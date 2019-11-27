Заводной апельсин по-сибирски. Полиция против приблатнённых детей

"Третью столицу России" сотрясает очередной АУЕ-скандал. Подростки неделями избивали школьников и снимали жестокие побои на видео. После публикаций в СМИ и общественного резонанса опасных драчунов — романтиков АУЕ задержали, однако это не первый подобный случай в Новосибирске, реакция правоохранителей чаще всего не так оперативна. Лайф разбирается в подростковой преступности, её причинах и безуспешной борьбе с блатной субкультурой в регионах.

Малолетние "сидельцы"

В социальных сетях Новосибирска разлетелось жестокое видео — подростки под рэп-композицию, восхваляющую бандитский уклад жизни, избивают школьников. Наносят удары ногами по лицу жертвы под одобрительные возгласы своих товарищей. На кадрах скандальных роликов хорошо видно, что жертвы даже не пытаются сопротивляться, скорее всего, потому что запуганы. По некоторым данным, последствия побоев серьёзные, к примеру один из избитых детей получил травмы носа и челюсти.

Как рассказала Лайфу местная жительница, на территории Калининского района города действует целая банда, в которой состоит минимум двадцать подростков. Они вымогают деньги у своих сверстников, детей из младших классов и порой охотятся даже на стариков. Один из драчунов на видео — учащийся вечерней школы № 27 Константин (имя изменено. — Прим. Лайфа) — на своей странице в социальной сети размещал различный контент, восхваляющий жизнь арестантов — АУЕ. Правда, после того как юношей заинтересовалась полиция, Константин удалил свою страницу.

В УМВД России по области уже сообщили, что двое малолетних подозреваемых задержаны, однако отметили, что заявлений от пострадавших не поступало. Прокуратура Новосибирской области взяла дело под свой контроль. Проверку начало и СУ Следственного комитета России по региону.

Блатная культура становится модной

Это далеко не первый случай агрессии на почве АУЕ-культуры в сибирской столице. Например, в начале сентября мировой суд в Барабинске (Новосибирская область) приговорил трёх семнадцатилетних парней к обязательным работам. Их жертвами стали четверо детей в возрасте от 14 до 16 лет. На них подростки отрабатывали удары.

А в октябре четыре четвероклассника травили, а затем избили сверстника за его маленький рост.

В 2017 году три молодых человека избили и подстригли студента-программиста. Юношам не понравился цвет волос парня, и они насильно его подстригли ножом. Суд назначил им условные сроки.

Но все вышеперечисленные случаи объединяет одно — либо сами участники, либо комментаторы их действий связывают жестокость и частоту таких случаев именно с АУЕ. И всегда у юных разбойников есть свой "оператор". Избиение снимается на видео, а затем выкладывается в социальные сети. Количество лайков и репостов зашкаливает, тиражируя моду на насилие в подростковой среде.

АУЕ, или же А. У. Е., расшифровывается как "арестантский уклад един" (или "арестантское уркаганское единство"). В последние годы это стало модной молодёжной субкультурой, особенно в восточной части России. Несовершеннолетние, вкушая блатную романтику, объединяются в настоящие банды, пропагандируют тюремные понятия, требуют от сверстников соблюдения "воровского кодекса" и собирают деньги на общак.

И это уже не просто молодёжная субкультура, а точка невозврата. Например, в краснодарском посёлке Псебай банда подростков изнасиловала и жестоко убила многодетную мать. Убийцы получили серьёзные сроки.

Подростковые банды растут как грибы

Новосибирск далеко не самый криминогенный город России. Даже несмотря на наличие в городе двух колоний, причём одна из них — для несовершеннолетних.

Согласно отчёту комиссии по делам несовершеннолетних за 2018 год, преступность среди подростков выросла на 10%. Рекордсменом стал Октябрьский район — там подростковая преступность выросла почти на 50%.

— Основную массу составляют имущественные преступления: подростками совершено 289 краж, 69 грабежей , 15 разбоев, 21 угон. Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними на улицах города, увеличилось на 2,3%. Количество несовершеннолетних участников преступлений увеличилось на 14,7%, или на 62 лица, и составило 492 человека, — говорится в отчёте. Основной возраст малолетних преступников — 14–17 лет.

Авторы отчёта выделяют две основные причины, по которым несовершеннолетние снова переступают закон: проживание в неблагополучных семьях и употребление алкоголя и наркотических средств.

Для борьбы с подростковым криминалом авторы рекомендуют проводить профилактические беседы, привлекать несовершеннолетних к спортивным занятиям, пропагандировать и формировать в неблагополучных семьях семейные традиции, ответственность материнства и отцовства.

Но, видимо, профилактических мер недостаточно, статистика не врёт — преступления множатся.

В отношение юных фанатов арестантского уклада вполне можно возбуждать соответствующие уголовные дела, например — по статье 209 УК РФ (бандитизм). Ведь действие молодых людей чётко подпадают под её описание: "Создание устойчивой вооружённой группы [банды] в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой [бандой]". Максимальная санкция по такой статье — до пятнадцати лет колонии.

Как только очередное видео с избиениями и издевательствами распространяется в Сети, полиция реагирует жёстко и быстро, но настоящей профилактической работы и борьбы с субкультурой АУЕ не ведётся. Возможно, потому что правоохранительные органы не готовы "воевать с детьми" в эпоху бурного развития социальных медиа. Банды множатся, а обычные школьники продолжают проникаться "блатной романтикой" и тюремным сленгом. Безусловно, случай в Калининском районе Новосибирска будет тщательно расследован, но никто не гарантирует, что такая история не случится вновь, когда страсти улягутся. В другом районе, в другом городе, в другом регионе России...