говорил на французском с лёгкостью российского аристократа XIX века и, по некоторым отзывам, являлся крупнейшим в мире специалистом по истории наполеоновских войн и самого Наполеона Бонапарта. За эту пылкую страсть его все и называли — Сир. Увлечения доцента высоко оценили в самой Франции, и в 2003 году Соколову вручили важную государственную награду — орден Почётного легиона.

Оскандалившийся Сир был тесно связан с политиком правого Национального фронта Маришаль Ле Пен — племянницей самой Марин Ле Пен. Маришаль создала институт политических наук ISSEP, где Соколов был не только советником, но и важным каналом поддержания французско-российских отношений. Те репутационные потери, которые доцент нанёс нашей стране в глазах французов, трудно подсчитать.

Маришаль Ле Пен сразу же назвала преступление своего российского советника гнусным и лишила Соколова звания в ISSEP. А это может ещё и осложнить встречу на самом высшем уровне.

Неделю назад завершилась экспертиза останков наполеоновского маршала Гюдена, который потерял под Смоленском ногу и умер. Имя Гюдена высечено на Триумфальной арке, а его сердце захоронено в часовне на известном кладбище Пер-Лашез. Останки Гюдена должны торжественно захоронить во Дворце Инвалидов в присутствии президентов России и Франции.