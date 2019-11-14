Семь смертных грехов секс-ректора. Кто завёл моду на романы со студентками

Страна ещё долго не оправится от шока после убийства и расчленения Насти Ещенко престарелым любовником — доцентом СПбГУ Олегом Соколовым. Когда кровавое преступление совершает не криминальный авторитет, а именитый петербургский учёный, это выглядит необычно. Но, возможно, пожилой доцент-расчленитель появился не на пустом месте. Становясь общепризнанной элитой, пусть даже не финансовой или политической, любой может потерять голову... Но моду среди пожилых именитых преподавателей заводить любовницами юных студенток-аспиранток установил вовсе не Соколов. У пожилого доцента-бонапартиста был перед глазами яркий пример для подражания. Ведь именно такой стиль жизни десятилетиями пропагандировал, в том числе и на ТВ, бессменный ректор СПбГУП Александр Запесоцкий. Александра Запесоцкого в Петербурге так и прозвали — "секс-ректор".

В начале 90-х нефтяные северные регионы России столкнулись с агрессивной рекламой Санкт-Петербургского вуза, который возглавлял инициативный ректор Александр Запесоцкий. Реклама обучения цепляла северян красивой картинкой Петербурга, обещаниями комфорта и лёгкостью поступления. Cо всей страны потянулись в университет профсоюзов абитуриенты. Плата за обучение была весьма высока, но некоторые девушки могли вообще не платить. Им только надо было выиграть конкурс... красоты.

Самая красивая и интеллектуально развитая (не ниже 172 см) получала право поступить в университет вообще без экзаменов. А в качестве "бонуса" ректор дарил главной победительнице автомобиль.

Из финалисток конкурса Запесоцкий формировал близкий круг учениц, которые использовались в разного рода "имиджевых" проектах, в том числе и для съёмки программы "Ужин при свечах с Александром Запесоцким". Телепроект размещался на местных телеканалах много лет. Рейтингов не набирал, но для культурной столицы выглядел, конечно, эпатажно — за столом сидел сам ректор и его гость, а в качестве "мебели" — студентки СПбГУП модельной внешности. Им даже не надо было говорить, в крайнем случае "модельки" задавали заученные вопросы. В самом университете и в Петербурге этот круг студенток сразу же прозвали "гаремом Запесоцкого".

Конечно, сразу же поползли слухи, что со многими из этого "гарема" ректор спит. Ведь молодых студенток он водил не только на телевидение и светские рауты, но и брал в зарубежные поездки. Поэтому список смертных грехов Александра Запесоцкого стоит начать именно с блуда.

Блуд

Александр Запесоцкий заслужил среди петербургских журналистов говорящее прозвище "секс-ректор". Хотя начало его семейной жизни ничего такого не предвещало. Первая жена умерла. Второй стала миловидная блондинка Наталья Ильенко. Она окончила с золотой медалью школу в Мурманской области, переехала в Петербург и на момент начала романа руководила пресс-службой СПбГУП. Запесоцкий её поначалу любил, дарил на день рождения машину, перевязанную праздничным бантом.

Несмотря на такую любовь, ректор продолжал лично проводить свои нашумевшие конкурсы красоты, с головой погружаясь в "студенческую жизнь", что, возможно, и вызвало предсказуемую негативную реакцию молодой жены. И они развелись. Зато появились соцсети, где эротомания "секс-ректора" раскрывается уже в полной мере:

"...В лучах красных прожекторов Витечка использовал гостью в целях достижения обоюдной радости, и делал он это на столе... Посмотреть на Витечкины гимнастические упражнения с дамой сбежалась целая толпа... Подростки отталкивали друг друга, приговаривая: "Ты посмотрел, теперь дай мне! Ой, посмотри, что они делают! Оказывается, ещё и так можно!" — это типичный текст самого ректора в социальных сетях, в которых он не боится раскрыть свою широкую душу перед читателями.

