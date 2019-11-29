Девственность и порно за iPhone. Как школьницы продают себя через Telegram

После раскрытия информации о стоимости эскорт-услуг от известных инстаграм-блогерш Лайф выяснил, что внутри мессенджера "Телеграм" давно работают десятки ресурсов, на которых по запросу можно не только купить детское порно, но и познакомиться с несовершеннолетними эскортницами.

На любой вкус и цвет

Менеджеры "рынка шкур" никогда не скрывали, что спрос на эскорт-услуги в России сейчас как никогда высок. За сравнительно небольшие деньги можно найти в специальных телеграм-чатах девочку на любой вкус, цвет и кошелёк. От элитных инстаграм-див, о которых Лайф писал в прошлом расследовании, можно постепенно добраться и до экзотических предложений (например, транссексуалов и несовершеннолетних).

О последних стоит поговорить отдельно. Тема детской и подростковой проституции в последнее время "всплывает" довольно неожиданно и создаёт крайне большой общественный резонанс. На первый взгляд может показаться, что такой исход — закономерный итог плохого родительского воспитания, мол, недоглядели, не подумали и много чего упустили из виду.

Но пример 35-летней жительницы Челябинска, которая привезла в Москву 13-летнюю дочь для продажи девственности (или, как говорила сама женщина, для "знакомства с богатым мужчиной"), — лучшее доказательство того, что наиболее мерзкие, резонансные, скандальные и грязные истории совершаются не только по недосмотру родителей, но и с их непосредственным участием.

Сутенёры-малолетки

Звучит следующая фраза крайне смешно, но это действительно происходит с обычными подростками. Несовершеннолетние (в этом преуспевают и мальчики, и девочки) научились выгодно продавать своих сверстников "богатым дядям" через "Телеграм". Здесь на руку всем участникам сделки играет полная анонимность. До момента встречи и сексуального контакта никто не знает ни настоящих имён друг друга, ни других данных.

Менеджер одного из эскорт-агентств рассказал Лайфу детали работы этого механизма.

Деньги только наличными передаются, девочки все приезжают, как правило, без документов. Выглядят они взрослыми, но большинству из них по 16–17 лет. Теоретически можно было бы и подождать годик, но они хотят работать здесь и сейчас Алексей, менеджер "рынка шкур"

Без проверки документов, как объясняет Алексей, работают только совсем рисковые люди либо те, кто только-только заходит на рынок эскорт-услуг в Москве. "Нормальные" сутенёры, по его словам, всегда проверяют не только историю и документы девушек, но и выясняют всё, что связано с их здоровьем.

Девственность в обмен на iPhone

Сексолог и семейный психотерапевт Марина Карпина объясняет, что тяга подростков к выгрузке собственных плотских утех в Интернет началась сразу после распространения онлайн-порно по миру.

Это пример не только российский, но и общемировой. На порносайтах есть даже целые категории, которые при желании можно найти, и все они напрямую или косвенно связаны с несовершеннолетними Марина Карпина

По мнению Карпиной, есть и другие причины распространённости такого "бизнеса" среди несовершеннолетних.

Конечно, много чего показывают через Интернет. Секс-тренинги, на которых открыто говорят, что оральный секс можно обменять на iPhone последней модели, и в целом не самая высокая интернет и ТВ-культура влияют на сознательность девочек-подростков Марина Карпина

Правда, некоторые школьницы и студентки пошли ещё дальше — они продают невинность за iPhone последней модели, поездку в Турцию или на Мальдивы или просто за наличные. Мотивация у всех своя, но в основном торжественное расставание с девственностью пытаются продать подороже по одной причине. Называется она "ну всё равно рано или поздно лишусь невинности, зачем делать это бесплатно".

И если границы моральных ориентиров каждый в такой ситуации определяет сам, то обмен девственности на материальные блага совершенно точно подпадает под занятие проституцией. Хотя последнее, по словам менеджера "рынка шкур", малолетних проституток не смущает.

