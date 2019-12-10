Рогозин на Луне. То, что вы хотели знать о главе Роскосмоса, но боялись спросить

Дмитрий Рогозин родился в 1963 году, когда Носов писал свою знаменитую и во многом пророческую сказку "Незнайка на Луне". День рождения будущего главы "Роскосмоса" — 21 декабря — совпал с днём рождения самого генералиссимуса Иосифа Сталина, взгляды которого в чём-то определяют взгляды самого Рогозина. А также в этот день родился Михаил Саакашвили, на которого Рогозин просто похож — и внешне, и политическим авантюризмом. А собаку Рогозин назвал Пончиком, как одного из героев "Незнайки на Луне" — того самого Пончика, кому единственному из сказки пришёлся по вкусу капиталистический строй на фантастической Луне Носова. Лайф изучил сложную и многогранную натуру главы "Роскосмоса" и предположил, куда можно двигаться дальше.

Дмитрий Рогозин был известен стране как лицо многих политических проектов. А после он представлял Россию на международной сцене, в том числе перед Еврокомиссией и НАТО. Рогозин — прирождённый талантливый шоумен и деятельный пропагандист с большим дипломатическим международным опытом. Быть может, именно поэтому ему и доверили пост главы "Роскосмоса" — стратегически важной корпорации, которая стоит сейчас перед вызовом полного разрыва с американским NASA. Рогозин — один из тех немногих глав госкорпораций, которые ведут активную медийную жизнь, присутствуя в "Твиттере", "Фейсбуке" и ежедневной повестке СМИ.

Именно Рогозина можно назвать российской версией американского Илона Маска — неплохой пиарщик, пишет остроумные и талантливые твиты, запускает в космос ракеты и робота "Фёдора". Однако "Роскосмос" продолжают сотрясать коррупционные скандалы, что вызывает насмешку и гнев народа и недоумение со стороны властей, ведь космическая отрасль для России стратегически важна как для статуса великой державы, так и для национальной гордости. И при этом далеко не все думают, что Дмитрий Рогозин находится на своём месте.

Целеустремлённый и трудолюбивый... мажор

Дима родился в семье генерал-лейтенанта Олега Рогозина, заместителя начальника службы вооружения Министерства обороны СССР, и учился в школе с углублённым знанием французского языка, а в пятнадцать лет, как полагается, вступил в комсомол. Но ни по офицерской, ни по партийной линии дальше не пошёл...

Маленькому Дмитрию нравилась актёрская игра, и при выборе профессии он вначале остановился на ВГИКе, куда и подал документы на поступление. Однако почему-то Дима передумал, уйдя в журналисты-международники. Впрочем, продолжая играть в студенческом театре.

Вся жизнь — игра, и люди в ней — актёры

Окончив с отличием журфак МГУ, Рогозин не сразу понял, что в воздухе запахло переменами. В 80-е он изучал на Кубе методы американской и кубинской пропаганды, используемые в средствах массовой информации и кино, для своей дипломной работы. По окончании журфака в 1986 году Дмитрий попал на работу в Комитет молодёжных организаций СССР (КМО), где ему предложили должность младшего референта.

Этот комитет занимался чем-то вроде имитации гражданского общества в СССР и отстаивал имидж страны перед Западом. Теперь он мог здесь применить все свои знания — за университетские годы Рогозин неплохо овладел четырьмя языками — французским, испанским, итальянским и английским. Для него сразу же открылись манящие перспективы зарубежных поездок. И как социалистический Незнайка, Дима мог на советские деньги отправиться на капиталистическую "Луну", чтобы воочию узнать, как работает то самое "Общество гигантских растений", акции которого обеспечены паями добытых семян?

РАУ-корпорация и сбор информации для США

Где-то в 1988 году молодой Дима Рогозин уже осознал, что Союз дышит на ладан, и сошёлся с деятелями клуба "Демократическая перестройка" — одного из модных и популярных на то время околополитических клубов. В одном из подобных сообществ ("Перестройка-88", к примеру) подвизался вечный оппонент Рогозина — Анатолий Чубайс. На базе КМО Рогозин активно пытался создавать собственные политические организации — "Форум-1990" и Ассоциацию молодых политических деятелей СССР.

Демократ в Рогозине быстро вытеснил советского пропагандиста, и он создал свою первую заметную демократическую организацию — "Партия народной свободы", за что его погнали из КМО. Но Рогозин отбросил эту первую ступень в своей карьере и понёсся дальше к космическим высотам — вместе с коллегой по "Демократической перестройке" Алексеем Подберёзкиным он создал Российско-американский университет — РАУ (впоследствии — РАУ-корпорация). Этот загадочный университет учреждён при участии некой американской фирмы, которая быстро ушла на задний план.

