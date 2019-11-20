Старое заказное убийство и металлический лом тянут губернатора на дно

В Хабаровском крае проходят обыски и аресты среди людей губернатора Сергея Фургала. Из пыльных архивов подняты старые уголовные дела о заказных убийствах, но события развиваются стремительно. 15 ноября Лайф опубликовал расследование о возможных махинациях с налогами и других сомнительных коммерческих проектах семьи хабаровского губернатора. 17−18 ноября ФСБ и ОБЭП провели обыски на предприятиях, связанных с компанией "Торэкс", принадлежащей жене губернатора Фургала и его старому другу, которого арестовали 19 ноября. Уйдут ли силовики от налоговых махинаций в сторону полузабытых заказных убийств и как это повлияет на высшие эшелоны хабаровских властей — в материале Лайфа.

Делового партнёра жены хабаровского губернатора и ещё трёх человек сразу после задержания в Хабаровске отправили самолётом в Москву, где все четверо были арестованы Басманным судом. Николая Мистрюкова и его сообщников подозревают в совершении ряда заказных убийств и покушении ещё в 2004−2005 годах.

Тёмное прошлое

Лайф писал о том, как в 2005-м на пороге собственного особняка от пуль киллера, добитый гранатой, погиб бывший милиционер Олег Булатов — партнёр Сергея Фургала по бизнесу. Убийство не было раскрыто, доли в бизнесе по продаже металлического лома перешли будущему депутату Госдумы и сегодняшнему губернатору Хабаровского края Фургалу. Именно экспорт металлолома и стал фундаментом и основой его бизнес-империи.

Из всех четырёх задержанных наибольший интерес может представлять Николай Мистрюков, которого называют старым другом губернатора Фургала. Мистрюков владеет 25% металлургической компании "Торэкс", ещё 25% принадлежат жене губернатора Ларисе Стародубовой. Но, чей это бизнес на самом деле, ни для кого в Хабаровском крае не секрет.

Куда движется следствие

Источники хабаровских СМИ называют причиной обысков 17−18 ноября поиск документов, подтверждающих незаконное возмещение НДС. Ранее Лайф рассказывал и о других возможных махинациях семейного бизнеса Фургалов, как минимум это может быть занижение цен на экспорт металлолома с целью уйти от многомиллионных налогов.

Почему же, начав с расследования экономической деятельности "Торэкса", силовики переключились на "висяки" пятнадцатилетней давности? Возможно, подозреваемый в убийстве Николай Мистрюков — ценный источник информации. Бывший депутат краевой думы от ЛДПР, давний партнёр губернатора и совладелец основного бизнеса его жены в кабинете следователя может разговориться и о коммерческих махинациях своих друзей.

Из криминала в политику и обратно

Ещё недавно политические перспективы Сергея Фургала были блестящи. В рейтингах российских губернаторов он занимал высокие места, а его родная партия, ЛДПР, феерично выиграла краевые выборы 9 сентября. Соколы Жириновского заняли подавляющее большинство в краевом и городском парламентах, представитель партии от края избрался и в Государственную думу. Под крылом губернатора ЛДПР стала в Хабаровском крае настоящей партией власти.

Симптоматично, что "соколы Фургала" заняли в Хабаровском крае не только политические посты. Так уж совпало, что почти все они оказались на ключевых позициях в местном бизнесе.

В общем, образцово-показательный губернатор и лидер регионального партстроительства ЛДПР. Московские политологи хором заговорили о претензиях Фургала на пост федерального главы партии вместо постаревшего Владимира Жириновского.

Но, похоже, криминальный скандал в семейном во всех смыслах окружении хабаровского губернатора уже не замять. В этом случае политические перспективы Сергея Фургала рушатся.

Новейшая история России знает уже пару примеров, когда высокий чиновник пересаживался на жёсткие нары прямо из мягкого губернаторского кресла. Достаточно вспомнить кировского экс-губернатора Никиту Белых или Вячеслава Гайзера — бывшего главу Республики Коми.