Пять лет за два слова может получить угрожавший судье, осудившему Павла Устинова

Комментарий к чужому посту в социальной сети всего из двух слов, но с угрозой может отправить за решётку Алексея Вересова — безработного жителя Удмуртии. Пост и комментарий посвящены широко известному судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко, вынесшему приговор актёру Павлу Устинову. Приговор, который позже изменил Мосгорсуд и возмутил Вересова, написавшего комментарий с жестоким призывом в адрес судьи. Лайф выяснил, как угрожают российским судьям и имеют ли угрозы реальную опасность.

Месяцы понадобились следователям, чтобы разыскать первого обвиняемого в экстремистской записи, а Басманному суду столицы потребовалось несколько часов для определения меры пресечения. Новый год мужчина встретит за решёткой. Суд отправил его под арест до 11 января 2020 года. Со слов своего адвоката Мансура Гельменова, Вересов шокирован произошедшим.

"Ему вменяют то, что он якобы написал в группе во "ВКонтакте" фразу, в которой он призывал сжечь судью. Он шокирован. Он даже вещи не успел забрать, его забрали из квартиры 11 ноября в 17:00, его увезли в Ижевск, а из Ижевска уже привезли в Москву. Обыск проводился без его участия", — сказал адвокат Гильманов Лайфу и подтвердил, что речь идёт именно об известном судье Криворучко.

Вересову инкриминируют часть вторую статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети "Интернет"). Ему может грозить до пяти лет колонии.

Кроме Вересова в деле ещё два фигуранта — Сергей Половец и Евгений Ерзунов. Последний был задержан в аэропорту Внуково. Следствие полагает, что Ерзунов хотел скрыться за границей. Половец же признал вину и сообщил, что лишь перепостил аналогичный пост с угрозами в адрес Криворучко в другой социальной сети.

Как сообщил Лайфу информированный источник, следствие пока не планирует просить суд об избрании меры пресечения Половцу.

"Скорее всего, его отпустят под подписку о невыезде, так как он сотрудничает со следствием. А вот автора записи — Ерзунова — скорее всего, следствие будет просить арестовать", — сказал собеседник Лайфа.

Судья, который осудил всех

Судья Криворучко знаменит тем, что за всю свою судейскую карьеру из 604 приговоров он не вынес ни одного оправдательного.

Алексей Криворучко родился в 1977 году, в 1998 году окончил институт внутренних дел России, в 2008 году стал федеральным судьёй. До этого Криворучко работал в следственных органах и мировым судьёй. Именно судья Криворучко вынес вызвавший широкий общественный резонанс обвинительный приговор актёру Павлу Устинову.

Во время несанкционированных протестных акций 3 августа малоизвестный сериальный актёр Устинов стоял возле выхода из метро в центре Москвы и ждал знакомого. По всей видимости, он даже не был оппозиционером. Но актёра задержали омоновцы и позже осудили на 3,5 года за применение насилия к представителю власти. Приговор стал резонансным, и меру пресечения Устинову изменили на один год условно. После чего в Сети начали травить уже судью Криворучко.

Угрозы судьям не редкость

Конечно, это далеко не первый случай угрозы судьям в России. В мае прошлого года судье Басманного суда Москвы Наталии Дударь предоставили защиту из-за угроз. Дударь известна тем, например, что продлевала арест бывшему министру Минэкономразвития Алексею Улюкаеву.

Пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в интервью "Интерфаксу" сообщила , что с начала 2019 года в Москве 16 судей получали угрозы и были взяты под государственную защиту — один судья Мосгорсуда и 15 судей районных судов.

Судья — спецсубъект

Согласно ФЗ № 45 "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов", судья имеет как минимум шесть способов защиты. Среди них: личная охрана, выдача оружия и специальных средств индивидуальной защиты, изменение документов и внешности, перевод на другую работу, временное помещение в безопасное место и обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах.

Но защищать судей надо лучше

Однако не всегда меры защиты оказываются своевременными. 12 апреля 2010 года боевики БОРН (Боевой организации русских националистов) застрелили федерального судью Мосгорсуда Эдуарда Чувашова. На момент гибели судье было 47 лет. Согласно следствию, причина убийства — в идеологической ненависти. Незадолго до своей гибели судья Чувашов вынес приговор банде националистов "Белые волки" — участников группировки признали виновными в серии убийств. Им были назначены сроки от 6,5 до 23 лет. Убийцы судьи получили пожизненные сроки.