Вождь на передержке

Согласно замыслу создателей университета, он должен был отстаивать интересы США в постсоветской России, а также банально заниматься сбором и анализом различной информации, переправляя полученные данные в США.

Рогозин работал в университете согласно своей журналистской профессии — вице-президентом РАУ-корпорации по связям с общественностью. На дворе уже был 1991 год, и, будучи истинным демократом, Рогозин поддержал Ельцина в его противостоянии с ГКЧП, выступив даже на митинге победителей. Но в демократы первой волны Рогозин не влился, хотя у него после победы Ельцина и открывались перспективы (и ещё какие). Все его прежние проекты не "выстрелили". Примерно в то самое время в его речах и начали появляться националистические нотки. Продолжая трудиться в Российско-американском университете, Рогозин и создаёт организацию, принёсшую ему всероссийскую известность, — Конгресс русских общин.

Рогозин был ещё молод, чтобы отправиться в самостоятельный полёт, и в хитрой политической игре прибивался к более знаменитым политикам — вначале к генералу Лебедю, а потом и к Юрию Лужкову. Но с ними у Рогозина ничего не вышло, первые думские выборы он выиграл самостоятельно в 1997 году. Рогозин был депутатом два созыва, занимаясь самой разнообразной деятельностью.

Оранжад и вояж в США за 150 000 долларов

В начале двухтысячных Рогозину наконец доверили представлять Россию на международной арене в качестве специального представителя президента РФ. Но в начале 2004 года Рогозина с должности сняли... И тут мы подошли, пожалуй, к самому странному и загадочному моменту его политической карьеры.

Осенью 2004 года Рогозин неожиданно меняет название одной из своих организаций — народно-патриотический союз "Родина" на партию с таким же названием. Здесь, возможно, Рогозин вспомнил, что родился в один день с самим Иосифом Сталиным, и примерил на себя китель русского национального лидера, бросившись спасать родину. И вновь прослеживается американская рука. Пустившись в свободный полёт, Рогозин засвечивается с оранжевым шарфом во время "оранжевой революции" в Киеве, которая была развязана при непосредственном участии спецслужб США. Впрочем, для многих русских националистов оба украинских Майдана стали ярким и вдохновляющим примером.

В распоряжение Лайфа попал любопытный документ Департамента юстиции США, в котором одна известная лоббистская американская фирма выделяет 175 тысяч долларов на приём руководства партии "Родина" в США. Согласно этому документу, визит должен был состояться в октябре 2005-го и его целью должен был стать ряд встреч с членами нескольких комитетов конгресса от обеих партий.

Сам Рогозин впоследствии "припоминал" возможность этой поездки, которая обсуждалась в рамках избирательной кампании в Мосгордуму, но отрицал, что эта идея была реализована. Самое интересное, что буквально за два месяца до этого соглашения Рогозин горячо обвинял олигархов и "западных шовинистов" в подготовке революции в России, которая якобы будет "рыжей", что говорит как минимум о его крайней непоследовательности.

Ксенофобия и зиги на камеру

В 2005-м "Родина" Рогозина, как политическая сила, как раз находилась на пике популярности, в том числе и благодаря активной протестной деятельности самого лидера. "Родина" могла бы взять немало мест в Московской городской думе, но в самый день выборов — 4 декабря 2005 года — "Родину" в полном составе вдруг снимают с выборов из-за скандального "арбузного ролика", который признали разжигающим межнациональную рознь. Этот ролик федеральные каналы показывали в прайм-тайме перед футбольным матчем, и посыл Рогозина нашёл большой отклик в целевой аудитории.

Скандальный ролик партии "Родина", показанный на ТВ. Видео © YouTube

Вскоре после этого скандала "Родину" стали снимать с выборов во всех регионах. В марте 2006 года на съезде партии Рогозин ушёл в отставку с поста председателя. С этого момента он пустился во все тяжкие, участвуя в самых маргинальных националистических движениях. В 2007 году Рогозин выступает на "Русском марше", во время которого зигует на камеру с восклицанием "Слава России!".

Дмитрий Рогозин выступает на "Русском марше". Видео © YouTube

На переднем плане этого видео с большим кумачовым транспарантом стоят двое известных в среде скинхедов националистов — Портос и Юра Сейф, которые позже были осуждены. Но не за политические взгляды, а за вымогательство.

Зигзаги политической карьеры

Любого другого политика подобные "закидоны" быстро отправили бы на свалку новейшей истории, как это произошло со многими националистами, о которых сегодня никто и не вспоминает. Но Рогозин вместо унылого прозябания в маргинальном политическом тупике вновь возвращается на международную сцену, где играет уже куда более весомую роль, чем ранее. Он назначен постоянным представителем России при НАТО в Брюсселе. Только представьте — ещё год назад Рогозин кидает зиги с Портосом и Юрой Сейфом на уличных акциях, а теперь блистает в Брюсселе на международной арене, снискав у западных журналистов признание в качестве "главного ястреба российской внешней политики". Удивительные зигзаги карьеры.

