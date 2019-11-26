Почему застрелилась следователь из Сочи и кто довёл её до суицида

Сочинский следователь Мария Клочкова свела счёты с жизнью на рабочем месте. Весь последний месяц она мучилась депрессией из-за того, что её жестоко изнасиловал и лишил девственности коллега. Об этом сообщила в соцсетях сестра погибшей. Следом в Интернете размножили информацию о "сексе по обоюдному согласию". Однако Лайф добыл врачебную справку — Клочковой делали операцию по ушиванию стенки влагалища… Как бы то ни было, но Хостинский отдел полиции, где служила Мария, имеет скандальную, если не кошмарную репутацию.

Умная, отзывчивая, жизнерадостная

Этим летом 23-летняя Мария Клочкова выпустилась с красным дипломом из Краснодарского университета МВД РФ.

— Последний раз видела её на выпускном 26 июля. Умная, отзывчивая, жизнерадостная, не зацикливалась на проблемах, всегда шла только вперёд. Сама из Апшеронска, но смогла перевестись работать в Сочи. Радовалась, очень хотела туда, — вспоминает бывшая однокурсница Клочковой.

Мария устроилась в следственный отдел полиции Хостинского района УВД по городу Сочи. Её непосредственным начальником стал старожил местной полиции Александр Хвостов. По началу девушка была общительной, пыталась завести друзей, но в какой-то момент резко замкнулась в себе. А за несколько дней до самоубийства призналась маме, что больше не хочет работать в сочинском отделе полиции и мечтает вернуться в родной город. По итогу она не проработала в Сочи и четырёх месяцев.

В восемь утра 23 ноября молодая девушка-следователь заступила на дежурство, а спустя два часа её коллеги услышали хлопок. Около тела Марии лежал табельный пистолет.

Последствия полицейского корпоратива

"Кухонные аналитики", конечно же, жалели девушку. Но общее настроение в Сети воцарилось циничное: у неё не выдержала психика, зачем такие слабые в полиции? Комментаторы соцсетей зачем-то начали обсуждать "бардак" в квартире Марии. Такого отношения к погибшей уже не выдержала её сестра Анна и написала у себя в аккаунте:

По предварительным данным, всё случилось 6 октября во время празднования Дня уголовного розыска. В ночь после корпоратива Марию экстренно госпитализировали с кровотечением. В распоряжение Лайфа попали две медицинские справки. В одной из них значится, что девушка сама вызвала медиков после того, как сначала потеряла сознание, а потом истекла кровью. Врачи подтвердили, что это произошло в результате первого в её жизни полового акта. И поставили диагноз "маточное и влагалищное кровотечение, возникшее после дефлорации девственной плевы".

Вторая врачебная справка говорит о том, что Клочковой пришлось делать операцию по ушиванию правой боковой стенки влагалища. Всё это может указывать на грубое обращение с ней. По сообщениям близких погибшей, так якобы мог поступить коллега Клочковой — опер Аслан (имя изменено — Лайф располагает полными данными).

Но через несколько дней после скандального самоубийства в Интернет активно вбрасывается "альтернативная версия ": после корпоратива опер Аслан якобы пригласил Клочкову в отель, и она согласилась. Там в номере он лишил её девственности. Туда же приехала скорая помощь по вызову Марии, когда ей стало плохо. Тот же источник добавляет: Аслан якобы рассказывал о своей неудачной ночи всему отделу в курилке, с этого начались все смешки и пересуды над Клочковой.

Как сообщают родственники Марии, начальник следственного отдела Александр Хвостов о ситуации якобы знал, но не поддержал свою подчинённую. Наоборот, оскорблял её и кидался канцелярскими принадлежностями.

"Тупые и охеревшие" — подтверждено судом

В 2014 году сочинский блогер Роман Шикарев назвал сотрудников отдела полиции по Хостинскому району тупыми и охеревшими. Смелое заявление он сделал в "Твиттере" после безосновательных, по его мнению, задержаний местных оппозиционеров. Начальник Хостинского УВД подал на Шикарева в суд, мол, это порочит репутацию ведомства… и с треском тяжбу проиграл.

— В течение трёх лет я писал о плохой работе полицейских Хостинского отдела и о том, что они нарушают закон. В деле по твиту о тупой полиции, считаю, выиграла общественность Сочи, — порадовался тогда блогер Шикарев.

Вплоть до недавнего времени Хостинским отделом руководил скандально известный на Кубани полковник Игорь Кларк. В 2018 году журналисты обвинили его в фабрикации дел против собственных сотрудников — молодых ребят Дмитрия Клышко и Олега Калмыкова. По информации правозащитников, они отказались подбрасывать невиновным наркотики, тем самым подписав приговор себе... Есть аудиозапись , где некто с голосом, похожим на Кларка, запугивает Клышко и Калмыкова. В итоге против Дмитрия и Олега возбудили уголовные дела на основании одних только показаний местного "торчка", который обвинил молодых полицейских в сбыте наркотиков и патронов. Никаких других доказательств в деле не было. Ребята пустились в бега, а Кларк пошёл на повышение.

А весной этого года пьяный хостинский опер на служебной "приоре" устроил массовое ДТП. Разогнавшись, он задел припаркованный на обочине автомобиль, отскочил на встречку, где столкнулся ещё с двумя машинами. Госпитализировать пришлось трёх пострадавших: 20-летнего парня и двух несовершеннолетних подростков. Чудо, что никто не погиб. Во многом только из-за резонанса дело дошло до суда.

Это лишь верхушка айсберга. Если вбить в поисковик "Хостинский отдел Сочи", всплывут и другие " мелочи "… Например, давление на потерпевших с целью развала уголовных дел.

Дело уже не замять

Лайф не раз писал об особенностях краснодарской правоохранительной системы. Например, о полицейских из Анапы, которые насиловали и пытали обычных граждан.

Несомненно, дело о самоубийстве молодой девушки-следователя требует особого внимания. После информации, которую уже опубликовал Лайф, этот скандал не замять. В Сочи вылетели сотрудники федерального главка.

Марию Клочкову похоронили в родном Апшеронске.