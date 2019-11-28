Путешествия в Европу, скандалы и коррупция. Задержана глава Минздрава Ростова

Силовики нагрянули с обысками в Министерство здравоохранения Ростова-на-Дону. Старейший министр региона задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Глава местного Минздрава Татьяна Быковская, скорее всего, встретит Новый год под арестом. Лайф расскажет о блестящей карьере министра, её увлекательном хобби и коррупционных связях.

По роду врач, в душе чиновник

Татьяна Быковская родилась в Калининграде в январе 1963 года. Её родители довольно известные и уважаемые врачи. Сама Татьяна Юрьевна начала карьеру простой медсестрой скорой помощи, окончила медицинский институт и даже получила степень кандидата наук.

Чиновница очень гордится своим врачебным прошлым, о чём вспоминала почти в каждом интервью. В чиновники её занесло ещё в начале девяностых, а в 2004-м Быковская стала уже министром здравоохранения Ростовской области. С тех пор она и пребывает на министерском посту. Заслужила множество наград и регалий, в том числе медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Согласие да лад — в семье клад

Главное хобби министра Быковской — путешествия. Часто её сопровождает дочь Юлия. Как лучшие подруги они выкладывают фото из Франции, Италии, Австрии и других европейских стран.

Не так давно ростовский министр здравоохранения зачастила в Израиль, но не на медицинские конференции. Туда эмигрировала её дочь, выйдя замуж за местного блогера. Девушка по-прежнему много путешествует, хоть и работает тренером личностного роста в соцсетях.

Сколько зарабатывает лайф-коуч с не самым раскрученным аккаунтом в "Инстаграме", неизвестно, но при годовой зарплате матери почти в три миллиона рублей можно объездить весь мир даже всей семьёй. Тем более у чиновницы, возможно, были и другие источники доходов. Да и традиции в семье сложились давно.

Экс-супруг министра здравоохранения генерал-лейтенант Анатолий Хрячков, по некоторым данным, уволен со службы за взятку, и сейчас бывший военный занимается продажей овощей и кормов для животных.

А бывший зять чиновницы Андрей Фасс получил 4,5 года колонии за хищение 92 миллионов рублей, заплаченных ростовчанами за услуги ЖКХ. На оглашение приговора мужчина не явился, и предпринимателя объявили в розыск.

Скандал за скандалом — и всё нипочём

Первый скандал с участием министра Быковской случился ещё в 2013 году. Правоохранители задержали её заместителя Василия Кравченко и экс-начальницу отдела централизованных закупок Марину Липовскую по делу о мошенничестве при закупке трёх магниторезонансных томографов.

Согласно делу, в конкурсе участвовали две компании — ООО "Алком-7" и ООО "Армада", но комиссия во главе с Быковской отклонила заявку "Армады" якобы из-за нарушений правил залога. А руководителя "Алкома" Романа Гордашевского называли близким министру человеком. Томографы в итоге поставили, но сумму завысили аж на 93 миллиона рублей.

Следствие решило, что Кравченко, друживший с Гордашевским, велел Липовской закупить оборудование по завышенной цене. А Быковскую просто ввели в заблуждение.

В итоге подельники получили по два года, но даже такой срок напугал чиновников. Перед приговором они скрылись от правосудия, правда, вскоре были пойманы.

Через год в Сети появилась петиция с требованием уволить Быковскую и расследовать её деятельность. В тексте сообщается о нехватке лекарств в аптеках региона, гигантских очередях в больницы и тотальной коррупции. Разгневанные граждане припомнили министру и историю с томографами, и мужа-взяточника, и зятя-уголовника. На момент публикации петицию подписали более пяти тысяч человек.

В том же 2018 году разгорелся ещё один скандал: заслуженный врач профессор Ирина Буштырева обвинили подопечных Быковской в фальсификации статистики младенческой смертности. Этот показатель считается одним из ключевых критериев оценки эффективности региональных властей. Буштырева полагает, что чиновники областного Минздрава существенно улучшили показатели, в том числе и по указанию Быковской.

Сколько верёвочке ни виться

По данным Лайфа, задержание Быковской и обыски в ростовском Минздраве могут быть связаны с нарушениями при госзакупках. Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки нарушения при проведении закупочных процедур на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области в 2017–2018 годах и возбудила дело.

"Антимонопольным органом выявлены признаки антиконкурентного соглашения между органом государственной власти (Министерством здравоохранения Ростовской области), организаторами торгов (ГБУ РО "ОКБ № 2", МБУЗ "Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону", ГКУЗ РО "ДРС № 4" г. Ростова-на-Дону, МБУЗ ГБСМП г. Новочеркасска) и хозяйствующим субъектом (ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону"), запрещенного статьёй 16 Закона о защите конкуренции" — говорится в сообщении службы.

Сейчас в Центре 100 Ростов-на-Дону также идут обыски. Владеет этим центром Виктор Сагаль, проживающий в Эстонии.

Согласно данным "Спарк-Интерфакс", Центр 100 Ростов-на-Дону специализируется на сборе опасных отходов. На предприятии работают всего пять человек, а зарабатывают они немало — более 60 миллионов рублей в год. Компания оправдывает своё название и специализируется исключительно по Ростовскому региону, приняв участие в 83 торгах и заключив 137 контрактов на общую сумму 212 миллионов рублей.

Контракты, которые вызвали претензию антимонопольщиков, касаются биологических отходов и уничтожения их на полигоне. Общая сумма договоров не превышает 20 миллионов рублей.

Все это предстоит проверить следователям, как и данные, изъятые в ходе обыска. Судя по всему, в этот раз Татьяне Быковской не удастся выйти сухой из воды.