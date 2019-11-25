Витю Цезаря объявили в розыск по 210-й статье. Сезон охоты на воров в законе
Коллаж © LIFE. Фото © «Прайм Крайм»
Радикально изменившая криминальный ландшафт 210.1 статья УК — занятие высшего положения в преступной иерархии — применяется почти исключительно к "славянскому" крылу отечественного преступного мира. И чтобы получить от восьми до пятнадцати по этой статье, даже не нужно совершать никаких преступных действий — достаточно просто носить звание "вор в законе". Один за другим по 210-й уехали в тюрьму Коля Томский, Шишкан и Костя Канский. Чуть позже предусмотрительно сбежал за границу, спасаясь от той же статьи, и Олег Пирогов по прозвищу Циркач. А теперь стало известно, что СК возбудил дело на ближайшего друга Циркача — Виктора Жаринова, известного криминальному миру под пафосным прозвищем Цезарь. И опять по 210-й — антиворовской.
Коронация Цезаря
По некоторым данным, свой криминальный сан Цезарь получил в Греции — во время сходки воровской семьи Деда Хасана, прошедшей в 2013 году. Жаринову покровительствовали два влиятельных земляка-нижегородца — Владимир Вагин (Вова Вагон) и Василий Христофоров (Вася Воскрес).
И сразу после этого на Жаринова в Сети пошла информационная атака, явно призванная опорочить Цезаря. Так, полковник Евгений Воронин, которого называли нижегородским Жегловым, распространял информацию в СМИ, что в одной из колоний Жаринова "опустили", сексуально надругавшись, за сотрудничество с администрацией колонии. Впрочем, точно такие же порочащие звание вора сведения Воронин распространял и о Циркаче. А про Васю Воскреса полковник рассказывал, что тот служил в армии, следовательно по блатным понятиям является "автоматчиком" и не может быть вором в законе.
Но весной этого года полковник Воронин и сам получил пять лет за то, что на камеру под запись выбивал показания. Правда, его заслуги в избавлении Нижнего Новгорода от организованного криминала не отрицают даже самые злобные враги "нижегородского Жеглова".
Цезарь из окружения Циркача
Дело по 210-й на Цезаря завели не в родном Нижнем, а в Москве — в главном следственном управлении. Основанием послужили результаты проверки, проведённой сотрудниками следственного подразделения совместно с ФСБ России и УФСБ России по Нижегородской области. Следствие считает, что Жаринов похитил неких ульяновских коммерсантов и удерживал их в Нижнем Новгороде и Чебоксарах, склоняя передать ему бизнес. Видимо, информация о похищении и вымогательстве стала известной оперативникам и Цезарь попал в разработку. Возможно, прямых доказательств этому не было, почему и применили 210-ю статью.
Однако сам Жаринов, вместе с некоторыми другими авторитетными представителями отечественного криминалитета, никогда не объявлял себя "вором в законе" на камеру и даже публично опровергал это. Но похоже, сегодня для того, чтобы возбудить дело по антиворовской статье, уже вполне достаточно совместных фото с известными ворами в законе, "маляв" и "прогонов", попавших в руки правоохранителей.
Почему начали копать именно под Цезаря-Жаринова, предположить сложно, но не исключено, что его решили прищучить из-за знакомства с Циркачом. Сам Циркач никогда не скрывал высокого криминального титула и гордился им. Существуют основания полагать, что братва могла доверить ему управление общаком в столь сложные для воровского мира времена. Потому и бьют сейчас по его ближайшему окружению, ведь сам Циркач смог избежать 210-й, уехав за границу, куда, по некоторым данным, и отправился российский "общак". Ведь Циркачу удавалось дружить со многими криминальными генералами. Именно ему доверяли развозить "грев" престарелым ворам в законе.
Багдадские воры
Была у Цезаря с Циркачом история в стиле настоящего голливудского блокбастера. В 2015 году Циркач заманил в турецкую Анталью своего давнего приятеля — криминального авторитета Вадика Краснодарского, которого братва подозревала в краже из общака. Формально — выпить, погулять, неформально — на серьёзный разговор. В разгар попойки один из бандитов — Алмас Консбаев по прозвищу Монгол — застрелил Вадика Краснодарского, не пытался скрыться с места преступления и взял убийство на себя перед турецкой полицией. Турки знали, что Монгол из окружения Циркача и задержали обоих. А третьим взяли Цезаря.
Но "чалиться" в турецких тюрьмах Циркач с Цезарем не захотели и, как только их отпустили под подписку, сразу же сбежали в соседний Ирак. Как именно авторитеты хотели добираться в Россию непонятно, но сопроводивший их в Ирак проводник из курдов посоветовал пройти тайной тропой через Северный Курдистан. Проводник и привёл их прямо в лапы иракских спецслужб, которые приняли российских авторитетов за террористов. Циркачу с Цезарем пришлось раскрыть свои настоящие личности и даже детали бегства из Турции. Но это не сразу убедило спецслужбы Ирака. В местной тюрьме, по некоторым данным, авторитетов пытали и морили голодом.
Потом был запрос от турецкой стороны с просьбой выдать беглецов, но правительство северного Ирака туркам отказало. Авторитеты умудрились нанять самых лучших адвокатов, и в конце концов Цезаря и Циркача депортировали на родину. В Москве изрядно похудевших криминальных авантюристов встретили с помпой и уважением.
После этого опасного иракского приключения Циркач-Пирогов вошёл в ближайшее окружение Шакро Молодого, разделив с ним бремя криминальной власти, пока ему не пришлось бежать, в этот раз уже из России. Жаринов-Цезарь вернулся в Нижний Новгород. Какое-то время о нём ничего не было слышно. Теперь и его объявили в розыск, и, скорее всего, криминальный авторитет не стал испытывать судьбу и подался к другу Циркачу.
Лох не мамонт, но воры вымрут?
Последнее поколение воров в законе поставило фишки на талантливую криминальную молодёжь, но не подфартило — ставка не сработала. За последний год в России прошёл самый настоящий погром криминальных устоев. Шакро Молодой — в заключении, Шишкан тоже сел и, возможно, до конца своих дней. Таро Ониани после освобождения немедленно экстрадировали в Испанию.
Чтобы избежать правосудия, подавляющее большинство криминальных генералов живут сейчас в Средиземноморье и на Ближнем Востоке — в Турции, Испании, Израиле, на Кипре, в Эмиратах. Новых воровских подходов ("коронаций") не было уже несколько лет и, возможно, вскоре не предвидится. Вором в законе быть сегодня не столько почётно, сколько опасно.
Криминальный мир, конечно, адаптируется к очередным изменениям. Но старые воровские понятия вместе с привычной криминальной субкультурой канут в Лету, превратившись в материал для изучения криминалистов, историков и собирателей фольклора.
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