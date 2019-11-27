Маньяк снова сознался в убийствах детей. Как зверь торгуется за свою свободу

Маньяк Олег Рыльков — заметная фигура в новейшей криминальной истории. Обычный заводской парень постепенно превратился в насильника детей, а потом и в жестокого убийцу — настоящего зверя, испытывающего от пролития крови "наивысшее наслаждение". Избежав смертной казни, Рыльков не отчаивается и не просто коротает дни в "Чёрном дельфине", а всерьёз готовится выйти на свободу. Как ни странно, для этого он регулярно сознаётся в совершённых ранее убийствах и изнасилованиях. Вот и на днях маньяк признался в убийстве двух девочек. Лайф вспоминает кровавый путь тольяттинского потрошителя и рассматривает его шансы на освобождение.

Олег Рыльков — уже немолодой мужчина, больше похожий внешне на учителя географии, чем на серийного убийцу, — снова заговорил. Один из самых жестоких и кровавых российских маньяков признался в том, что в 1994 году заманил маленькую девочку в тольяттинский лес, изнасиловал её и убил. Второе аналогичное преступление Рыльков совершил в Борском районе Самарской области уже в 1997 году. Оба признания маньяка были тщательно проверены, и теперь материалы следствия переданы в суд Самары.

Этим летом серийный убийца и насильник подавал в Сызранский суд прошение об освобождении по причине своей тяжёлой болезни и на время своей жалобы был помещён в сызранский СИЗО. Именно его перемещение в Сызрань из "Чёрного дельфина" вызывает недоумение. Многие решили, что Рыльков каким-то образом смог убедить правоохранителей, что его можно выпустить на свободу. Он сам говорил журналистам в "Чёрном дельфине" о перерождении:

— Что со мной случилось? Такие же вопросы, как и вы, сам себе задаю. Сейчас вспоминаю себя прежнего, и самому не верится, неужели это был я…

Жестянщик с ВАЗа стал квартирным вором

Рыльков родился в 1966 году в татарском городе Зеленодольске. Как обычный советский юноша, отслужил в Советской армии и переехал в Тольятти, устроившись жестянщиком на ВАЗ. Будущий душегуб даже женился и стал отцом, но личная жизнь с женой не складывалась, в том числе из-за одержимости Рылькова сексом и его специфическими предпочтениями в постели, о которых впоследствии на суде рассказывала его жена. Будучи обычным работягой, будущий душегуб испытывал неодолимую тягу к преступлениям. Ещё работая на ВАЗе, Рыльков начал обносить квартиры.

И вот однажды (в 1990 году) во время очередной "делюги" Рыльков увидел гуляющую с собакой девочку и неожиданно почувствовал сексуальное возбуждение. Он вошёл за девочкой в подъезд, ворвался к ней в квартиру, раздел её, трогая за интимные места. Тогда Рыльков ещё не решился на насилие и просто сбежал из квартиры. Но пережитые эмоции остались занозой в сердце и постепенно превратились в навязчивое и неудержимое желание секса с девочками.

Козлятушки, ребятушки. Отопритеся, отворитеся

От навязчивых мечтаний Рыльков быстро перешёл к страшным делам. Первой его жертвой стала восьмилетняя девочка. Насильник постучался в дверь и сказал, что бабушке плохо, нужно срочно вызывать скорую. Поверив "серому волку" на слово, жертва отворила дверь. Сначала Рыльков изнасиловал девочку, а потом ограбил квартиру.

Попробовав запретный плод, Рыльков словно сорвался с цепи. За несколько следующих лет маньяк совершил около тридцати (!) изнасилований девочек в возрасте от шести до 13 лет. Схема преступления была всегда одинакова: насильник следил за квартирами, где оставались девочки без взрослых, а потом стучался и просил воды или вызвать скорую. Некоторых деток маньяк спрашивал из-за двери: "Не ваша ли это кошечка?" Иногда Рыльков представлялся почтальоном или "приносил бесплатные билеты в цирк". Это был хитрый зверь — когда ему было надо, Рыльков мог стать весьма убедительным.

Доверчивые дети обычно открывали. Затем насильник с помощью наводящих вопросов пробивал, нет ли дома родителей или взрослых. Если дети были одни — врывался в квартиру. Каждую из девочек ненасытный маньяк насиловал по несколько раз и часто "просвещал", листая с жертвами порнографические журналы. Потом он выносил из квартиры деньги и ценные вещи и скрывался с места преступления.

Несмотря на то что газеты Тольятти предупреждали об орудующем насильнике, в лихие девяностые Рылькову довольно долго удавалось выходить сухим из воды...

Вот только обычные изнасилования с перелистыванием порножурналов зверю уже приелись, и насильник стал искать более сильных ощущений — ему захотелось вкусить крови. Потом он сравнивал свои ощущения с наркотиком: чтобы преступления продолжали "вставлять", надо постоянно увеличивать дозу.

Из насильников в потрошители

Зимой 1996 года Рыльков совершил первое убийство. Жертвой стал семилетний мальчик. Маньяк настолько сильно изуродовал тело, что долго не могли определить пол жертвы — Рыльков отрезал мальчику половые органы, уши, глаза и язык... За подобные зверства маньяка и прозвали тольяттинским потрошителем.

Буквально через несколько дней милиция задержала пьяного Рылькова без документов — возможно, после первого убийства его заела совесть и маньяк уже сам хотел, чтобы его поймали.

