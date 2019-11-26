Почему застрелилась следователь из Сочи и кто довёл её до суицида
Коллаж © LIFE. Фото © VK / Маша Клочкова, © Shutterstock
Умная, отзывчивая, жизнерадостная
Этим летом 23-летняя Мария Клочкова выпустилась с красным дипломом из Краснодарского университета МВД РФ.
— Последний раз видела её на выпускном 26 июля. Умная, отзывчивая, жизнерадостная, не зацикливалась на проблемах, всегда шла только вперёд. Сама из Апшеронска, но смогла перевестись работать в Сочи. Радовалась, очень хотела туда, — вспоминает бывшая однокурсница Клочковой.
Мария устроилась в следственный отдел полиции Хостинского района УВД по городу Сочи. Её непосредственным начальником стал старожил местной полиции Александр Хвостов. По началу девушка была общительной, пыталась завести друзей, но в какой-то момент резко замкнулась в себе. А за несколько дней до самоубийства призналась маме, что больше не хочет работать в сочинском отделе полиции и мечтает вернуться в родной город. По итогу она не проработала в Сочи и четырёх месяцев.
В восемь утра 23 ноября молодая девушка-следователь заступила на дежурство, а спустя два часа её коллеги услышали хлопок. Около тела Марии лежал табельный пистолет.
Последствия полицейского корпоратива
"Кухонные аналитики", конечно же, жалели девушку. Но общее настроение в Сети воцарилось циничное: у неё не выдержала психика, зачем такие слабые в полиции? Комментаторы соцсетей зачем-то начали обсуждать "бардак" в квартире Марии. Такого отношения к погибшей уже не выдержала её сестра Анна и написала у себя в аккаунте:
По предварительным данным, всё случилось 6 октября во время празднования Дня уголовного розыска. В ночь после корпоратива Марию экстренно госпитализировали с кровотечением. В распоряжение Лайфа попали две медицинские справки. В одной из них значится, что девушка сама вызвала медиков после того, как сначала потеряла сознание, а потом истекла кровью. Врачи подтвердили, что это произошло в результате первого в её жизни полового акта. И поставили диагноз "маточное и влагалищное кровотечение, возникшее после дефлорации девственной плевы".
Вторая врачебная справка говорит о том, что Клочковой пришлось делать операцию по ушиванию правой боковой стенки влагалища. Всё это может указывать на грубое обращение с ней. По сообщениям близких погибшей, так якобы мог поступить коллега Клочковой — опер Аслан (имя изменено — Лайф располагает полными данными).
Но через несколько дней после скандального самоубийства в Интернет активно вбрасывается "альтернативная ": после корпоратива опер Аслан якобы пригласил Клочкову в отель, и она согласилась. Там в номере он лишил её девственности. Туда же приехала скорая помощь по вызову Марии, когда ей стало плохо. Тот же источник добавляет: Аслан якобы рассказывал о своей неудачной ночи всему отделу в курилке, с этого начались все смешки и пересуды над Клочковой.
Как сообщают родственники Марии, начальник следственного отдела Александр Хвостов о ситуации якобы знал, но не поддержал свою подчинённую. Наоборот, оскорблял её и кидался канцелярскими принадлежностями.
"Тупые и охеревшие" — подтверждено судом
В 2014 году сочинский блогер Роман Шикарев назвал сотрудников отдела полиции по Хостинскому району тупыми и охеревшими. Смелое заявление он сделал в "Твиттере" после безосновательных, по его мнению, задержаний местных оппозиционеров. Начальник Хостинского УВД подал на Шикарева в суд, мол, это порочит репутацию ведомства… и с треском тяжбу проиграл.
— В течение трёх лет я писал о плохой работе полицейских Хостинского отдела и о том, что они нарушают закон. В деле по твиту о тупой полиции, считаю, выиграла общественность Сочи, — порадовался тогда блогер Шикарев.
Вплоть до недавнего времени Хостинским отделом руководил скандально известный на Кубани полковник Игорь Кларк. В 2018 году журналисты его в фабрикации дел против собственных сотрудников — молодых ребят Дмитрия Клышко и Олега Калмыкова. По информации правозащитников, они отказались подбрасывать невиновным наркотики, тем самым подписав приговор себе... Есть , где некто с голосом, похожим на Кларка, запугивает Клышко и Калмыкова. В итоге против Дмитрия и Олега возбудили уголовные дела на основании одних только показаний местного "торчка", который обвинил молодых полицейских в сбыте наркотиков и патронов. Никаких других доказательств в деле не было. Ребята пустились в бега, а Кларк пошёл на повышение.
А весной этого года пьяный хостинский опер на служебной "приоре" устроил массовое ДТП. Разогнавшись, он задел припаркованный на обочине автомобиль, отскочил на встречку, где столкнулся ещё с двумя машинами. Госпитализировать пришлось трёх пострадавших: 20-летнего парня и двух несовершеннолетних подростков. Чудо, что никто не погиб. Во многом только из-за резонанса дело дошло до суда.
Это лишь верхушка айсберга. Если вбить в поисковик "Хостинский отдел Сочи", всплывут и другие ""… Например, давление на потерпевших с целью развала уголовных дел.
Дело уже не замять
Лайф не раз писал об особенностях краснодарской правоохранительной системы. Например, о полицейских из Анапы, которые насиловали и пытали обычных граждан.
Несомненно, дело о самоубийстве молодой девушки-следователя требует особого внимания. После информации, которую уже опубликовал Лайф, этот скандал не замять. В Сочи вылетели сотрудники федерального главка.
Марию Клочкову похоронили в родном Апшеронске.
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