Их больше волнуют деньги. Обычно просят — 50–100 тыс. рублей, но есть и те, кто оценивает девственность в пару миллионов рублей или квартиру в Москве Алексей, менеджер "рынка шкур"

Секс-видео задорого

Если не сосредотачиваться исключительно на Москве и особенностях работы столичных проституток, то в закрытых телеграм-чатах есть и любители других ощущений. И здесь нужно сразу сказать, что предложение со стороны малолетних онлайн-проституток существенно опережает спрос. Несовершеннолетние девочки со всей страны готовы за определённые (и часто совсем небольшие) деньги продать свои интимные фото и видео.

Из таких "моделей", готовых продавать собственные видео с секс-утехами, по словам представителей "рынка шкур", потом получаются неплохие вебкам-модели, готовые на сексуальные эксперименты в прямом эфире в обмен на деньги. Возвращаясь к теме детского порно, которое несовершеннолетние девочки охотно продают тем, кто может платить, нужно сказать, что "клиенты" до последнего не подозревают, что героине секс-ролика едва исполнилось 16 лет.

Секс-партизаны

Те, кому довелось работать в, мягко скажем, странной и непростой сфере, отмечают, что часто опыт общения с несовершеннолетними заканчивается для моделей плачевно. Менеджер Алексей отмечает, что "запрыгнуть на подножку поезда", который может довезти девочку до красивой и беззаботной жизни, "модели" стараются как можно раньше.

Бывали случаи, когда и в 14 лет начинали. Правда, вскрывалось это, когда на девочку поднимались документы или же она случайно паспорт "засветила". Естественно, никто с ней не хотел работать, но желающие на таких всегда найдутся Алексей, менеджер "рынка шкур"

Во время откровенного разговора Алексей отметил, что в Москве не менее пяти "агентов" занимаются поиском девочек помоложе и продают их состоятельным клиентам как девственниц, которым "только-только стукнуло 18 лет". Естественно, сами клиенты ни о чём не догадываются, а девочки охотно берутся за такую работу.

При этом менеджер "рынка шкур" отмечает, что даже формального нарушения правил использования "Телеграма" нет. Все чаты закрытые, добавляют туда только тех, с кем работают, либо посредников. Правда, по словам Алексея, многие "модельные агентства" предлагают услуги "ужина с продолжением", подкладывая под клиентов несовершеннолетних девочек. Потом в ход идут шантаж, угрозы "слить" информацию не только жёнам, но и сотрудникам правоохранительных органов.

Кстати, бывшие следователи из столичного региона пояснили, что раскрыть схему онлайн-торговли тяжело сразу по нескольким причинам.

Чаты, где сидят педофилы и малолетние "модели" часто замаскированы либо под игровые, либо под IT-тематику, либо под кино, либо под что-нибудь ещё. То есть найти их просто поиском невозможно, приходится изучать сотни чатов и содержание бесед Бывший сотрудник следственных органов

Привлечь за совращение малолетних и насильственные действия практически невозможно, поскольку аккаунт в "Телеграме" нужно связать с подозреваемым, который может пользоваться для общения "левой" сим-картой.

Аудитория по всей России

Если сложить общее количество участников всех известных телеграм-чатов в России, то получаются довольно грустные результаты. Агентства, индивидуалки и любительницы онлайн-порно составляют неплохую секс-армию — почти 250 тыс. человек. Каждая третья, по словам менеджеров "рынка шкур", скрывает свой реальный возраст и охотно возьмётся за любой заказ, даже если он связан с риском для здоровья.

При этом Telegram-чаты с несовершеннолетними проститутками спокойно работают без привязки к столичному региону. Достаточно указать в чате критерии: город, сумму, которую "клиент" готов потратить на "развлечения", и ему тут же напишет несколько человек. При этом менеджеры "рынка шкур" и администраторы Telegram-чатов отмечают, что схема работает в любом городе России, а если девочка "очень хочет заработать", то может попросить оплатить ей билет на самолёт. Конечно, велик риск нарваться на мошенников, но никто из участников "сделки" в таких случаях в полицию не обращается.