Мать уехала в Китай, отчим убил дочь и хотел бежать на Украину. Причины трагедии

Убийство пятилетней девочки из посёлка Кропоткино потрясло не только Крым, но и всю Россию. Сначала в полицию обратился отчим, объяснив, что девочка пропала, но потом во всём сознался: убил и прикопал неподалёку от дома. Мать девочки в это время работала в далёком Китае. Лайф выяснил подробности жизни странной семьи.

В посёлок Кропоткино Раздольненского района семья Пилипенко приехала только год назад. Деньги у них водились, семья считалась по местным меркам зажиточной — был свой внедорожник "Мерседес", дети всегда были сыты и одеты-обуты. Странным могло показаться лишь то, что матери почти всегда не было дома и хозяйство вёл глава семьи — отвозил и забирал детей из детсада, покупал продукты. Сам Александр объяснял это тем, что с первой женой он открыл бизнес в Москве и после развода ежемесячно получал отступные, поэтому и не бедствовал. В семье было двое детей — пятилетняя Диана (имя изменено. — Прим. Лайфа) и его родной двухлетний сын.

Мать обоих детей Катя Барских родила свою дочь, когда ей было всего восемнадцать. Видимо, с отцом ребёнка не сложилось либо беременность была случайной. Но маленькую Диану усыновил муж Кати — сорокапятилетний Александр Пилипенко. В последнее время отношения между супругами значительно испортились, быть может, и из-за желания Кати работать далеко от дома — в Китае, вдали от мужа и детей.

Самого Александра соседи недолюбливали: поговаривали, что он поколачивает маленькую Диану, которая часто убегала к соседям в синяках. Отношения в семье оставляли желать лучшего, и, по некоторым данным, изверг так объяснял сотрудникам полиции причину поступка: девочка внешне очень напоминала свою мать. Чем сильно раздражала.

Убийство и попытка бегства

Сам Пилипенко говорит следователям, что раскаивается и что убийство носило эмоциональный характер. Но есть несколько фактов в пользу того, что преступление он всё-таки спланировал. Незадолго до убийства — 8 ноября — Пилипенко написал заявление и забрал детей из детского сада, объяснив воспитателям, что "им надо оздоровиться". Через несколько дней — 12 ноября — изверг убил свою падчерицу и закопал её тело.

Сразу после этого Пилипенко пытался бежать с малолетним сыном на территорию Украины, поскольку, по некоторым данным, имел украинское гражданство. Но его не пропустили на границе. Пилипенко не учёл, что необходимо разрешение от матери на вывоз сына.

И только тогда отчим решил сыграть в безутешного отца, заявив в полицию о пропаже девочки. В Крыму начались масштабные поиски пропавшего ребёнка при помощи поискового отряда "Лиза алерт". Рядом с домом пропавшей немало лощин, оврагов и заброшенных зданий, где теоретически могла спрятаться девочка. Но поиски ни к чему не приводили. И тогда уже следователи надавили на подозрительного отчима — и тот сегодня во всём сознался, показав место, где спрятал трупик девочки.

Видео Следственного комитета

Не самая обычная семья

За день до страшной находки мать девочки заявила журналистам, что срочно вылетает в Крым по маршруту Наньнин — Пекин — Новосибирск — Москва — Симферополь.

— Я бросила всю работу к чертям и купила ближайшие билеты, — рассказывала Катя крымским журналистам. Но, к сожалению, было уже слишком поздно.

В обычной российской патриархальной семье принято, что отец зарабатывает деньги, пока жена сидит дома с детьми. Но в этой было всё наоборот: пока Александр присматривал за малышами, Катя активно работала в Китае. Лайф уже писал о том, как российские девушки зарабатывают в караоке-барах Китая — KTV (Karaoke TV). В некоторых таких заведениях русскоязычные девушки из России, Белоруссии и с Украины составляют до восьмидесяти процентов обслуживающего персонала. Для китайцев все выходцы из любых стран бывшего СССР могут называться русскими.

Работа в Китае

Официально в Китае проституция строго запрещена, и девушки в этих KTV занимаются так называемой консумацией — раскруткой загулявших китайцев на выпивку, еду и подарки, находясь на довольно высокой ставке от заведения. Но могут предоставлять и другие услуги — так называемые скачки на коленях у клиента, которые по взаимным договорённостям легко переходят в секс за деньги. По сообщениям работавших в KTV девушек, средняя ставка за сеанс интима может приближаться к 8000 юаней, что составляет более семидесяти тысяч рублей. Это большая сумма для обычной проститутки, тем более что русские девушки пользуются спросом у состоятельных китайских мужчин, что хорошо видно по крупнейшему порталу сексуальных услуг в Гонконге sex141 и его многочисленным зеркалам в Сети. Здесь русские и восточноевропейские девушки проходят под рубрикой "Экзотика", а довольные или не очень клиенты обсуждают их на специальном форуме.

Мотив преступления

Обычному человеку сложно представить, что творится в голове у убийцы. Мотивами отчима сегодня занимается Следственный комитет.

Возможно, пока мать зарабатывала в Китае (вероятно, именно в одном из Karaoke TV), отец, видимо, сильно тяготился своим неясным статусом и странной ролью в семье, что в конечном итоге и привело к смерти девочки.

Была ли это месть, крайняя степень усталости и озлобления или трагическая случайность — разберётся следствие.