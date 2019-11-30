Нельзя так просто убить по законам гор в Москве. Загадка ордена батлаков

Дерзкое убийство руководителя центра "Э" полиции Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева раскрыли за два дня благодаря современным технологиям. По основной версии следствия, мотивом преступления является кровная месть. Члены влиятельного, но очень закрытого суфийского ордена Ингушетии считали Эльджаркиева повинным в расстреле своего духовного лидера. Лайф приоткрывает завесу над загадочным суфийским орденом и выясняет причины затяжного конфликта, приведшего к кровной мести на улицах Москвы.

Понятие "тоталитарная секта" обычно связывается с каким-нибудь псевдохристианским или неоиндуистским учением, когда харизматический лидер, используя мистический дурман, опустошает карманы своих адептов. Поскольку адептов выгодно держать в напряжённом ощущении близкого конца света, такие лидеры время от времени любят устраивать локальные апокалипсисы, подбивая на убийства и самоубийства. Секты всегда противостоят традиционным религиям, последователи которых являются куда более законопослушными и предсказуемыми членами общества.

По отношению к исламу термин "секты" обычно не применяется. В современном мире ислам воспринимается как одна из основных мировых религий, а опасные ответвления сходу относят к террористам.

Дерзкое убийство в Москве

Вечером 2 ноября в Москве у дома по улице Академика Анохина неизвестный в красно-чёрной куртке застрелил из пистолета-пулемёта "Кедр" двух братьев Эльджаркиевых — Ибрагима и Абдулахмеда. Убийце удалось скрыться.

Дерзкое преступление, совершённое в столице России на глазах у многочисленных свидетелей, шокировало и напугало отвыкших от бандитских разборок москвичей. Киллер расстрелял братьев в упор и добивал контрольными выстрелами в голову. А жертвой преступления стал не какой-то рядовой бандит или бизнесмен, а высокопоставленный полицейский — 36-летний Ибрагим Эльджаркиев, начальник Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) УМВД РФ по Республике Ингушетия. Это было уже второе покушение на жизнь Эльджаркиева за последний год. В январе его машину обстреляли недалеко от аэропорта Магас.

Благодаря камерам наблюдения и системе распознавания автономеров удалось засечь такси, куда прыгнул киллер, и пробить имя водителя — Гелани Костоев. Найти его было лишь делом времени.

Задержанный водитель Костоев быстро заговорил. Так в деле появился главный подозреваемый — 45-летний Курейш Картоев, который после расстрела братьев сел в автобус до Хасавюрта, а потом, предположительно, скрылся в Турции. По громкому делу задержано уже четыре человека, Курейш Картоев объявлен в розыск. Все подозреваемые связаны кровными и духовными узами.

Праздничный салют в Экажево

Известно, что в вечер убийства, 2 ноября, в ингушском селе Экажево звучал праздничный салют, который запускал в хмурое осеннее небо некий Магомет Картоев. Этот странный человек впоследствии сообщил журналистам, что является обычным крестьянином: "Кому кукурузу даю, кому тыкву", — и со всеми живёт мирно. Что Курейша Картоева он знать не знает: "У нас тут половина села Картоевы". Правда, в день убийства Магомета Картоева допрашивали в полиции, требуя отдать видео с камеры наблюдения его дома, рядом с которым произошла какая-то перестрелка. "Мирный крестьянин" почему-то видео отдать сотрудникам отказался, а когда его наконец отпустили, Картоев якобы настолько проникся этим фактом, что и устроил этот самый салют в честь собственного освобождения.

Лайф обратил внимание на фамилию "мирного крестьянина", а также на место проведения "праздничного" салюта. В 2010 году здесь, в Экажево, был ликвидирован известный террорист Саид Бурятский вместе с бандгруппой братьев Картоевых. Ещё семеро Картоевых были арестованы и осуждены за подрыв "Невского экспресса".

Предполагаемый убийца высокопоставленного полицейского Курейш Картоев был родственником тех самых Картоевых — трёх его братьев убили, а ещё трёх осудили за терроризм, поэтому в данном случае он, возможно, мстил не просто человеку, а целому государству.

Смена руководства ингушского центра "Э"

Убитый Эльджаркиев возглавил ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия в 2016 году после скандального ареста предыдущего начальника местных борцов с экстремизмом Тимура Хамхоева, который был осуждён на семь лет за пытки и фабрикацию уголовных дел.

Видео © https://www.youtube.com. Ингушетия. Центр "Э". Пытки

Тогда в центре "Э" практиковали удушение пакетом и пытки током. В арсенале сотрудников полиции был набор лопат для копки могил и старенькая "Нива" для вывоза трупов. В основном под прицел Хамхоева попадали ингуши, симпатизирующие так называемым ваххабитам, которые на Кавказе часто противопоставляются гипотетическим хорошим верующим традиционного ислама. А Хамхоев был в прекрасных отношениях со всеми традиционными для Кавказа течениями ислама.

Но вот его преемник на посту Ибрагим Эльджаркиев сразу же обратил внимание на набирающее финансовые и политические обороты братство последователей Батал-Хаджи Белхороева, считающееся в Ингушетии и Чечне традиционным. Батал-Хаджи проповедовал в начале двадцатого века и был учеником знаменитого шейха Кунта-Хаджи Кишиева.

