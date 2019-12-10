Рогозин на Луне. То, что вы хотели знать о главе Роскосмоса, но боялись спросить

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Алексей Филиппов / РИА "Новости" / POOL, Getty Images / DigitalVision / John M Lund Photography Inc

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Дмитрий Рогозин родился в 1963 году, когда Носов писал свою знаменитую и во многом пророческую сказку "Незнайка на Луне". День рождения будущего главы "Роскосмоса" — 21 декабря — совпал с днём рождения самого генералиссимуса Иосифа Сталина, взгляды которого в чём-то определяют взгляды самого Рогозина. А также в этот день родился Михаил Саакашвили, на которого Рогозин просто похож — и внешне, и политическим авантюризмом. А собаку Рогозин назвал Пончиком, как одного из героев "Незнайки на Луне" — того самого Пончика, кому единственному из сказки пришёлся по вкусу капиталистический строй на фантастической Луне Носова. Лайф изучил сложную и многогранную натуру главы "Роскосмоса" и предположил, куда можно двигаться дальше.

Дмитрий Рогозин был известен стране как лицо многих политических проектов. А после он представлял Россию на международной сцене, в том числе перед Еврокомиссией и НАТО. Рогозин — прирождённый талантливый шоумен и деятельный пропагандист с большим дипломатическим международным опытом. Быть может, именно поэтому ему и доверили пост главы "Роскосмоса" — стратегически важной корпорации, которая стоит сейчас перед вызовом полного разрыва с американским NASA. Рогозин — один из тех немногих глав госкорпораций, которые ведут активную медийную жизнь, присутствуя в "Твиттере", "Фейсбуке" и ежедневной повестке СМИ.

Именно Рогозина можно назвать российской версией американского Илона Маска — неплохой пиарщик, пишет остроумные и талантливые твиты, запускает в космос ракеты и робота "Фёдора". Однако "Роскосмос" продолжают сотрясать коррупционные скандалы, что вызывает насмешку и гнев народа и недоумение со стороны властей, ведь космическая отрасль для России стратегически важна как для статуса великой державы, так и для национальной гордости. И при этом далеко не все думают, что Дмитрий Рогозин находится на своём месте.

Целеустремлённый и трудолюбивый... мажор

Дима родился в семье генерал-лейтенанта Олега Рогозина, заместителя начальника службы вооружения Министерства обороны СССР, и учился в школе с углублённым знанием французского языка, а в пятнадцать лет, как полагается, вступил в комсомол. Но ни по офицерской, ни по партийной линии дальше не пошёл...

<p><em>Дмитрий Рогозин с родителями. </em>Фото © <a href="https://twitter.com/Rogozin" target="_blank">Twitter / Дмитрий Рогозин</a></p>

Маленькому Дмитрию нравилась актёрская игра, и при выборе профессии он вначале остановился на ВГИКе, куда и подал документы на поступление. Однако почему-то Дима передумал, уйдя в журналисты-международники. Впрочем, продолжая играть в студенческом театре.

Вся жизнь — игра, и люди в ней — актёры

Окончив с отличием журфак МГУ, Рогозин не сразу понял, что в воздухе запахло переменами. В 80-е он изучал на Кубе методы американской и кубинской пропаганды, используемые в средствах массовой информации и кино, для своей дипломной работы. По окончании журфака в 1986 году Дмитрий попал на работу в Комитет молодёжных организаций СССР (КМО), где ему предложили должность младшего референта.

Этот комитет занимался чем-то вроде имитации гражданского общества в СССР и отстаивал имидж страны перед Западом. Теперь он мог здесь применить все свои знания — за университетские годы Рогозин неплохо овладел четырьмя языками — французским, испанским, итальянским и английским. Для него сразу же открылись манящие перспективы зарубежных поездок. И как социалистический Незнайка, Дима мог на советские деньги отправиться на капиталистическую "Луну", чтобы воочию узнать, как работает то самое "Общество гигантских растений", акции которого обеспечены паями добытых семян?

