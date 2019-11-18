Бизнес-империя Фургала под угрозой. К губернаторше вторчермета пришли с обыском

15 ноября Лайф рассказал про новый могущественный клан на карте России — "семью" губернатора Сергея Фургала, которая подмяла под себя целый Хабаровский край. Самый ценный актив — металлургический холдинг "Торэкс" — достался губернаторше. Лайф нашёл документы, которые могут свидетельствовать о налоговых аферах её компаний на сотни миллионов рублей при продаже металлолома в Корею. А 18 ноября в кабинетах людей Фургала начались обыски ФСБ РФ...

Рано утром Хабаровск разбудили тревожные слухи. Первыми об обысках ФСБ на предприятиях семейного бизнеса Фургалов написали местные телегам-каналы. Днём скандальную новость подхватила пара местных интернет-порталов. Однако официальные хабаровские СМИ молчат, не зря же их обвиняют в подконтрольности губернатору Сергею Фургалу. Молчат и краевые элиты — они затаились в ожидании развязки. В итоге комментировать громкую новость некому.

— На региональном уровне местные элиты просто боятся что-либо возражать всенародно избранному губернатору, установившему тотальный контроль над политическими и экономическими процессами в регионе, — уверен известный политолог Константин Листратов.

Краевые порталы, которые осмелились написать об обысках, ссылаются на статью Лайфа. В ней мы раскрыли чёрные схемы, по которым компания жены Фургала "Сталком" продаёт в Корею металлолом по заниженной в два раза цене.

Напомним, что "Сталком" входит в холдинг "Торэкс" — это один из крупнейших налогоплательщиков Хабаровского края. Именно с "Торэкса" и начались обыски. Речь о десятках хабаровских фирм — скупщиков и продавцов металлолома. Также телеграм-каналы пишут об изъятии бухгалтерских документов на сталеплавильном заводе "Амурсталь" в г. Комсомольске-на-Амуре.

Но, похоже, география обысков не ограничилась металлургическими предприятиями Хабаровского края. В тот же день ОБЭП наведался в приёмную члена Совета Федерации Елены Грешняковой. Она член ЛДПР и давний соратник губернатора Фургала. По телеграм-каналам сейчас гуляет видео, на котором обыск в кабинете хабаровского сенатора комментирует некто Геннадий Савочкин.

Видео © Telegram / Злой дальневосточник

Савочкин явно намекает на полицейский произвол. Но Геннадий Александрович — типичный сокол Фургала, элдэпээровец, депутат Хабаровской краевой думы, а ещё гендиректор ООО "Строитель", компании, которая продаёт лом в Корею, и тоже по заниженной цене.

Казалось, губернатор Фургал — восходящая звезда на олимпе российской политики. Только в сентябре его однопартийцы по ЛДПР заняли 30 из 36 кресел в краевой думе и 34 из 35 — в гордуме Хабаровска. Политологи все как один заговорили о том, что вскоре он может сменить на посту постаревшего Владимира Жириновского. Одним из первых, кстати, такое предположение высказал скончавшийся 16 ноября в поезде Тамбов — Москва оппозиционный политик Никита Исаев, которого в народе прозвали убийцей губернаторов.

Судя по всему, Сергея Фургала подвёл сомнительный с точки зрения законности фундамент его бизнес-империи, заложенный двадцать лет назад.

— История с Фургалом — это классический сюжет из 90-х годов. В то время бизнесмены, вкладывая деньги в политику и выборы, занимали должности глав субъектов РФ. При этом они преследовали достаточно рациональные цели, связанные с установлением контроля над ключевыми предприятиями региона и крупными финансовыми потоками. Вот и либерал-демократ Фургал, заняв губернаторское кресло, установил полный контроль над экономикой и политикой региона. Однако волюнтаризм Фургала несколько не вписывается в логику работы системы государственной власти на исходе второго десятилетия XXI века. Работая только на себя в нынешнее время, региональный лидер рискует получить бан от системы, — подытоживает руководитель Центра общественно-политических проектов Листратов.