Третья жена ректора — Алина Данилевич — выпускница 2012 года кафедры и аспирантка СПбГУП. Только окончив вуз, Алина уже родила Запесоцкому дочку, а сейчас трудится доцентом под началом мужа. На момент родов ей было 22 года, а самому Запесоцкому — 59. Новость о рождении дочери ректора разместили на официальном сайте университета как важное событие в истории вуза.

В прошлом году между парой случился разлад, но где-то через полгода они вновь сошлись. Запесоцкий даже отказался от проведения конкурса красоты в этом году, однако продолжает время от времени выкладывать свои фотографии с другими девушками, закрепляя репутацию ловеласа.

Чтобы нравиться девушкам, ректор прилагает большие усилия — активно занимается плаванием и, по некоторым данным, пытался изменить свою внешность с помощью пластической хирургии, но, вживляя нити, прогадал и выглядит сейчас старше даже своих шестидесяти.

Тщеславие

Эксцентричный ректор часто эпатирует публику, считая, что таким образом становится ближе молодёжи, которую, впрочем, привык поучать менторским тоном.

Запесоцкий, например, называет себя первым диджеем в истории России и выдающимся пропагандистом культуры, да ещё и изысканным аристократом, считая, что именно это всё привлекает в нём молоденьких нимфеток-студенток, а не полная власть над ними и собственное материальное благополучие.

Запесоцкий очень ценит свой комсомольский опыт, считая, что именно он помог ему достичь буржуазной аристократической сытости. Храню комсомольский билет и глубочайшую благодарность этой замечательной организации за всё хорошее. А плохого там ничего не делалось. Только нужные стране дела. Кроме того, "аристократ" гордится тем, что вырос в номенклатурной семье зампредседателя облисполкома.

У ректора огромное количество самых разнообразных регалий — он и артист, и шоумен, и академик, и инноватор. Стремление к славе неутомимо, и Запесоцкий гордится, что его именем назван один из астероидов Солнечной системы — обломок, летающий между Марсом и Юпитером.

Чревоугодие

Запесоцкий очень любит вкусно поесть в шикарных ресторанах, о чём постоянно отчитывается в соцсетях. Рядовой подписчик ректора узнаёт для себя много нового — например, что подают в японском ресторане корейского отеля "Лотте", какова перуанская кухня в отеле Four Seasons, вкусное ли мясо во Flamingo room...

— Расположен рядом с "Асторией". Не хуже, чем в Лондоне. Клуб сигарный. Ресторан, выбор вин, обстановка и атмосфера выше моих комплиментов. Про сигары и говорить нечего. Такого выбора нет и в Монако, — зачем-то сообщает ректор Запесоцкий в одном из своих постов.

Быть богатым не преступление, но такой публичный кич с едой, вином и дорогими сигарами для реального аристократа выглядит нелепо.

Гнев

Однажды на сайте СПбГУП в рубрике "Задайте вопрос ректору" одна из студенток пожаловалась Запесоцкому на высокие цены в университетской столовой. На это ректор публично и в максимально оскорбительной форме отчитал свою подопечную.

— Ценами недовольны около десятка убогих. Нет денег — зарабатывайте. Ваше нытьё стыдно читать. Не хотите работать — поищите себе другой вуз. Езжайте назад в Новгород. (Интересно, Вы действительно из города с маленькой буквы?) И я задам Вам вопрос. На вашу учёбу здесь я должен изыскивать со своей стороны свыше 150 000 рублей каждый год. На кой чёрт я должен "вкалывать", обеспечивая пребывание здесь таких ничтожных людей, как Вы? Лично мне-то от Вас ничего не надо. Проблема в том, что такие беспомощные, неспособные люди бесполезны стране. Уходите от нас с богом. Терпеть таких, как Вы, не могу. Зачем Вы вообще живёте? Зачем такие немощи на свет появляются?! Что это за "молодёжь" такая — бессильная, бездарная?! Просто позор.

