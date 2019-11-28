Кровавая банда трёх толстяков. За 17 убийств судят бывших депутатов

В Забайкальском краевом суде продолжается рассмотрение дела так называемой банды толстяков. На скамье подсудимых оказались шесть бывших членов ОПГ "Ключевские". Их обвиняют в 17 убийствах, разбойных нападениях и других тяжких преступлениях. Двое обвиняемых — экс-депутаты и ранее сидели не в тюрьме, а в городской и областной думе Забайкалья. Лайф разбирался в истории "банды толстяков" и выяснил, почему правосудие настигло бандитов лишь спустя много лет.

Читинский машзавод изготовил холодильные камеры для Мавзолея Ленина. Но бессмертный вождь пролетариата терял свой авторитет, и машзаводской коллектив в конце существования СССР испытал серьёзный мировоззренческий кризис.

В начале 90-х бывший секретарь ВЛКСМ машзавода Константин Ключевский собрал вместе двоюродного брата Евгения Жарова и близких друзей Леонида Калинина и братьев Сергея и Бориса Путинцевых. Но собрались они вовсе не для изучения трудов Маркса и Энгельса. Ключевский предложил организовать кровавую ОПГ, которая впоследствии стала известной как ключевская, или "банда трёх толстяков". Отцы-основатели жестокой группировки отличались внушительными формами.

Как толстели бандиты Забайкалья

"Толстяки" были обычными "малиновыми пиджаками" своего времени и не делали ничего особенного, чего бы не делали остальные ОПГ. Начинали с обычного рэкета, обложив данью торговые ларьки и магазины. Но толстяки отличались большими аппетитами, забирая до 30% выручки. Естественно, далеко не всем нравилась такая "крыша", поэтому три толстяка действовали решительно и жестоко, подавляя любой протест.

Постепенно бандиты подмяли под себя центральный и автомобильный рынки Читы, ликёроводочный завод и десятки других предприятий. Параллельно "толстяки" вышли на большую дорогу, занимаясь грабежами челноков из Китая на трассе Чита — Иркутск. Бандиты надевали милицейскую форму и перекрывали дорогу, останавливали автомобили и грабили их подчистую. С водителями поступали по ситуации: кого, пригрозив, отпускали восвояси, а кого и жестоко убивали.

К началу двухтысячных ключевские достигли пика своего влияния, диктовали свою волю местным политикам и правоохранителям и даже отсеивали инвесторов, желающих вложить деньги в развитие края.

Из бандитов в бизнес и политику

Поскольку создатель ОПГ был не простым уркой из подворотни, а грамотным человеком, "толстяки" довольно быстро начали двигать своих людей в политику.

Первым засланцем во власть стал Алексей Гуськов (Гусь), удачно женившийся на дочери регионального министра культуры Галины Сыроватки и депутата облзаксобрания Николая Сыроватки. Благодаря влиянию родителей жены и общака "банды толстяков" Гусь легко стал депутатом читинской городской думы.

Следующим ставленником ключевских в читинской политике стал Дмитрий Непомнящий (Дёма), который представлял группировку уже в областном законодательном собрании. Оба депутата-бандита вели избирательные компании на свои деньги и развели довольно активную политическую деятельность. Дёма, к примеру, создал молодёжный парламент Читы.

И оба этих молодых и перспективных политика, по данным следствия, стояли у самых истоков "банды толстяков", лично участвуя в убийствах, грабежах и других преступлениях.

Ключевские одни из первых в регионе стали оказывать коррупционные услуги предпринимателям, сводя их с нужными людьми. Но "толстяки" взрослели, выглядели респектабельными бизнесменами, хотя тщательно выглаженные малиновые пиджаки оставались в шкафу, а в схронах ждало своего часа смертельное оружие.

Раскол в "банде толстяков"

Скорее всего, под руководством грамотного Ключевского "банда толстяков" переросла бы кровь, грязь и криминал — всё шло к легализации нажитого преступным путём капитала. Но в 2004 году случился раскол среди самих основателей банды, разделивший ключевских на два смертельно враждующих лагеря. Одни хотели полностью отойти от криминала, другие — по-прежнему грабить и убивать.

Первое крыло возглавил сам Ключевский с братом Евгением Жаровым. Братья Путинцевы с Калининым откололись от босса и организовали свою бригаду.

В 2005 году отцов-основателей "толстяков" Ключевского и Жарова жестоко убили. Авторитетные бизнесмены выходили из управления архитектуры и градостроительства Читы, где обсуждали расширение Центрального рынка — бывшие рэкетиры-толстяки к тому времени стали официальными владельцами рынка. В этот момент к ним подъехала машина, из которой раздалась автоматная очередь...