Традиционный вирд или секта?

Традиционный ислам на Кавказе существует в виде суфизма, где используются дополнительные религиозные практики — вирды. Эти вирды разнятся в различных суфийских религиозных течениях. В любом суфийском ордене передача традиции предполагает наличие устаза — руководителя и наставника, которому ученики должны подчиняться беспрекословно.

Одним из самых таинственных вирдов на Кавказе как раз считается орден последователей Батал-Хаджи Белхороева, членов которого называют в Ингушетии баталхаджинцами, или батлаками. В этот очень закрытый орден входят исключительно ингуши, в нём царит беспрекословная дисциплина. Верхушкой основанного на строгой иерархии и беспрекословном подчинении ордена являются Белхороевы — прямые потомки Батал-Хаджи.

Несмотря на закрытость жизни баталхаджинцев, в Сети появляется всё больше свидетельств бывших членов этого ордена о том, что обычные мюриды (послушники) обязаны беспрекословно выполнять любой приказ своего духовного наставника и, по сути, являются обычными крепостными верхушки ордена. Также батлаки практикуют браки только внутри своего вирда, что вызывает вопросы и недоверие у остальных членов ингушского общества.

Существует информация, что некоторые последователи Батал-Хаджи специализируются на угоне машин класса люкс и незаконном обороте оружия. Закрытость самого религиозного общества даёт почву для досужих слухов, но правильно и то, что дыма без огня не бывает.

Наступление на баталхаджинцев

На криминальную деятельность батлаков сразу же обратил внимание новый руководитель центра "Э" Ибрагим Эльджаркиев. В 2017 году он провёл в Экажево и соседних с ним сёлах массовые обыски в домах, принадлежащих белхороевцам. Всего было проверено сорок три дома. После обысков глава баталхаджинцев Султан Белхороев перенёс инсульт, от последствий которого скончался. Тогда представители ордена написали письмо в Администрацию Президента РФ, в котором обвинили российских правоохранителей в том, что баталхаджинцев хотят выставить экстремистской группой, дестабилизирующей обстановку в республике.

После смерти Султана главой ордена стал правнук Батал-Хаджи — Ибрагим Белхароев, известный также как Иби. Он был известен ещё тем, что служил посредником в переговорах между администрациями Чечни и Ингушетии.

Сестра Ибрагима Белхароева была замужем за одним из самых богатых людей Ингушетии — Хасаном Тумгоевым, владельцем завода минеральных вод "Ачалуки" и бывшим гендиректором управляющей компании ОАО "Концерн "Росатомстрой". Хасан вместе со своими братьями долгие годы контролировал атомное строительство в РФ. Но помимо этого Тумгоев являлся верным членом своего ордена. Официальные вложения Тумгоева в республику превысили семь миллиардов рублей. В 2018 году баталхаджинцы активизировались и через посредничество Тумгоева начали занимать самые влиятельные посты в республике.

Видимо, активная деятельность закрытого суфийского ордена начала беспокоить власти, поэтому в конце 2018 года в своём поместье в Барвихе по подозрению в мошенничестве был арестован Хасан Тумгоев — по материалам следствия, он увёл через принадлежащую ему фирму 355 миллионов бюджетных рублей. Также за давнее громкое убийство бизнесмена Шабтая Калмановича были арестованы Батыр Тумгоев и Али Белхороев, имена которых связывают с московским криминальным представительством ордена, специализирующимся на угоне элитных иномарок. Этот Батыр Тумгоев известен ещё и тем, что пытался отобрать "гелендваген" у знаменитого сатирика Михаила Жванецкого.

Всего через несколько дней после громкого ареста олигарха Тумгоева, который привёл в смятение баталхаджинцев, неподалёку от Назрани был расстрелян его шурин — глава ордена Ибрагим Белхароев. Иби пользовался большим авторитетом у жителей Ингушетии и Чечни, однако его недолюбливали власти Ингушетии, которые считают батлаков чем-то вроде государства в государстве. Ведь для членов ордена их внутренние распоряжения гораздо важнее самих ингушских обычаев, не говоря уже о законах государства.

Кровная месть

Через две недели после убийства Белхароева, 12 января 2019 года, автомобиль Ибрагима Эльджаркиева был расстрелян неизвестными — батлаки считали его виновником тех напастей, которые, как грибы после дождя, возникли на пути ордена.

Но Эльджаркиев тогда выжил, хотя после первого покушения стал передвигаться по республике исключительно на бронированном автотранспорте. Но в Москве он этому правилу не следовал, а зря. Возможно, благодаря прежним связям Батыра Тумгоева у батлаков в столице нашёлся криминальный ресурс для организации убийства полицейского.

Правда, киллеры не учли, что урбанистические технологии развиваются стремительно и Москва буквально нашпигована камерами слежения. Информация о деструктивном поведении членов суфийского вирда стала достоянием гласности. Вопрос только в том, что с вирдом будет дальше. Ведь последователи Батал-Хаджи являются представителями традиционной для России религии. А ещё это довольно многочисленное и сплочённое сообщество. По данным самих баталхаджинцев, членами их вирда являются более 30 тысяч человек.