Смертельный билет на Невский экспресс. Последний теракт Саида Бурятского

"Невский экспресс" дважды атаковали террористы. В первый раз пассажиры отделались лишь лёгкими ушибами, но 27 ноября 2009 года произошло одно из самых страшных крушений поездов в новейшей истории России, после которого правоохранители перешли к решительному уничтожению кавказского бандподполья.

Десять лет назад — 27 ноября 2009 года — из Москвы в Санкт-Петербург мчался на полных парах скоростной поезд "Невский экспресс". В то время это был наиболее комфортный способ путешествия между двумя столицами. Не надо было стоять в многочасовых пробках в аэропорт. Цена поездки на "Невском экспрессе" сравнялась со стоимостью полёта, а лоукостеров ещё не было. Билеты на экспресс стоили необычно дорого, а время отправления и прибытия было непривычно удобным. Поэтому "Невский экспресс" облюбовали топ-менеджеры, высокопоставленные чиновники и другие состоятельные пассажиры. Была пятница, и экспресс забился до отказа москвичами, ехавшими на уик-энд в Питер, пришлось даже присоединять дополнительный — 13-й — вагон.

Несчастливый вагон

В полдесятого вечера пассажиры почувствовали резкое торможение состава. Схватившись за подлокотники, счастливчики, купившие билеты в передних вагонах, глядя на расплескавшийся чай, шутили, мол, "лось на рельсах". Только когда мимо забегали взволнованные проводники, спрашивая, нет ли среди пассажиров врачей, сидевшим в первых вагонах стало понятно — что-то стряслось.

Отсчёт вагонов экспресса начинался с конца поезда. А сильнее всего пострадали пассажиры последнего вагона — № 1.

2-й, 3-й и 4-й просто завалились набок, прислонившись к откосу. А вагон № 1 со страшным скрежетом оторвало от остального состава и приподняло над рельсами. В этот момент внутри него начался самый настоящий кровавый ад: с полок посыпались вещи, кресла, не выдержав, отрывались, катаясь по вагону вместе с людьми в полной темноте, смешавшись в одну кричащую и стонущую кучу.

Именно в этой давке погибло большинство пассажиров. Оторвавшийся вагон № 1 столкнулся с бетонными опорами линии электропередачи и замер почти в вертикальном положении. Свидетели трагедии говорили, что металл рвался как бумага...

Погибшие, выжившие и сочувствующие

Всего в страшной аварии погибло 28 человек, а было ранено около ста. В траурном списке жертв оказались даже государственные чиновники самого высокого ранга — например, глава Росрезерва Борис Евстратиков и бывший сенатор от Санкт-Петербурга Сергей Тарасов, который всего за полтора месяца до катастрофы взял в жёны 27-летнюю (почти вдвое его моложе) всемирно известную балерину Анастасию Колегову...

Катастрофа, оказавшаяся терактом, помогла выявить ещё одно преступление: сразу после крушения в некоторых СМИ распространяется информация со ссылкой на источник в ФСБ, что рядом с чиновниками и бизнесменами в вагоне "Невского экспресса" путешествовал наркокурьер, в чемодане которого нашли полтора килограмма героина. Одной из подробностей было, что принадлежность груза наркокурьеру легко устанавливается с помощью отпечатков пальцев. Но пока он лежит в реанимации.

Два года назад, в августе 2007-го, неподалёку отсюда уже пытались взорвать "Невский экспресс". Тогда все отделались лёгким испугом — жертв среди пассажиров не было. По иронии судьбы через два года среди пострадавших оказалась бизнес-леди — петербурженка Наталья Новикова, которая ехала в экспрессе и во время первого теракта. Во второй раз ей повезло меньше: Новикова получила серьёзные травмы, потребовавшие госпитализации.

Машины скорой из Бологого, Валдая и Твери начали прибывать не сразу. К месту катастрофы добираться было непросто из-за плохих дорог. Уже на месте врачам сразу же пришлось ампутировать зажатую ногу одного 30-летнего мужчины. Для анестезии ему налили стакан чистого медицинского спирта, словно во время ВОВ. Мужчина кричал, но вытерпел ампутацию, однако умер в машине скорой помощи от кровопотери.

Часть спасшихся пассажиров разместились у пенсионерки Елены Голубевой в небольшом домике, который только чудом не снёс оторвавшийся "несчастливый" вагон. 79-летняя Елена устраивала раненых на диване, кровати и на полу на одеялах. А во время перевязок носила им зелёнку, йод и бинты, когда бинты кончились, рвала на них бельё... Её дом на ночь превратился в госпиталь, а во дворе располагался импровизированный морг. Люди буквально умирали на глазах у пенсионерки, многие ещё до приезда медиков от болевого шока. Голубева жива до сих пор и признаётся, что ей часто снится "Невский экспресс".