Но Рылькова отпустили, и зверь продолжил убивать. Причём убивал он уже всех: мальчиков, девочек и взрослых женщин. В качестве мотива своих зверств Рыльков впоследствии указал "высшее наслаждение".

Во время очередного нападения на детей педофил набросился с топором на брата с сестрой. Девочку он зарубил, но брату удалось убежать и вызвать милицию. Тут же нашлись и очевидцы, хорошо разглядевшие и узнавшие в преступнике Олега Рылькова. С этого момента за маньяком началась охота, и тот подался в бега.

Но при этом Рыльков не залёг на дно, а с дерзостью продолжил убивать и насиловать.

Заметая следы, продолжал убивать...

От тольяттинских милиционеров Рыльков умело и долго скрывался. Ему, как хитрому хищнику, удалось увести сыщиков по ложному следу, убедив оперативников, что он уехал в Новокузнецк, где на тот момент орудовал другой известный маньяк и людоед — Александр Спесивцев. Оперативники, считая, что Рыльков в Новокузнецке, подозревали его в тех 20 убийствах, которые совершил Спесивцев.

В это время Рыльков оставался в Тольятти и даже нашёл себе женщину, у которой поселился на даче в мае 1997-го. Сорокалетняя Мосфира Сабриуллина души не чаяла в своём ухажёре из татарского Зеленодольска. Высокий и подтянутый усатый вихрастый брюнет казался Мосфире завидным женихом. Тем более что хитрый Рыльков смог разжалобить женское сердце лживыми рассказами о погибших в автокатастрофе жене и дочери. У неё помимо дачи была и своя квартира в Тольятти, где можно было свить уютное семейное гнездо. Во время очередной совместной попойки женщина даже спрятала одежду маньяка, чтобы он не убежал от её любви. А тот, дождавшись, когда Мосфира заснёт, связал её простынями и зарубил топором, раскроив череп. В этот момент он снова ощутил "высшее наслаждение" и понял, что ванильная семейная жизнь — это не про него.

Сразу после убийства подруги маньяк уехал в Тольятти и поселился в квартире Мосфиры. Через пару дней в том же доме — двумя этажами ниже — Рыльков с помощью своих обычных хитростей проник в квартиру, где находились восьмилетняя девочка и её старший брат. Злоумышленник связал детей, изнасиловал девочку, а потом начал рубить их топором. Думая, что убил детей, Рыльков по обыкновению обнёс квартиру, украв в том числе и видеомагнитофон. Выживший мальчик каким-то чудом добрался до соседей и вызвал милицию. Когда за маньяком пришли в квартиру Мосфиры Сабриуллиной, он спокойно смотрел фильм "про ковбоев" на украденном видеомагнитофоне...

Преступление и наказание. Достоевскому и не снилось

В 1998 году Рыльков был приговорён к смертной казни, которую заменили на пожизненное заключение. Маньяк признал все вменяемые ему преступления, но, как оказалось потом, далеко не все совершённые. Некоторые убийства и изнасилования Рыльков оставил на потом, в качестве козыря для общения с правоохранителями. Быть может, боялся, что вернут смертную казнь, а признания в новых преступлениях помогли бы выиграть ему год-два времени жизни.

В 2000 году он признался в ещё одном убийстве. Потом долгое время Рыльков спокойно отбывал своё наказание в "Чёрном дельфине". Пока в 2012-м снова не начал говорить. И тогда же маньяк впервые заявил, что покаялся в своих преступлениях перед Богом и поэтому ему нужно рассказать следователям всё. Благодаря очередной исповеди насильника и убийцы в 2012 году в Тольятти раскрыли ещё два изнасилования несовершеннолетних. Срока это Рылькову не прибавило, поскольку он и так сидит до конца своих дней в одной из самых страшных колоний...

Но и эта исповедь оказалась не последней, и маньяк начал, возможно, придумывать себе преступления. В 2013-м Рыльков сознался в убийстве женщины, которую якобы изрезал ножом у санатория "Прилесье", но информация об этом преступлении не подтвердилась.

И вот спустя пять лет — в 2018 году — он снова пишет явку с повинной и рассказывает об убийстве и изнасиловании ребёнка.

Казалось бы, человек кается перед Богом и людьми, но у этой истории есть контекст — этим летом Лайф уже писал о странном перемещении Рылькова из колонии строгого режима "Чёрный дельфин" в СИЗО города Сызрани, где он подал прошение об освобождении, ссылаясь на свою тяжёлую болезнь. Рыльков заявлял журналистам, что уже не кусается и что готов предоставить какие-то интересные документы о бездействии сотрудников полиции.

Маньяк хочет общаться с журналистами

И вот на сайте самарского СУ СКР появляется сообщение, что Рыльков признался не только в убийстве и изнасиловании девочки в лесу под Тольятти, но и в насилии и убийстве девочки в Борском районе Самарской области — не совсем типичном регионе для Рылькова. Также Рыльков получает в Сызрани возможность подать прошение на освобождение, поскольку у него тяжёлое заболевание. И это даёт ему надежду на освобождение. Призрачную, конечно, но ему хватает и такой.

В таком контексте очередная явка с повинной подозрительна. Ведь маньяк готов взять на себя любое преступление, лишь бы ощутить вкус надежды на свободу. А если Рыльков и покаялся в своих страшных преступлениях перед людьми и Богом, то тем более должен понимать, что даже пожизненное лишение свободы не способно искупить всех тех зверств, которые он сотворил с детьми.