Росгвардия против пенсионерских ЧОПов. Кто спасёт ваших детей

Осенью всю Россию шокировали бессмысленные жестокие убийства в нарьян-марском детском саду и благовещенском колледже. Эти преступления совершены безо всякой системы. Ни детский сад, ни колледж не были готовы к жестоким действиям безумцев. И в обоих случаях под прицел правоохранителей попали сотрудники и хозяева ЧОПов. У охранников не было не только металлодетекторов, но и самой лицензии на охранную деятельность. В очередной раз развернулась общественная дискуссия об участии Росгвардии в охране образовательных учреждений, с которой не могут справиться обычные ЧОПы. Как устроен рынок охранных услуг в России и может ли Росгвардия взять на себя функции охраны школ, детских садов и больниц — в материале Лайфа.

Никогда такого не было — и вот опять

22 ноября явно неадекватный мужчина с ножом в кармане беспрепятственно прошёл в МГУ, даже не предъявив студенческого билета, и сел в аудитории со студентами. Он вёл себя очень странно, и преподаватель вызвал охрану. Мужчину выдворили с лекции, обыскали, нашли тот самый нож и четверо часов на руках. К чему это могло привести, можно понять, вспомнив, как совсем недавно неадекват зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре. И в том и в другом случае вход в здание охраняли сотрудники частных охранных предприятий. И в том и в другом случае явно охраняли плохо.

Смертельная стрельба в российских школах началась относительно недавно — в 2014 году. Тогда в Москве вооружённый карабином и винтовкой школьник застрелил учителя географии, захватив в заложники одноклассников. Школьник открыл огонь по прибывшим на вызов полицейским и убил сотрудника вневедомственной охраны. После этого была ещё стрельба в Ивантеевке, резня в Перми и страшная бойня в Керчи. А теперь ещё и убийство в Благовещенске.

Рейд Лайфа по детским садам и школам

Лайф решил проверить, как именно сегодня охраняются детские сады, школы и гимназии. Наши журналисты посетили около десяти учреждений в Москве и других городах России. И сначала мы пришли в ту самую московскую школу № 263, в которой — впервые в российской истории — школьник начал стрелять и убивать.

Сегодня печально знаменитую школу № 263 (сейчас это подразделение № 5 школы № 950) охраняет некое ЧОП "Родикон". Ворота на территорию открыты, но двери в саму школу открывают только по звонку. После той страшной стрельбы шли разговоры, что московским охранникам школ выдадут хотя бы дубинки, но этого так и не произошло. Зато в той самой школе появились рамки металлоискателей. Но этот девайс больше играет бутафорскую роль, как в каком-нибудь крупном ТЦ: рамки пищат и срабатывают, но никто никого не досматривает, поскольку по закону охранник не имеет права этого делать. Он может только не пускать внутрь до приезда полиции. Чтобы не парализовывать движение и не создавать давку, охранники обычно не реагируют на писк рамок, что сводит их пользу к нулю.

Войти в саму школу № 950 постороннему человеку довольно трудно: пускают только по персональным картам. В целом охрана здесь неплохая, особенно по сравнению с другими объектами. Печальная память о трагедии заставляет школьное начальство соблюдать предельную осторожность.

Но всего в паре кварталов, в соседней школе № 1498, уже попроще: вход на территорию школы оборудован звонком и должен быть закрыт, но, видимо, система не работает — вход открыт. В этой школе уже нет даже рамок металлоискателей. Но и здесь внедрена пропускная система по картам, а взрослых внутрь пускают только в сопровождении сотрудников.

В заключение Лайф решил проверить и московский детсад. И, как оказалось, в ближайшем к школе детском саду № 950 вход на территорию открывают любому! Звонок есть, но кто ты и зачем — никто не спрашивает. Спокойно заходишь на территорию, где гуляют группы детей.

Но это всё в Москве, а за МКАД картина меняется. Лайф, например, без проблем проник внутрь гимназии № 9 Новосибирска. Вахтёр впустил постороннего по первой просьбе.

Даже по результатам этого мини-рейда можно сделать два вывода. Во-первых, об отсутствии единого стандарта охраны учреждений образования. Каждый охраняет, как он хочет или как может. Во-вторых, охранная деятельность протекает на каждом объекте согласно сложившейся здесь практике, ведь далеко не в каждой школе происходили серьёзные ЧП, обычно-то всё довольно спокойно. Потому и охрана образовательных учреждений, даже московских, довольно расслаблена. Непонятно, насколько профессионально она среагирует, случись, не дай бог, час икс.

Пенсионерские ЧОПы в школах

Работу в ЧОПах трудно назвать мечтой. В России в охрану ушло огромное количество пенсионеров и людей среднего возраста, которым не нашлось применения в других, более значимых и денежных отраслях. Чоповец — самая закредитованная профессия с наивысшим показателем долговой нагрузки в 34%.