РАУ-корпорация и сбор информации для США

Где-то в 1988 году молодой Дима Рогозин уже осознал, что Союз дышит на ладан, и сошёлся с деятелями клуба "Демократическая перестройка" — одного из модных и популярных на то время околополитических клубов. В одном из подобных сообществ ("Перестройка-88", к примеру) подвизался вечный оппонент Рогозина — Анатолий Чубайс. На базе КМО Рогозин активно пытался создавать собственные политические организации — "Форум-1990" и Ассоциацию молодых политических деятелей СССР.

<p>Фото © <a href="https://picturehistory.livejournal.com/1518283.html" target="_blank">Дмитрий Гринюк / Livejournal / ymorno_ru</a></p>

Демократ в Рогозине быстро вытеснил советского пропагандиста, и он создал свою первую заметную демократическую организацию — "Партия народной свободы", за что его погнали из КМО. Но Рогозин отбросил эту первую ступень в своей карьере и понёсся дальше к космическим высотам — вместе с коллегой по "Демократической перестройке" Алексеем Подберёзкиным он создал Российско-американский университет — РАУ (впоследствии — РАУ-корпорация). Этот загадочный университет учреждён при участии некой американской фирмы, которая быстро ушла на задний план.

Вождь на передержке

Согласно замыслу создателей университета, он должен был отстаивать интересы США в постсоветской России, а также банально заниматься сбором и анализом различной информации, переправляя полученные данные в США.

Рогозин работал в университете согласно своей журналистской профессии — вице-президентом РАУ-корпорации по связям с общественностью. На дворе уже был 1991 год, и, будучи истинным демократом, Рогозин поддержал Ельцина в его противостоянии с ГКЧП, выступив даже на митинге победителей. Но в демократы первой волны Рогозин не влился, хотя у него после победы Ельцина и открывались перспективы (и ещё какие). Все его прежние проекты не "выстрелили". Примерно в то самое время в его речах и начали появляться националистические нотки. Продолжая трудиться в Российско-американском университете, Рогозин и создаёт организацию, принёсшую ему всероссийскую известность, — Конгресс русских общин.

<p><em>Разговор с руководителями диаспор ведёт председатель исполкома Конгресса русских общин Дмитрий Рогозин (справа). Ставрополь. 1 сентября 1996 г.</em> Фото © Тарусов Константин / Фотохроника ТАСС</p>

Рогозин был ещё молод, чтобы отправиться в самостоятельный полёт, и в хитрой политической игре прибивался к более знаменитым политикам — вначале к генералу Лебедю, а потом и к Юрию Лужкову. Но с ними у Рогозина ничего не вышло, первые думские выборы он выиграл самостоятельно в 1997 году. Рогозин был депутатом два созыва, занимаясь самой разнообразной деятельностью.

<p><em>Рогозин и Лебедь.</em> Фото © <a href="https://twitter.com/ramon_merkader/status/1064865711464611841" target="_blank">Twitter / Василий Андреев</a></p>

Оранжад и вояж в США за 150 000 долларов

В начале двухтысячных Рогозину наконец доверили представлять Россию на международной арене в качестве специального представителя президента РФ. Но в начале 2004 года Рогозина с должности сняли... И тут мы подошли, пожалуй, к самому странному и загадочному моменту его политической карьеры.

<p>Фото © Архив LIFE</p>

Осенью 2004 года Рогозин неожиданно меняет название одной из своих организаций — народно-патриотический союз "Родина" на партию с таким же названием. Здесь, возможно, Рогозин вспомнил, что родился в один день с самим Иосифом Сталиным, и примерил на себя китель русского национального лидера, бросившись спасать родину. И вновь прослеживается американская рука. Пустившись в свободный полёт, Рогозин засвечивается с оранжевым шарфом во время "оранжевой революции" в Киеве, которая была развязана при непосредственном участии спецслужб США. Впрочем, для многих русских националистов оба украинских Майдана стали ярким и вдохновляющим примером.

