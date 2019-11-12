В пожаре сгорела чёртова дюжина минивэнов. Версии — гнев народа или конкуренция

12 ноября небо ночного Раменского осветил яркий пожар. Обошлось без жертв и пострадавших, но дотла сгорели тринадцать микроавтобусов фотовидеофиксации. Следствие рассматривает как основную — версию поджога, жители подмосковного города в свою очередь радуются пожару — машины-стукачи в народе не любят и по сгоревшим авто не горюют даже самые дисциплинированные водители. Лайф расскажет, что произошло ноябрьской ночью в подмосковном городке.

На пульт дежурного пожарной охраны сообщение о возгорании в посёлке Дружба поступило в 2:35. Буквально через несколько минут пожарные бригады были на месте и уже к трём часам ночи пламя погасили. Но полностью выгорело 13 минивэнов фотовидеофиксации и ещё десять повреждены. Площадь пожара составила 200 кв. метров.

Видео © VK/ Раменское

Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, основная версия случившегося — поджог. Из неё вытекает ещё несколько подверсий, а именно — месть конкурентов автобазы, осеннее обострение у психически нездоровых людей и желание уничтожить адские машины видеофиксакции. Источник указывает, что поджигателей было как минимум двое.

— Машины вспыхнули мгновенно, скорее всего, действовали двое и более лиц. Скорее всего, возбудим дело по статье "Хулиганство", однако не исключено, что будет другая статья — "Умышленное уничтожение имущества". Тяжесть у них примерно одинаковая, — сказал собеседник Лайфа.

В пользу версии о народном гневе говорят язвительные комментарии в паблике "Раменское": "Супер, ещё пусть "гром" долбанёт на эвакуаторы и этих... стукачей с камерами", — радуется девушка-комментатор, ей вторит мужская половина: "Знал бы заранее, ещё бы розжиг и дров принёс".

Подержанные микроавтобусы Ford Transit можно приобрести на вторичном рынке за 500–600 тысяч рублей, новые — от полутора миллионов и выше, и это без учёта камер! В итоге по самым скромным подсчётам ущерб составил более 45 миллионов рублей! Пока не известно, пострадали ли владельцы "вредных" машин или же ущерб придётся компенсировать страховщикам.

Стоянка, где сгорели автобусы, — достаточно специфическое место. Жители рассказывают Лайфу, что эта автобаза — бывшие владения предприятия "Агропромтранс". Один из раменчан проводил туда Интернет и даже вспоминает название фирмы: "Интрекшн", "Интерекшн", как-то так". Другой местный житель добавляет, что подобное предприятие у них в городе одно: "Конкуренты? Вряд ли... Организаций подобного толка у нас нет, они единственные, может, просто не заплатили кому-то", — добавляет он.

Помимо сгоревших микроавтобусов там же были припаркованы цементовозы, тягачи, трейлеры и другая спецтехника. Существует эта стоянка примерно полтора-два года. Кроме парковки на территории базы есть автомойка и охранное предприятие. "Левых" людей туда не пускают, ворота автобазы закрыты наглухо. Версия о жесткой мести конкурентов видится не самой состоятельной.

Но возможно ещё и самовозгорание. На специализированных автомобильных форумах пишут, что именно данная модель автомобиля может загореться при установке неоригинальной силовой проводки. И следствие тоже рассматривало это версию, однако практически сразу она была отброшена — машины именно подожгли. Даже на фото с места происшествия видно, что сгоревшие минивэны стоят в два ряда далеко друг от друга. Огонь мог перекинуться с машины на машину, но не из ряда в ряд.

— Либо шизик, либо реально достали всех эти камеры. Может, работник, которого штрафами достали, решил таким образом "отомстить". Будем работать, проверять, искать, — добавил собеседник Лайфа из правоохранительных структур Подмосковья.

В последние годы мобильные комплексы видеофиксации стали настоящим бичём для автолюбителей.