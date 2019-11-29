Бывшего мэра обвиняют во взятке. Военный, чиновник и политик попался на 7,8 млн

Ещё не так давно Киров потрясло дело губернатора Никиты Белых, казалось, после смены власти в регион пришёл порядок и коррупционно-политические скандалы закончились, однако следователи пришли за экс-главой города — Владимиром Быковым, и статья у него такая же, что у Белых, — получение крупной взятки. Правда, сумма "подарка" куда ниже — 7,8 миллиона рублей.

Владимир Быков родился в 1953-м в Казахской ССР. Отец будущего мэра был военным, и сын пошёл по его стопам. Закончив в середине 70-х танковое училище, Быков поработал в группе советских войск в Германии, командовал танковым полком и даже принимал участие в первой чеченской кампании. Быков имеет много воинских наград, среди которых — три медали "За безупречную службу", орден "За военные заслуги" и "За службу Родине в ВС СССР" III степени. В 2007 году он вышел в отставку в звании генерал-майор. Женат, имеет детей и внуков. В общем, выглядел бывший военный крайне положительно и для будущей политической карьеры.

Расставшись с армией Владимир Быков избрался депутатом от партии "Единая Россия" в местную думу, а потом его выбрали мэром Кирова. Там служака Быков проработал до 2012 года, пока не занял пост председателя областного парламента. Кроме того, ему доверили ещё один ответственный пост — должность секретаря кировского отделения "Единой России".

Нельзя сказать, что работа Быкова в краевом парламенте была такой же образцовой, как служба в армии. Скандалы в депутатском корпусе вспыхивали, а отставки председателя думы яростно пытались добиться оппозиционеры. Так, в сентябре депутаты от КПРФ отказались выходить на работу в областном заксобрании, вотум недоверия выразило и местное отделение "Справедливой России". Коммунисты даже провели митинг с требованием отставки Быкова, правда, пришло на него меньше ста человек.

Мощная протестная активность разгорелась после показаний свидетелей по делу о мошенничестве с землёй в парке Победы. Единственным обвиняемым по делу проходит бизнесмен Леонид Яфаркин. По данным следствия, он приобрёл участок в 4,3 га за 338 тысяч рублей, а затем перепродал его коммерческой фирме за 120 миллионов! Свидетели со стороны обвинения дали показания против Быкова, бывшего в то время ещё городским главой и, возможно, лоббировавшего интересы Яфаркина. В Интернете появилась петиция с требованием разобраться с бывшим градоначальником.

Не дожидаясь конца судебной тяжбы, 24 октября Быков ушёл в отставку "в связи с переходом на новую работу". Но освоить новую профессию бывший военный, мэр и политик так и не успел.

Следственные органы к нему всё же пришли, и поводом на этот раз стала не парковая земля. Сотрудники регионального ФСБ предполагают, что, будучи мэром Кирова, Быков получил взятку в размере 7,8 миллиона рублей. По данным ведомства, за эти деньги он обещал покровительство со стороны должностных лиц Администрации Кирова, местной думы и "Автотранспортного предприятия" (АТП), в том числе при заключении договоров с АТП на поставку топлива, независимо от его качества. Следователи проводят обыски, а сам Быков доставлен в региональное следственное управление.