За неделю до громкого убийства застрелили ещё одного из "толстяков" — Леонида Калинина из отколовшегося крыла банды. И в убийстве бывшего друга и партнёра многие подозревали самого Ключевского.

Но Ключевский к тому времени уже почти легализовался — стал соучредителем ООО УПК "Рынок", российско-китайского предприятия "Медикон", ОАО "БИОСП" и ООО "Конда". В 2004 году главный из толстяков даже победил во всероссийском конкурсе "Меценат года". Но перейти из уголовной грязи в князи ему было не суждено.

Где та молодая шпана...

После убийства всех трёх отцов-основателей на базе банды толстяков зародилось сразу несколько новых группировок — голодных и злых. Они хотели успеть ухватить свой кусок кровавого пирога. Штатный киллер ключевских Владислав Тёлкин по кличке Тёлыч решил сколотить свою бригаду и подтянул к себе депутата Гуськова. Но время малиновых пиджаков, "стрелок" и рэкетиров на вишнёвых девятках катилось к закату...

В Чите поговаривали, что кто-то хотел отомстить за смерть Ключевского, поэтому и навёл на арендованный Гуськовым гараж, где оперативники обнаружили не просто бандитский схрон, а самый настоящий арсенал!

Два гранатомёта, два АК-74, пять пистолетов ИЖ-79 с глушителями, семь фугасных гранат, противопехотная мина и другое оружие, патроны и боеприпасы. Также в схроне лежало 50 паспортов жителей Читинской области, 30 водительских прав, номерные знаки и удостоверения милиции. Гуськова арестовали, а Тёлыч, который на тот момент активно сколачивал новую бригаду, после ареста Гуся сбежал в неизвестном направлении.

На тот момент Гусь уже не был депутатом, но оставался солидным бизнесменом из хорошей, уважаемой в области семьи. Потому, наверное, Гуськов долго пребывал в несознанке, всё отрицал, ведь его активно защищали на самом верху, но доказательства вины были неоспоримы.

Тогда Гуськов решил пойти на сделку со следствием и согласился с обвинениями в разбое и незаконном хранении оружия. В 2007 году его приговорили к восьми годам лишения свободы. Через несколько лет Гусь вышел по УДО и считая, что искупил прежние прегрешения, зажил мирной жизнью. Вроде бы все "толстяки" уже убиты — Ключевского с Жаровым и Калининым застрелили ещё в 2005-м, братьев Путинцевых постреляли в 2009 году, Тёлыч в бегах, да и жив ли он вообще...

Киллер сдал всех

Однако долго наслаждаться свободой Гуськову не удалось. 12 лет киллер Тёлкин жил по поддельным документам в разных областях центральной России. Но в 2017 году Тёлыча нашли во Владимире и киллера наконец арестовали.

Его обвиняли во множестве убийств, и перед киллером замаячила неприятная перспектива провести остаток жизни за решёткой. Именно поэтому Тёлыч решил заключить со следствием досудебное соглашение и сдал всех своих старых товарищей, в том числе Гуськова и Непомнящего. Каждому из экс-депутатов вменяют множество преступных эпизодов.

На Непомнящего арест свалился как снег на голову: он уже пятнадцать лет занимался региональной политикой и полностью отошёл от каких либо криминальных дел. Но карма лихих девяностых настигла его в конце второго десятка двухтысячных. И теперь ему предстоит ответить в том числе и за первое убийство, совершённое 24 года назад, в 1995 году.

Зло вернулось бумерангом

По сообщению близкого к следствию источника, первое убийство было совершено 28 сентября 1995 года под Читой, когда ключевские, в том числе и Гусь с Дёмой, задушили двух парней по указанию трёх "толстяков"... Экс-депутатам вменяют и другие убийства и преступления, в том числе и соучастие в убийстве основателей банды "толстяков" — Ключевского и Жарова.

Обвиняемые выбрали разную тактику защиты. Гуськов активно сотрудничает со следствием, утверждая, что его вынудили участвовать в преступлениях, угрожая семье. Непомнящий отрицает всякое участие и даже знакомство с толстяками, несмотря на то что сохранилось огромное количество изобличающих его улик, в том числе и совместных фотографий с активными членами банды.

Среди многочисленных жертв ключевских есть и две девушки: 22-летняя Надежда Ананских и 23-летняя Виктория Дорохова в октябре 1998 года сели в машину к ключевским. И после их никто не видел.

Обвинения, которые предъявляют экс-депутатам, довольно серьёзные: Гуськову вменяют убийство шести человек и участие в банде, а Непомнящему — убийство пятерых человек, похищение человека и руководство бандой.

Если суд признает фигурантов дела виновными, им грозит пожизненное лишение свободы в колонии строгого режима.