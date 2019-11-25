Из-за чего подрались полсотни дворников в Москве

Престижный район столицы переполошила массовая драка. Во дворе прямо под окнами жилых домов отлупили друг друга лопатами и ломами десятки дворников. Лайф разбирался в причинах произошедшего...

Воскресным вечером в полицию позвонили жители района Хамовники с улицы Ефремова. Под их окнами в опасной близости от дорогих автомобилей устроили побоище мигранты-дворники, вооружённые ломами и лопатами. Инцидент запечатлела одна из камер видеонаблюдения, установленная во дворе. Судя по записи, участвовали в массовой драке до полусотни человек.

Драка дворников в Москве © "Рен-ТВ".

Если присмотреться, то на кадрах видно, как дворники ногами добивают лежащего коллегу. Однако в главке столичного МВД РФ уже успели заявить, что пострадавших нет. На месте происшествия задержали и доставили в отделение дюжину дворников. На них оформили протоколы за мелкое хулиганство. Грозит это либо штрафом до тысячи рублей, либо арестом до 15 суток.

По данным РИА "Новости", нарушителями порядка являются дворники ГБУ "Жилищник района Хамовники", выходцы из Киргизии и Узбекистана. Так в чём же причина их драки? Официальные источники до сих пор молчат и отказываются давать комментарии. В "Жилищнике" переводят стрелки на префектуру. Там — на полицию. В МВД на эту тему говорить отказываются.

В отсутствие информации о причинах инцидента москвичи строят свои версии. Основная — дворники не поделили территорию. Улицу Ефремова убирают сразу две управляющие компании. У ГБУ "Жилищник" здесь 12 домов. У ООО "Реставрация-Н+" — всего четыре дома. Эта версия не выдерживает критики. "Реставрация" управляет элитным жилым комплексом, который сама и построила. Драка произошла в паре кварталов от элитного ЖК. "Жилищнику" достались все пятиэтажки по улице. Делить двум компаниям и их дворникам явно нечего.

Вторая версия местных жителей: дворники начали конфликтовать на национальной почве. Якобы киргизы повздорили с узбеками. Тут ни добавить, ни убавить.

Но вскоре появилась и третья версия, выдвинутая зарубежным изданием "Фергана ньюз". Драка началась... из-за конфликта во время футбольного матча. Неспортивное поведение, грубая игра и, как следствие, предложение решить конфликт в другой спортивной дисциплине.

Спортивная версия ничем не противоречит межнациональной. Сборная одной страны подралась со сборной другой, так часто бывает на футбольных матчах. Только "болельщики" — москвичи — удивляются: ни разу не видели столько дворников в одном месте. Вероятно, сборные Узбекистана и Киргизии по фехтованию лопатой собирались со всех окрестных районов.