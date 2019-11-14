"Оглядывайтесь теперь!" 200 граммов виски переполнили чашу терпения чиновника

В Сети появилось скандальное видео: глава Печорского района Псковской области и руководитель местного отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Сопотов в матерной форме выражает возмущение действиями сотрудников ГАИ, которые остановили автомобиль его пьяного коллеги. Чиновник в красках признался, что выпили они всего по "четыре стопки виски". Инцидент произошёл полгода назад. Лайф помогает псковскому чиновнику разобраться, почему компромат "всплыл" только сейчас и кто ещё виноват.

Физрук — глава района

Дмитрий Сопотов возглавляет родной район, где родился в марте 1966 года. Окончил институт физической культуры, его специализация — баскетбол. Служил в армии. Работал в местных спортивных организациях и учителем физкультуры, пока не устроился в администрацию района. Женат и воспитывает двоих детей. Настоящий спортсмен, год назад Сопотов удостоился золотого значка ГТО.

Но главную свою победу Сопотов одержал в сентябре 2017 года. За него на выборах проголосовала почти половина избирателей (49,74%), его соперник — кандидат от партии "Справедливая Россия" — получил 34% голосов. При этом была приличная явка — более трети (33,41%).

А до самих выборов Сопотов выиграл праймериз, опередив действовавшего главу района Сергея Васильева.

На церемонии вступления в должность настоятель монастыря архимандрит Тихон вручил Сопотову икону, а бывший тогда губернатором Псковской области Андрей Турчак подарил "чашу терпения" — символический атрибут, который передаётся каждому новому главе района. Стандартная процедура.

После присяги Сопотов заявил, что самое важное для него — родной район.

"Мы на своей святой печорской земле вне зависимости от партийной принадлежности, у нас одна партия — Печорский район", — вещал Сопотов красивым литературным языком на инаугурации.

Однако всего после четырёх стопок виски терпение чиновника кончилось. Привести точные цитаты Сопотова из скандального видеоролика Лайф не сможет — настолько там много мата.

Явно нетрезвому водителю полицейские предложили пройти медицинское освидетельствование, но за подчинённого вступился глава Печорского района.

— Выпил человек четыре стопки этого виски вместе со мной. Ну и что? — восклицал Сопотов. — Что он сделал? — искренне недоумевает чиновник.

Оскорбляя сотрудников полиции, Сопотов ведёт себя вызывающе и сам настойчиво предлагает автору видео "записать его", но делает это в грубой и нецензурной форме.

— Ты кто такой… (чёрт)? Иди на… (хрен) отсюда! Да, серьёзно, давай-давай, что я, перебарщиваю? Ну что ты мне сделаешь? (…) Меня выбрали, тебя никто не выбрал, ты — шестёрка… (чёрт)! (…) Ну запиши меня! — кричит чиновник на сотрудников ДПС, уверенный в своей безнаказанности.

После публикации скандального ролика Сопотов назвал трёхэтажный мат в адрес полицейского эмоциональным срывом, за который ему стыдно, но он всё ещё считает себя правым по сути.

— Да, я эмоциональный человек, спортсмен, к тому же педагог. Для меня такая манера поведения несвойственна, голос ни на кого не повышаю. В данном случае имела место быть несправедливость, но доказать мне что-то сложно. Зато видео выложили — и вот давайте все теперь меня судить, закидаем камнями! Конечно, мне неприятно и стыдно перед своими избирателями, но, как говорится, слово не воробей, — говорит Сопотов в интервью "Псковской ленте".

Но главный вопрос, который беспокоит псковского чиновника, вовсе не ущерб собственной репутации или репутации печорских властей.

Печора-gate

Сопотов отвечает местным журналистам вопросом на вопрос: "Почему видео выложено лишь через полгода с момента инцидента?" Вопрос серьёзный, и отдел расследований Лайфа постарается помочь чиновнику разобраться.

Итак, видеоролик появился спустя две недели после того, как Сопотова избрали секретарём местного отделения "Единой России". Может ли в псковской глубинке развернуться настоящая политическая интрига?

Ищите женщину — коварная одноклассница

До Сопотова должность секретаря отделения "Единой России" занимала другая чиновница — управляющая делами администрации Печорского района Марина Акатенкова. Кстати, тоже по образованию учительница, правда, не физкультуры, а химии — первое совпадение! Мог ли у Акатенковой быть конфликт с Сопотовым? Да, мог. Во-первых, он занял её прежний высокий партийный пост. Во-вторых, девичья фамилия Акатенковой — Лайне. Согласно данным с сайта печорской гимназии № 1, Сопотов и Лайне — одноклассники. А вдруг Акатенкова затаила детскую или юношескую обиду и таким образом решила отомстить новому секретарю "Единой России".

Чиновник VS чиновник — борьба за власть

Другой возможный мститель — проигравший Сопотову на выборах справоросс Сергей Тарасик. Отрыв между кандидатами составил всего-то 15%. О Тарасике известно немногое, однако в 2017 году, по данным газеты "Псковская губерния", у властей городского образования был конфликт с перевозчиком — ООО "Нива", которое якобы возглавляет Тарасик. На данный момент "Нива" продолжает возить из Пскова в Печорский район. Тарасик мог выгадать момент и ударить по конкуренту на выборах, да и бизнес шёл бы лучше, если бы Тарасик остался и чиновником, и предпринимателем в одном лице. И самое главное, подозрительно, но Лайф не нашёл его фото!

Терпение и труд — и снова политика!

Как Лайф писал выше, Сопотов переполнил свою "чашу терпения". А вот некий Сергей Васильев хоть и проиграл праймериз, терпеть, возможно, умеет лучше. Васильев с 2004 года возглавлял Печорский район, но на внутрипартийных выборах уступил более молодому кандидату. Вероятно, Васильев тоже мог бы отомстить.

Получи по заслугам — статьи УК для чиновника

Выдвигать версии отдел расследований Лайфа умеет, но это не отменяет главного факта: пьяный чиновник безнаказанно покрывал матом сотрудников полиции. Управление МВД России по Псковской области уже начало проверку видеозаписи. Разбирается с перешедшим границы чиновником и губернатор Михаил Ведерников. Псковские единороссы проведут внеочередное собрание по скандальному инциденту.

Мы пока не знаем, чем закончатся проверки, но, судя по видеозаписи, действие Сопотова подпадает сразу под несколько статей Уголовного кодекса и КоАП РФ.

Статья 5.61 КоАП РФ "Оскорбление" — по ней максимальное наказание — штраф до тридцати тысяч рублей.

Статья 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" — тут Сопотову может грозить административный арест до 15 суток.

Переходим к Уголовному кодексу: статья 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти" наказывается штрафом до 40 тысяч рублей или исправительными работами на срок до года.

Но особенно важна вот эта фраза, брошенная чиновником полицейским: "И оглядывайтесь теперь сзади!" Звучит как угроза!

Это самая тяжёлая статья, по которой могут привлечь муниципального чиновника, — ст. 318, по ч. 1 (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по ней до 5 лет лишения свободы".

Но…

Чаша терпения для полицейских

После такого громкого скандала чиновника могут уволить, исключить из партии и даже оштрафовать. Местная и федеральная пресса уже прокатилась по Сопотову катком. Обычных извинений уже явно недостаточно, но вопросы у Лайфа всё равно остаются. Уже не к Сопотову, а к псковским правоохранительным органам, которые смиренно терпели унизительные оскорбления почти полгода. Потому что он чиновник?