Домашний арест по-чеховски. Новая серия подмосковного детектива

Следствие просит отправить под домашний арест главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, которую обвиняют в крупном мошенничестве. По данным следствия, благодаря действиям чиновницы из муниципальной собственности было незаконно выведено здание. И ущерб составил 7,3 миллиона рублей. Кононова раскаялась и признала вину. В её доме прошли обыски.

Путь к успеху

Кононова — профессионал своего дела и всю жизнь работала чиновником. Будущая глава Чехова родилась в 1964 году в подмосковном Подольске, где выросла и закончила школу. Высшее образование получила в столичном финансово-экономическом институте по специальности "Экономика и планирование".

Планировать Кононова точно умеет. Сразу после окончания вуза девушка стала комсомольским секретарём, а первую серьёзную должность она получила в 1993 году, возглавив экономическое и финансовое управление в администрации Чехова. Дальше карьера Кононовой развивалась стремительно — первый заместитель главы администрации, руководитель администрации и наконец в 2015 году она стала главой Чехова. На эту должность её утвердили местные депутаты.

Кононова близка к народу. Её страницы в социальных сетях показывают непрерывную работу с населением: то она вручает награды, то проводит личный приём, открывает игровые комнаты в детском саду, слушает обманутых дольщиков и даже танцует ламбаду!

Если смотреть на её страницы в социальных сетях, то создаётся образ идеального городского руководителя. Но если копнуть глубже, то проблемы у Чехова есть и без многострадального здания, за махинации с которым задержали Кононову.

Магазин, свалка и неудобные вопросы прессы

Например, Кононова не среагировала на Кулаковский полигон твёрдых бытовых отходов. Закрытия свалки самостоятельно добивались многочисленные активисты и жители города. Только в 2017 году суд приостановил деятельность полигона. Сейчас его планируют рекультивировать.

Будучи главой местной ячейки партии "Единая Россия", Кононова отказалась отвечать на вопрос чеховской журналистки Татьяны Гурышкиной, заданный в соцсети. Девушка поинтересовалась, как быть с предшественником Кононовой — Юдиным, арестованным по делу о земельных махинациях. Любопытная репортёрша так и не получила ответа и была просто забанена в аккаунте мэра.

А другой журналист — главный редактор местной газеты "Лопасня" Павел Хлюпин — подал заявление в прокуратуру о растрате. Журналист считает, что Кононова допустила преступную халатность, заключив контракт на сумму 1,7 миллиона рублей для публикаций, которые не были выполнены.

Но правоохранители среагировали только сейчас и на другое.

На улице Дружбы — главной улице Чехова — находится злополучный торговый павильон, который чиновница вывела из управления. Буквально в паре сотен метров от него, кстати, здание городской администрации. По некоторой информации, чиновница передала трёхсотметровый магазин в аренду родственнику, тот сдал его в субаренду, а потом как бы выкупил. Но деньги в бюджет так и не поступили.

"Проклятая" должность

Кононова — далеко не первая из списка задержанных высоких чиновников Чехова. Проклятие началось с гибели в 2004 году в автоаварии тогдашнего главы города Геннадия Недосеки. А после правоохранители рано или поздно задерживали каждого главу многострадального городка.

Предпоследним в Чехове задержали заместителя Кононовой — замглавы администрации Дмитрия Фирша. Следствие полагает, что чиновник в 2015 году подписал договор купли-продажи муниципального здания без торгов и аукциона. Лицо, получившее это здание, не имело права выкупа. Деньги в бюджет города так и не поступили. Ведётся следствие.