Гневливая тирада "аристократа" возмутила петербуржцев, и на этот раз ректору даже пришлось выкручиваться. Запесоцкий нашёлся и представил скандал как "научный эксперимент". И это далеко не первый и не последний "эксперимент" "секс-ректора". Лайф писал о "доске позора", на которой он размещал фото тех студенток, чьи аккаунты в соцсетях выглядят, по словам самого Запесоцкого, как "предложение дешёвых сексуальных услуг".

Самоназванный "аристократ" и "секс-ректор" не стесняется публично унижать зависящих от него людей.

Сребролюбие

Для того чтобы селфиться в лучших европейских ресторанах, добиваться восхищения студенток и чувствовать себя настоящим аристократом, ректору нужны деньги. И немалые.

Вообще же, когда речь идёт о деньгах, Запесоцкий показывает удивительную твёрдость духа. Например, ректор отказался вернуть родителям деньги за обучение их сына, внезапно умершего ещё до начала учебного года. Запесоцкий объяснил это как настоящий экономист: "Заплаченные деньги начинают действовать практически сразу".

При всей спорности натуры Запесоцкий выглядит отличным менеджером. В самом СПбГУП и его десяти филиалах по России и СНГ обучается около двенадцати тысяч студентов, в том числе три тысячи — на дневном отделении. Они платят до 247 тысяч рублей за курс, в зависимости от выбранной специальности. Это немалая плата за обучение для любого коммерческого вуза.

Официально СПбГУП принадлежит Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) и Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП), а ректор выглядит обычным наёмным работником. Несмотря на федеральный масштаб, Федерация независимых профсоюзов не публикует финансовую отчётность. Сотрудник центрального аппарата рассказал журналистам, что эти данные доступны только для некоторых членов исполкома. Но вот сам СПбГУП отчитываться обязан.

По информации "СПАРК-Интерфакс", выручка СПбГУП за три года составила почти два миллиарда рублей (1 945 375 000). При этом, по приблизительным подсчётам, указанная прибыль, с которой, например, оплачиваются налоги, составляет всего-то три миллиона семьсот тысяч. А уплатив налоги с этой мелочи, СПбГУП заработал "чистой прибыли" меньше трёх миллионов. Где остальные два миллиарда, со стороны не очень понятно.

При этом СПбГУП за три года получил ещё почти девятьсот миллионов рублей государственных субсидий. Огромные деньги. Вроде бы и неплохо зарабатывает коммерческий вуз Запесоцкого, но денег ему всё равно почему-то не хватает. И ректор борется за каждый миллион!

Екатерина Хвалова — финалистка 2015 года того самого конкурса красоты — поступила в СПбГУП на бесплатной основе. Но своей победой пользовалась недолго. То ли Екатерина не захотела в "гарем" Запесоцкого, то ли не прошла по другим параметрам. Спустя всего три месяца после одного опоздания и отлучки по болезни в вузе от неё потребовали перевестись на платную основу. Семнадцатилетняя "королева профсоюзной красоты" вначале даже договор подписала, но потом передумала и деньги так и не внесла. При этом пару месяцев она вуз всё-таки посещала, но потом бросила.

Красавица очень удивилась, когда спустя три с половиной года университет обратился в суд с требованием взыскать с девушки миллион рублей! Сюда входила стоимость первого курса в размере 197 тысяч рублей и 744 тысячи неустойки. Оказалось, девушка не читала мелкий шрифт, а там были прописаны солидные пени за каждый день просрочки. И такой тонкий момент, как поступление в вуз через успешное участие в каком-то конкурсе красоты, суд явно не принял во внимание.

— Оспорить эти причины, например отлучку из студенческого общежития, я уже не могу , т.к. истёк срок исковой давности. Не знаю, специально ли университет дождался этого или нет, утверждать не буду, но факт, что я уже не могу подать на них в суд за неправомерное отчисление, — рассказывает Лайфу Екатерина.

Всё это выглядит как классическая месть, поэтому мы задали логичный вопрос, не приставал ли к ней ректор, на что девушка испуганно реагирует:

— Я не буду отвечать на данный вопрос, мне не нужны лишние проблемы.