С тех пор карьера Рогозина шла только в гору, а в 2011 году достигла своего пика: он стал вице-премьером в Правительстве РФ, курируя большое количество вопросов — от военно-промышленного комплекса, атомной и ракетно-космической промышленности до пограничной политики, Арктики и строительства космодрома Восточный.

Плохой хороший "Роскосмос"

Весной 2018 года Рогозин официально возглавил госкорпорацию "Роскосмос" — и с этого времени периодически взрывает медийную повестку. Пиар Рогозина направлен прежде всего на российскую аудиторию, и здесь он достиг немалого успеха. Та же пиар-кампания вокруг робота "Фёдора", над которой смеются соцсети, не имеет аналогов в современной истории "Роскосмоса". Популяризатор космонавтики и самый популярный блогер Рунета, пишущий на космическую тему, Виталий Егоров считает, что Рогозин в "Роскосмосе" — лишь удобная мишень.

— Мы с детства привыкли, что первые в космосе, лидеры в запусках и вообще без нас никто не может в космос. Потом у нас в прямом эфире взрываются ракеты, тонут в Тихом океане межпланетные станции и разгораются коррупционные скандалы.

Разумеется, даже человек, далёкий от космоса, догадается: что-то не то. А те, кто погружён в вопрос, понимают, насколько глубоко зашли реальные проблемы: отрасль способна только на воспроизведение прежних технологий и эволюционную модернизацию.

Не могут сделать новый корабль ПТК-"Федерация", не могут достроить российский сегмент МКС, не могут сделать новую ракету "Союз-5", да и "Ангару", собственно, не доделали. В лихие 90-е и то больше новых разработок было, чем сейчас. И Рогозин (как наиболее яркая фигура) притягивает к себе весь негатив, — сочувствует главе "Роскосмоса" блогер Егоров.

При всей противоречивости его натуры и биографии вряд ли Рогозина можно обвинить во всех грехах космической отрасли. Эксперты сходятся во мнении — на сегодня нет такого профессионала, который мог бы исправить ситуацию в "Роскосмосе" по щелчку пальцев, а проблемы у корпорации не только внутренние, но и внешние.

США на грани побега

На фоне осложнения российско-американских отношений США решительно настроены на то, чтобы NASA порвало все отношения с "Роскосмосом". А американцы для нас всё ещё важны: например, американское агентство платит около $70 млн за место на российском корабле "Союз", который доставляет космонавтов на международную космическую станцию. Но теперь Правительство США настаивает, чтобы NASA сотрудничало в этом отношении с компанией Илона Маска SpaceX. Также американцы покупают российские космические двигатели РД-180. И теперь США намерены уйти от российских заказов уже в течение ближайших лет. За океаном рассматривается и возможность полного ухода США с МКС и окончательный разрыв NASA и "Роскосмоса".

— В условиях сокращающегося государственного финансирования и ухода западных заказов никаких прорывов от нашей космонавтики мы не увидим — нет таких возможностей у госбюджета. "Роскосмос" обречён на воспроизведение старых достижений, на производство труб для "Газпрома" и беспилотных трамваев, — рассказал Лайфу аффилированный с "Роскосмосом" блогер Виталий Егоров.

Если Рогозин не Илон Маск, то кто?

Лайф выше сравнил Дмитрия Рогозина с Илоном Маском, но это далеко не единственная аналогия, которая напрашивается. Если всмотреться в самую глубь истории отечественного ракетостроения, там можно вспомнить ещё одного человека, на которого нынешний глава "Роскосмоса" похож больше, чем на любое своё альтер эго.

Легенда российской космической отрасли Сергей Павлович Королёв — такая же противоречивая и авантюрная фигура. Энтузиаст и мечтатель, не будучи даже общепризнанным учёным, Королёв тоже занимался "пиаром" космоса и только уже в совсем зрелом возрасте довёл свои юношеские мечты до запуска на орбиту первого космонавта.

Похоже, сегодня Россия стоит перед выбором, оставить на должности главы "Роскосмоса" талантливого пиарщика, ожидая, когда он и вся стратегическая отрасль вместе с ним "созреют" для новых свершений, или сменить Рогозина на более подходящего менеджера или учёного. Ведь страна уже готова к тому, что снова "космос наш" и пиар-кампанию можно считать удачной и продуктивной.

P.S. Внуки — роботы

Старшего внука Дмитрия Рогозина назвали Фёдор, а первого российского робота на орбите — FEDOR. Но у главы "Роскосмоса" есть и младший внук по имени Артём. И так уж совпало, что на орбиту отправляется второй отечественный андроид по имени ARTEM. В истории российского космоса Рогозин, конечно, останется надолго. И вместе с внуками...