В многочисленных ЧОПах трудятся охранники четвёртого разряда — это основная серая масса. Есть ещё охранники пятого и шестого разряда, но они обычно идут в группы быстрого реагирования или личную охрану. Для получения лицензии кандидату в охранники требуется пройти обучение и сдать экзамены, заплатив где-то около десяти тысяч рублей. Раз в год этот экзамен нужно платно пересдавать. Регулятором в этой отрасли с недавних пор является Росгвардия.

Школы, детские садики и другие учреждения имеют право выбирать себе подходящую охрану. Но в приоритете у бюджетников низкая цена услуги. Все торги на контракты по охране идут через аукционы: кто меньше предложил, того и контракт. Когда цена на торгах становится ниже экономически рентабельной, профессиональные частные охранные структуры с этих торгов бегут.

Но свято место пусто не бывает — всегда найдутся "пенсионерские" ЧОПы, готовые за небольшие деньги исполнить бюджетный контракт. Низкая цена этих ЧОПов складывается не только из-за слабой квалификации сотрудников. Проведённые проверки показывают, что зачастую количество охранников и постов, которые представляют заказчику, не соответствует данным, поступившим в налоговые органы. К примеру, ЧОП пишет в декларации, что у него всего десять охранников, а перед заказчиком отчитывается, что все 50. То есть ЧОП предъявляет заказчику неоформленных сотрудников, как это было в благовещенском колледже, где взбесившийся студент устроил смертельную пальбу.

Взять и заменить

Количество преступлений, совершаемых в школах и детских садах, растёт, и в обществе всё чаще звучат настроения убрать из социально значимых учреждений пенсионерские ЧОПы, заменив их сотрудниками той же Росгвардии. Именно такую инициативу выдвигает депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. В разговоре с Лайфом Власов патетически заявил, что на кону жизнь наших детей:

— Специалисты и работники Росгвардии намного опытнее и профессиональнее сотрудников ЧОПов. Все эти нашумевшие случаи расстрела показывают неспособность этих охранников остановить [преступника]. Из всего оружия у них есть только тревожная кнопка. Поэтому мы хотим, чтобы Росгвардия занималась охраной социально значимых объектов.

— Но услуги ФГУП "Охрана" стоят в два, а то и в три раза дороже…

— Да, потому что они обладают правом ношения огнестрельного оружия. Я считаю, что, поскольку это государственная структура, они должны для государственных учреждений скорректировать свои цены и в два-три раза уменьшить эту плату, потому что получается, что государство платит государству. Надо просто оставить зарплату росгвардейцам и дать им возможность за адекватную цену защищать наших школьников и студентов. Они дождутся, пока ещё одна трагическая ситуация произойдёт. Надо делать сейчас. Вот мы сейчас как раз принимаем бюджет.

Слияние и поглощение

На первый взгляд, логично. Зачем стране нужна такая мощная организация, как Росгвардия, если не для безопасности граждан России, в особенности детей и школьников. Источник Лайфа в правоохранительных органах пояснил, что Росгвардии изначально было передано право регулировать всё, что связано в стране с оружием, исключая Минобороны и ФСБ.

Для этого президентским указом ФГУП "Охрана" МВД России весной 2016 года было передано Росгвардии. В 2017 году штатная численность сотрудников "Охраны" составила 53 065 человек. Тогда же Росгвардия начала активно проверять и наказывать охранные предприятия.

Параллельно с многочисленными проверками, приводящими к конфликтам и вялотекущей войне между ведомствами, в январе 2017-го началась масштабная операция по слиянию других охранных осколков российских ведомств в одну структуру под эгидой главного регулятора охранного рынка — Росгвардии. Но по факту это было не слияние, а поглощение. 18 января 2017 года в "Охрану" влилось 18 000 сотрудников ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации", а в октябре следующего года к структуре присоединили ФГУП "Связь-безопасность" с 15 653 сотрудниками. Ещё через год туда же вошли ФГУП "Ведомственная охрана" Минэнерго России с 18 000 сотрудников и 300 сотрудников вневедомственной охраны Минсельхоза России. Взяв в руки калькулятор, можно приблизительно сосчитать количество штатных единиц ФГУП "Охрана" — чуть больше ста тысяч человек.

Формально ФГУП "Охрана" не является Росгвардией, которая числится здесь только учредителем. Но полномочия охранников предприятия куда выше полномочий обычного чоповца, который может максимум нажать тревожную кнопку. Охранные услуги, предоставляемые "Охраной", считаются качественными и стоят выше обычного ЧОПа в два, а то и в три раза. Охранники там подготовлены и вооружены не так, как чоповцы. Их навыки, квалификация и ответственность на качественно ином уровне.

Объять необъятное

Лайф обратился за разъяснением, сможет ли Росгвардия защитить детей и школьников, к другому депутату Госдумы — Александру Хинштейну, который в своё время был советником главы Росгвардии Виктора Золотова.