Вот так — сначала вывели из "гарема", куда девушка попала при помощи довольно пошлого, по сути, конкурса, а потом ещё и пени в 0,5% за каждый день просрочки. С ректором СПбГУП лучше не шутить!

Лицемерие

Глядя на фото и посты самого Запесоцкого, можно в какой-то момент подумать, что он просто одержим сексом. Но одновременно он же публично борется с матом и любым открытым выражением сексуальности студенток. Да и собственный брак между стариком и вчерашней школьницей ему вовсе не кажется предосудительным. Ведь в его собственном случае это не "дешёвое предложение сексуальных услуг", а "аристократическая любовь".

А ещё ректор любит поговорить о развитии профсоюзного движения на многочисленных конференциях. Вот и на последнем крупном форуме, в сентябре этого года, Запесоцкий выступил зажигательно. "Там, где профсоюзы задавлены, — там всегда слабая экономика. Что бы нам ни говорили неолиберальные идеологи!" — вещает ректор с высоких трибун.

Примерно в те же дни шла драматическая история борьбы коллектива "Аэрофлота" за свои права. В стихийной акции "Больничный" участвовало 178 пилотов и бортпроводников, ещё 500 хотели присоединиться. Но протест бортпроводниц "Аэрофлота" захлебнулся без всякой поддержки официальных профкомов прямо в тот момент, когда профсоюзные лидеры жевали бутерброды на кофе-брейках в перерывах между выступлениями Запесоцкого. Из его уст в поддержку независимого профсоюза "Аэрофлота" не вышло ни слова. Судя по соцсетям, всё внимание профсоюзного ректора поглощено было глубинами аристократичности в отношениях с молодой женой, а также едой в изысканных ресторанах.

Уныние

Уныние Запесоцкому свойственно меньше всего, но иногда и на старуху бывает проруха. Ведь как раз разгорается очередной скандал. Лайфу стало известно, что Комиссия РАН по борьбе со лженаукой выступила против избрания ректора СПбГУП Александра Запесоцкого своим академиком.

Комиссия провела слушания, на которые пригласили и самого Запесоцкого, но он не приехал. Как оказалось, не зря — в отношении ректора СПбГУП выдвинули серьёзные обвинения в плагиате.

— Мы полагаем, что избрание Запесоцкого академиком РАН нанесёт значительный ущерб репутации академии. Наше исследование показало, что он является руководителем ряда некачественных диссертаций. Например, в одной из работ найден плагиат сразу 121 страницы из 165. Сам факт отказа автора признать ошибку усугубляет меру его недобросовестности, — говорится в специальной резолюции Комиссии РАН.

Петербургская научная школа

Санкт-Петербург всегда гордился званием культурной столицы. Эта гордость у жителей города на Неве доведена до уровня мемов, особенно в противостоянии с Москвой "подъезд — парадная". Но трудно себе представить ректора или профессора московского вуза, который громко оскорбит студента или заведёт публичные шашни с аспиранткой. Казалось бы, время сегодня совсем не то для пошлых конкурсов красоты, словно из лихих девяностых, или того, что на современном языке называется страшным словом харрасмент.

Но именно в Питере, в отличие от других городов России, шашни престарелых преподов с собственными студентками вообще не скрывались, а, наоборот, выставлялись напоказ. Именно город на Неве извечно соревнуется с Москвой в установлении трендов в российском образовании. И была, вероятно, опасность, что эта дурная мода распространится и на всю Россию, ведь Запесоцкий — старейший (по сроку пребывания в должности) действующий ректор российского вуза — является ещё заместителем председателя Совета ректоров Санкт-Петербурга и председателем исполкома Конгресса петербургской интеллигенции.

Трудно доказать, что расчленивший свою аспирантку пожилой доцент Соколов был прямым учеником "аристократа" Запесоцкого. Но, возможно, после этого ужасного убийства в самом центре Петербурга контролирующие образование и науку Северной столицы органы будут внимательнее смотреть на появление в образовательной и научной среде "аристократов" и "бонапартов".