На дороге рядом с местом катастрофы останавливаются машины с сочувствующими, а на перегоне рядом всего в полутора километрах от места аварии остановился целый поезд встречного направления Санкт-Петербург — Самара. Его пассажиры и проводники тоже оказали потерпевшим первую посильную помощь. Но, конечно, были и те, кто хорошо заработал в эту ночь, развозя за баснословные суммы выживших и легкораненых в Москву и Петербург.

Валдайская глушь и таинственные гости

Казалось, авария случилась в самой что ни на есть глухомани — где-то в Бологовском районе Тверской области на границе с Новгородской. Но буквально в тридцати километрах к юго-западу отсюда расположен городок Валдай — излюбленное место для резиденций политической и экономической элиты России.

От Валдая идёт дорога через деревню Лыкошино, что в двух километрах от места крушения. Незадолго до трагедии там крутились четверо подозрительных кавказцев, приехавших в эту глушь якобы для свидания с другом, отбывающим наказание в туберкулёзной колонии ЛИУ-3.

Однако сотрудники колонии, находящейся почти у самого Лыкошино, эту информацию не подтвердили — никто никого не навещал. Сразу после подрыва экспресса от кавказцев и след простыл, что и вызвало подозрения. Рядом с местом крушения состава оперативники нашли обойму от пистолета "Кедр" и перевёрнутое ведро, на котором, возможно, сидел следивший за "Невским экспрессом" подрывник.

Основная версия — теракт

Версия о террористическом акте возникла сразу — машинист состава подтвердил, что слышал хлопок. На месте предполагаемого взрыва обнаружили воронку и оторванный рельс. По версии следствия, заряд эквивалентом в 7 кг тротила активировали дистанционно с помощью мобильного телефона.

В некоторых СМИ также прошла информация, что буквально за сорок минут до трагедии по этому же пути пролетел один из первых "Сапсанов". Ведь буквально за неделю до трагедии глава РЖД Владимир Якунин пригласил президента Дмитрия Медведева прокатиться на первом коммерческом рейсе "Сапсана". Поэтому, возможно, целью злоумышленников был именно российский президент. "Сапсан" в те дни как раз проходил обкатку и ресурсные испытания.

Сразу после того, как новость о трагедии разлетелась в СМИ, ответственность за теракт поспешила взять на себя некая мифическая неонацистская организация Format 18, а следом известный предводитель кавказских сепаратистов — самопровозглашённый амир Доку Умаров. Однако эти сведения не вызвали доверия ни у представителей следственных органов, ни у общественности и самых разных экспертов, выдвигавших в первые часы множество версий причин катастрофы — от халатности диспетчеров до технической неисправности путей.

Второй взрыв и Саид Бурятский

На место катастрофы выехал Александр Бастрыкин — глава тогда ещё Следственного комитета при прокуратуре. Во время проведения следственных действий на следующий день прогремел второй взрыв — гораздо слабее первого. От него немного посекло гравием представителей СК, однако сила взрыва оказалась достаточной, чтобы сам Бастрыкин лечился от сотрясения головного мозга, а глава управления физической защиты Михаил Максименко, ставший впоследствии скандально известным по делу о взятке Шакро Молодого, получил тогда тяжёлую контузию. Этот взрыв органично встроился в версию следователей о террористическом акте.

Следователям удалось выяснить, что к подрыву "Невского экспресса" причастен мусульманин русского происхождения Александр Тихомиров, известный под кличкой Саид Бурятский. Он учился в медресе Йемена и Египта и имел определённый дар убеждения. К нему прислушивались многие деятели кавказского бандподполья, в том числе и знаменитый Доку Умаров.

Ликвидация и суд

Но получить признательные показания самого Саида Бурятского так и не получилось. Идеолог исламского бандподполья скрывался на то время в лесах Грузии и Ингушетии и был тесно связан с братьями Картоевыми, которые почитали Бурятского за амира и входили в созданную им террористическую организацию — "Братья-мусульмане". С момента катастрофы прошло чуть больше двух месяцев, когда Тихомирова удалось засечь в Экажево в доме Картоевых. ФСБ провела жёсткую операцию по задержанию бандитов, перешедшую в кровавую перестрелку, в которой большинство террористов, в том числе и сам Саид Бурятский, были ликвидированы.

В доме Картоевых нашли тот самый пистолет-автомат "Кедр" и некоторые другие улики, указывающие на причастность Картоевых к подрыву "Невского экспресса". Сразу же задержали и других представителей клана, предъявив им обвинение в терроризме. Процесс над выжившими Картоевыми носил закрытый характер.

В мае 2012 года Зелимхан Аушев, а также Мурад, Татархан и Беслан Картоевы были приговорены к пожизненному заключению. Остальные Картоевы — ещё один Беслан, Ильяс, Идрис, Магомед,Тархан и Тимур — получили от семи до восьми лет строгого режима, который впоследствии был заменён на общий. Один из преступников уже умер в заключении от сердечной недостаточности.