— Это потребует огромного количества бюджетных расходов! Численность контингента самой Росгвардии и вневедомственной охраны не позволяет взять на себя образовательные учреждения.

Арифметика очень простая: в России порядка 44 тысяч школ без учёта среднеспециальных учебных заведений, ну и, конечно же, детских садов. На охрану одного объекта нужно четыре человека. А теперь 44 умножаем на 4 и получаем цифру под 200 тысяч. Но это только, что называется, оперативный состав. Но для того, чтобы такое количество людей служило, их необходимо обеспечить, что влечёт за собой дополнительно кадровиков, психологов, финансистов и т.д., — критикует предположение о близком успехе Хинштейн.

Но вроде речь идёт не вполне о государстве и не о штатных сотрудниках Росгвардии, а о ФГУП "Охрана", которое хоть и аффилировано с Росгвардией, но предоставляет свои услуги на коммерческой основе. ФГУП "Охрана" получило за последние годы немало "вкусных" контрактов, что могло бы позволить ему взять на себя хотя бы часть социально значимых объектов. Но раз ФГУП — коммерческая организация, то социальная нагрузка — это не к нему.

— Расценки ФГУП "Охрана" выше, чем расценки обычных ЧОПов, поэтому это просто удар по бюджету. Школы у нас сегодня или муниципальные, или региональные. Муниципалитеты и регионы это просто не потащат, — считает Хинштейн.

Зато ФГУП не прочь подмять под себя охрану нефтяных объектов. В 2018 году крупные нефтяные предприятия — "ЛУКойл", "Газпром нефть", "Сибур" и "Татнефть" — даже жаловались в Совет безопасности России на Росгвардию, которая пыталась монополизировать услуги по охране на этих нефтяных предприятиях.

Позиция Росгвардии — усилить требования к самим ЧОПам

По мнению депутата Государственной думы Хинштейна, ключом к решению вопроса охраны социально значимых объектов может стать собственная позиция Росгвардии.

— Мы так же, как и Росгвардия, считаем, что необходимо внести изменения в постановление Правительства РФ, в котором определяется порядок работы охранных организаций, заступающих на охрану образовательных учреждений, — сказал он.

Росгвардия предлагает ввести дополнительные требования к сотрудникам ЧОПов. Это наличие профессионального опыта и стаж работы не менее двух лет, соответствующие квалификационные требования к руководителю, в том числе касающиеся профессиональной подготовки и переподготовки. Не лишним будет и наличие соглашений, заключённых между охранными организациями школ, больниц и детсадов с территориальными органами МВД РФ и Росгвардии. Это минимальный набор требований, который, конечно же, может и должен быть расширен.

По мнению Хинштейна, нужна ещё одна мера — установление минимальных и максимальных расценок для аукционов охранных контрактов образовательных учреждений, чтобы исключить из торгов демпингующие "пенсионерские" ЧОПы.

— Сделать это на сегодняшний день несложно: нужно произвести расчёты самому профессиональному сообществу совместно с регулятором, то есть Росгвардией. Это действительно станет эффективной мерой, мешающей недобросовестной конкуренции, которую мы сегодня наблюдаем. И тогда на охрану этих объектов заступят действительно профессионалы, и для этого вовсе не обязательно, чтобы они носили форму Росгвардии, — отметил депутат.

На грани безработицы

На вопрос, откуда взять столько профессионалов, которые якобы придут в школы и детские сады на смену пенсионерам, как только назначат минимальную расценку на аукцион, Александр Хинштейн отвечает, что резерв существует в виде пенсионеров правоохранительных структур.

Строгий контроль над ЧОПами необходим не только для того, чтобы охранные предприятия могли эффективней защищать детей и объекты от преступных посягательств.

В Интернете большой популярностью пользуются ролики, где зафиксированы агрессивные действия охранников, запрещающих снимать видео в магазинах и торговых центрах, хотя это и разрешено законом. Охранники часто устраивают жестокие драки и унижают посетителей, считая, что бейджик с логотипом ЧОПа даёт им какую-то особую власть. В ЧОПах работает довольно много полукриминальных элементов, ведь хозяину выгоднее поставить охранять какую-нибудь "Пятёрочку" крутого парня, а не законопослушного тихоню. Довольно часто ЧОПы участвуют в рейдерских захватах и криминальных разборках. Свои ЧОПы были на подхвате у банды Цапков и у криминального авторитета Шакро Молодого.

А если убрать из непрестижной профессии пенсионеров, лишних людей и полукриминальный элемент, то кто останется серой массой четвёртого разряда охранять заправки, магазины и склады? И второй вопрос — куда в таком случае податься всем этим сотням тысяч людей, как и чем они станут зарабатывать на жизнь, вылетев из тёплых фойе школ на мороз? Эти очевидные вопросы в общественной дискуссии пока не звучат. А зазвучат, когда безработица поглотит сотни тысяч пожилых россиян.