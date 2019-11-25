Витю Цезаря объявили в розыск по 210-й статье. Сезон охоты на воров в законе

Цезарь — такое прозвище получил молодой провинциальный нижегородский авторитет Виктор Жаринов, промышлявший грабежами и другим криминалом. Цезарь стал очередным славянином, преследуемым по новой антиворовской статье уголовного кодекса. Лайф изучил авантюрную биографию молодого авторитета, который достиг вершины воровского мира на его закате.

Радикально изменившая криминальный ландшафт 210.1 статья УК — занятие высшего положения в преступной иерархии — применяется почти исключительно к "славянскому" крылу отечественного преступного мира. И чтобы получить от восьми до пятнадцати по этой статье, даже не нужно совершать никаких преступных действий — достаточно просто носить звание "вор в законе". Один за другим по 210-й уехали в тюрьму Коля Томский, Шишкан и Костя Канский. Чуть позже предусмотрительно сбежал за границу, спасаясь от той же статьи, и Олег Пирогов по прозвищу Циркач. А теперь стало известно, что СК возбудил дело на ближайшего друга Циркача — Виктора Жаринова, известного криминальному миру под пафосным прозвищем Цезарь. И опять по 210-й — антиворовской.

Коронация Цезаря

По некоторым данным, свой криминальный сан Цезарь получил в Греции — во время сходки воровской семьи Деда Хасана, прошедшей в 2013 году. Жаринову покровительствовали два влиятельных земляка-нижегородца — Владимир Вагин (Вова Вагон) и Василий Христофоров (Вася Воскрес).

И сразу после этого на Жаринова в Сети пошла информационная атака, явно призванная опорочить Цезаря. Так, полковник Евгений Воронин, которого называли нижегородским Жегловым, распространял информацию в СМИ, что в одной из колоний Жаринова "опустили", сексуально надругавшись, за сотрудничество с администрацией колонии. Впрочем, точно такие же порочащие звание вора сведения Воронин распространял и о Циркаче. А про Васю Воскреса полковник рассказывал, что тот служил в армии, следовательно по блатным понятиям является "автоматчиком" и не может быть вором в законе.

Но весной этого года полковник Воронин и сам получил пять лет за то, что на камеру под запись выбивал показания. Правда, его заслуги в избавлении Нижнего Новгорода от организованного криминала не отрицают даже самые злобные враги "нижегородского Жеглова".

Цезарь из окружения Циркача

Дело по 210-й на Цезаря завели не в родном Нижнем, а в Москве — в главном следственном управлении. Основанием послужили результаты проверки, проведённой сотрудниками следственного подразделения совместно с ФСБ России и УФСБ России по Нижегородской области. Следствие считает, что Жаринов похитил неких ульяновских коммерсантов и удерживал их в Нижнем Новгороде и Чебоксарах, склоняя передать ему бизнес. Видимо, информация о похищении и вымогательстве стала известной оперативникам и Цезарь попал в разработку. Возможно, прямых доказательств этому не было, почему и применили 210-ю статью.

Однако сам Жаринов, вместе с некоторыми другими авторитетными представителями отечественного криминалитета, никогда не объявлял себя "вором в законе" на камеру и даже публично опровергал это. Но похоже, сегодня для того, чтобы возбудить дело по антиворовской статье, уже вполне достаточно совместных фото с известными ворами в законе, "маляв" и "прогонов", попавших в руки правоохранителей.

Почему начали копать именно под Цезаря-Жаринова, предположить сложно, но не исключено, что его решили прищучить из-за знакомства с Циркачом. Сам Циркач никогда не скрывал высокого криминального титула и гордился им. Существуют основания полагать, что братва могла доверить ему управление общаком в столь сложные для воровского мира времена. Потому и бьют сейчас по его ближайшему окружению, ведь сам Циркач смог избежать 210-й, уехав за границу, куда, по некоторым данным, и отправился российский "общак". Ведь Циркачу удавалось дружить со многими криминальными генералами. Именно ему доверяли развозить "грев" престарелым ворам в законе.

Багдадские воры

Была у Цезаря с Циркачом история в стиле настоящего голливудского блокбастера. В 2015 году Циркач заманил в турецкую Анталью своего давнего приятеля — криминального авторитета Вадика Краснодарского, которого братва подозревала в краже из общака. Формально — выпить, погулять, неформально — на серьёзный разговор. В разгар попойки один из бандитов — Алмас Консбаев по прозвищу Монгол — застрелил Вадика Краснодарского, не пытался скрыться с места преступления и взял убийство на себя перед турецкой полицией. Турки знали, что Монгол из окружения Циркача и задержали обоих. А третьим взяли Цезаря.

Но "чалиться" в турецких тюрьмах Циркач с Цезарем не захотели и, как только их отпустили под подписку, сразу же сбежали в соседний Ирак. Как именно авторитеты хотели добираться в Россию непонятно, но сопроводивший их в Ирак проводник из курдов посоветовал пройти тайной тропой через Северный Курдистан. Проводник и привёл их прямо в лапы иракских спецслужб, которые приняли российских авторитетов за террористов. Циркачу с Цезарем пришлось раскрыть свои настоящие личности и даже детали бегства из Турции. Но это не сразу убедило спецслужбы Ирака. В местной тюрьме, по некоторым данным, авторитетов пытали и морили голодом.

Потом был запрос от турецкой стороны с просьбой выдать беглецов, но правительство северного Ирака туркам отказало. Авторитеты умудрились нанять самых лучших адвокатов, и в конце концов Цезаря и Циркача депортировали на родину. В Москве изрядно похудевших криминальных авантюристов встретили с помпой и уважением.

После этого опасного иракского приключения Циркач-Пирогов вошёл в ближайшее окружение Шакро Молодого, разделив с ним бремя криминальной власти, пока ему не пришлось бежать, в этот раз уже из России. Жаринов-Цезарь вернулся в Нижний Новгород. Какое-то время о нём ничего не было слышно. Теперь и его объявили в розыск, и, скорее всего, криминальный авторитет не стал испытывать судьбу и подался к другу Циркачу.

Лох не мамонт, но воры вымрут?

Последнее поколение воров в законе поставило фишки на талантливую криминальную молодёжь, но не подфартило — ставка не сработала. За последний год в России прошёл самый настоящий погром криминальных устоев. Шакро Молодой — в заключении, Шишкан тоже сел и, возможно, до конца своих дней. Таро Ониани после освобождения немедленно экстрадировали в Испанию.

Чтобы избежать правосудия, подавляющее большинство криминальных генералов живут сейчас в Средиземноморье и на Ближнем Востоке — в Турции, Испании, Израиле, на Кипре, в Эмиратах. Новых воровских подходов ("коронаций") не было уже несколько лет и, возможно, вскоре не предвидится. Вором в законе быть сегодня не столько почётно, сколько опасно.

Криминальный мир, конечно, адаптируется к очередным изменениям. Но старые воровские понятия вместе с привычной криминальной субкультурой канут в Лету, превратившись в материал для изучения криминалистов, историков и собирателей фольклора.