<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hrfB6zVG1Sg" target="_blank">Рогозин на майдане. Киев, 2004</a></p>

В распоряжение Лайфа попал любопытный документ Департамента юстиции США, в котором одна известная лоббистская американская фирма выделяет 175 тысяч долларов на приём руководства партии "Родина" в США. Согласно этому документу, визит должен был состояться в октябре 2005-го и его целью должен был стать ряд встреч с членами нескольких комитетов конгресса от обеих партий.

<p>© <a href="https://efile.fara.gov/docs/5435-Exhibit-AB-20050922-2.pdf" target="_blank">U.S. Department of Justice</a></p>

Сам Рогозин впоследствии "припоминал" возможность этой поездки, которая обсуждалась в рамках избирательной кампании в Мосгордуму, но отрицал, что эта идея была реализована. Самое интересное, что буквально за два месяца до этого соглашения Рогозин горячо обвинял олигархов и "западных шовинистов" в подготовке революции в России, которая якобы будет "рыжей", что говорит как минимум о его крайней непоследовательности.

Ксенофобия и зиги на камеру

В 2005-м "Родина" Рогозина, как политическая сила, как раз находилась на пике популярности, в том числе и благодаря активной протестной деятельности самого лидера. "Родина" могла бы взять немало мест в Московской городской думе, но в самый день выборов — 4 декабря 2005 года — "Родину" в полном составе вдруг снимают с выборов из-за скандального "арбузного ролика", который признали разжигающим межнациональную рознь. Этот ролик федеральные каналы показывали в прайм-тайме перед футбольным матчем, и посыл Рогозина нашёл большой отклик в целевой аудитории.

Скандальный ролик партии "Родина", показанный на ТВ. Видео © YouTube

Вскоре после этого скандала "Родину" стали снимать с выборов во всех регионах. В марте 2006 года на съезде партии Рогозин ушёл в отставку с поста председателя. С этого момента он пустился во все тяжкие, участвуя в самых маргинальных националистических движениях. В 2007 году Рогозин выступает на "Русском марше", во время которого зигует на камеру с восклицанием "Слава России!".

Дмитрий Рогозин выступает на "Русском марше". Видео © YouTube

На переднем плане этого видео с большим кумачовым транспарантом стоят двое известных в среде скинхедов националистов — Портос и Юра Сейф, которые позже были осуждены. Но не за политические взгляды, а за вымогательство.

Зигзаги политической карьеры

Любого другого политика подобные "закидоны" быстро отправили бы на свалку новейшей истории, как это произошло со многими националистами, о которых сегодня никто и не вспоминает. Но Рогозин вместо унылого прозябания в маргинальном политическом тупике вновь возвращается на международную сцену, где играет уже куда более весомую роль, чем ранее. Он назначен постоянным представителем России при НАТО в Брюсселе. Только представьте — ещё год назад Рогозин кидает зиги с Портосом и Юрой Сейфом на уличных акциях, а теперь блистает в Брюсселе на международной арене, снискав у западных журналистов признание в качестве "главного ястреба российской внешней политики". Удивительные зигзаги карьеры.

<p>Фото © ИТАР-ТАСС / Виталий Белоусов</p>

С тех пор карьера Рогозина шла только в гору, а в 2011 году достигла своего пика: он стал вице-премьером в Правительстве РФ, курируя большое количество вопросов — от военно-промышленного комплекса, атомной и ракетно-космической промышленности до пограничной политики, Арктики и строительства космодрома Восточный.

Плохой хороший "Роскосмос"

Весной 2018 года Рогозин официально возглавил госкорпорацию "Роскосмос" и с этого времени периодически взрывает медийную повестку. Пиар Рогозина направлен прежде всего на российскую аудиторию, и здесь он достиг немалого успеха. Та же пиар-кампания вокруг робота "Фёдора", над которой смеются соцсети, не имеет аналогов в современной истории "Роскосмоса". Популяризатор космонавтики и самый популярный блогер Рунета, пишущий на космическую тему, Виталий Егоров считает, что Рогозин в "Роскосмосе" — лишь удобная мишень.

Мы с детства привыкли, что первые в космосе, лидеры в запусках и вообще без нас никто не может в космос. Потом у нас в прямом эфире взрываются ракеты, тонут в Тихом океане межпланетные станции и разгораются коррупционные скандалы.

Разумеется, даже человек, далёкий от космоса, догадается: что-то не то. А те, кто погружён в вопрос, понимают, насколько глубоко зашли реальные проблемы: отрасль способна только на воспроизведение прежних технологий и эволюционную модернизацию.

Не могут сделать новый корабль ПТК-"Федерация", не могут достроить российский сегмент МКС, не могут сделать новую ракету "Союз-5", да и "Ангару", собственно, не доделали. В лихие 90-е и то больше новых разработок было, чем сейчас. И Рогозин (как наиболее яркая фигура) притягивает к себе весь негатив, — сочувствует главе "Роскосмоса" блогер Егоров.

<p>Фото © AP / Yuri Kochetkov / Pool Photo</p>

При всей противоречивости его натуры и биографии вряд ли Рогозина можно обвинить во всех грехах космической отрасли. Эксперты сходятся во мнении — на сегодня нет такого профессионала, который мог бы исправить ситуацию в "Роскосмосе" по щелчку пальцев, а проблемы у корпорации не только внутренние, но и внешние.

США на грани побега

<p>Фото © Getty Images / Joel Kowsky / NASA</p>

На фоне осложнения российско-американских отношений США решительно настроены на то, чтобы NASA порвало все отношения с "Роскосмосом". А американцы для нас всё ещё важны: например, американское агентство платит около $70 млн за место на российском корабле "Союз", который доставляет космонавтов на международную космическую станцию. Но теперь Правительство США настаивает, чтобы NASA сотрудничало в этом отношении с компанией Илона Маска SpaceX. Также американцы покупают российские космические двигатели РД-180. И теперь США намерены уйти от российских заказов уже в течение ближайших лет. За океаном рассматривается и возможность полного ухода США с МКС и окончательный разрыв NASA и "Роскосмоса".

В условиях сокращающегося государственного финансирования и ухода западных заказов никаких прорывов от нашей космонавтики мы не увидим — нет таких возможностей у госбюджета. "Роскосмос" обречён на воспроизведение старых достижений, на производство труб для "Газпрома" и беспилотных трамваев, — рассказал Лайфу аффилированный с "Роскосмосом" блогер Виталий Егоров.

Если Рогозин не Илон Маск, то кто?

Лайф выше сравнил Дмитрия Рогозина с Илоном Маском, но это далеко не единственная аналогия, которая напрашивается. Если всмотреться в самую глубь истории отечественного ракетостроения, там можно вспомнить ещё одного человека, на которого нынешний глава "Роскосмоса" похож больше, чем на любое своё альтер эго.

<p><em>Илон Маск, Дмитрий Рогозин, Сергей Королёв. </em>Фото © Getty Images / Mario Tama, ТАСС / Сергей Бобылев, фотохроника ТАСС / ИТАР-ТАСС</p>

Легенда российской космической отрасли Сергей Павлович Королёв — такая же противоречивая и авантюрная фигура. Энтузиаст и мечтатель, не будучи даже общепризнанным учёным, Королёв тоже занимался "пиаром" космоса и только уже в совсем зрелом возрасте довёл свои юношеские мечты до запуска на орбиту первого космонавта.

Похоже, сегодня Россия стоит перед выбором, оставить на должности главы "Роскосмоса" талантливого пиарщика, ожидая, когда он и вся стратегическая отрасль вместе с ним "созреют" для новых свершений, или сменить Рогозина на более подходящего менеджера или учёного. Ведь страна уже готова к тому, что снова "космос наш" и пиар-кампанию можно считать удачной и продуктивной.

P.S. Внуки — роботы

Старшего внука Дмитрия Рогозина назвали Фёдор, а первого российского робота на орбите — FEDOR. Но у главы "Роскосмоса" есть и младший внук по имени Артём. И так уж совпало, что на орбиту отправляется второй отечественный андроид по имени ARTEM. В истории российского космоса Рогозин, конечно, останется надолго. И вместе с внуками...

Автор:
Станислав Сенькин
СС
Станислав Сенькин
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